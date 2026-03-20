TEST Audi Q3 1.5 TFSI – Krok vpřed, ale ne ve všem
Pro německou prémiovku Audi jsou SUV životně důležitou částí produkce. A ve vůbec nejdůležitějším, kompaktním segmentu, se s konkurencí pere nová Q3. Po testu nejsilnějšího sportbacku jsme vyzkoušeli základní motorizaci ve standardní karoserii.
Design, interiér
Q3 stojí uprostřed toho největšího bojiště, segmentu kompaktních SUV. Tedy aut kolem čtyř a půl metru délky, která mají zvládnout všechno od města po rodinné cestování. Právě tady se dnes láme chleba, protože vedle tradičních prémiových rivalů tu stojí i silná mainstreamová konkurence, která často nabídne víc prostoru nebo lepší hodnotu. Q3 tak nemůže spoléhat jen na čtyři kruhy na kapotě, ale musí obstát jako celek.
Nové Audi Q3 stojí na koncernové platformě MQB Evo, kterou využívá třeba i Volkswagen Tiguan. Sdílí s ním také shodnou šířku 1859 mm i rozvor 2680 mm. Při bližším zkoumání se ale ukazuje, že konstrukčně má ještě blíž ke Cuprě Terramar, což naznačuje tvar dveří, klik, zrcátek, střešních nosičů i celý zadní C sloupek.
Pokud si odmyslíme naši červenou barvu a sportovní paket, tak je nové Audi Q3 vizuálně klidné, působí dospěleji než minulá generace a více zapadá do aktuálního stylu značky. Základ tvoří výrazná maska bez rámečku a nad ní úzká světla denního svícení, hlavní světlomety jsou posazené níž.
Právě světla jsou přitom jednou z nejzásadnějších novinek. Už základ tvoří LED světlomety, za příplatek 35.500 Kč jsou k dispozici pokročilejší matrix LED. Ty pracují s jednotlivými segmenty, které se automaticky vypínají nebo tlumí podle provozu. Umí toho ale mnohem víc. Třeba promítnout na vozovku symbol sněhové vločky jako varování před námrazou. A obzvláště jsem si zamiloval funkci, která na vozovku promítá obdélník v přibližné šířce vozu, a dokáže i naznačit, aby se člověk držel dál, nebo naopak blíže ke krajnici.
Oproti příbuznému tiguanu používají světlomety Q3 více LED diod, světelný kužel je díky tomu o něco jasnější a ostřeji vyřezávaný. Zadní část opticky rozšiřují podlouhlé svítilny, které jsou v rámci příplatkových matrix LED propojená světelnou lištou. Q3 tím přebírá styl vyšších modelů značky a stejný paket zároveň umožňuje i změnu světelných podpisů dle přání řidiče.
Modernější ano, prostornější nikoli
Uvnitř je změna ještě výraznější. Hlavní roli hraje vystouplý digitální panel složený z 11,9" přístrojového štítu a 12,8" displeje infotainmentu. Kabina s displeji koresponduje, nevypadá to, jako by jen někdo přidal jen větší tablet. Přístrojový štít umožňuje měnit rozvržení zobrazení, včetně zrcadlení mapy navigace. Infotainment je rychlý, přehledný a logicky uspořádaný.
Oceňuji, že se dá k důležitým funkcím dostat rychle a bez zbytečného vztekání. Praktická je například samostatná lišta ovládání klimatizace. Tlačítkem se dá snadno vstoupit také do menu asistentů a chytré je i nastavitelné tlačítko s hvězdičkou na volantu, přes které lze rychle vypnout například pípání při překročení rychlosti nebo asistenta jízdy v pruzích. V dnešní přeregulované realitě je to maličkost, která při každodenním ježdění udělá větší radost než nějaká zbytečná animace na displeji.
Dobře vypadají i materiály a celkové zpracování. Horní partie palubní desky i dveří působí hodnotně, nic nevrže, nic nepůsobí odbytě, všechno vypadá promyšleně a pevně. Hliníkové dekory jsou na dotek skutečně chladně kovové. Volant dobře padne do rukou a po chvíli se dá zvyknout i na dotykové plošky. Sedadla paketu S line mají příjemnou tuhost, dobré boční vedení a opěrka hlavy je univerzálně vhodná snad pro všechny postavy. Na střeše jsou pro přidržení cestujících čtyři bytelná madla, což dnes už zdaleka není samozřejmost. Ne všechno je však růžové.
