TEST Alfa Romeo Tonale Ibrida Q4 – Jako hybrid trochu kulhá, jako alfa baví
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Modernizované tonale se omlazenou přídí a kabinou tak trochu snaží skrýt, že jeho plug-in hybridní technika patří ke starší škole. Ve městě se připomene tvrdší jízdou, nepotěší krátký elektrický dojezd ani několik ergonomických nedotažeností. Ukáže ale i druhou tvář. Pokud totiž tohle auto budete posuzovat rozumem, uvidíte hlavně kompromisy. Když ho ale budete řídit srdcem, dočkáte se potěšení.
Design, interiér
Prolog. Na městských záplatách dávají dvacetipalcová kola posádce pocítit každou hranu, řízení je v režimu Natural až příliš lehké a při důraznějším zrychlení se hodně brzy probouzí benzinový motor. Pak ale město skončí, asfalt se vyhladí a silnice se začne klikatit.
Otáčím volič jízdních profilů do polohy Dynamic.
Převodovka podřadí, řízení ztuhne, karoserie se uklidní a při výjezdu ze zatáčky cítím pomoc zadního elektromotoru. Auto, které mi ještě před chvílí připadalo trochu neposedné, začne fungovat jako jeden vyladěný celek. Náramně. Právě tady mě Alfa Romeo Tonale začíná opravdu bavit.
K tomu se ale dostaneme později.
Tonale se představilo v roce 2022 jako první kompaktní SUV Alfy Romeo, plug-in hybridní Q4 dorazilo na trh začátkem roku 2023 coby první sériový plug-in značky. Modernizace pro modelový rok 2026 přinesla konkávní scudetto inspirované vozem 33 Stradale, přepracovaný nárazník s registrační značkou uprostřed, novou středovou konzolu, jiné materiály a upravené řízení hybridního systému. Baterie a nabíjení zůstaly stejné.
Testované Sport Speciale je především limitovaná úvodní edice zaměřená hlavně na styl. Červený lak Brera doplňuje černá střecha a dvacetipalcová kola Fori Bi-Colore, testovaný vůz ale dostal také příplatkové elektronicky řízené tlumiče DSV, matrixová světla, paket Techno a audio Harman Kardon. Nejde tedy o základní konfiguraci, což je důležité hlavně pro pozdější hodnocení podvozku. Cena? Neskromných 1.551.000 korun.
Tři malé úsměvy
Tonale se mi líbí. Díky širokému postoji a výrazně tvarovaným bokům není zaměnitelné s desítkami podobně velkých crossoverů. Modernizace mu navíc prospěla: registrační značka už není bokem, ale nenarušuje tradiční trojúhelníkovou masku a příď působí čistěji.
Nejsympatičtějším detailem zůstává světelný podpis tvořený trojicí segmentů v každé lampě vpředu i vzadu. Taky v těch šesti světelných obloucích vidíte šest malých úsměvů? Dávají autu přívětivý výraz, že? S červeným lakem, černou střechou a velkými koly vypadá Tonale výrazně, nikoli však přezdobeně.
Méně příjemný důsledek jeho stavby poznávám za volantem. Mohutné přední sloupky sice uvnitř vytvářejí pocit robustnosti, současně však omezují výhled šikmo vpřed. Obzvlášť při odbočování doprava je potřeba kroutit hlavou a hlídat, že se za sloupkem neschoval cyklista či chodec.
Vzdušně, ale ne bez výhrad
Kabina působí navzdory tmavému stropu příjemně lehce a prostorně. Přední sedadla jsou pohodlná, tělo drží bez zbytečného svírání a široce nastavitelná bederní opěrka mi umožnila najít polohu, ze které jsem ani po delší cestě nevystupoval unavený. Řidičovo sedadlo se nastavuje elektricky a má tři paměťové pozice, elektrické ovládání včetně bederní opěrky dostal i spolujezdec.
Příjemně mě překvapilo také místo vzadu. Při výšce přes 190 centimetrů si za sebe sednu s rezervou před koleny, chodidla zasunu pod přední sedadlo a dost místa mi zbývá i nad hlavou. Pohodlí čtyřčlenné posádky na dlouhé trase jsme nezkoušeli, ale nebál bych se toho. Prostor slabinou Alfy Romeo Tonale není.
Povedeně působí spodní část palubní desky čalouněná hebkým semišem doplněná bílým prošíváním. O patro výš následuje tvrdý plast, který vedle toho působí znatelně laciněji, na pohled i pohmat. Trochu rozporuplně se tu tak potkávají stylové ambice alfy i místo, kde se hlídaly náklady.
