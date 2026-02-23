Tesla Cybertruck má novou, levnější verzi. Na papíře vypadá skvěle
Stejný výkon za výrazně nižší cenu nabízí nová verze Tesly Cybertruck. Má chudší výbavu, méně utáhne a pořád se neprodává v Česku. A taky má jeden háček – je nutné objednat rychle.
Vypadá to, že se Tesla postupně propracovává ke slibované základní ceně 40 tisíc dolarů, kterou Elon Musk slíbil při představení vozu v roce 2019. Po představení základních verzí menších tesel přichází řada na pick-up Cybertruck. Automobilka ohlásila novou variantu Dual Motor All-Wheel Drive, jejíž cena začíná na 59.990 dolarech, tedy 1,235 milionu korun.
K této ceně je třeba připočíst 1995 dolarů za doručení a 250 dolarů za objednávku, výsledná nejnižší cena je tedy 62.235 dolarů, tj. 1,282 milionu korun. (Tyto poplatky je nutné připočíst ke všem verzím cybertrucku.) Další příplatky jsou za poloautonomní řízení, ochranu spodku karoserie, nabíječky či 20“ kola. Když jsme na americkém webu Tesly otevřeli konfigurátor, dozvěděli jsme se, že doručení dnes objednaného vozu by připadlo na letošní červen.
Vůz se představil na síti X a kompromisy, které budou muset zájemci o tento levnější vůz udělat, nejsou příliš velké. Nejvýznamnějším je snížení tažné kapacity z 5 tun na 3,4 tuny, zbytek jsou v podstatě kosmetické věci typu absence ventilace předních sedaček či displeje pro zadní pasažéry.
Technika je jinak stejná – vůz pohání dva elektromotory o kombinovaném výkonu 601 koní, dojezd na jedno nabití má být až 523 km a zrychlení na 60 mph (97 km/h) má proběhnout za 4,1 sekundy. Také má vůz stále zásuvky na korbě, která je krytá elektrickou roletou. Přesto je o 20 tisíc dolarů (412 tisíc korun) levnější ve srovnání s dosavadním základem, který se přejmenoval na Premium All-Wheel Drive.
Kde je ten háček? Dost pravděpodobně v časově velmi omezené platnosti nabídky. Elon Musk záhy po představení na síť X reagoval jednoduchou větou. „Jen na deset dnů.“ Není jasné, jestli má desetidenní platnost ta cena, nebo existence základního provedení; vzhledem k náročnosti úprav výrobního procesu to však tipujeme na to první.
Od doby, kdy Musk slíbil cenu 40 tisíc dolarů, proběhla poměrně zásadní inflace. Stejnou kupní sílu, jakou mělo v USA 40 tisíc dolarů v roce 2019, tam má dnes 51.594 dolarů, tedy 1,06 milionu korun. K této částce je už oněch 59.990 dolarů dost blízko – zejména vzhledem k běžné míře meagalomanství Muskových slibů.
Také je to dosud nejnižší základní cena cybertrucku. V roce 2025 byla k mání verze s pohonem pouze zadních kol za 70 tisíc dolarů (1,4 milionu korun), v nabídce se však udržela jen velmi krátce. Nynější čtyřkolka za 60 tisíc dolarů je jejím nástupcem. A stále platí, že cybertruck není dostupný v Evropě.
Zdroj: Car and Driver | foto: Tesla | video: Auto.cz