Jedna zbytečná inovace
Má největší výhrada míří k novému sdruženému ovladači na sloupku řízení. Audi se tu chtělo odlišit od zbytku koncernu, jenže výsledkem je poněkud neintuitivní řešení, které i po delším seznamování vyžaduje mnohem přesnější prsty oproti klasickým páčkám. Volič převodovky, blinkry, stěrače i další funkce jsou tu soustředěné do jednoho neobvyklého panelu.
Největšími posuvníky na koncích nového panelu se ovládá řazení a blinkry, na stěrače jsou tu tlačítka a titěrné plastové kolečko. Štěstí, že jejich automatický režim funguje spolehlivě, protože pro mohutné chlapské prsty je to docela nepatřičné řešení. Ovládání tempomatu přitom zůstalo po staru, tedy na samostatné a nepodsvícené páčce vlevo pod volantem, jako to je i u škodovky. Já osobně mám určitě raději ovládání tempomatu na volantu, jako to mají nové volkswageny.
Nová generace Q3 narostla jen o pár centimetrů na délku, šířka zůstala téměř stejná a výška dokonce mírně klesla, takže proporčně působí spíš jako evoluce než nová generace. Uvnitř novinka prakticky nevyrostla. V podélném směru zůstává kabina v podstatě na stejných hodnotách jako dřív, vzadu je o pár milimetrů víc místa do šířky, ale na výšku se naopak podobně ubralo.
Ve druhé řadě sedadel tedy Q3 neurazí, pořád jde o solidní nabídku, jen nijak nevyčnívá. Zajímavá je ale variabilita. Zadní lavice je posuvná, opěradla jsou dělená v poměru 40:20:40 a cestující si mohou měnit i jejich sklon, takže si lze prostor přizpůsobit podle potřeby. Kufr má v základním uspořádání 488 litrů, ale posunutím lavice dopředu a narovnáním opěradel se dá zvětšit až na 575 litrů. Přesto platí, že proti předchozí generaci se v základní konfiguraci zmenšil o zhruba 40 litrů.
Motor, jízdní vlastnosti
Základní patnáctistovka pod kapotou nepřekvapí v pozitivním, ale ani negativním slova smyslu. Má 110 kW, mild-hybridní pomoc a univerzální charakter, který od podobné konfigurace čekáte. V klidném režimu je motor tichý, kultivovaný a nijak se nevnucuje. Ve městě nebo při ustálené jízdě o něm skoro nevíte.
Stop/start funguje inteligentně, motor například nastartuje už v okamžik, kdy se auto před vámi rozjíždí. I tak velmi oceňuji možnost deaktivace systému jedním fyzickým tlačítkem.
Mild-hybridní systém pracuje nenápadně. Při zpomalování rekuperuje energii, znatelně pomáhá při rozjezdech a po rovině umožňuje i slušně plachtit s úplně vypnutým motorem. Není to technologická show, ale příjemná drobná pomoc na pozadí. Výsledkem je i slušná spotřeba, reálně kolem 6,5 až 7 litrů benzinu na 100 kilometrů.
Jakmile ale chcete víc dynamiky, ukáže se, že jde o základ nabídky. Motor potřebuje otáčky a převodovka na to musí reagovat častějším podřazováním. Ve městě to nevadí, ale při jízdě do kopce s plně naloženým autem už je menší výkonová rezerva znát. Není to slabé auto, ale ani nevybízí k rychlé jízdě.
Podvozek je naladěný spíše sportovněji, než komfortně. Auto je jisté a stabilní, v zatáčkách drží stopu s velkou samozřejmostí a ochotně reaguje na volant. Q3 se řídí lehce, přesně a čitelně, takže i svižnější jízda po okreskách je příjemná a bez stresu.
