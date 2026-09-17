Tesla musí pod přísahou vysvětlit samocertifikaci cybercabu. Úřad položil 21 otázek
Americký úřad NHTSA zpřesnil šetření robotaxi bez volantu a pedálů. Tesla musí do konce září doložit, jak ověřila splnění bezpečnostních norem a zda při tom počítala s dočasným ovládáním pro člověka.
Americký Národní úřad pro bezpečnost silničního provozu (National Highway Traffic Safety Administration, NHTSA) začal certifikaci prověřovat poté, co Tesla nasadila první cybercaby do placené služby v texaském Austinu. Jak jsme psali minulý týden, automobilka sama prohlásila vůz za vyhovující federálním normám.
Úřad nyní vydal zvláštní příkaz s 21 okruhy. Odpovědi musí do 30. září pod přísahou potvrdit představitel firmy. Příkaz neznamená, že cybercab předpisy porušuje.
Použili při zkouškách volant?
NHTSA chce vědět, zda lze cybercab řídit pomocí dočasně připojených ovládacích prvků a zda volant, pedály nebo jiné vybavení pro člověka byly součástí podkladů pro splnění některé z norem.
Pokud ano, Tesla musí tyto prvky popsat a uvést, u kterých norem s nimi prokazovala shodu. Zároveň má vysvětlit, proč je poté mohla z vozidla odstranit – americké právo totiž výrobcům zakazuje později vyřadit prvek, s nímž vůz splňoval bezpečnostní předpisy.
Přesto stále jde pouze o otázky regulátora. Dokument nedokazuje, že Tesla dočasný volant či pedály skutečně použila nebo že s jejich pomocí prokázala splnění předpisů a pak je odstranila.
Další věcí, na kterou se úřad ptá, je dotykový displej. Konkrétně, zda jím může cestující uvést vůz do pohybu, kdy je funkce dostupná a jaká pro ni platí omezení.
Tesla má rovněž uvést počet vozidel, jejich úroveň automatizace podle klasifikace SAE a místa současného i plánovaného provozu. Popsat musí také provozní doménu, tedy podmínky, v nichž smí autonomní systém fungovat. Úřad se ptá na nejvyšší rychlost, druhy silnic, geografické hranice, denní dobu, počasí, další omezení i plány na rozšíření služby.
Otázky míří i na chybějící pedál
Další část příkazu se týká federálních bezpečnostních norem FMVSS (Federal Motor Vehicle Safety Standards). Tesla má vyjmenovat použitelné požadavky a vysvětlit, jak je ověřila – například zkouškami, simulacemi či technickými analýzami. Dodat má i podklady naznačující, že vůz některému požadavku nevyhověl.
Otázky se týkají ovladačů a kontrolek, zobrazování jízdního režimu, směrových světel, zpětných zrcátek či odpovídajícího obrazového systému a signalizace stabilizačního systému.
Nejnázornější je požadavek na brzdy. Platná norma uvádí, že se provozní brzdy aktivují nožním ovladačem. Cybercab však brzdový pedál nemá. Tesla proto musí vysvětlit, jak dospěla k závěru, že vůz toto ustanovení splňuje.
Odpovědný představitel Tesly má potvrdit, že firma provedla interní šetření, důkladně vyhledala dokumenty a poskytla úplné a správné informace, a to pod přísahou pravdomluvnosti.
Neúplná nebo nepravdivá reakce může vést k sankcím ve výši až 27.874 dolarů (1,22 milionu korun) za den, celkem nejvýše něco přes 139 milionů dolarů (2,93 miliardy korun) za související sérii porušení. Úmyslné padělání či zadržování informací může mít i trestněprávní následky, v krajním případě včetně odnětí svobody až na patnáct let. Sankce se týkají maření příkazu, nikoliv automaticky konstrukce cybercabu.
Tesla o výjimku nepožádala
Americký systém se od evropské homologace liší. Výrobce sám potvrzuje splnění použitelných bezpečnostních norem. NHTSA vůz před uvedením do provozu neschvaluje, může však deklaraci prověřit a vynutit nápravu.
Tesla svůj cybercab certifikovala jako vyhovující a o výjimku nepožádala. Úřad se proto ptá, jak může vůz určený pro autonomní provoz splňovat současná pravidla bez takové výjimky.
Ač se dnes už připravuje úprava pravidel pro vozidla bez tradičního ovládání, dnešní normy stále zůstávají v platnosti. Úřad dosud cybercab neoznačil za nevyhovující, nenařídil svolávací akci ani nezastavil jeho provoz.
A co Evropa, dotýká se tato kauza budoucí homologace na starém kontinentu? Výsledek o ní nijak přímo nerozhodne, může ale ovlivnit širší debatu o pravidlech pro automobily, které nevznikají „pro lidského řidiče.“
Zdroj: NHTSA, Reuters, Electrek