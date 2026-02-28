Tesla se opět soudí o jméno. Tentokrát ne s Čechy, ale s prodejcem piva
Nové modely tesly mají docela unikátní názvy, nepodobné ničemu od jiných automobilek. Přesto se automobilka musí soudit o jejich ochrannou známku. Překvapivě ne s čínským MG o jeho Cyberster, ale s francouzským prodejcem alkoholu. V minulosti se soudila i s českou firmou.
Automobilka Tesla má sice na kontě spoustu úspěchů, v poslední době ale řeší také několik problémů. Tím hlavním jsou už deset měsíců padající prodeje v podstatě po celém světě a s tím související pokles tržeb, ale také kontroverze kolem Elona Muska nebo neúspěch modelu Cybertruck. Vedle toho se nedávno objevila také další nepříjemnost.
Tesla se totiž příliš pozdě přihlásila o ochrannou známku na název Cybercab. Udělala to až následující měsíc poté, co se robotické taxi oficiálně představilo, a tak si jméno stihla zaregistrovat jiná firma. Žádost Tesly tedy byla odmítnuta. Novým majitelem názvu je francouzská nápojářská firma UniBev, která je zjevně typickým patentovým trollem.
Francouzská firma, jejíž hlavní činností je prodej alkoholu, totiž vlastní také práva na název Teslaquila. Tedy tequilu, kterou Tesla opravdu v roce 2018 představila a plánovala prodávat. Na to nakonec nedošlo a dnes UniBev pod názvem Teslaquila prodává pivo, pojmenované tak údajně „jako pocta Nikolu Teslovi“.
To by ještě bylo relativně pochopitelné, ale Francouzi se pokusili registrovat také ochranné známky na názvy Cyberquad a Cybertaxi. První z nich je opět produkt, který Tesla představila ve formě konceptu, a navíc jeho zmenšenou dětskou formu nabídla na některých trzích i v prodeji. Cybertaxi zatím Tesla nemá, ale zjevný je pokus Francouzů registrovat si všechny související Cyber- názvy.
Tesla se soudí
V případě cybercabu už došlo na právní kroky, Tesla podala u Odvolacího senátu pro ochranné známky (TTAB) při americkém patentovém úřadu (USPTO) 167stránkový formální odpor proti UniBev. Dokument, který získal server Electrek, obviňuje společnost UniBev z podvodu, zlé vůle a rozmělňování ochranné známky. Tesla plánuje ve své texaské továrně naplno rozjet výrobu vozu Cybercab už během letošního roku.
První bod žaloby Tesly obviňuje společnost UniBev z přímého podvodu na americkém patentovém úřadu (USPTO). Podle podání UniBev úřadu tvrdil, že žádný jiný subjekt nepoužívá označení „cyber“, „cab“ ani „cyber cab“ v souvislosti s obdobným zbožím. Tesla namítá, že toto prohlášení bylo vědomě lživé – firma totiž cybercab představila už v říjnu 2024 na své akci „We, Robot“ a o názvu široce informovala světová média, přestože si jej Tesla v té době sama nezaregistrovala.
Druhý bod útočí přímo na záměr UniBevu používat tento název. Jakožto velkoobchod s nápoji nemá žádnou zjevnou historii ve výrobě, prodeji nebo marketingu jakýchkoli vozidel, a platí to i pro jejího šéfa Jean-Louise Lentaliho. Tesla tvrdí, že registrace názvu cybercab je učebnicovou ukázkou „trademark squattingu“ – tedy situace, kdy si zaregistrujete slavné jméno v kategorii produktů, do které nikdy nehodláte vstoupit, a následně se snažíte vymámit peníze z někoho, kdo ochranu toho jména oprávněně potřebuje.
Tesla tuto argumentaci doplňuje ještě jedním detailem: Lentali osobně sleduje Elona Muska, jeho bratra Kimbala Muska, jejich matku Maye Muskovou i firmu SpaceX na sociálních sítích. Padá tím tedy i případný argument, že Francouz o produktech Tesly nevěděl.
Zbývající tři body žaloby Tesly staví na existující rodině ochranných známek s předponou „Cyber-“, které už automobilka vlastní. Tesla ve třetím bodě upozorňuje, že americký patentový úřad (USPTO) již v minulosti zamítl jiné názvy odvozené od slova „Cyber“. Konkrétně Cybercamper, Cybertrailer a Cybervan s odůvodněním, že jsou matoucí a příliš podobné registracím Tesly. Čtvrtý bod tvrdí, že dochází k rozmělňování názvu Cybertruck. Pátý bod obviňuje společnost UniBev, že její známka neoprávněně vyvolává dojem spojitosti s Teslou.
Nejde o první spor Tesly o ochrannou známku. Ten proběhl už v roce 2010 s českou Teslou, která byla založena v roce 1921 a jméno Tesla nesla od roku 1946. Po letech právních sporů o ochranné známky v desítkách zemí světa podepsaly obě společnosti v říjnu 2010 dohodu o „mírovém soužití“.
Podle té Elonova Tesla může jméno používat pro automobily a související energetické produkty, zatímco česká Tesla si ponechala práva pro své tradiční obory, jako je slaboproudá elektronika, vysílací technika nebo vojenské systémy. Spekuluje se ale také o tom, že pro zaručení dohody Musk české Tesle zaplatil částku v jednotkách milionů dolarů.
Zdroj: Electrek, zdroj foto: Tesla, zdroj videa: Auto.cz