Teroristické útoky 11. září naučily Ameriku kupovat auta na dluh a milovat obří SUV
Tragické události 11. září 2001 zanechaly hlubokou stopu i v automobilovém průmyslu. Zoufalý tah General Motors navždy přepsal způsoby financování aut, podvědomý strach odstartoval vzestup obrněných kolosů typu Hummer H2 a kultovní značka Porsche se musela vyrovnat s tragickou shodou čísel.
Ráno 11. září 2001 změnilo v Americe všechno. Ulice velkých měst zaplavil chaos a zablokovaly je kolony, zbytek země v šoku přimrzl k obrazovkám a běžný život se ze dne na den zastavil. I pro automobilový průmysl, který tvoří páteř tamní ekonomiky, to znamenalo okamžitou paralýzu.
Zákazníci ze showroomů prakticky vymizeli a hrozilo, že se celé odvětví propadne do hluboké spirály, ze které nebude návratu. Dnes je to od tragických událostí přesně čtvrt století, přesto jejich dopad pociťuje automobilový svět dodnes.
Generální ředitel koncernu General Motors Rick Wagoner si tehdy uvědomoval, že pokud lidé nezačnou znovu utrácet, dojde k hospodářskému kolapsu. Pouhé dva týdny po útocích proto GM vytáhlo z rukávu nevídanou marketingovou zbraň: kampaň nazvanou Keep America Rolling. Automobilka začala nabízet nákup nových vozů s nulovým úrokem na financování až na pět let. Krok měl apelovat na vlastenectví a rozhýbat zamrzlé peněženky.
Od té doby na leasing
Konkurenční Ford i Chrysler se museli okamžitě přidat. Reakce veřejnosti byla masivní a autosalony najednou praskaly ve švech. Kampaň nulového úroku sice splnila svůj účel a zachránila prodeje, ale zároveň otevřela Pandořinu skříňku.
Američané se během několika týdnů naučili kupovat drahá auta na dlouhé úvěry bez jakéhokoliv navýšení. Tento krok zásadně proměnil vnímání hodnoty aut a naučil zákazníky očekávat neustálé slevy i výhodné financování, což finanční modely automobilek ovlivňuje dodnes.
Dnes Američané na autoúvěrech v přepočtu dluží astronomických 36 bilionů korun. Akutní kolaps bankovního systému ve stylu hypotéční krize z roku 2008 sice nehrozí, protože autoúvěry nepředstavují tak masivní systémové riziko, přesto je to obří finanční problém.
V kombinaci s vysokými cenami nových vozů se letos průměrná měsíční splátka za auto v USA přehoupla přes 700 dolarů (cca 16.000 Kč) a podíl řidičů, kteří nezvládají splácet a přicházejí o svá auta v exekucích, dosahuje nejvyšších čísel od velké finanční krize.
Uzavření hranic zastavilo pásy automobilek
Během 90. let automobilky po celém světě do dokonalosti dovedly systém Just-in-Time (JIT). Továrny prakticky zrušily velké sklady a součástky dostávaly od dodavatelů přímo k montážním linkám s přesností na minuty. V Severní Americe byl tento systém silně závislý na neviditelném, neustále proudícím mostu nákladních aut mezi USA, Kanadou a Mexikem.
Když federální úřady po útocích vyhlásily nejvyšší stupeň nebezpečí a zpřísnily kontroly na hranicích, tento plynulý proud ze dne na den zamrzl. Na klíčovém mostě Ambassador Bridge spojujícím kanadské Windsor a americký Detroit, kudy denně proudily komponenty pro tamní detroitskou trojku, se okamžitě vytvořily desítky kilometrů dlouhé kolony kamionů.
Dopad byl okamžitý a zničující. Výrobním linkám začaly chybět motory, převodovky i drobné lisované díly. Už po 48 hodinách byl koncern Ford nucen odstavit pět svých klíčových montážních závodů, protože kamiony se součástkami stály v nekonečných frontách na hranicích. V závěsu následovaly továrny General Motors i Chrysleru.