Malé ikony, obří pádla
Základní ergonomie je většinou povedená. Klimatizace má fyzická tlačítka, široká středová konzole mě netlačí do nohy a dobře se o ni opírám. Startovací tlačítko na volantu není jen efektní odkaz na sportovní modely: sotva spočinu na sedadle, hned levou rukou startuji a pravou už sahám pro pás. Příjemný a praktický detail je váleček ovládající hlasitost audia (stisknutí zvuk zcela ztlumí) na pravé straně středové konzole – je snadno dostupný i spolujezdci.
Digitální přístrojový štít nabízí zobrazení Evolved, Relax a Heritage. Poslední z nich, inspirované klasickými přístroji značky, se mi líbilo nejvíc, grafika se skutečně povedla. Středový displej je příjemně kompaktní a netrčí nad palubní desku, malá plocha ale znamená malé ikony. Za jízdy není snadné zapnout například vyhřívání sedadla či volantu. Ještě horší je titěrný symbol vypínání upozornění na rychlost. Jednak se napoprvé snad ani jednou netrefím, navíc se deaktivovaný stav ukazuje jako bílá ikona přeškrtnutá bílou čárou… pouhým krátkým pohledem nemám šanci poznat, zda je funkce vypnutá nebo ne.
Nepřehlédnutelná jsou obrovská pevná hliníková pádla pod volantem. Vypadají báječně, působí hodnotně a jsou krásným odkazem na sportovní tradici značky. V tomto hybridu ale slouží pouze k řazení, nikoli k nastavování rekuperace. Protože se neotáčejí s volantem, sahají vysoko i hluboko dolů a nepříjemně zhoršují přístup k páčkám blinkrů a stěračů – jsou totiž zarovnané přesně s nimi. Jako designový artefakt krása, jako ovladač podstatně horší: kdyby totiž byla malinko užší, skvěle by sloužila jako vodicí lišty pro nahmatání páček.
Ani v noci není kabina úplně útulná. Barevný pás vedoucí přes palubní desku vypadá hezky, na můj vkus ale svítí příliš intenzivně. Při pohledu do vnitřního zrcátka mě trochu oslňují nedostatečně skloněné stropní diody nad ním. A po zamčení dveří září ve vnitřních klikách velké červené kontrolky. Mozek tak každou chvíli dostává podvědomý signál, že auto před něčím varuje. A ono jenom ukazuje zamčení…
Překvapilo mě, že nad zadními dveřmi chybějí madla, a s nimi i háčky na oblečení. Kam si italský švihák věší lněné sako?
Všechno v pořádku je v zádi. Elektricky otevíraný zavazadelník má pravidelný tvar a jeho 385 litrů lze využít beze zbytku a snadno. Pod podlahu se vešla opravná sada, lékárnička a kabel do domácí zásuvky. Kabel pro nabíjení na veřejných stojanech a wallboxech už ale bohužel musí zůstat nahoře a ukrajuje část zavazadelníku.
|Naměřené rozměry zavazadelníku
|Délka u podlahy/pod roletkou (mm)
|980/610
|Výška pod roletkou/maximální výška (mm)
|440/670
|Šířka mezi podběhy (mm)
|994
|Výška nakládací hrany (mm)
|775
|Max. délka za sedadlem spolujezdce (mm)
|1725
Motor, jízdní vlastnosti
Pohon Tonale Ibrida Plug-In Q4 spojuje přeplňovaný čtyřválec 1.3 Turbo se šestistupňovým automatem a elektromotor. Spalovací motor roztáčí přední kola, elektromotor zadní; mezi nápravami nenajdeme žádný mechanický spojovací hřídel. Soustava nabízí 197 kW neboli 268 koní a z nuly na 100 km/h vůz podle výrobce zrychlí za 6,6 sekundy.
Baterie má celkovou kapacitu 15,5 kWh, využít lze přibližně 12 kWh. Střídavým proudem přijímá nejvýše 7,4 kW, takže úplné nabití na wallboxu zabere zhruba dvě až dvě a půl hodiny; nabíjení stejnosměrným proudem nepodporuje. V porovnání s novějšími plug-in hybridy už tyto hodnoty jasně poukazují na věk koncepce. Z běžné domácí zásuvky trvá nabití podle automobilky přibližně šest a půl hodiny, tedy v pohodě přes noc.