Na druhé straně je komfort. Na příplatkových 19” kolech a bez adaptivního podvozku je Q3 tužší, než pohodlnější zástupci konkurence. Některé nerovnosti se přenášejí do kabiny poměrně výrazně, byť o vyloženě ostré rány nejde. Není to vyloženě nepohodlné auto, ale více poddajnosti by bylo na rozbitých silnicích příjemnější.
Odhlučnění kabiny je subjektivně na slušné, ale nikoli vyloženě prémiové úrovni. Podobně na mě působil i často zvuk zavírání dveří, který není lacině plechový, ale ani luxusně dunivý. Audiny postavené na větších platformách zkrátka nabídnou více prémiových požitků.
Specifické jsou brzdy. Při razantním brzdění fungují výborně, mají sílu i jistotu. Jenže při jemném dobrzďování se do toho plete rekuperace mild-hybridu. Účinek není úplně lineární, takže auto občas zpomaluje jinak, než čekáte, a je potřeba si na to zvyknout, hlavně při pokusu o sportovnější tempo. Při klidné jízdě s dostatkem odstupu si ale auto přibrzďuje většinou úplně automaticky dle aktuální potřeby (funkci lze vypnout), takže dávkování brzd člověk vůbec neřeší.
Ceník není přemrštěný
Základní Audi Q3 1.5 TFSI (110 kW) S tronic stojí 1.107.900 Kč, naftové provedení 2.0 TDI (110 kW) vyjde na 1.145.900 Kč a plug-in hybrid 1.5 e-hybrid (200 kW) začíná na 1.266 900 Kč. Pokud chcete benzin a pohon všech kol, verze 2.0 TFSI (150 kW) quattro stojí 1.292.900 Kč, vrcholná varianta 2.0 TFSI (195 kW) quattro pak 1.410.900 Kč.
Při porovnání ceníků se sesterským tiguanem se dá říci, že volkswagen vychází výhodněji v základnějších konfiguracích, ale v případě bohatě vybavených vozů se cenový rozdíl mezi značkami výrazně snižuje.
Závěr
Nové Audi Q3 vypadá sofistikovaněji, uvnitř těží z modernější architektury palubní desky a nové displeje tentokrát nepůsobí jako obří cizí prvek, ale jako přirozená součást kabiny. Infotainment je rychlý, digitální prostředí povedené. Za velmi působivé matrix LED světlomety se připlácí vcelku rozumných 35.500 Kč, v praxi jde o velmi užitečnou a skvěle odladěnou techniku.
Q3 potvrzuje míří spíše na řidiče, kterým vyhovuje spíše přesnost a jistota než houpavé pohodlí. Řízení je přesné, auto v zatáčkách drží stopu velmi suverénně a ani při svižnějším tempu nepůsobí těžkopádně. Tužší naladění podvozku ale zároveň znamená, že komfort odpružení není v rámci třídy na špičce. Na rozbitějších silnicích se připomene víc, než by člověk od Audi čekal, alespoň na příplatkových 19” kolech.
Základní benzinová patnáctistovka o výkonu 110 kW nepromění auto v něco výjimečného, ale pro běžné používání rozhodně dává smysl. Je kultivovaná, úsporná a v kombinaci se sedmistupňovým automatem funguje dobře, jen při větším zatížení nebo svižnější jízdě je znát, že si musí pomáhat vyššími otáčkami. I tak jde v porovnání s podobně motorizovanou konkurencí o solidně použitelné řešení.
Vnější rozměry narostly jen minimálně, takže uvnitř se prostor téměř neposunul. Ve druhé řadě je místa stále dost, ale žádný nový standard třídy se nekoná. A ještě víc je to vidět na kufru. Ten má v základním uspořádání 488 litrů a i když díky posuvné zadní lavici může narůst na 575 litrů, proti předchozí generaci ztratil část objemu.
|Nejlevnější verze modelu
|1.107.900 Kč (Q3 TFSI 1.5 eHybrid 110 kW)
|Základ s testovaným motorem
|1.107.900 Kč (Q3 TFSI 1.5 eHybrid 110 kW)
|Testovaný vůz bez příplatků
|1.107.900 Kč (Q3 TFSI 1.5 eHybrid 110 kW)
|Testovaný vůz s výbavou
|1.485.300 Kč (Q3 TFSI 1.5 eHybrid 110 kW)