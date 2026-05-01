TEST Audi A6 e-hybrid – Obláček! Ale co to nabíjení a kufr?
Kombinace benzinového dvoulitru s masivní baterií dělá z nové A6 e-hybrid kultivovaný stroj, který konečně dává smysl i pro čistě elektrické dojíždění. Čert se však schovává pod víkem zavazadelníku a v rychlosti nabíjení.
Design, interiér
Ingolstadtský recept na manažerský sedan prošel zásadní proměnou, která se soustředí na smazání rozdílů mezi světem spalovacích motorů a tichou elektrickou jízdou. Dřívější pokusy o plug-in hybridy byly často vnímány jako auta dvou tváří, která neuměla ani jednu roli dokonale, nová A6 e-hybrid s výkonem 220 kW přichází s ambicí být univerzální motorizací v celém ceníku.
Na první pohled dává e-hybrid své eko záměry najevo téměř nepostřehnutelně. Staví na agresivnějším postoji nové „á šestky“, kterému dominuje nízká příď s logem čtyř kruhů posunutým až k hraně kapoty. Oproti čistě elektrické A6 e-tron před námi stojí auto značně placatějších a tradičnějších tvarů. Spalovací, respektive i plug-in hybridní A6, má také značně masivnější a elegantněji se svažující C sloupek. Lehce kontroverzní je spodní svislá část zadních světel, jinak je to ale krásný německý sedan.
Hlavní pozornost na sebe strhává světelná technika. Už v základu dostanete funkční Matrix LED světlomety, skutečný technický skok potom představují digitální Matrix LED světlomety za příplatek 39.200 Kč. Ty noční jízdu transformují díky světelnému spektru blízkému dennímu jasu, což zásadně snižuje únavu očí při dálkových trasách.
V reálném provozu jsem oceňoval také inteligentní adaptivní funkce, kdy dálniční světla ve vysokých rychlostech automaticky prodlužují dosah paprsku pro dřívější detekci překážek, zatímco osvětlení křižovatek a zatáček aktivně vykrývá dříve slepá místa v periferním vidění.
Velmi praktickým detailem jsou manévrovací světla, která při couvání osvětlují boční prostor vozu, abyste neriskovali poškození disků o obrubník, a také celoroční režim nahrazující klasické mlhovky, který efektivně potlačuje odrazy od mokré vozovky nebo padajícího sněhu.
Nepříliš užitečným, ale velmi efektním lákadlem, je možnost zvolit si jeden z osmi digitálních světelných podpisů pro denní svícení, takže vůz může každý den vypadat trochu jinak. Efektní hru dotváří funkce, která přisvětluje asfalt před přídí zvolenou animací a usnadňuje tak orientaci třeba v temných garážích.
Konečně zase nízko
Hledání ideální pozice za volantem je otázkou okamžiku díky velkorysým rozsahům nastavení. Sedět se dá i velmi nízko, což je v době plné SUV už velmi ojedinělé. Letět si těsně nad zemí po dálnici v téměř pětimetrovém německém sedanu je pocit k nezaplacení.
Uvnitř posádku obklopí digitální kokpit, který v aktuální generaci sází hned na tři hlavní obrazovky. Tou nejvýraznější změnou je integrace třetího displeje přímo před spolujezdce. Zatímco v minulé generaci sloužila spolujezdci lišta pro ovládání klimatizace, nyní má spolujezdec k dispozici vlastní multimediální centrum, ke kterému lze bezdrátově připojit druhý telefon. Třetí displej většinu času nenápadně splývá s palubní deskou, ale pokud ho spolujezdec intenzivně používá, je to pro řidiče spíše rušivý element, zejména v noci. Bonusový displej sice každého napoprvé zaujme, ale reálný přínos pro posádku je diskutabilní.
Všechny spalovací A6 stojí na technicky starší platformě než A6 e-tron, což je však zásadně znát snad jen na absenci rozšířené reality, která u e-tronu umí promítat navigační šipky a výstrahy přímo do zorného pole řidiče. Jinými slovy, e-tron digitálně vodí za ruku a zaplavuje oči interaktivními daty, starší spalovák si drží konzervativnější přístup s méně aktivními pomocníky.
