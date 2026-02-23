TEST Audi Q3 Sportback TFSI quattro – Poprvé s novou nejprodávanější
Pro Audi jsou SUV životně důležitou částí produkce a Q3 byla loni vůbec nejprodávanějším modelem značky v Česku. Nyní jsme jako jedni z prvních vyzkoušeli novou generaci. A rovnou sportovněji střižený sportback s nejsilnější možnou motorizací.
Design, interiér
Nové Audi Q3 stojí na platformě MQB Evo a rozměrově se od minulé generace téměř neliší. Karoserie je o něco delší, ale rozvor zůstává stejný. Design se posunul směrem k současnému stylu značky, tedy výrazná maska bez rámečku, vpředu oddělené světelné segmenty a zadní svítilny propojené LED lištou. S paketem S line, který s benzinovým dvoulitrem dostanete automaticky, vypadá Q3 opticky o něco nižší a širší.
Na první test jsme dostali Q3 Sportback, tedy karosářské provedení se svažující se střechou. Ve spojení s příplatkovými koly Audi Sport a fešnou modrozelenou barvou Malpelo jde asi o nejatraktivnější možnou kombinaci. I tak ale zůstává dodela decentní a reprezentativní.
Menším výstřelkem vyšších výbav je jen osvětlení zadního znaku značky, jak je to už ostatně u středních SUV koncernu Volkswagen zvykem. Vpředu čtyři kruhy naopak až moc splývají se zbytkem masky, protože v našem případě jsou společně s dalšími doplňky vyvedené v černé.
Nové Q3 už nepoužívá klasické laserové moduly, ale mikro-LED světlomety s technologií DMD (Digital Micromirror Device). Každý světlomet obsahuje 25.600 mikrodiod, které umožňují extrémně přesné tvarování světelného kuželu. Systém dokáže velmi jemně vykrývat ostatní vozidla, zvýraznit pouze konkrétní jízdní pruh na dálnici. Vylepšovala se i zadní světla, která teď dokáží měnit světelné podpisy, to dříve uměly pouze větší modely značky.
Velkou novinkou je možnost projekce symbolů přímo na vozovku – například vločky při riziku námrazy nebo vodicích čar upozorňujících na zúženou silnici. Audi tak přináší jednu z nejpokročilejších světelných technologií v segmentu. Technicky příbuzný systém (IQ.Light HD Matrix) používají i modely jako Volkswagen Tiguan či Volkswagen Touareg, avšak verze v Q3 má vyšší rozlišení a širší možnosti projekce.
V interiéru malá revoluce
Palubní deska má jednodušší, horizontálně členěný tvar a dominuje jí zakřivený digitální panel s 11,9" přístrojovým štítem a 12,8" displejem infotainmentu. Systém běží na Android Automotive OS, reaguje rychle a struktura menu je přehledná. Klimatizace má trvale zobrazený panel na spodní části obrazovky. Moderní a čisté rozhraní, za mě je tady v podstatě vše správně.
Fyzických tlačítek výrazně ubylo, ale překvapivě rozumným způsobem. Zůstaly pro ovládání základních funkcí – světla, jízdní režimy nebo přímý vstup do nastavení asistentů. Praktické je programovatelné tlačítko na volantu, kterým lze rychle vypnout vybraná upozornění.
Méně intuitivní je nový sdružený ovladač na sloupku řízení, který do jednoho podlouhlého panelu za volantem soustřeďuje volič automatické převodovky i funkce směrovek, stěračů a dálkových světel. Kombinuje několik odlišných způsobů ovládání, od malých posuvných páček na konci přes tlačítka až po malé otočné kolečko pro ovládání stěračů.
Audi Q3 Sportback TFSI quattro |
V praxi to znamená častější kontrolu pohledem a občasné hledání správného směru či kroku, hlavně při rychlých situacích ve městě nebo na křižovatkách. Jakmile si člověk zvykne, dá se s tím fungovat, ale zpočátku to není samozřejmé. Věřím také, že řidičkám bude toto řešení vyhovovat více, ale pro mé medvědí pracky jsou tyto nové ovládací prvky příliš titěrné.
Materiály odpovídají prémiové třídě, měkčené plasty jsou tam, kde je očekáváte, zpracování je přesné. Přední sedadla v provedení S line mají výrazné boční vedení a nastavitelnou délku sedáku. Zadní lavice je podélně posuvná a opěradla jsou dělená v poměru 40:20:40.
Vnitřním prostorem se nová generace Q3 výrazně neposunula. Místa na nohy vzadu je podobně jako dříve, mírně se zlepšila šířka kabiny. Střecha sportbacku je o 29 mm níž než u klasické Q3. Zadní lavice je podélně posuvná a standardní objem kufru je u obou verzí stejných 488–575 litrů podle posunutí zadní lavice.
Celkový objem za předními sedadly po střechu je u sportbacku pochopitelně menší, po sklopení sedaček je tu 1289 litrů oproti 1386 litrům u standardní Q3. Dlouháni rozdíl nad hlavou poznají, jinak ale prostorností na zadních sedačkách neoplývá ani výchozí karosářské provedení. Kdo chce pohodlně jezdit ve čtyřech dospělých bude potřebovat větší model, Q5 už postačí.
