Tesla Cybercab je oficiálně realitou. Megalomanské představení se však nekonalo
Robotická taxi už můžete ve Spojených státech potklávat dlouho. Brzy se k nim snad přidá také Tesla Cybercab.
Americký výrobce elektromobilů Tesla ve čtvrtek v Austinu ve státě Texas představil svůj vůz Cybercab, který je postaven jako robotické taxi bez volantu a pedálů. Portál The Verge v noci na dnešek napsal, že akce byla nezvykle utlumená, konala se v soukromí bez živého přenosu a bez novinářů jen s velmi omezeným počtem pozvaných.
Tesla má k tomuto týdnu u texaských úřadů zaregistrováno 45 vozů Cybercab. Podle The Verge ale není jasné, kolik z nich bude uvedeno do komerčního provozu. K několika vozidlům získali přístup influenceři v Austinu a Tesla také tato auta již několik měsíců testuje v různých amerických městech.
Tesla rovněž spustila nový portál pro svou službu Robotaxi. Na webu jsou mimo jiné podmínky pro využívání služby, kdy auty nesmí jezdit děti mladší 13 let.
Tesla poprvé představila Cybercab na podzim roku 2024, letos v dubnu pak zahájila výrobu vozu. Šéf podniku Elon Musk tvrdí, že budoucnost Tesly spočívá v robotech a samořízených vozech. Cybercab je dvousedadlové vozidlo bez volantu a pedálů. Podle Muska budou tyto vozy časem tvořit většinu produkce automobilky Tesla.
Zdroj: ČTK, foto: Tesla