Tesla zaostává v nasazování robotaxíků, Musk mírní megalomanské plány
Rozmach robotaxíků Tesly je výrazně pomalejší, než zněly sliby. Neexistuje totiž univerzální řešení a je třeba vstupovat do každého města zvlášť. Firma to přiznala v rozhovoru s novináři a analytiky.
Elon Musk zhruba před rokem sliboval, že se robotaxíky jeho automobilky Tesla do konce roku 2025 rozšíří tak, aby k nim měla přístup polovina obyvatel USA. Dnes jsme za polovinou roku 2026 a robotická taxislužba Tesly je dostupná v šesti amerických městech – tři jsou v Texasu a tři na Floridě. K tomu je v San Franciscu možné si objednat jakési polo-robotaxi – vůz řídí sám, ale za volantem sedí člověk, který ho hlídá.
Zpoždění realizace plánů oproti Muskovým slovům by samo o sobě ještě nebylo nic divného, to se děje zcela běžně. Nové však je přiznání opatrnosti Tesly s rozmachem samořídících taxíků. „Regulační rámec je v každém městě odlišný. Expandujeme město po městu, abychom zajistili, že všechna pravidla splníme,“ řekl Lars Moravy, viceprezident Tesly pro vývoj vozidel.
To je naprostý opak toho, co říkal Musk v červnu 2025, když Tesla spouštěla tuto službu v texaském Austinu. Podle jeho tehdejších slov měla Tesla „univerzální řešení, které funguje všude“. Tím se chtěl odlišit od přístupu firmy Waymo, která do různých měst expanduje postupně. Nyní vidíme, a zaznívá to i ve slovech Larse Moravyho, že řešení Tesly zas tak univerzální není.
A to ani v situaci, kdy už mnoho let jezdí po celých státech tesly vybavené systémem poloautonomního řízení úrovně 2+ s označením FSD (Full Self-Driving; název je zavádějící). Podle viceprezidenta pro AI Ashoka Elluswamyho je možné s několika vozidly „nasbírat spoustu mil“. Nárůst naježděných mil je údajně „doslova exponenciální. Jen je v začátku toho exponenciálního nárůstu, to je pro lidi těžké pochopit,“ drží se Elluswamy optimistické rétoriky.
Těmito slovy se snažil odpovědět na otázku Colina Langana, analytika společnosti Wells Fargo. Ten se ptal, proč jsou robotaxíků na silnicích stále jen tucty, nikoliv stovky. Výsledkem je, že robotaxíky Tesly sice najezdily asi čtyři miliony kilometrů, ovšem z toho bylo jen asi 611 tisíc kilometrů skutečně bez člověka za volantem. Pro srovnání, Waymo mělo za sebou na konci letošního března 354 milionů kilometrů naježděných bez řidiče. Má totiž více aut ve více amerických městech.
Zdroj: Reuters | foto, video: Tesla