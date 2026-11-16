Tesla Cybertruck zatím nekončí. Musk oznámil prodloužení výroby do konce léta 2027
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Cybertruck se bude vyrábět o několik měsíců déle, než Tesla původně oznámila. Důvodem jsou nevyřízené objednávky.
Konec extravagantního elektrického pick-upu Tesla Cybertruck se odkládá. Jestliže ještě před několika dny americká značka oznámila, že výrobu stopne v polovině příštího roku, šéf Tesly Elon Musk na síti X oznámil, že se výroba z důvodu vyřízení co největšího množství předobjednávek nakonec prodlouží do konce léta 2027, respektive zhruba do příštího září.
Nepřehlédnutelný elektromobil s nerezovou karoserií má v texaské továrně uvolnit kapacity pro plně autonomní taxi Cybercab bez volantu. Musk prodloužení výroby sám označil za rozhodnutí, které z hlediska maximalizace zisku nemusí být nejchytřejší.
Sny o 250 tisících autech ročně
Cybertruck patří k nejvíce kontroverzním autům posledních let. Musk si kdysi dával za cíl vyrobit 250 tisíc vozů ročně, což by z něj udělalo jeden z nejúspěšnějších picku-pů na trhu. Podle odhadů se ovšem od zahájení prodeje na konci roku 2023 prodalo „pouze“ kolem 70 tisíc kusů.
Prodloužení výroby může být snahou uklidnit věrné fanoušky, z nichž někteří nad náhlým ukončením produkce dokonce zuřili. Cybertruck má totiž nadšenou základnu a petici za pokračování výroby podepsalo víc než 5000 lidí. Firma Unplugged Performance, která vyrábí příslušenství pro tesly, tvrdí, že se snaží najít investory, kteří by cybertruck od automobilky převzali.
Kdo ho ještě chce, platí však víc. Od oznámení konce je v nabídce jen nejvyšší třímotorová verze Cyberbeast, jejíž cena se zvedla o 7500 (165.000 Kč) na 110 tisíc dolarů (asi 2.420.000 korun).
Zdroj: Tesla a InsideEVs, foto: Tesla, video: Auto.cz