Tesla dovolí odjet od Superchargeru i s kabelem. Pomůže to, když jde o život
Bezpečnostní pojistka, která běžně brání tesle rozjet se s připojeným nabíjecím kabelem, dostala nouzovou výjimku. Nová funkce Emergency Drive Away je určena pro situace, kdy je důležitější okamžitě uniknout než chránit techniku.
Novinka přichází dva měsíce po tragické střelbě v Twin Falls v americkém Idahu. Útočník začal střílet u restaurace In-N-Out a útok pokračoval i v okolí nedalekého návštěvnického centra, kde jsou Superchargery. Zabil tři lidi a sedm dalších zranil. Jednou z obětí byl 66letý muž, který se svou manželkou zastavil nabít teslu. Automobilka nicméně incident oficiálně neoznačila za jediný důvod nové funkce – šéf nabíjení Tesly pro Severní Ameriku Max de Zegher uvedl, že firma o podobné možnosti debatovala už několik let.
Emergency Drive Away ruší za mimořádných okolností běžnou bezpečnostní blokaci. Tesla standardně nedovolí zařadit polohu D, pokud je k vozu připojený nabíjecí kabel. S novou funkcí řidič zkusí zařadit, na displeji se objeví výrazné varování a po sešlápnutí brzdy a potvrzení volby může okamžitě odjet.
Nabíjecí konektor je pro takovou situaci navržen tak, aby se při rozjezdu mechanicky oddělil. Nejde ovšem o bezbolestné nouzové odpojení. Tesla výslovně upozorňuje, že použití funkce poškodí nabíjecí port automobilu i Supercharger a vůz bude následně vyžadovat servis. Při úmyslném zneužití navíc mohou následovat další postihy.
Funkce vyžaduje software 2026.38.3 nebo novější. Zatím funguje pouze u Superchargerů ve Spojených státech a není dostupná pro Model S a Model X vyrobené před rokem 2021. Pro evropské zákazníky tedy v tuto chvíli k dispozici není.
Zdroj: Tesla, The Drive, Reuters