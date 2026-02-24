Těšíte se na letní pneu? Zatím vybírejte očima, ale „čínu“ nezavrhujte
Přesun k letnímu obutí by zatím měl být spíš teoretický, protože navzdory hezkým dnům jsou jednak rána ještě chladná a jednak může v březnu podle předpovědí sněžit. V té teorii však stojí za zmínku, že začátek testu letních gum AutoBildu ovládla „čína“.
Pohled z okna redakce ukazuje nejen, že sníh už slezl, ale také trhající se mraky a vykukující slunce. Teploty na většině Česka už taky přes den přesahují doporučení platná pro zimní pneumatiky, tedy že je jejich použití vhodné při teplotách nižších než 7 °C. A předpověď na následující dny slibuje pokračování takovéhoto rázu počasí.
Leckoho by tedy napadlo, že by se dalo pomalu přemýšlet nad přezouváním na letní pneumatiky. To přemýšlení je však maximum, co lze doporučit; možná ještě v kombinaci se zarezervováním termínu přezutí na konec března. Současné teplé počasí totiž nemusí vydržet. Evropské centrum pro střednědobé předpovědi počasí ukazuje, že březen bude chladnější než druhá půlka února. Dokonce se může v březnu ve střední Evropě ještě objevit sněžení.
Zimní pneumatiky tak pravděpodobně ještě přijdou ke slovu. Kromě toho nesmíme zapomínat, že do 31. března český zákon 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích nařizuje zimní pneumatiky, pokud „se na pozemní komunikaci nachází souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza, nebo“ to lze předpokládat.
Rezervace termínu přezutí však nemusí být od věci. Pneuservisy bývají kolem konce března silně vytížené a kdo si zajistí termín včas, nebude muset obvolávat všechny servisy v okolí, ani jezdit na zimních pneumatikách hluboko do dubna. V teplotách nad zmíněných 7 °C totiž zimní pneumatika měkne a ve srovnání s gumou letní má delší brzdnou dráhu i horší reakce na změny směru, nemluvě o zvýšené spotřebě paliva kvůli vyššímu valivému odporu.
I když je přes den už teplo, námraza po ránu ještě řadu týdnů nebude vyloučená. A v dolíku v lese u potoka se může námraza na silnici držet i v hodinách, kdy na polích či ve městě je dávno silnice bezpečně sjízdná i na letních pneumatikách. To je ostatně stejné jako na podzim.
Nejlépe brzdí „čína“, zjistili Němci
Německý magazín AutoBild patří k těm, které pravidelně provádí testy pneumatik. Kompletní výsledky testu pro letošní rok, kdy se věnuje rozměru 245/45 R19 102Y, zatím nejsou na světě, ale kvalifikace, která se skládá z testu brzdění, už zveřejněna byla.
S náskokem nejlepší výsledek na mokru – z 80 km/h zvládl vůz zastavit na 25,2 m – získaly čínské pneumatiky Linglong Sport Master. Výsledek 33,9 m v brzdění ze 100 km/h na suchu také není zdaleka nejhorší, a tak právě tahle guma kvalifikaci vyhrála se součtem brzdných drah 59,1 m.
Ani na dalších medailových pozicích nejsou ty nejznámější značky. Druhé místo zaujaly pneumatiky Hankook Ventus Evo a třetí skončily nexeny N’Fera Sport. Continental je až šestý těsně před pirellkami, goodyeary, micheliny a nokiany. Na finální výsledky, tedy jestli linglongy obhájí vítězství v kvalifikaci, si budeme muset ještě chvíli počkat.