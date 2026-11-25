Tesla ukazuje, co její jízdní asistent plánuje udělat. Reality View vykresluje okolí v reálném čase
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Tesla začala v USA a Kanadě rozesílat verzi 15 svého pokročilého jízdního asistenta. Nejviditelnější novinkou je Reality View – generovaná vizualizace okolí, která řidiči ukazuje především to, na co se auto chystá.
V Evropě Tesla svůj systém od října označuje jako Tesla Assisted Driving (TAD), tedy asistovanou jízdu. Jde o dřívější Full Self-Driving (Supervised), zkráceně FSD (Supervised). Přejmenování si vyžádalo hlavně německé ministerstvo dopravy a týká se jen evropských trhů. V USA a Kanadě, kde se verze 15 zavádí nejdřív, zůstal původní název.
Reality View pracuje s virtuální kamerou „umístěnou“ nad vozem. Její úhel si řidič může posunout tažením prstu a při couvání se pohled sám přesune před auto. Obraz přitom nevzniká jako klasická 3D grafika z herního enginu. Generuje ho samostatný neuronový model s přibližně miliardou parametrů, který čerpá ze stejných kamerových dat jako řídicí síť a každý další snímek odvozuje z předchozího. Na centrálním displeji se tak objevují auta, chodci, budovy i chodníky, ale hlavně záměr vozu: plánovaná trasa, velké šipky před nadcházejícím odbočením nebo značka místa, kde chce asistent zaparkovat. Při příjezdu do cíle navíc mapa nabídne víc míst k parkování a systém při výběru zohlední dosavadní parkovací návyky řidiče.
Přesto: řidič nevidí přesně to, co vidí systém. Dosavadní vizualizace zobrazovala přímo objekty, které síť rozpoznala. Reality View má blíž ke kamerovému záznamu promítnutému na prostorové tvary. Odraz ve výloze nebo přechod pro chodce tak může být jen součástí obrazu a z displeje nepoznáte, zda s ním asistent skutečně počítá. Obraz navíc podle Elona Muska zatím o zlomek sekundy zaostává za skutečností kvůli omezenému výpočetnímu výkonu.
Podstatnější než realističtější obraz je proto něco jiného: asistent dává najevo, co se chystá udělat. U systému, který sám mění jízdní pruhy, odbočuje nebo parkuje, ale nadále vyžaduje dohled, to má praktický smysl. Řidič může dřív poznat, že se auto chystá k manévru, se kterým nesouhlasí.
Lze zvolit vizualizaci přes celou obrazovku, mapu nebo rozdělené zobrazení. K tomu Tesla přidává tichý režim (Quiet Mode) pro klidnější prostředí v kabině.
Pozná výmol. A zapamatuje si radar
Verze 15 mění i samotné řízení. Jejím jádrem je nový obrazový enkodér (vision encoder), tedy část sítě, která převádí záznam z kamer na popis scény. Tesla ho sdílí s robotaxi a humanoidním robotem Optimus a trénovala ho na milionech videí z internetu. Poznámky k verzi dále slibují spolehlivější rozpoznávání dopravních značek, drobných zvířat a předmětů na vozovce a lepší reakce na výmoly a hlubokou stojatou vodu. Úpravy se týkají také volby rychlosti ve školních zónách, za špatného počasí a podle zvoleného jízdního profilu.
Nově může asistent rovněž zpomalit před rozpoznaným rychlostním radarem. Pokud řidič na stejném místě dvakrát zpomalení zruší, vůz si tuto preferenci zapamatuje a příště tam sám zpomalovat nebude.
Tesla současně tvrdí, že nový vision encoder přináší 25násobné zlepšení ukazatele kritických zásahů. Toto číslo je ale potřeba brát pouze jako tvrzení výrobce. Tesla nezveřejnila výchozí hodnotu ani data, podle nichž by bylo možné tak výrazné zlepšení nezávisle ověřit. Neuvedla ani, jak kritický zásah vlastně definuje. A jak upozorňují někteří analytici, takhle velký skok by zároveň znamenal, že předchozí verze si v těchto situacích vedla výrazně hůř, než Tesla dosud připouštěla.
FSD v15 vyžaduje počítač AI4 (HW4) a v první vlně míří na novější Model Y v USA a Kanadě. Starší vozy s HW3 verzi 15 nedostanou vůbec. V Evropě, kde asistent jezdí v jedenácti zemích včetně Česka na základě prozatímního nizozemského schválení, zatím běží verze 14.2.2.7. Každou jeho aktualizaci tu musí odsouhlasit nizozemský úřad RDW; naposledy v polovině listopadu, kdy schválil přísnější hlídání pozornosti řidiče.
Americká verze 15 přitom kontrolu pozornosti ve svižnějších jízdních profilech naopak zmírňuje. Zda a v jaké podobě se do Evropy dostane i zpomalování před radary, není známo. O celoevropském schválení mají členské státy hlasovat nejdříve v prosinci.
Zdroj: Tesla, Car and Driver, Electrek