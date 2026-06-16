Tesla získala posvěcení pro FSD v páté evropské zemi. České ministerstvo říká ne
Belgie posvětila částečně samočinnou jízdu tesel pod dohledem řidiče, tzv. Full Self Driving Supervised. Řada jiných zemí Evropské unie včetně Česka a Německa, kde se smí používat i pokročilejší systémy, však varuje před nebezpečím, které FSD(S) může skýtat.
Po Nizozemsku, Litvě, Estonsku a Dánsku se Belgie stala pátou zemí Evropské unie, která umožnila teslám jezdit samočinně pod dohledem řidiče – tedy využívat systém Full Self Driving Supervised. Tamní ministryně dopravy Annick de Ridderová sdílela tuto novinku na síti X. Agentura Reuters doplňuje, že schválení předcházely úspěšné testy na belgických silnicích.
V Česku je už od ledna možné legálně provozovat autonomní systémy řízení úrovně 3, kdy za vozidlo ve chvílích samočinného řízení přebírá odpovědnost automobilka, nikoliv člověk sedící za volantem. Full Self Driving Supervised (FSD(S)) přitom u nás plošně schválen není, byť není na úrovni 3. Navzdory zavádějícímu pojmenování jde o jízdního asistenta úrovně „jen“ 2+, nikoliv o plně samočinné řízení (což je doslovný překlad názvu). Po celou dobu používání této funkce je odpovědný člověk sedící za volantem, byť by neměl ruce na volantu.
Jak je to možné? Zmíněné státy mu sice udělily dočasnou výjimku, avšak země jako Švédsko či Francie mají zásadní výhrady, protože automobilka nesplňuje požadavky na celoevropskou homologaci. Konkrétně jde o to, že systém může někdy reagovat zbrkle či příliš razantně, v jiných zase může samovolně překročit rychlostní limit, přičemž ale za řidiče automobilka nepřebírá odpovědnost. Dle zjištění ze Švédska vozy pod vedením systému neočekávaně zrychlily.
Česká republika dle slov ministerstva dopravy, které k tomuto tématu poskytlo vyčerpávající vyjádření, patří k evropským lídrům v zavádění autonomních technologií řízení. Jako teprve druhá země v Evropské unii po Německu umožňuje provoz autonomních systémů úrovně 3 a již připravuje legislativu pro úroveň 4.
Na českých silnicích tedy lze legálně používat sofistikovanější systémy, než je ten od Tesly. Systém Tesly se však od běžných evropských asistentů liší rizikovými softwarovými odchylkami. Dokáže provádět komplexní manévry, jako je vyhýbání a samovolná změna pruhu, i když řidič není do řízení řádně zapojen.
Domácí postup státní orgány koordinují s partnery. BESIP se zaměřuje na riziko ztráty pozornosti řidičů a nutnou edukaci, Policie ČR analyzuje praktické dopady na vyšetřování nehod a Centrum dopravního výzkumu zkoumá interakci člověka se strojem. Tržní a systémový pohled doplňují organizace SDA a AutoSAP.
Na celoevropské úrovni stojí za zmínku, že podle německého stanoviska „nelze převzít schválení bez detailního technického posouzení“. Již zmíněné Švédsko považuje „některé funkce systému za neslučitelné se základními principy bezpečnosti“. Francie a Itálie chtějí počkat na rozhodnutí na úrovni EU a samy FSD(S) schvalovat nebudou.
zdroj: Reuters, Ministerstvo dopravy ČR | foto: Tesla