TEST Audi Q3 TDI – Patří vůbec diesel do důležité novinky?
Audi Q3 je veledůležitý model. Už jsme testovali všechny benzinové a nakonec tu máme dvoulitrový diesel. Je to to nejlepší, nebo se už prostě nehodí?
Design, interiér
Nová generace Q3 přijíždí jako technologický restart. Je sice postavená na nejmodernější evoluci koncernové platformy MQB Evo, ale inženýři z Ingolstadtu jí vtiskli mnoho vlastního. Audi si samo ladí třeba geometrii, řízení, či odhlučnění kabiny. Zcela odlišný od levnějších koncernových příbuzných je také je také interiér, světelná technika a mnohé detaily.
Audi se odmítlo vzdát flexibility. Vedle moderních mild-hybridů a plug-in hybridní verze s dlouhým elektrickým dojezdem si novinka od začátku prodeje zachovává i dvoulitrovou naftu. Ani ta však nezůstala v minulosti.
Nejnovější evoluce motoru 2.0 TDI (EA288 evo) prošla radikální mechanickou dietou pro snížení vnitřního tření a dostala sofistikované dvojité vstřikování AdBlue. Nové piezo-vstřikovače navíc pracují s tlakem až 2200 barů a dávku paliva dělí až do devíti mikrovstřiků na jeden cyklus, což zajišťuje sametovější běh. Diesel technicky drží krok s dobou, ale musí obstát v přímém srovnání s elektrifikovanými sourozenci. Daří se to?
Vypadá jako audi?
Q3 si půjčuje vnější i vnitřní identitu od větších modelů značky, na čemž může jen vydělat. Dominantou je masivní osmiúhelníková maska bez rámečku, na kterou navazují ostře řezané, dělené světlomety. Právě ty jsou nejkontroverznějším prvkem a někomu evokují asijské značky. Já si již docela zvykl a Q3 poznám zcela bezpečně i z dálky, ale to i díky tomu, že už znám nazpaměť paletu barev, ve které jsou konzervativní šedé odstíny i nové, sytě barevné laky. Zadní partie s propojenými OLED svítilnami má za příplatek červeně podsvícené logo.
Audi v možnostech všemožných kombinací pokračuje a nabízí dvě varianty karoserie, klasické SUV a také Sportback se svažující se zádí. Já bych bez vteřiny váhání sáhl po klasice, kterou máme dnes. Ona se totiž její záď lehce svažuje také a auto díky tomu vypadá skvěle již v základní a praktičtější formě. Nucený „kupé“ vzhled sportbacku za mě u menšího a kratšího SUV ani nefunguje. Klasická karoserie navíc nabízí nejen víc místa v kufru při naložení po střechu, ale hlavně dává prostor nad hlavou vysokým zadním pasažérům.
Zatímco zvenku se Q3 inspirovala většími modely, uvnitř přináší některá nová řešení jako první. Celé palubce dominují dva obří prohnuté displeje, které řidiče lehce obepínají. Grafika je ostrá, systém má okamžitou odezvu a všechno je to poskládané docela logicky. Jasně, utopit většinu tlačítek do dotykové obrazovky mě obecně štve, ale tady se s tím dá žít a aspoň ty otravné povinné asistenty vypnete na dvě kliknutí. Na volantu jsou dotykové plošky. Ty vyžadují trochu trpělivosti, ale již jsem si na ně zvykl. Jsem zvědav, kdy mezi ně audi nenápadně vrátí dva otočné plastové válečky, jako to udělali u A6.
Audi si odjakživa zakládá na světelné technice a Q3 není výjimkou. Pozoruhodné maticové světlomety sice může mít už několik let i levnější tiguan, ale audi si nechává pár taháků v rukávu. Vykrývání okolních aut je díky tisícům mikro-pixelů navíc chirurgicky přesné, bez viditelných skoků nebo velkých stínů, které občas u tiguanu uvidíte. Audi umí navíc vysvětlit přímo na vozovku například sněhovou vločku či navigační šipku, která upozorňuje na blízkost krajnice. K tomu připočtete ještě možnost navolit si v menu čtyři různé grafiky denního svícení a uvítací světelné animace.
Uvnitř nemálo zajímavostí
Největší zvláštnost celého auta čeká na sloupku řízení. Audi tam místo dvou velkých páček namontovalo takový pevný plastový blok, hýbe se jenom úplný konec. Vpravo klikáte rychlosti automatu, vlevo blikáte a stíráte. Citlivost dešťového senzoru se nastavuje titěrným plastovým kolečkem. Na fotkách to vypadá složitě, ale zvykl jsem si na to za pár minut a funguje to v podstatě stejně jako stará klasika. Je však navrženo výhradně pro ovládání ukazováčky, takže potmě nestačí jen tak poslepu mávnout rukou po velké páčce. V menším modelu tohle řešení ještě chápu, ale byl jsem velmi překvapen, že tohle řešení kompletně přebrala nejnovější Audi Q9.
Až velká novinka nás naopak konečně zbaví velkých ploch černých plastů na středové konzole, které v Q3 ještě jsou a navolením fešného hliníkového dekoru se jich nezbavíte. Jinak je interiér zpracováním staré dobré audi. Všechno lícuje, nikde nic nevrže, sedačky jsou pohodlné na dlouhé štreky, je odsud fajn výhled a máte si kam odložit kafe i telefon.
