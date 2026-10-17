Terénní pick-up s dieselem a kopie wrangleru. Značka 212 rozšiřuje evropskou nabídku
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Mohlo by to vypadat, že čínské automobilky už pouze agresivně elektrifikují. Najdou se ale výjimky, a tak se v Evropě objevuje alternativa ke klasickému jeepu. Značka 212 přiváží rámový offroad s dieselem nově i jako pick-up a třídveřko.
Čínská auta letos v Paříži ukázala hlavně to, jak jsou si navzájem podobná zvenku i uvnitř. Našlo se ale pár výjimek, třeba na stánku značky 212 (v čínštině 二一二). Ta byla založena v roce 2024 pod koncernem BAW, odkazuje ale na vůz vyráběný kontinuálně bez větších změn od roku 1965. Původní BAW BJ212 byl vyvinut ve spolupráci se sovětským UAZ a je obdobou jeho modelu 469, používaného i českou armádou.
Stejně jako UAZ dodnes chrlí varianty prehistorického offroadu, i 212 má v nabídce model Classic. Ale zároveň se nová značka vrhla i do rozšíření nabídky o nově vyvinuté vozy. Už dříve se v Evropě ukázal pětidveřový offroad 212 T01, který už se dá v EU i pořídit. Můžete jej považovat za kopii Jeepu Wrangler, designem ale odkazuje právě na původní BJ212.
V Paříži se letos představily dvě jeho další varianty. Pick-up a třídvířko jsme už viděli v dubnu na autosalonu v Pekingu, v Paříži došlo na evropské verze. Třídvířko u nás dostalo i nové jméno a bude zde známo jako 212 Mavero. Při zkrácení na 4.416 mm došlo i na lehkou změnu designu přídě.
Přirovnání k Jeepu Wrangler rozhodně není mimo, protože inspirace je zjevná. I mavero má sundavací střechu, a to velmi podobným stylem, jak jsem při prolézání vystaveného kousku zjistil. Po demontáži zadní části také zůstane nad hlavami trubkový rám. Palubní deska má podobné ztvárnění, i když s větším displejem. Zpracování je také na úrovni amerických značek, tedy žádný zázrak, ale stačí to. A na rozdíl od většiny čínských vozů je tento interiér zasypaný tlačítky.
V maveru je na výběr mezi dvoulitrovým čtyřválcovým dieselem (122 kW) nebo benzinem (160 kW). Oba spolupracují s osmistupňovým automatem ZF, mají standardně poháněnou zadní nápravu s přiřaditelným pohonem té přední přes kardan a ve standardní výbavě je redukce, uzávěrka zadního diferenciálu a mezinápravová uzávěrka.
Za příplatek je možné mít i uzávěrku vpředu, šnorchl, naviják nebo dusíkové tlumiče pérování. A také spoustu dalšího, protože 212 si na příslušenství hodně dává záležet a na stánku jej bylo plno. Na vystaveném maveru bylo třeba i LED hledací světlo na předním blatníku. Jen na ceny krátké varianty si ještě musíme počkat.
Druhou novinkou na stejném základě je pick-up 212 P01. Ten se od výchozí T01 liší kromě délky 5469 mm také změnou přídě, kde je na masce velké logo 212. Vzhled retro pick-upu opět neskrývá inspiraci u Jeepu Gladiator, s pětimístnou kabinou a krátkou korbou o délce 1555 mm. V Evropě auto začíná na ceně v přepočtu 1.016.000 Kč včetně DPH.
Na rozdíl od osobních sourozenců má P01 pouze dieselový čtyřválec o objemu 2,3 litru a výkonu 138 kW, i zde s ním spolupracuje osmistupňový automat ZF. Pohon všech kol je řešen stejně, i zde může být za příplatek přední diferenciál a zadní náprava je tuhá s pětiprvkovým zavěšením. I zde se počítá s bohatým příslušenstvím a na stánku se pick-up prezentoval s obytnou nástavbou s dvoupatrovým stanem.
Nová značka ale nezůstane jen u retra, jak se ukázalo už v dubnu. I do Paříže přivezla svoji moderní hranatou novinku X03, tentokrát už v produkční verzi. Vzhled se zlehka snaží o nádech retra, vypadá ale spíše trochu jako Land Rover Defender. I tohle auto stojí na rámu a nárazníky i dalšími detaily dává najevo, že nemíří jen na silnici. S délkou 5.095 mm už jde o pořádně velké SUV.
V X03 zůstává mezi pohony stále 2,3litrový dieselový motor, což je u moderních čínských vozů velmi nezvyklé – ve své domovině například nesmějí vjíždět do center velkých měst a platí pro ně spousta dalších omezení. Jako první model 212 ale nabízí i plug-in hybrid, s baterií o kapacitě 19,5 kWh a dvoulitrovým čtyřválcem pod kapotou.
Podle katalogu z výstaviště si obě varianty nechávají uzávěrky zadního i mezinápravového diferenciálu a vzadu mají víceprvkové zavěšení. Ceny X03 ale evropské zastoupení 212 zatím nezveřejnilo.
Zdroj: autorský článek, zdroj foto: Autor, 212