TEST Alpine A290 – Blesk plný radosti
Macaté boky, obří kola a přídavná světla na přídi jasně říkají, že Alpine A290 tu není jen pro parádu. Než jsem se jí posadil za volant, byl jsem opatrný, ale svými schopnostmi vykouzlit vám na tváři pořádný rohlík mě přesvědčila, že elektromobily můžou člověka fakt hodně bavit.
Design, interiér
Přiznám to rovnou – Renault 5 mě zas tak neuchvátil. Ne že by byl špatný, ale neviděl jsem na něm nic speciálního, nic, proč bych ho měl skutečně chtít; retro design mi nestačí. Když přišlo na svět Alpine A290 jako ostřejší verze R5, byl jsem zpočátku skeptický, ale zvědavý – lidi, co postavili vynikající A110, přece ví, co dělají. A tak jsem se na svůj týden s A290 docela těšil.
Relativně drobné úpravy totiž posunuly design od běžného, byť roztomilého silničního auta k něčemu, co vypadá, že by mohlo přímo zamířit na rychlostní zkoušky světových rallye. Do značné míry to tedy dělají přídavné světlomety vpředu – až na to, že to vlastně vůbec nejsou světlomety ve smyslu, že by to byly třeba přídavná dálková světla.
Je to bohužel jen designový prvek a X v rámečku tu svítí coby denní svícení a obrysovky. Světlomety jinak zůstaly stejné s výjimkou přídavku gravírovaného X, které rovněž jakýmsi způsobem svítí s denními světly. Jako hlavní světlomety zůstaly reflektorové LEDky, a upřímně, přídavná dálková světla by se A290 hodila, spolu s přisvěcováním do zatáček. Oboje by to, věřím, šlo zakomponovat do těch přídavných „lamp“.
Vizuálně vozu velmi prospěl také agresivnější přední nárazník a rozšíření blatníků, které skrývá kola působící na malinké karoserii obrovská. Po stranách mě zaujaly naznačené nasávací otvory, které jsou odkazem na původní R5 Turbo s motorem uloženým uprostřed. Falešné věci obecně nemám rád, tento designový prvek mě však ani v nejmenším neuráží.
Stejně jako, že se rozšíření zadních blatníků propisuje do falešných výdechů vedle zadních lamp. Tahle macatost A290 totiž náramně sluší, a navíc si ji dokáže obhájit i jízdními výkony, ale o tom až v příští kapitole.
Modrá je dobrá
Změny v interiéru ho samozřejmě neučinily širším ani delším, takže je tu pořád místa tak akorát a ani o centimetr víc. Obrovskou novinkou však je modrobílé kožené čalounění, které kromě toho, že hezky ladí s exteriérem, je naprosto parádní i samo o sobě. Modrou barvu totiž dostal i věnec volantu, část palubní desky i řada ostatních ploch interiéru a třebaže horní plocha palubní desky zůstala černá a plastová, ta modrá posunula kabinu úplně do jiných sfér. Člověk si tu skutečně přijde jako v něčem speciálním.
Věnec volantu dostal „sportovní“ tvarování, z většiny je však pořád kulatý, takže se s ním pracuje dobře. Tlačítka na jeho ramenech jsou známá z ostatních renaultů, navíc tu však je ovládání jízdních režimů a knoflíky OV a RCH.
Ten první je červený a vpravo nahoře, a upřímně, trochu zbytečný, protože jeho funkce je totožná s tzv. kickdown tlačítkem plynového pedálu. Aktivuje maximální možné zrychlení, stejně jako když sešlápnete plynový pedál opravdu na maximum, až za falešný doraz. S rudým tlačítkem se ale pojí „zásoba“ tohoto „overboostu“ znázorněná vpravo dole v přístrojovém štítu.
Modrý knoflík s nápisem RCH ovládá rekuperační brzdění po uvolnění plynu. Funguje stejně jako pádla pod volantem, která k tomuto účelu má řada jiných elektromobilů, jen s tím rozdílem, že na rozdíl od pádel musíte pro práci s knoflíkem sundat jednu ruku z věnce volantu. Ale působí to trochu víc jako ve formuli 1.