Motor, jízdní vlastnosti
Charakter Q3 je jasně naladěný směrem k jistotě a stabilitě. Podvozek je spíše tužší, zejména ve spojení s většími koly, která však zároveň nejsou velká přespříliš, což jedině chválíme. S devatenácti palci průměru si Q3 zkrátka pořád slušně poradí.
Na kvalitním asfaltu působí vůz velmi kompaktně, v zatáčkách se minimálně naklání a drží stopu s vysokou přesností. Řízení je lehce strmější a přináší u trochu přirozené zpětné vazby. Na příčných nerovnostech a hrubším povrchu už podvozek malinko drncá, nejde ale o žádné tvrdé rány přenášené do kabiny. Jen je prostě znát, že prioritou byla hlavně stabilita.
Celkově Q3 působí lehčím dojmem, než napovídá jeho kategorie. Ochotně mění směr a i při rychlých vyhýbacích manévrech zůstává stabilní a čitelné. Také brzdy se dávkují přesně a přirozeně, však tu také není žádná rekuperace.
Starý známý motor, bohudík
Pod kapotou je starý známý dvoulitr EA888 a to nám vůbec nevadí, jde o příjemnou a pružnou motorizaci. S výkonem 195 kW jsem možná očekával trochu více výbušnosti, ale ani nečekaně klidný projev mě nijak neuráží. Síly na předjíždění je samozřejmě více než dostatek a spotřeba se běžně pohybuje okolo 8 litrů na 100 kilometrů i při svižnějším tempu.
Také pohon všech kol funguje velmi hladce přirozeně. Na sněhu se s omezeným stabilizačním systémem nebojí poslat pořádnou porci síly na zadní nápravu. Q3 Sportback sice ani s nejsilnějším dvoulitrem není vyloženě zábavné sportovní SUV, je ale určite jedním z nejagilnějších a nejživějších aut postavených na platformě MQB Evo.
Cena? Záleží na úhlu pohledu
Základní Q3 startuje na 1.107.900 Kč, zatímco Q3 Sportback na 1.145.900 Kč, tedy s příplatkem necelých 40 tisíc korun za atraktivnější siluetu. U testované specifikace 2.0 TFSI quattro S line za 1.448.900 Kč už tento rozdíl v celkovém kontextu nehraje zásadní roli, spíše jde o otázku stylu než racionality.
Z mnichovské konkurence má nejblíž BMW X2 M35i xDrive s dvoulitrovým čtyřválcem o výkonu 221 kW, to začíná na 1.541.800 Kč. Ve stejném teritoriu je také Mercedes-AMG GLA 35 4Matic s výkonem 235 kilowatt a cenou od 1.488.300 Kč. U obou jmenovaných samozřejmě také není problém zaškrtat výbavu za další statisíce.
Zároveň je na místě dodat, že technicky příbuzný Volkswagen Tiguan sice cenově začíná už pod milionem, ale i u něj se dá dostat na milion a půl. Tiguan výkonově končí na 150 kilowattech, Q3 může mít až 195 kilowatt. A pro Audi jsou vyhrazeny i další přednosti, třeba zmíněné pokročilé světlomety. Cena Q3 je tak docela obhajitelná. Minimálně než začnete v ceníku zaškrtávat třeba doplňky s logem Audi Sport, jako je to u testovaného kousku.
Závěr
Třetí generace Audi Q3 systematicky posouvá vůz v oblastech, které dnes zákazníci v prémiovém segmentu sledují nejvíc. Interiér je technologicky výrazně dál než dřív, digitální rozhraní patří k tomu lepšímu v kategorii a celkové zpracování odpovídá cenové hladině. Nový sdružený ovladač je diskutabilní, ale jinak je vše intuitivní a přehledné
Audi Q3 Sportback je velmi jisté a stabilní auto s lehce sportovním nádechem. Dvoulitrové TFSI s výkonem 195 kW nabízí víc než dostatečnou dynamiku pro běžný provoz i rychlé dálniční přesuny, aniž by se z Q3 stával vyloženě ostrý sportovní model. Spotřeba kolem osmi litrů při svižnější jízdě je vzhledem k výkonu akceptovatelná.
Prostorové poměry zůstaly prakticky beze změny a zejména ve srovnání s některými konkurenty dnes Q3 nijak nevyčnívá. Sportback navíc obnáší mírné omezení prostoru nad hlavou vzadu a menší maximální objem zavazadelníku. Na druhou stranu rozdíly nejsou dramatické a v běžném provozu hraje větší roli osobní designová preference.
Nová Q3 je to promyšlenou evoluce úspěšného modelu, která staví na kombinaci kvalitního zpracování, moderních technologií a velmi jistých jízdních vlastností. Q3 Sportback je potom pro zákazníky, kteří chtějí kompaktní prémiové SUV s lehce sportovním charakterem a neřeší každý litr kufru.
|Nejlevnější verze modelu
|1.145.900 Kč Kč (Q3 Sportback TFSI 110 kW)
|Základ s testovaným motorem
|1.448.900 Kč Kč (Q3 Sportback S line TFSI quattro 195 kW)
|Testovaný vůz bez příplatků
|1.448.900 Kč Kč (Q3 Sportback S line TFSI quattro 195 kW)
|Testovaný vůz s výbavou
|1.916.500 Kč Kč (Q3 Sportback S line TFSI quattro 195 kW)