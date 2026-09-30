Tesla FSD znovu naráží na rychlostní limity. Bezpečnostní organizace žádá EU, aby odmítla dvě funkce
Evropské schvalování systému Tesla FSD Supervised se dostává k velmi konkrétnímu problému: smí asistenční systém počítat s jízdou nad rozpoznaným rychlostním limitem? Rada pro bezpečnost tvrdí, že jedna z funkcí odporuje předpisu OSN, u druhé kritizuje přizpůsobení rychlosti okolnímu provozu.
Česko už nizozemské prozatímní schválení FSD Supervised uznalo a systém je za stanovených podmínek možné používat i u nás. Nyní Evropská rada pro bezpečnost dopravy (European Transport Safety Council, ETSC) vyzvala Evropskou komisi a členské státy, aby při celoevropském schvalování odmítly dvě rychlostní funkce FSD Supervised: Speed Offset a Contextual Max Speed. Nejde tedy o požadavek na zákaz celého systému.
Speed Offset umožňuje nastavit maximální rychlost o pevné procento nad právě rozpoznaný limit. ETSC uvádí možnost až padesát procent. Z padesátky by se tak mohl stát strop 75 km/h, ze třicítky 45 km/h.
ETSC tvrdí, že funkce přímo odporuje předpisu OSN č. 171 pro asistenční systémy pro kontrolu řízení. Jeho bod 5.3.7.4.9 stanoví, že „systém nesmí řidiči umožnit nastavit výchozí odchylku, kvůli níž by maximální rychlost překračovala určený limit“. Podle organizace navíc Speed Offset nebyl mezi funkcemi pokrytými výjimkou podle článku 39 evropských homologačních pravidel.
Tesla přitom ve svém návodu výslovně upozorňuje, že za rychlost vozu odpovídá řidič bez ohledu na to, zda je FSD Supervised aktivní.
Okolní provoz není rychlostní značka
Contextual Max Speed funguje jinak. Tesla uvádí, že dynamicky upravuje maximální rychlost podle vizuálních podnětů z okolí. ETSC doplňuje, že jedním z nich může být také rychlost ostatních vozidel.
Organizace samotné využití kontextu nezavrhuje. Uspořádání silnice, značení nebo infrastruktura mohou podle ní pomoci správně určit limit. Za problematické však považuje rychlost okolního provozu: auta jedoucí příliš rychle nemohou být spolehlivým vodítkem pro povolenou rychlost.
ETSC proto žádá odmítnout takovou podobu Contextual Max Speed, která rychlost ostatních aut využívá k nastavení maximální rychlosti nebo určení platného limitu. U této funkce přitom neformuluje stejný jednoznačný závěr o přímém porušení předpisu č. 171 jako u Speed Offset.
Belgický test řešil jiný problém
Rychlostní limity nejsou u evropského FSD nové téma. Nedávno jsme psali o belgickém testu: Letní test FSD v Belgii ukázal problémy s dodržováním rychlostního limitu. Systém tam mimo jiné opakovaně pracoval s nesprávnou rychlostí v zónách s limitem 30 km/h.
S nynějšími výhradami ETSC ale tento test přímo nesouvisí. Organizace upozorňuje, že při něm nebyly použity ani Speed Offset, ani Contextual Max Speed. Šlo tedy o jiný problém při rozpoznávání či aplikaci rychlostních limitů.
Rozhodnutí nejdříve v prosinci
Nizozemský RDW udělil FSD Supervised v dubnu prozatímní národní schválení podle výjimky v článku 39. To následně uznalo několik dalších zemí včetně Česka. Celoevropské povolení ale vyžaduje souhlas Evropské komise po kladném hlasování zástupců členských států v Technickém výboru pro motorová vozidla (Technical Committee – Motor Vehicles, TCMV).
Další diskuse výboru je naplánována na 6. října. Samotné hlasování zatím naplánované není a podle agentury Reuters se rozhodnutí nyní neočekává dříve než v prosinci.
Zdroj: ETSC, Reuters, MD