Vpravo nahoře pod volantem chybí jedna páčka – volič převodovky. Ten se totiž přestěhoval na středový tunel a dostal formu tlačítek. Připomíná mi některá starší ferrari, kde se také „řadilo“ tlačítky, a zhruba stejně skvěle to působí. Palcem si zmáčknete, co chcete, a kdybychom seděli v autě s klasickým hydroměničem, napružilo by se v dychtivosti, až se bude moci rozjet. Elektromobil tuhle spoutanou sílu pochopitelně nepředvede, ale i tak mě práce s tlačítky baví. (Snad až na to, že tu není režim P, nýbrž musím zvolit N a tlačítkem vedle zatáhnout parkovací brzdu, ale to je detail a u elektrických renaultů jsme na něj celkem zvyklí.)
Upřímně, kdybych si měl vybrat, jestli chci takovýto tlačítkový volič převodovky, nebo páčku pod volantem jako v mercedesech nebo renaultech, dlouho bych se rozhodoval. A pak asi vybral tahle tlačítka pro sportovní auto a páčku pro běžný vůz. (Stěrače můžou klidně být na levé páčce. Mercedesům a amerikám to funguje už léta.)
Pravděpodobně s tlačítkovým voličem se však pojí citelná nevýhoda interiéru – není tu žádný držák nápojů, a to ani ve dveřích. Můžete tu nanejvýš položit půllitrovou láhev do dveřních kapes; třeba plechovku nebo kelímek vám musí držet spolujezdec. Stejně tak bezdrátová nabíječka není chlazená.
Teplota nejen venku
Palubní systém, přístupný přes centrální displej, je samozřejmě stejný jako v renaultech, jen má trochu jiný design. Rozdíly jsou nejvíce vidět v přístrojovém štítu, kde se design točí kolem trojúhelníků, jehlanů a občas i siluety horských štítů. Tady mám jen jednu, zato velkou výhradu – animace jsou trhané a přechod mezi jednotlivými režimy trvá neskutečně dlouho, jako když hrajete novou videohru na zastaralém „železe“. Stejně tak rychlost skáče nahoru i dolů klidně po 9 či 11 km/h, když zrychlujete či brzdíte prudčeji.
Centrální displej však nabídne něco, co jsem u elektromobilů kromě enkových hyundai snad ještě neviděl – teploty brzd, baterie a elektromotoru navíc k přesným tlakům v pneumatikách. Telemetrická část palubního systému dá řadu dalších informací, třeba časy zrychlení na stovku či míru, do jaké vůz brzdí rekuperací a do jaké třecími brzdami, ovšem ty teploty jsou tu, myslím, z informací nejdůležitější a nejužitečnější.
Také tu však najdete sekci s názvem Koučování, která není ničím jiným než pokročilou autoškolou. Reálného instruktora na okruhu samozřejmě nenahradí, ale dá celkem jasná vodítka, jak správně projet zatáčkou nebo jak číst ona data o teplotách různých komponent vozu.
Konečně zmiňme, že se do interiéru s trochou snahy vejdou čtyři dospělí chlapi, že si natěsno sednu „za sebe“ s výškou 184 cm, nebo že zavazadelník je úplně v pohodě použitelný, jedete-li ve dvou na víkendový výlet pod stan. Jen s campingovými židličkami už by mohl být problém, který by bylo třeba řešit sklopením jedné z částí zadních opěradel.
|Zavazadelník Alpine A290
|Délka u podlahy/u horního konce opěradel
|607/341 mm
|Šířka mezi podběhy
|1001 mm
|Výška pod platem/pod stropem
|563/816 mm
|Max. délka za sedadlem spolujezdce
|1344 mm
|Výška nakládací hrany
|727 mm
Motor, jízdní vlastnosti
Malá bílá „elektrika“ na mě vyšla zrovna v týden největších letošních veder (která jsem ale naštěstí strávil mimo Prahu). Měl jsem tedy trochu obavu, nakolik se bude systému dařit všechno chladit, když třeba po jízdě stotřicítkou po dálnici sjedu k rychlonabíječce a budu po autu chtít, aby přijalo 100 kW nabíjecího výkonu.