Zpracování interiéru je bezchybné. Materiály jsou špičkové, lícování chirurgicky přesné. Dekorace z matného antracitového hliníku za 7.200 Kč vypadá tradičně skvěle a na omak opravdu jde o pořádné a chladné kusy kovu. Zamrzela mě jen přítomnost lesklých černých plastů na celém středovém tunelu a některých detailech.
Interiér vypadá na první pohled prostý většiny fyzických ovladačů, ale je jich tu vlastně docela dost. Povětšinou nejde o oddělená tlačítka, ale o sdružené dotykové plošky či neměnnou softwarovou lištu na displeji infotainmentu. Jen na dveřích řidiče je 24 ovládacích prvků, které slouží od ovládání oken a stěračů až po otevření kufru či nádrže. Celkově jde tak o příjemný mix, řidič nemusí zbytečně tápat v menu. V infotainmentu je potřeba lovit pouze aktivaci/deaktivaci funkce auto-hold, to zabere asi pět kliknutí.
Ticho v kabině je díky masivní izolaci téměř absolutní. Zimní pneumatiky ve vyšší rychlosti na hrubém povrchu sice dávaly o své přítomnosti vědět jemným hučením, ale tomu se v našich končinách nevyhnou ani větší limuzíny. Dá se očekávat, že na letních gumách v kabině zavládne definitivní klid.
Od krásného sedanu jsem měl vysoká očekávání co do komfortu na zadních sedačkách, zde však přišlo lehké zklamání. S mojí výškou 190 centimetrů se dokážu vzpřímit tak, že hlavou už škrtám o svažující se střechu. Sedák je zároveň poměrně nízko, takže kolena mám vysoko a stehna si příliš nesednou. Pro menší postavy to bude zcela v pořádku, ale já bych vzadu dlouhé hodiny cestovat nechtěl. Situace nad hlavou by byla lepší v kombíku Avant, pro fajnšmekry na zadních sedačkách je tu však až Audi A8.
Největší praktický ústupek plug-in hybridní verze přichází po otevření kufru. Integrace trakční baterie o brutto kapacitě 25,9 kWh si vyžádala znatelné zvýšení podlahy, což u velkého sedanu ponechalo pro zavazadla 354 litrů objemu. To je o zhruba 150 litru méně, než u spalovacích motorizací bez velké trakční baterie. Plug-in hybridní Avant už nabízí o něco snesitelnějších 404 litrů, bez baterie je to ale opět zhruba o 100 litrů více.
Motor, jízdní vlastnosti
Srdcem pohonného ústrojí je osvědčený dvoulitrový čtyřválec EA888, kterému sekunduje elektromotor o výkonu 104 kW. Celkový systémový výkon činí 220 kW a točivý moment je 450 Nm.
A6 e-hybrid je s nabitou trakční baterií velmi svižné auto, stovku dokáže pokořit za rovných 6 sekund a ještě mnohem působivější je pevný start z místa, ze semaforu dokáže opravdu vystřelit. Jinak ale pohon k rychlé jízdě v podstatě nesvádí, za městem už zrychlení není nijak oslnivé, šestiválcový diesel je pocitově silnějším tahounem.
To, co však tento hybrid odlišuje od naftových či benzinových sourozenců, je neuvěřitelná plynulost. Na rozdíl od mild-hybridních verzí, které občas při zastavování či rozjezdech doprovází drobné škubnutí převodovky S tronic, je e-hybrid naprosto lineární. Elektrická asistence okamžitě vykrývá jakoukoli prodlevu turbodmychadla a přechody mezi oběma světy jsou díky skvělému odhlučnění prakticky nezjistitelné. Plug-in je zkrátka ideální pro klidnější povahy.
Vzduchové odpružení je u tohoto modelu často vnímáno jako povinnost, pravdou však je, že se stává nezbytností až v momentě, kdy auto obouvá velké, například 21palcové ráfky. Na základních osmnáctkách s vyšším profilem pneumatiky odvádějí i ocelové pružiny velmi dobrou práci. Podvozek je sice naladěn tužším způsobem, aby spolehlivě zkrotil 2,2 tuny živé váhy, ale díky tomu auto nepůsobí jako odtažitý a rozhoupaný koráb. Příjemně spojuje více než slušný komfort ve všech situacích a čitelnou mechanickou odezvu.
Náš testovací kousek měl navíc příplatkový sportovní podvozek se sníženou světlou výškou o 20 mm a tužším naladěním pružin/tlumičů. Zcela základní konfigurace tak bude ještě pohodlnější.
