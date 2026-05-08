TEST Audi Q3 e-hybrid – Vysoká hmotnost dynamiku nekazí
Současné Audi Q3 je na trhu od loňského roku. Kromě dvou zážehových a jednoho vznětového motoru nabízí i plug-in hybrid. Jeho baterie s kapacitou 25,7 kWh slibuje dlouhý dojezd. Jaká je ale skutečnost?
Design, interiér
První Q3 se objevilo v roce 2011 a šlo o SUV odvozené od třetí generace modelu A3, respektive A3 Sportback. V roce 2018 dorazila druhá generace a v loňském roce aktuální třetí. Po stránce designu rozvíjí předchozí řadu, takže pokud se na novinku podíváte z boku, možná si rozdílů na první pohled ani nevšimnete.
Trochu jinak tomu je při pohledu zepředu. Tady upoutá řešení předních světlometů. Ty jsou v podstatě dvoudílné. Horní část je určena pro denní svícení a ukazatele směru. Zbytek osvětlení je tak integrovaný do spodního modulu, který je rozdělen na tři části – potkávací, dálkový a světlo do špatného počasí, dříve mlhovka.
Standardem je diodové osvětlení, testované auto ale mělo LED světlomety plus, za které nic nepřiplácíte. Součástí jsou třeba již dříve známé dynamické ukazatele směru, přičemž osvětlení se vyznačuje nízkou spotřebou energie. Je trochu škoda, že v plejádě příplatkové výbavy v celkové ceně 490.700 korun nebylo vrcholné osvětlení Digital Matrix LED. Vyjdou na rozumných 35.500 korun, nebo je můžete mít v rámci paketu Tech Plus za 51.624 korun.
Testované auto přijelo v černém barevném odstínu Černá Mythos za 22.600 korun, přičemž celek doplňovala 19palcová litá kola Audi Sport, dvojitá za 61.200 korun s pneumatikami 255/45. Naše testovaná konfigurace pak vyšla na téměř 1,8 milionu korun.
Interiérové nezvyklosti
Přesuňme se nyní do kabiny. Její design se nese v duchu nejnovější generace modelů této značky, takže tvary v zásadě kopírují ty, které jsme již předtím viděli třeba ve větším SUV Q5. Trochu nezvykle působí vnitřní madla dveří. Protože jsou situována více vpředu, k zavření dveří je potřeba vynaložit o něco více síly. Navíc madlo je tenké, v podstatě tvořené zvýšenou hranou prodloužení loketní opěrky. Zároveň ale dost vysoké na to, aby to trochu omezovalo komfort ovládání tlačítek skel dveří, jejichž panel je umístěn hned za ním.
Kabina jako taková je velmi moderní, a tedy využívá pouze minimum fyzických ovladačů. Standardem je rozhraní MMI Navigace plus s MMI touch s centrální dotykovou obrazovkou 12,8 palce, kterou doplňuje takzvaný Audi virtual cockpit plus velký 11,9 palce. Čitelnost obou je velmi dobrá, ovládání MMI rovněž, jakkoliv už zde dávno není otočný mechanický ovladač.
Tím nejzajímavějším je ovšem nový koncept sdružených páček pod volantem. V případě nové Q3 se už nejedná o samostatné páčky, ale v podstatě o takovou, dalo by se říci, hrazdu. Pravá strana (pravá páčka) je určena pro ovládání převodovky, vše ostatní je tudíž soustředěno na levou stranu.
Stěrače nastavujete drobným otočným kolečkem, což je v praxi trochu krkolomné. Jedním krátkým stlačením aktivujete režim jednoho stírnutí, podržením zapnete stírací a ostřikovací automatiku. Je to vše o zvyku, avšak minimálně zkraje to působí zvláštně. V autě takové úrovně, jakým je Q3, také trochu překvapí, že hrazda suplující roli sdružených páček působí na pohled trochu lacině.
Pojďme do druhé řady. Zadní lavice má opěradlo dělené v poměru 40:20:40, což má v praxi obrovskou výhodu, pokud vyrazíte třeba na lyže ve čtyřech lidech a nemáte střešní nosič. Vak s lyžemi lze prostrčit ze zavazadelníku přes sklopený střední díl, takže dva vzadu sedící cestující nebudou trpět nepohodlím. Zadní lavice je rovněž podélně posuvná a lze v několika krocích sklápět zadní opěradlo.
Velkou slabinou zkoušené plug-in hybridní verze e-hybrid je výrazně zmenšení zavazadelníku ze 488 litrů (1.5 TFSI) na pouhých 375 litrů. Je to daň za lithium-iontovou trakční baterii s kapacitou 25,7 kWh, z nichž 19,7 kWh je využitelných.
Motor, jízdní vlastnosti
Plug-in hybridy jsou výhodné z hlediska kompromisu mezi dlouhým dojezdem a jistotou, že když vybiju baterii, benzin rychle natankuji, a ekologií, kdy lze na elektřinu ujet desítky kilometrů. Audi uvádí elektrický dojezd v kombinovaném režimu 106 až 119 km, v městském dokonce 125 až 143 km. V reálném provozu není problém ujet kolem 100 km. Tomu odpovídá spotřeba elektřiny 11,3 kWh na 100 km, které nám auto spotřebovalo při jízdách s převahou městských jízd. V kombinaci Audi uvádí 14,9 až 13,9 kWh. Elektrický dojezd je tedy nadprůměrný.
Plug-in hybrid pohání známá 1.5 TFSI s výkonem 130 kW při 5500 až 6000/min v kombinaci s elektromotorem. Jeho nejvyšší výkon činí 85 kW. Systémový výkon je 200 kW. To dělá z testované Q3 nejvýkonnější verzi dostupnou na trhu.