Přijel jsem k nabíječce, otevřel dveře a dostal facku teplotou v podstatě dvojnásobnou oproti interiéru vozu. Připojil jsem ho s 6 % stavu nabití, výkon okamžitě vylétl na 100 kW a já se vydal na oběd (a hlavně za klimatizací) do přilehlé restaurace. Za 32 minut byl vůz na 81 procentech, svítilo na mě 232 km dojezdu a já pokračoval dál.
To ovšem bylo až v neděli; vůz jsem přebíral o pár dnů dříve s 80 % stavu nabití a indikovaným dojezdem 283 km. Při 40 % využitelné kapacity pak vůz ukazoval dojezd 124 km při průměrné spotřebě 18,1 kWh/100 km, načež jsem ho během tří hodin na 22kW nabíječce dobil do plna a přečetl si na displeji dojezd 295 km.
Po spotřebování 45 % využitelné kapacity vidím dojezd 175 km a připojuji vůz k redakčnímu 11kW wallboxu. V rámci čtyř dnů jsem na celkem 85 % využitelné kapacity baterie ujel 234 kilometrů, což nedává příliš velkou naději, že by vůz dokázal ujet více než 300 km na jedno plné nabití svižným tempem, pro které byl zrozen.
Do dojezdu však kromě tempa samozřejmě promlouvá i obutí a to tady nemá za primární cíl úsporu energie. Jde o michelinky Pilot Sport S 5, vyvinuté pro sportovní jízdu na silnici i okruhu. Různé verze těchto pneumatik se dodávají na skutečně plnotučná sportovní auta a třídy palivové účinnosti bývají okolo písmene D. Pro A290 také vznikla speciální verze označená A29 a třídu palivové účinnosti má C, takže v rámci elektromobilů pořád nic moc.
V předepsaném rozměru je většina gum v nabídce orientovaná spíš směrem ke sportovní jízdě a Alpine nabízí i speciálně naladěné michelinky Pilot Sport EV (a zimní Pilot Alpin 5), na nichž by měl být dojezd o něco lepší. Také se dají najít celoročky nebo věci jako Michelin e-Primacy, kdybyste nutně potřebovali snížit spotřebu své A290 co nejvíc.
Zatáčky miluje
Takhle ochromit si však A290 ani v nejmenším nezaslouží. Totiž, ještě víc než do modré kůže v interiéru jsem se zamiloval do způsobu, jakým tahle naštvaná krabička drží na asfaltu a vymetá zatáčky – a v tom hrají pneumatiky samozřejmě zásadní roli.
A290 neumí brutálně zatáhnout okamžitě po prudkém sešlápnutí plynového pedálu, má drobnou prodlevu, kterou připomene spalovací motor. Prodleva však mizí při rychlostech nad 50 km/h, a i kdyby ne, je to jediná nevýhoda směrem k ostré jízdě.
Podvozek byl oproti Renaultu 5 přepracován směrem k tužší jízdě, což se povedlo udělat přesně tak, jak to chcete – odpružení je tuhé a reaguje velmi rychle, ale jízda není nepohodlná ani uskákaná. Zadní víceprvková náprava byla přeladěna a spolu s dalšími úpravami to všechno ve výsledku znamená, že A290 jezdí jako po kolejích a nerozhodí ji ani horší kvalita asfaltu.
Hmotnost se podařilo udržet pod půldruhé tuny a 220 koní – elektromotor tu pochází z elektrického méganu – tak spolu s perfektním podvozkem a sedačkami s dostatečným bočním vedením úplně stačí na to, abyste si klikaté okresky parádně užili. Nakousnuté ostré hyundaie jsou taky fajn, a navíc mají silnější elektromotor na zadní nápravě než vpředu, alpine je ale přístupnější díky třetinovému výkonu a zábavnější díky citelně nižší hmotnosti.
Líbí se mi taky rychlé řízení, třebaže není z nejostřejších a nejpřesnějších, a sem tam se na výjezdu ze zatáček stává, že mi kontrola trakce bere výkon. A290 totiž v silniční verzi nemá samosvorný diferenciál, snaží se ho simulovat brzdami. Skutečný „svor“ by ji, myslím, posunul o kus dál. Nebo pohon zadních kol, samozřejmě, kdybychom se chtěli skutečně přiblížit historickým předobrazům s motorem uloženým mezi osádkou a zadní nápravou.
