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Terénní pick-up s dieselem a kopie wrangleru. Značka 212 rozšiřuje evropskou nabídku

BAW 212 Mavero

BAW 212 Mavero Zdroj: auto.cz/Michal Dokoupil

BAW 212 P01
BAW 212 P01
BAW 212 X03 PHEV
BAW T01 Changfeng
BAW T01 Changfeng
BAW 212 P01
BAW 212 P01
BAW 212 P01
18 Fotogalerie
Michal Dokoupil
Michal Dokoupil
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Mohlo by to vypadat, že čínské automobilky už pouze agresivně elektrifikují. Najdou se ale výjimky, a tak se v Evropě objevuje alternativa ke klasickému jeepu. Značka 212 přiváží rámový offroad s dieselem nově i jako pick-up a třídveřko.

Čínská auta letos v Paříži ukázala hlavně to, jak jsou si navzájem podobná zvenku i uvnitř. Našlo se ale pár výjimek, třeba na stánku značky 212 (v čínštině 二一二). Ta byla založena v roce 2024 pod koncernem BAW, odkazuje ale na vůz vyráběný kontinuálně bez větších změn od roku 1965. Původní BAW BJ212 byl vyvinut ve spolupráci se sovětským UAZ a je obdobou jeho modelu 469, používaného i českou armádou.

Stejně jako UAZ dodnes chrlí varianty prehistorického offroadu, i 212 má v nabídce model Classic. Ale zároveň se nová značka vrhla i do rozšíření nabídky o nově vyvinuté vozy. Už dříve se v Evropě ukázal pětidveřový offroad 212 T01, který už se dá v EU i pořídit. Můžete jej považovat za kopii Jeepu Wrangler, designem ale odkazuje právě na původní BJ212.

V Paříži se letos představily dvě jeho další varianty. Pick-up a třídvířko jsme už viděli v dubnu na autosalonu v Pekingu, v Paříži došlo na evropské verze. Třídvířko u nás dostalo i nové jméno a bude zde známo jako 212 Mavero. Při zkrácení na 4.416 mm došlo i na lehkou změnu designu přídě.

Přirovnání k Jeepu Wrangler rozhodně není mimo, protože inspirace je zjevná. I mavero má sundavací střechu, a to velmi podobným stylem, jak jsem při prolézání vystaveného kousku zjistil. Po demontáži zadní části také zůstane nad hlavami trubkový rám. Palubní deska má podobné ztvárnění, i když s větším displejem. Zpracování je také na úrovni amerických značek, tedy žádný zázrak, ale stačí to. A na rozdíl od většiny čínských vozů je tento interiér zasypaný tlačítky.

V maveru je na výběr mezi dvoulitrovým čtyřválcovým dieselem (122 kW) nebo benzinem (160 kW). Oba spolupracují s osmistupňovým automatem ZF, mají standardně poháněnou zadní nápravu s přiřaditelným pohonem té přední přes kardan a ve standardní výbavě je redukce, uzávěrka zadního diferenciálu a mezinápravová uzávěrka.

Za příplatek je možné mít i uzávěrku vpředu, šnorchl, naviják nebo dusíkové tlumiče pérování. A také spoustu dalšího, protože 212 si na příslušenství hodně dává záležet a na stánku jej bylo plno. Na vystaveném maveru bylo třeba i LED hledací světlo na předním blatníku. Jen na ceny krátké varianty si ještě musíme počkat.

Druhou novinkou na stejném základě je pick-up 212 P01. Ten se od výchozí T01 liší kromě délky 5469 mm také změnou přídě, kde je na masce velké logo 212. Vzhled retro pick-upu opět neskrývá inspiraci u Jeepu Gladiator, s pětimístnou kabinou a krátkou korbou o délce 1555 mm. V Evropě auto začíná na ceně v přepočtu 1.016.000 Kč včetně DPH.

Na rozdíl od osobních sourozenců má P01 pouze dieselový čtyřválec o objemu 2,3 litru a výkonu 138 kW, i zde s ním spolupracuje osmistupňový automat ZF. Pohon všech kol je řešen stejně, i zde může být za příplatek přední diferenciál a zadní náprava je tuhá s pětiprvkovým zavěšením. I zde se počítá s bohatým příslušenstvím a na stánku se pick-up prezentoval s obytnou nástavbou s dvoupatrovým stanem.

Nová značka ale nezůstane jen u retra, jak se ukázalo už v dubnu. I do Paříže přivezla svoji moderní hranatou novinku X03, tentokrát už v produkční verzi. Vzhled se zlehka snaží o nádech retra, vypadá ale spíše trochu jako Land Rover Defender. I tohle auto stojí na rámu a nárazníky i dalšími detaily dává najevo, že nemíří jen na silnici. S délkou 5.095 mm už jde o pořádně velké SUV.

V X03 zůstává mezi pohony stále 2,3litrový dieselový motor, což je u moderních čínských vozů velmi nezvyklé – ve své domovině například nesmějí vjíždět do center velkých měst a platí pro ně spousta dalších omezení. Jako první model 212 ale nabízí i plug-in hybrid, s baterií o kapacitě 19,5 kWh a dvoulitrovým čtyřválcem pod kapotou.

Podle katalogu z výstaviště si obě varianty nechávají uzávěrky zadního i mezinápravového diferenciálu a vzadu mají víceprvkové zavěšení. Ceny X03 ale evropské zastoupení 212 zatím nezveřejnilo.

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BAW 212 • BAW

Zdroj: autorský článek, zdroj foto: Autor, 212

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