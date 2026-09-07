Tesla sama prohlásila cybercab za vyhovující. Úřad její postup prověří
Tesla nasadila první kusy cybercaby do placené služby v Austinu. Krátce nato americký bezpečnostní úřad zahájil formální audit certifikace vozu, který nemá volant, pedály ani klasická zpětná zrcátka. Automobilka teď musí doložit, jak dospěla k závěru, že její robotaxi vyhovuje současným předpisům.
Ve chvílích, kdy jsme minulý týden představovali sériovou podobu Tesly Cybercab, americké úřady spuštění služby teprve předběžně vyhodnocovaly. Situace se ale rychle posunula. Americký Národní úřad pro bezpečnost silničního provozu (NHTSA, National Highway Traffic Safety Administration) nyní otevřel formální řízení označované jako Audit Query.
Audit navazuje na komerční nasazení prvních cybercabů v texaském Austinu. Neznamená automaticky, že Tesla předpisy porušila, ani sám o sobě nepředstavuje zákaz provozu. Jde však o oficiální vyšetřovací krok, při němž bude automobilka muset svůj postup obhájit.
Co bude NHTSA prověřovat
Úřad se zaměří na proces a technická data, o něž Tesla opřela své prohlášení, že cybercab splňuje všechny použitelné Federální bezpečnostní normy pro motorová vozidla (FMVSS, Federal Motor Vehicle Safety Standards). Podle agentury Reuters se certifikace může vztahovat až na tisícovku vozidel.
Hlavní otázku vyvolává samotná konstrukce dvoumístného robotaxi. Cybercab nemá volant, brzdový ani plynový pedál a postrádá také klasická zpětná zrcátka. NHTSA proto prověří mimo jiné to, zda Tesla některé požadavky FMVSS neoznačila za nepoužitelné pro plně autonomní vozidlo – a na základě jakých argumentů.
Rozsah auditu přitom neodpovídá počtu v ostrém nasazení už provozovaných vozů. V celém Texasu bylo minulý pátek registrováno 420 autonomních vozidel Tesly, mezi nimi 45 cybercabů. Do služby v Austinu automobilka zatím nasadila jen jejich část.
Výrobce potvrzuje shodu sám
Americký systém se liší od evropské homologace. NHTSA nový model před uvedením na silnice předem neschvaluje. Automobilka sama certifikuje, že vůz splňuje platné federální normy, a nese za toto prohlášení odpovědnost. Regulátor může následně podklady prověřit a v případě pochybností zasáhnout.
Tesla tedy nezískala předchozí souhlas úřadu. Sama prohlásila, že cybercab platným požadavkům vyhovuje. Právě oprávněnost tohoto závěru je nyní předmětem auditu.
„NHTSA plně podporuje bezpečný vývoj a nasazování automatizovaných vozidel. Coby federální regulátor ale musíme zajistit dodržování všech zákonů,“ uvedl šéf úřadu Jonathan Morrison.
Bez volantu ano, ale ne bez pravidel
Autonomní automobily vybavené běžným volantem, pedály a dalšími povinnými prvky mohou ve Spojených státech jezdit bez zvláštní výjimky NHTSA. Takovou konstrukci mají například Modely Y, s nimiž Tesla svou robotaxi službu původně spustila.
Pro vozidla bez tradičních ovládacích prvků existuje druhá cesta: výrobce může požádat o výjimku. Ta ovšem umožňuje nasazení nejvýše 2500 vozidel jednoho výrobce ročně. Tesla o ni podle dřívějšího vyjádření NHTSA nepožádala.
Technický šéf automobilky Lars Moravy přitom už dříve letos uvedl, že se tento limit na Teslu Cybercab vztahovat nebude. Podrobnosti nevysvětlil. Zvolená samocertifikace by Tesle umožnila limit obejít – ovšem pouze v případě, že obhájí shodu vozu se současnými normami.
Pravidla se mění, zatím však platí
NHTSA připravuje modernizaci předpisů, které vznikaly pro automobily řízené člověkem. Rozpracované změny se týkají například brzdového pedálu, stěračů, osvětlení nebo zpětných zrcátek. Celkem úřad pracuje na osmi úpravách pravidel pro autonomní vozidla.
Dokud však nový rámec nevstoupí v platnost, automobilky se musí řídit současnými normami. Cybercab tak už konstrukčně míří do budoucího regulatorního prostředí, na silnice ale vyjel podle dnešních pravidel.
Zoox už podobnou cestu zkusil
Možný další vývoj ukazuje případ robotaxi společnosti Zoox, která patří Amazonu. Také ona se pokusila certifikovat vozidlo bez běžných ovládacích prvků sama. Po zásahu NHTSA však své prohlášení stáhla a později získala výjimku pro omezené komerční nasazení.
Jak tedy audit Tesly může skončit? Buď posvěcením jejího postupu, požadavkem na změny nebo otevřeným právním sporem. Pokud by nastala možnost třetí, teprve jeho výsledek by ukázal, zda cybercab skutečně našel svou vlastní cestu skrz současná pravidla – nebo pouze předběhl jejich připravovanou změnu.
Zdroj: NHTSA, Reuters