Elektřina pro lehkou pravou nohu
Většinu týdne jsem jezdil v režimu Natural. Zadní elektromotor má na klidné městské rozjezdy i popojíždění síly dost a vůz se pohybuje tiše a plynule. Čistě elektrická jízda ale vyžaduje lehkou pravou nohu. Při důraznějším požadavku na zrychlení se benzinový motor často přidával už kolem 40 až 50 km/h. Nejde o pevnou hranici, záleží na požadovaném výkonu, stavu baterie i dalších podmínkách.
Mód Advanced Efficiency dává elektrické jízdě větší prioritu, reakci na akcelerátor však utlumí natolik, že auto výrazně zleniví. Zcela upřímně: mě nebavil a vracel jsem se do přirozenějšího Natural. Funkce e-Save aktivovaná tlačítkem na středové konzole zase neznamená jízdu výhradně na benzin: zvolenou zásobu elektřiny uchová nebo doplňuje, vůz ale dál pracuje jako hybrid.
Jaká je spotřeba benzinu po vyčerpání elektřiny? Ve městě jsem jezdil za 7,9 litru na sto kilometrů, mimo něj za 6,3 a na dálnici za 9,2. Celkový průměr skončil na 8,1 litru. Dynamický úsek znamenal rovných patnáct litrů, to je ale cena konkrétní chvíle zábavy, nikoli dlouhodobý průměr svižného provozu.
Čtyřválec je v kabině slyšet jako v jiném spalovacím autě této třídy. Při 130 km/h točí asi 2500 otáček a ničím nepříjemným na sebe neupozorňuje.
A pak volič D.N.A. otáčím do D
Na městských ulicích zůstává podvozek největším kompromisem testované konfigurace. Dvacetipalcová kola s pneumatikami 235/40 sdělují o ostrých hranách a výmolech víc, než by se mi líbilo. Na krátké nerovnosti někdy reagují ránou a mají tendenci odskočit. Ani tlumiče DSV z nízkého obutí komfortní neudělají.
Řízení je v režimech Natural a Advanced Efficiency lehké a kolem středu méně bezprostřední. Po malém otočení volantem se zpočátku děje méně, než bych čekal. Během týdne jsem si zvykl a ve městě mi lehkost vlastně i začala vyhovovat, řidičský pocit však nepřináší.
A teď zpátky k té nádherné proměně z úvodu textu. Opakovala se pokaždé, když jsem zvolil jízdní režim Dynamic a dostal se na kvalitní zakroucenou silnici. Řízení ztuhne a zpřesní se, reakce na plyn se zostří a převodovka nechává motor pracovat až k nějakým 5500 otáčkám. Je jízda až moc tvrdá? Tlumiče lze stisknutím tlačítka změkčit, zatímco ostřejší mapa pohonu zůstane zachovaná.
Pneumatiky, které ve městě ubírají komfort, se tady do asfaltu zakousnou a všechno to do sebe začne parádně zapadat. Tlumiče DSV dobře kontrolují kola i karoserii, tonale se téměř nenaklání a do zatáček se skládá ochotně a přesně. Zvolenou stopu drží bez korekcí a ani při svižném tempu mi nedává pocit, že se blížím limitu.
Ve výjezdech se přidává zadní elektromotor. Při přidání plynu cítím, jak zadní náprava auto postrčí a pomůže mu ze zatáčky ven. Právě tehdy začnou řízení, tlumiče, pneumatiky a elektřina působit jako jeden celek. Brzdy navíc ani při opakované svižné jízdě nevadnou a pedál nemění charakter. Tonale používá systém brake-by-wire převzatý z giulie a stelvia, který sám rozděluje brzdění mezi rekuperaci a třecí brzdy a pedálu drží stále stejný pocit.
A ten náramný tenorový zvuk motoru ve vyšších otáčkách! Tady jsem zpátky v alfě tak, jak ji znám z jejích nejlepších spalovacích let. Přiznávám, že tyhle její italské árie mým uším lahodí.
Když energie ubývá
Ta radost má ale podmínku. Dynamická jízda ukrajuje z baterie rychle a po vyčerpání elektrického dojezdu už pohon nepůsobí tak samozřejmě. To ovšem neznamená, že zadní elektromotor přestane pracovat. Systém si nechává rezervu a benzinový motor může přes generátor poháněný řemenem baterii průběžně dobíjet. Energie pro zadní kola pak ale vzniká oklikou a motor zároveň pohání přední kola. Bez měření nedokážu určit, jak velkou roli hraje výkon, reakce pohonu či menší pomoc zadní nápravy. Nicméně zjevné je, že generátor nezvládá trvale dodat tolik, kolik zadní elektromotor dokáže ve špičce spotřebovat.
