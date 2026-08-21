Tesla Semi se podívá do Evropy. Některé severské státy již posílají objednávky
Na evropské půdě chce Tesla zopakovat svůj úspěch popularizace elektromobility, kterého dosáhla před 10 lety u osobních automobilů. Prosadit se pokusí nízkými provozními náklady, otázkou je ovšem nízká nejvyšší hmotnost soupravy i absence lůžka v kabině.
Téměř celou dekádu od představení čistě elektrického tahače Tesla Semi se model oficiálně podívá také na evropský trh. Jak je u automobilky Tesla zvykem, jeho vývoj nabral oproti původním plánům zpoždění a první kusy byly uvedeny do provozu až o pět let později. A to ještě prvních 100 kusů bylo vyrobeno ručně v rámci pilotní série. Ty byly dodány společnostem PepsiCo a Nevoya.
Kolik tahačů Tesla Semi automobilka od té doby vyrobila a dodala jiným společnostem, není známo. Sériovou výrobu však oficiálně spustila až letos v květnu.
Ještě předtím, v loňském roce, prošel tahač modernizací, aby lépe zapadal do nejnovějšího designového směru automobilky Tesla. Zároveň dostal nejmodernější technologie, které mu v USA umožňují dojet až 325 mil (566,5 km) na jedno nabití ve verzi Standard Range a 500 mil (805 km) ve verzi Long Range.
O pohon se starají tři elektromotory, které na zadní kola posílají výkon až 800 kW (1073 k). Společnost Tesla uvádí, že při připojení k tzv. Megachargeru, nabíječky, která poskytuje výkon až 1200 kW, je možné dobít 60 % dojezdu za 30 minut. Mělo by se to tedy bez problému stihnout v rámci 45minutové přestávky nařízené legislativou 561/2006 (AETR) po každých maximálně 4,5 hodinách řízení.
Při nabíjení výkonem 120 kW pak 60 % dojezdu dobijí řidiči za čtyři hodiny. Už ale neuvádí, jestli jsou to hodnoty platné pro verzi se standardním dojezdem, nebo s prodlouženým dojezdem. A to je velmi důležité, jelikož varianta s prodlouženým dojezdem má další baterie umístěné v prodloužené zadní části kabiny.
Ačkoli to na fotografiích nevypadá, Tesla Semi není delší než evropští konkurenti. V kabině však chybí lůžka a úložný prostor v kabině je oproti evropským truckům zásadně omezen.
Větším problémem pro ni bude nízká maximální hmotnost soupravy. Evropské hmotnostní limity by neměly být problém, jelikož maximální hmotnost soupravy je u Tesla Semi omezena na 37,2 tuny. V Česku je maximum 48 tun.
Evropští konkurenti jsou na vyšší hmotnost lépe připraveni. Mercedes eActros 600 technicky zvládne celkovou hmotnost až 44 tun a díky 621kWh baterii ujede na nabití až 500 km. MAN eTGX zvládne celkovou hmotnost soupravy dokonce až 50 tun a přes menší 534kWh baterii slibuje dojezd až 570 km. Volvo FH Aero Electric Extended Range má s bateriemi o 725 využitelných kilowatthodinách dojet až 700 km daleko.
Zatím není jasné, zda budou v Evropě nabízeny obě verze modelu Semi, například britské webové stránky společnosti Tesla uvádějí údaje pouze pro verzi Standard Range. Evropská specifikace bude definitivně představena na veletrhu IAA Transportation, který se koná 15. až 20. září 2026 v německém Hannoveru. Společnost Tesla na této akci potvrdí kromě parametrů také plány uvedení na trh.
Ještě před uvedením na trh se ale automobilce Tesla podařilo zajistit si na evropském trhu prvního velkého klienta. Je jím švédská dopravní společnost Einride, která objednala celých 500 kusů moderního tahače. Údajně jde o dosud největší jednotlivou objednávku.
Tesla doufá, že model Semi dokáže oživit segment elektrických těžkých nákladních vozidel stejným způsobem, jako se povedlo Modelu 3 u osobních automobilů před deseti lety. Dopravci mají i nadále obavy ohledně dojezdu, nabíjení a nosnosti elektrických nákladních vozidel.
Vyplatí se?
Trh je zatím v plenkách a modelů od tradičních výrobců je zatím na silnicích vidět málo. Tesla proto svou komunikační strategii zaměřila na výhody v oblasti výkonu, účinnosti a provozních úspor oproti tradičním nákladním vozům. Elon Musk slibuje spotřebu 1,7 kW na ujetou míli (1,6 km), což v českém formátu znamená přibližně 105,6 kWh/100 km.
Při průměrné ceně 1 kWh na stanici Supercharger ve výši 10 korun by tak náklady na ujetý kilometr dosahovaly přibližně 10,5 Kč. Při průměrné spotřebě dieselové soupravy přibližně 25 l/100 km a ceně nafty 1,93 € (přibližně 48–49 Kč) za litr vychází hrubě odhadnuté náklady na kilometr na 12,1 Kč/km. Kromě toho mají elektrické nákladní vozy v řadě evropských zemí úlevy na mýtném.
Na americkém trhu podle serveru Electrek stojí varianta Standard Range 260.000 dolarů (5,4 milionu korun) a varianta Long Range o čtyřicet tisíc více (6,2 milionu korun). Po přičtení obvyklého dovozového cla a daně nám vychází cena přibližně 8,2 a 9,4 milionu korun. To přibližně odpovídá cenám modelů eActros 600 (přibližně 9,4 milionu korun) a MAN eTGX (9 milionů korun).
Oproti nim je však prostor pro řidiče výrazně omezený. Místa je sice v kabině hodně, ovšem kromě volantu, sedadla uprostřed a několika obrazovek v interiéru Tesla Semi není prakticky nic, na co jsme u evropských tahačů zvyklí. Chybí zejména prostor k odpočinku řidiče. Zda tuto zcela zásadní nevýhodu Tesla při uvedení evropské varianty vyřeší, nebo zvolí strategii vozy nabízet jen na krátké trasy, to se dozvíme už za necelý měsíc.
Zdroje: Autocar, MotorTrend, Electrek, Tesla, IO-Dynamics, IAA Hannover, Wikipedia