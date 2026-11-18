Tesla přijímá objednávky na autonomní cybercab. Bez předplatného se ale nerozjede
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Robotaxi Tesla Cybercab si už mohou objednat první soukromí zájemci. Základní cena zní lákavě: 29.990 dolarů, tedy zhruba 665 tisíc korun. Háček je v tom, že bez povinného předplatného se auto ani nehne a samo jezdí jen v několika amerických městech.
Cybercab je dvoumístné autonomní robotaxi za 29.990 dolarů, s kterým má Tesla velké plány. Americká automobilka na svou novinku začala sbírat objednávky od soukromých zákazníků, přičemž první dodávky začnou v prosinci 2026. Kdo chce mít jistotu, že se dostane na řadu, musí složit nevratnou zálohu 1000 dolarů (asi 22.200 Kč).
Auto koupíte, řízení si předplácíte
Samotná koupě ale nestačí. K provozu je nutné předplatné Autonomy Subscription za 299 dolarů měsíčně, první měsíc je zahrnutý v ceně. V přepočtu to dělá zhruba 6630 korun každý měsíc. Tesla to v e-mailu pozvaným zájemcům říká bez obalu: „Only available in supported service areas. Subscription required for operation.“ Volně přeloženo: k dispozici jen v podporovaných oblastech a bez předplatného nejezdí.
Z geografického hlediska dokáže cybercab jezdit sám jen tam, kde Tesla provozuje svou službu Robotaxi. Zatím jde o osm amerických měst: Austin, Dallas, Houston, Fort Worth a San Antonio (vše v Texasu), respektive Miami, Orlando a Tampa na Floridě. Podle podmínek Tesly jsou tyto zóny omezené a mohou se časem měnit. První zprávy navíc naznačují, že mohou pokrývat menší území, než ukazují marketingové mapy Tesly. Značka si také vyhrazuje právo pozastavit autonomní funkce, pokud majitel smlouvu poruší.
Českého zákazníka se to zatím netýká. O evropském prodeji Tesla nic neříká, robotaxi bez volantu by tu navíc narazilo na schvalovací pravidla.
Cybercab je od začátku navržený jako autonomní vůz, nemá proto volant ani pedály. Uvnitř jsou dvě sedadla, 21palcová centrální obrazovka a zavazadlový prostor o objemu zhruba 570 litrů.
Na Teslu si posvítí úřady
Celá věc má i regulační dohru. Americký úřad pro bezpečnost silničního provozu NHTSA zahájil prověrku, jestli cybercab skutečně splňuje všechny federální bezpečnostní normy (FMVSS). Úřad zkoumá technické podklady k chybějícímu ručnímu ovládání a to, jak auto bez klasického volantu a pedálů zapadá do pravidel, která s nimi běžně počítají. Pozornost navíc vzbudil skrytý ovladač typu joystick, který zpochybňuje, nakolik jsou jízdy robotaxi opravdu bez lidského zásahu.
Zdroj: Tesla, Motor1, foto a videotes: Tesla