Elektromotor je součástí samočinné šestistupňové dvouspojkové převodovky. Ta má ve skutečnosti spojky tři – dvě pro řazení stupňů a jednu, kterou lze elektromotor oddělit od spalovacího agregátu při jízdě v EV režimu. V něm je nejvyšší rychlost 140 km/h, v hybridním dokáže Q3 e-hybrid vyvinout rychlost až 215 km/h.
Skutečnost, že se elektromotor nachází před převodovkou, má velkou výhodu, a sice že jeho hnací síla se přenáší přes vícestupňovou převodovku. Na tohle u různých děličů výkonu (Toyota) nebo systémů se stálým převodem (Honda, Mitsubishi) zapomeňte.
Spotřeba paliva se odvíjí od skutečnosti, zda nabijete baterii, či nikoliv. Pokud budete jezdit s vybitým akumulátorem, počítejte s více než 8 litry na 100 km. Naopak s nabitou lze v hybridním režimu zvládat většinu cest se spotřebou kolem tří litrů na 100 km. Výrobce udává v kombinaci 2,1 až 1,7 litru, což je ale trochu optimistický údaj.
Velkou výhodou Q3 je možnost rychlého nabíjení stejnosměrným proudem výkonem až 50 kW. To plně koresponduje s většinou plošně rozšířených nabíječek obchodních center. Výkon střídavé nabíječky činí 11 kW. S využitím třífázového wallboxu se zcela vybitá baterie nabije při proudu 16 A za 150 minut.
S hmotností 1825 kg není Q3 e-hybrid zrovna lehkým autem. Přesto jízdní vlastnosti velmi příjemně překvapily. Audi se při vývoji zaměřilo na optimalizaci uložení ramen přední nápravy stejně jako geometrii čtyřprvkového zavěšení zadních kol při jízdě v zatáčce. A je to skutečně znát.
I plug-in hybridní Q3 se velmi dobře řídí a na klikaté silnici překvapí agilitou a ochotou zatáčet. A to mělo testované auto klasické pevné tlumiče, nikoliv pokročilé adaptivní se dvěma ventily DCC. Limity podvozku v kombinaci s vyšší hmotností odhalíte až v okamžiku, kdy jedete opravdu rychle. V tu chvíli již do té doby suverénní šasi začne ztrácet onu působivou jistotu.
Brzdy s elektromechanickým posilovačem se vyznačovaly nezvykle vlažným nástupem, takže k tomu, aby začalo Q3 zpomalovat, bylo třeba brzdový pedál tlačit více k podlaze. Na druhou stranu přechod mezi rekuperativním brzděním a zpomalováním kolovými brzdami byl velmi dobře naladěn.
Výborně byla také vyřešená rekuperace, kdy úroveň zpomalení se řídí také okolním provozem. Dle signálu z kamery za čelním sklem v kombinaci s předním radarem pro adaptivní tempomat. V praxi tak ani nevadilo, že chybí režim B, tedy zvýšená rekuperace.
|Audi Q3 e-hybrid
|BMW X1 xDrive25e
|Mercedes GLA 250 e
|Zdvihový objem [cm3]
|1498
|1499
|1332
|Výkon [kW]
|200 (soustavy)
|180 (soustavy)
|160 (soustavy)
|Točivý moment [N.m]
|400 (soustavy)
|477 (soustavy)
|450 (soustavy)
|Převodovka
|Samočinná dvouspojková šestistupňová
|Samočinná dvouspojková sedmistupňová
|Samočinná dvouspojková osmistupňová
|Max. rychlost [km/h]
|215 (na elektřinu 140)
|190
|210
|Zrychlení 0-100 km/h [s]
|6,8
|6,8
|7,9
|Kombinovaná spotřeba dle WLTP [l/100km]
|2,1-1,7
|0,8-1,1
|2,9
|Vnější rozměry [mm]
|4531 x 1859 x 1588
|4500x 1845 x 1619
|4412 x 1828 x 1609
|Rozvor [mm]
|2678
|2692
|2719
|Zavazadlový prostor [l]
|375-1293
|500
|385
|Základní cena [Kč]
|1.266.900
|1.232.400
|1.125.300
Závěr
Nové Audi Q3 s plug-in hybridním pohonem e-hybrid je velmi přesvědčivým vozem. Velmi dobře sladěné hnací ústrojí nejen jízdní dynamikou a výkony, ale také solidní hospodárností, byť ta se dost odvíjí od toho, zda baterii nabijete externím zdrojem, či nikoliv. Velmi dobrý je také dlouhý elektrický dojezd i vysoká rychlost na elektřinu, což je zásluhou zpřevodování elektromotoru.
Slabinou vozu je malý zavazadelník, což vynikne zejména v porovnání s benzinovou verzí 1.5 TFSI. Zmínit musím také skutečnost, že e-hybrid nemůže mít pohon všech kol quattro. Důvody jsou ryze technické. Také inovativní ovládání sdružených páček pod volantem má svá negativa.
K tomu je Audi Q3 již tradičně dražší. I přes vcelku bohatou výbavu je zde mnoho prostoru pro příplatky, takže výchozí cena se může zvýšit poměrně výrazně. Pokud máte kupu přání, výrobce vám je rád splní. Když zaplatíte.
|Nejlevnější verze modelu
|1.107.900 (Q3 TFSI/110 kW)
|Základ s testovaným motorem
|1.266.900 (Q3 e-hybrid/200 kW)
|Testovaný vůz bez příplatků
|1.266.900 (Q3 e-hybrid/200 kW)
|Testovaný vůz s výbavou
|1.757.600 (Q3 e-hybrid/200 kW)