Co se týče prostornosti, čtyři dospělí se sem poskládají naprosto bez bez kompromisů. Geniální je zadní lavice, je rozdělená na dva kusy v poměru 60:40 a oba můžete nezávisle posouvat dopředu a dozadu. Podle toho, jak s nimi šoupete, se mění i kufr. Když si vzadu uděláte absolutní letiště pro nohy, zbude vám pořád slušných 488 litrů. Když sedačky složíte úplně, máte z toho skoro stěhovák s kapacitou 1386 litrů. Hrana kufru je sice kvůli vyšší stavbě SUV trochu výš, takže se při nakládání těžkých věcí trochu prohnete, ale kufr má perfektně pravidelný tvar, fajn boční kapsy a hlavně díru uprostřed sedaček na lyže. Takže kvůli zimní dovolené nemusíte hned kupovat rakev na střechu.
Motor, jízdní vlastnosti
Pod kapotou testovaného kusu je naftový dvoulitr o výkonu 110 kW spárovaný se sedmistupňovým automatem S tronic. Tato výkonově slabší varianta znamená výhradně pohon předních kol, čtyřkolka se nabízí jen k silnějšímu 142 kW dieselu. Na papíře tohle možná nikoho neoslní a sprinty na semaforech vyhrávat nebudete, ale v reálném světě má motor síly víc než dost. Q3 s ním bez odmlouvání bezpečně předjíždí, suverénně zvládá táhlá dálniční stoupání a nenechá se zahanbit ani při plném obsazení. Jedinou drobnou kaňkou na kráse je občasné cuknutí dvouspojkové převodovky při popojíždění v kolonách nebo při ostřejším rozjezdu z místa, ale není to opravdu nic dramatického. Za mě je diesel pohotovější a zábavnější motorizaci než základní mild-hybrid 1.5 TFSI a podobná je i spotřeba do 7 litrů na sto kilometrů snad za všech podmínek. Benzinový dvoulitr je jízdně stále nejlepší, ale také si řekne o 2 litry na sto více při normální jízdě a o další dva navíc při jízdě rychlejší.
Mezi diesely je nový dvoulitr zvukovou symfonií. Nejnovější evoluce motoru 2.0 TDI (EA288 evo) je totiž fantasticky odhlučněná. Inženýři navíc nešetřili tlumicími materiály v motorovém prostoru a v podbězích kol, takže typický klokotavý zvuk turbodieselu dovnitř prakticky nepronikne. Na palubě panuje prémiové ticho, které u levnějších koncernových sourozenců nezažijete.
Na silnici pak Q3 perfektně maskuje svou SUV náturu. Podvozek je nastavený v duchu nejlepší tradice Audi – je tak akorát tuhý, aby se auto v zatáčkách zbytečně nenaklánělo a drželo stopu, ale zároveň dostatečně poddajný na to, aby spolehlivě vyžehlilo většinu českých silničních kráterů. Jen při trefení opravdu hlubokého výmolu se od devatenáctipalcových kol ozve tlumené žuchnutí, ale podvozek ani tehdy neodskočí a auto neztratí jistotu.
V zatáčkách se projevuje neutrálně a ochotně následuje pohyby volantu. Nedotáčivost nastupuje až v rychlostech, jakými byste s rodinným SUV rozumně jet nechtěli. Řízení je spíše lehčí a poddajné, což z Q3 dělá vyloženě pohodového, nezáludného a tichého společníka na dlouhé štreky, který spíše než na řezání zatáček sází na absolutní klid a pohodu na palubě. Fascinující je trakce, auto ani s pohonem předních kol nemá tendenci zbytečně hrabat ani na mokru, motor má krásně lineární projev a elektronika zasahuje citlivě.
Závěr
Nová generace Audi Q3 udělala obrovský skok v digitální show, ale to nejdůležitější je, že v jádru nezapomněla být funkčním a poctivě postaveným autem. A nejnovější evoluce dvoulitru TDI dokazuje, že moderní diesel nepatří do starého železa. Je příkladně utlumený, mechanicky dospělý a reálná spotřeba kolem šesti a půl litru z něj dělá ideálního parťáka nejen pro každého, kdo tráví život na dálnicích.
Při pohledu do ceníku dává testovaná konfigurace smysl. Základní benzinová patnáctistovka TFSI sice startuje na částce 1.107.900 Kč, ale pro relativně těžké SUV je naftový ekvivalent o výkonu 110 kW za 1.145.900 Kč suverénnější volbou. Příplatek necelých osmatřiceti tisíc korun se vám na spotřebě a hlavně na hutnějším zátahu z nízkých otáček vrátí rychlostí blesku.
Pokud chcete pohon všech kol, silnější benzínové dvoulitrové quattro s výkonem 150 kW vyjde na 1.292.900 Kč a v reálném světě počítejte se spotřebou nad hranicí osmi litrů benzínu. Proti němu stojící vrcholný diesel o výkonu 142 kW s pohonem všech kol je trochu paradoxně o dvacet tisíc korun levnější. Stojí 1.272.900 Kč, a přitom nabídne drtivější krouticí moment a o dva litry nižší apetit. Provokativní nabídkou je silný plug-in hybrid za 1.266.900 Kč, ten má však smysl pouze pro specifickou skupinu lidí, kteří mají možnost denně nabíjet v garáži a většinu času pálí elektřinu ve městě.
Pro typického českého řidiče, který od nejprodávanější audiny v zemi očekává absolutní univerzálnost, zůstává dvoulitrové TDI tou vůbec nejlepší volbou. Nová Q3 s ním sází na jistotu, nenechala se strhnout slepou hybridní hysterií a v reálném světě funguje zkrátka skvěle.
|Nejlevnější verze modelu
|1.107.900 Kč (Q3 TFI 110 kW)
|Základ s testovaným motorem
|1.145.900 Kč (Q3 TDI 110 kW)
|Testovaný vůz bez příplatků
|1.145.900 Kč (Q3 TDI 110 kW)
|Testovaný vůz s výbavou
|1.523.300 Kč (Q3 TDI 110 kW)