Rozdíl však cítím. Tonale je nejpřesvědčivější s dostatkem elektrické energie a ve chvíli, kdy po něm řidič chce pravý opak úsporného popojíždění. Při používání jako co nejrozumnějšího plug-in hybridu víc vystoupí ony zmiňované kompromisy: omezenější elektrický dojezd, pomalé nabíjení a hmotnost soustavy.
Když ji ale necháte rozdivočet, je s alfou až nečekaná zábava.
|Nejbližší konkurenti
|BMW X1 xDrive30e
|Audi Q3 SUV e-hybrid
|Mercedes-Benz GLA 250 e
|Varianta
|xDrive30e
|e-hybrid S tronic 200 kW
|GLA 250 e
|Motor
|1,5 R3 turbo + elektromotor, PHEV
|1,5 R4 turbo + elektromotor, PHEV
|1,3 R4 turbo + elektromotor, PHEV
|Nejvyšší kombinovaný výkon (kW/min)
|240/–
|200/–
|160/–
|Největší kombinovaný točivý moment (Nm/min)
|477/–
|400/–
|450/–
|Převodovka
|7st. dvouspojková Steptronic
|6st. dvouspojková S tronic
|8st. dvouspojková 8G-DCT
|Maximální rychlost (km/h)
|205
|215
|210
|Zrychlení 0–100 km/h (s)
|5,6
|6,8
|7,9
|Kombinovaná spotřeba (l/100 km, WLTP)
|2,4–2,8
|1,7–2,1
|2,9
|Pohotovostní/celková hmotnost (kg)
|1935/2435
|1900/2405
|1810/2310
|Rozměry d × š × v (mm)
|4500 × 1845 × 1630
|4531 × 1859 × 1608
|4412 × 1834 × 1609
|Objem zavazadelníku (l)
|490–1495
|375–1293
|385–1385
|Rozvor (mm)
|2692
|2681
|2729
|Nejvyšší hmotnost brzděného/nebrzděného přívěsu (kg)
|1800/750
|1400/750
|1800/750
|Cena od (Kč)
|1.283.100
|1.127.900*
|1.125.300
|Srovnatelná výbava s testovaným kusem
|Vyšší výbava doplněná o asistenty úrovně 2, 360° kameru, Harman/Kardon, elektrická sedadla s pamětí, adaptivní podvozek, 20″ kola a metalízu
|Vyšší výbava doplněná o rozšířené asistenty, 360° kameru, Matrix LED, prémiové audio, elektrická sedadla, adaptivní podvozek, 20″ kola a metalízu
|Vyšší výbava doplněná o jízdní a parkovací asistenty, adaptivní světlomety, Burmester, elektrická sedadla, adaptivní podvozek, 20″ kola a metalízu
|Cena od (Kč)
|1.641.062
|1.643.800
|1.411.276
Závěr
Modernizace omladila Alfu Romeo Tonale přesně tam, kde je to nejvíc vidět a cítit: na přídi, v kabině a v naladění auta. Základ plug-in hybridního pohonu se však neposunul. Na dnešní dobu malá baterie, pomalejší nabíjení a brzké zapojování benzinového motoru připomínají, že z čistě racionálního pohledu už tonale nepatří ke špičce třídy. Dvacetipalcová kola navíc ve městě vybírají daň na komfortu. Pak ale opratě popustíte a… vždyť už víte.
Z týdne za volantem tak vůbec nezůstává jen dojem kompromisů. Na kvalitní silnici v režimu Dynamic se řízení, tlumiče DSV, pneumatiky a elektrická zadní náprava spojí v přesnou a skutečně zábavnou soustavu. Tonale proto dává největší smysl řidiči, který může pravidelně nabíjet, přijme praktická omezení a zároveň chce víc než jen úsporný crossover na každodenní přesuny. Tahle Alfa Romeo nepřesvědčuje tím, že své slabiny skrývá, ale chvílemi, kdy na ně za volantem přestanete myslet.
|Nejlevnější verze modelu
|879.000 Kč (Tonale 1.6 JTDm 130 TCT6 Tonale)
|Základ s testovaným motorem
|1.219.000 Kč (Tonale 1.3 Turbo PHEV Q4 Tonale)
|Testovaný vůz bez příplatků
|1.349.000 Kč (Tonale 1.3 Turbo PHEV Q4 Sport Speciale)
|Testovaný vůz s výbavou
|1.551.000 Kč (Tonale 1.3 Turbo PHEV Q4 Sport Speciale)