Události z 11. září poprvé v historii natvrdo odhalily obrovskou zranitelnost extrémně štíhlé výroby. Automobilky si tehdy uvědomily, že bezpečnostní rizika a geopolitické šoky mohou ze dne na den paralyzovat globální dodavatelské řetězce. Tento logistický kolaps přinutil výrobce aut přehodnotit skladové zásoby a vytvořit takzvané bezpečnostní rezervy (safety stocks). Jejich význam se v plné síle vrátil o dvě dekády později během celosvětové čipové a covidové krize.
Podvědomý strach prodával hummery
Současně s ekonomickým šokem se proměnila i psychologie samotných řidičů. Velká SUV byla v Americe populární i před rokem 2001, nicméně lidé je kupovali primárně kvůli prostoru pro rodinu, tahání přívěsů nebo výletům do přírody. Po pádu dvojčat se však do nákupního chování dostal nový, do té doby nepoznaný prvek: podvědomá potřeba ochrany a izolace od nebezpečného okolního světa.
Automobilky na tuto společenskou poptávku zareagovaly neuvěřitelně rychle. Do popředí se dostal agresivní, téměř militaristický design. Nejvýraznějším symbolem této éry se stal Hummer H2, představený v roce 2002. Civilnější sourozenec neohrabaného vojenského speciálu přesně trefil náladu ve společnosti. Obří rozměry, vysoký posed, malá okna připomínající střílny a neprostupná vizáž nabízely řidičům pocit nedobytné osobní pevnosti.
Díky kombinaci nulového financování a tehdejším daňovým úlevám pro těžká užitková vozidla se z Hummeru H2 stal ze dne na den obrovský prodejní hit. Obdobný posun potkal i prémiový segment, kde raketově vzrostla poptávka po továrně obrněných civilních vozech jako Audi Guard či Mercedes Guard.
Nová prezidentská limuzína
Útoky měly přímý dopad i na samotné špičky americké politiky a tajnou službu USA. Do té doby byla prezidentská limuzína víceméně klasickým, i když prodlouženým a vyztuženým luxusním sedanem. Události z 11. září však přinutily bezpečnostní složky přehodnotit spektrum hrozeb. Bylo jasné, že příští útok může přijít v podobě raketového granátu, nastražené výbušniny nebo chemických látek.
Běžné osobní podvozky už nedokázaly nosit tisíce kilogramů dodatečného pancíře, aniž by jim selhávaly brzdy a převodovky. Ochranka prezidenta proto učinila zásadní rozhodnutí a vývoj prezidentských speciálů přesunula na těžké nákladní platformy.
Dnešní ikonická limuzína The Beast, jejíž rodokmen začal vznikat právě v reakci na rok 2001, je tak ve skutečnosti maskovaný nákladní vůz. Má hermeticky uzavřenou kabinu s vlastní zásobou kyslíku, neprostřelitelná tlustá skla tlustá a dveře, jejichž hmotnost odpovídá dveřím dopravního letadla.
Nešťastné jméno Porsche 911
Zuffenhausenské Porsche vyrábělo svůj ikonický model 911 už od roku 1964. Jenže v USA se z čísla 911 ze dne na den stal symbol největší národní tragédie, který byl do té doby známý pouze jako tísňové telefonní číslo. Vedení automobilky stálo před otázkou, jak na svém klíčovém trhu postupovat.
Porsche nakonec zvolilo cestu maximální marketingové zdrženlivosti. Značka utlumila kampaně akcentující samotné číslo, ze zámořských tiskových reklam dočasně zmizely výrazné titulky s číslicí 911 a komunikace stavěla primárně na legendární siluetě auta a značení Carrera, GT3 či Turbo.
Kultovní model si své jméno udržel bez nutnosti drastického přejmenování, ale celá epizoda ale ukázala, jak hluboce události onoho zářijového dne zasáhly i do těch nejmenších detailů automobilového světa.
Zdroje: AutoWeek, CarPro, F&I Magazine, MEL Magazine, National September 11 Memorial & Museum, Project MUSE