Překvapí agilitou
Plug-in hybridní A6 je poměrně dobře vyvážená díky lehkému dvoulitru vpředu a trakční baterii pod podlahou kufru. Ve spojení s aktivním natáčením zadních kol (až o 5°), které je u plug-in hybridu standardem, se tak jedná o překvapivě agilní svezení. Pohon všech kol quattro k tomu navíc přidává příkladnou trakci a jistotu pod plynem. Kontrola trakce sice nejde úplně vypnout a řízení není žádná řidičská nirvána, A6 e-hybrid ale rozhodně jezdí ladně a rafinovaně.
Mezigenerační skok v kapacitě baterie o 45 % znamená, že reálný elektrický dojezd přesahuje 100 kilometrů. To v praxi umožňuje většině uživatelů absolvovat každodenní cesty bez kapky benzinu, a to až do rychlosti 140 km/h. Pokud se baterie vybije, systém stále pracuje jako efektivní hybrid se spotřebou kolem 7 litrů na 100 kilometrů, což je na takto velké auto stále vynikající výsledek. Bez plné elektrické pomoci už má ale dvoulitr pocitově docela hodně práce a člověk se těší, až si baterii zase nabije z externího zdroje.
Největší Achillovou patou ovšem zůstává rychlost nabíjení, protože Audi u A6 e-hybrid i v roce 2026 sází výhradně na 11kW střídavý proud. To znamená čekat na plnou baterii dvě a půl hodiny. Je to trochu k vzteku, když uvážíme, že lidovější passat, superb nebo i menší A3 e-hybrid už běžně krmí trakční baterky 50 kW stejnosměrným (DC) rychlonabíjením. O Mercedesu, který nabízí DC nabíjení pro plug-in hybridy už léta, ani nemluvě.
Audi se sice tuhle absenci snaží ospravedlnit tím, že A6 je primárně dálniční koráb na dlouhé trasy, kde hraje prim spalovák, zatímco A3 je městský nástroj, který musí být rychle v elektrické pohotovosti, ale u prémiové limuzíny za miliony tenhle argument prostě kulhá. Ostatně, stejný přístup zvolili i u zbrusu nové RS 5, která 50kW nabíjení taky nedostala, ale tuhle hořkou pilulku si podrobněji rozebereme zase někdy příště.
Závěr
Audi A6 e-hybrid je v aktuální generaci univerzální volbou v nabídce, jak ostatně výrobce zamýšlel. Nejde jen o nahánění papírově nízkých emisí, ale o technologicky vyspělý a precizně odhlučněný stroj. Nabízí nevídanou plynulost jízdy, špičkovou světelnou techniku a po městě i reálný elektrický dojezd přes 100 kilometrů. To z něj dělá plnohodnotný elektromobil pro každodenní rutinu i efektivní hybrid na dálniční přesuny.
Tato kultivovanost si však vybírá svou daň v podobě výrazně menšího zavazadelníku. A chybějící podpora DC rychlonabíjení je u prémiového sedanu v roce 2026 jeho největší slabinou. A6 e-hybrid je tak brilantním dálničním křižníkem pro majitele, kteří zároveň mají možnost domácího AC nabíjení.
Základní cenovka 1.704.900 Kč zní u prémiového manažerského sedanu vlastně docela férově, dokud se v konfigurátoru nerozvášníte. Rázem se díváte na výslednou sumu 2.189.900 Kč testovacího kousku, který je stále poměrně střídmou specifikací. Příjemná je současná akce, kdy můžete k modelu A6 e-hybrid získat paket S-line v hodnotě téměř 120.000 Kč zdarma.
|Nejlevnější verze modelu
|1.704.900 Kč (A6 2.0 TDI, 150 kW mild-hybrid quattro, S tronic 7 st.)
|Základ s testovaným motorem
|1.728.900 Kč (A6 Limuzína e-hybrid quattro, 220 kW, plug-in hybrid, quattro, S tronic 7 st.)
|Testovaný vůz bez příplatků
|1.728.900 Kč (A6 Limuzína e-hybrid quattro, 220 kW, plug-in hybrid, quattro, S tronic 7 st.)
|Testovaný vůz s výbavou
|2.189.900 (A6 Limuzína e-hybrid quattro, 220 kW, plug-in hybrid, quattro, S tronic 7 st.)