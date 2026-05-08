Tesla chce auta chladit novou netradiční metodou. Může dokonce prodloužit dojezd
Automobilky neustále přicházejí se zajímavými nápady na inovace a Tesla je často v popředí. Tentokrát její patent navrhuje vysátí horkého vzduchu z kabiny namísto jejího chlazení. Má to přispět k delšímu dojezdu i efektivnější distribuci tepla v kabině.
V posledních týdnech zažíváme závan letních dnů díky teplotám atakujícím magickou třicítku. A uvnitř našich aut začíná být po dlouhém dni na slunci nesnesitelné horko. Moderní auta umí interiéry vychladit také na dálku, ovšem na to potřebují nemalé množství energie.
Navíc některé části interiéru jsou auta schopná chladit lépe než jiné. V patentu US20260091643A1 s názvem „Optimalizace proudění vzduchu pro zvýšení komfortu v kabině“ popisuje společnost Tesla systém, který odvádí horký vzduch z jakýchsi „horkých kapes“ dříve, než se teplo stačí rozšířit do interiéru.
Představme si například situaci, kdy řídíme a z levé strany na nás svítí slunce. Naše levá ruka se skrze okénko zahřeje výrazně rychleji oproti pravé ruce, která je od slunce odstíněna. Cílem patentu je „maximalizovat tepelný komfort a minimalizovat spotřebu energie“.
Zaměřit se pouze na horká místa by měla umožnit instalace sací jednotky do systému ventilace. Díky vytvoření podtlaku a následnému využití specifických větracích otvorů by se horký vzduch mohl nasát přímo do systému klimatizace (například výdechy pro rychlé odmlžení čelního skla by mohly v létě být využity pro nasátí horkého vzduchu).
Menší vzdálenost teplého vzduchu a chladicí jednotky by přispěla vyšší účinnosti klimatizace. Tradiční řešení totiž vhání studený vzduch do objemné kabiny, ve které se horký vzduch nachází zpravidla pouze u stropu a kolem skel. Tesla tvrdí, že rychlý proud studeného vzduchu z ventilace tento horký vzduch strhává do prostoru pro cestující a kompresor klimatizace tak musí zbytečně chladit permanentně. To je samozřejmě energeticky náročné.
Zejména u vozidel s velkými prosklenými plochami, což je případ téměř všech dobře vybavených modelů americké automobilky včetně cybertrucku, je problém ještě významnější. A když je potřeba chladit neustále na plný výkon, ovlivňuje to významně spotřebu energie a dojezd elektromobilu.
Data poskytnutá k patentovanému řešení ukazují, že by navrhovaný systém mohl uspořit zhruba 7,4 % energie. To vychází při měření při venkovní teplotě 40 °C, kdy systém ušetřil zhruba 127 W pro napájení klimatizační jednotky.
Nezní to sice jako závratné číslo, ale z nedávné studie společnosti Recurrent vyplývá, že při horkém letním dni (37 a více stupňů Celsia) se použití klimatizace podílí na ztrátě dojezdu až o 18 %.
I malé vylepšení její efektivity by tak mohlo mít pozorovatelný vliv na spotřebu a dojezd elektromobilů, zejména ve slunných končinách. Stejná studie totiž ukazuje, že vliv klimatizace na dojezd při teplotách pod 32 °C je minimální a dosahuje zhruba 5 % poklesu.
Z patentu Tesly ale vyplývá také další benefit inovativního řešení ventilace kabiny – systém oproti tradičnímu řešení umožňuje lépe zajistit rovnoměrnou teplotu tak, aby cestujícím nebyla na jednu část těla zima a na jinou teplo.
Zdroj: TeslaMagz, InsideEVs, Recurrent Auto