S ohledem na tohle všechno a dva dálniční přesuny, při nichž mě ukrutně nebavilo se vléci stovkou – to radši zastavím na dvacet minut na nabíječce, bez ohledu na to, který přístup by mě dostal do cíle dřív – považuji výslednou spotřebu 19,3 kWh/100 km po necelých sedmi stovkách naježděných kilometrů za krásné číslo. Jasně, s 52kWh baterií není A290 na dlouhé cestování, ale to po ní ani nikdo nechce.
|Nejbližší konkurenti
|Mini Cooper S E
|Cupra Raval VZ
|Motor
|synchronní elektromotor s perm. magnety
|synchronní elektromotor s perm. magnety
|Největší výkon [kW/min]
|160/-
|166/-
|Točivý moment [N.m/min]
|330/-
|290/-
|Převodovka
|1st. reduktor, FWD
|1st. reduktor, FWD
|Max. rychlost [km/h]
|170
|175
|Zrychlení 0-100 km/h [s]
|6,7
|6,8
|Komb. spotřeba [WLTP, kWh/100 km]
|14,1-14,7
|13,8-16,2
|Dojezd na nabití [WLTP, km]
|386-391
|379-440
|AC/DC nabíjení [kW]
|11/95
|11/105
|Celková kapacita baterie [kWh]
|49,2
|55
|Pohotovostní/celková hmotnost [kg]
|1680/2055
|1615/2090
|Rozměry d x š x v [mm]
|3858 × 1756 × 1460
|4046 × 1784 × 1514
|Rozvor [mm]
|2526
|2599
|Objem zavazadlového prostoru [l]
|210/800
|441/-
|Cena od [Kč]
|799.500
|909.900
|Srovnatelná výbava s testovaným kusem
|S E + paket JCW + paket XL
|VZ + paket Ahead + paket Drive
|Cena od [Kč]
|1.051.576
|955.400
Závěr
Když jsem tuhle práci začal dělat, na trhu byl z elektromobilů tak možná první Nissan Leaf (kromě těch vajíček od PSA, po kterých dnes neštěkne ani pes) a Tesla Model S tehdy byla horkou novinkou. Nástup elektromobilů tedy sleduji v přímém přenosu a za ty roky jsem se často neubránil obavám, jestli s opuštěním kapalných dinosaurů ve prospěch elektřiny nepřijdeme o radost z řízení.
Věci jako Alpine A290 však jasně ukazují, že z ničeho takového nemusíme mít strach. Má sice prostor pro zlepšení, např. by se dalo zostřit řízení, přidat samosvor (taková Cupra Raval VZ ho má) a osobně bych se nebránil ani falešnému řazení, jako to umí elektrická enka od Hyundai, ale už takhle jsem se cestou k vrácení A290 přistihl, že přemýšlím, jak bych se k nějakému lehce ojetému kusu za pár let mohl dostat.
Mám radost, že Alpine nešlo cestou olepení R5 spoilery a přitvrzení jeho podvozku bez výraznějších změn, že na spodku A290 skutečně zapracovalo, i že zvolilo tyhle gumy, které vás sice přimějí každou chvíli stavět u nabíječky, ale které taky stojí z velké části za obrovskou zábavností tohohle bílého blesku v zatáčkách. A mně vlévá do žil naději, že doba elektrická nebude nutně znamenat konec radosti z řízení.
|Nejlevnější verze modelu
|985.000 Kč (A290 Electric 180 k, 132 kW, FWD, GT)
|Základ s testovaným pohonem
|1.065.000 Kč (A290 Electric 220 k, 160 kW, FWD, GT Performance)
|Testovaný vůz bez příplatků
|1.135.000 Kč (A290 Electric 220 k, 160 kW, FWD, GTS)
|Testovaný vůz s výbavou
|1.197.500 Kč (A290 Electric 220 k, 160 kW, FWD, GTS)