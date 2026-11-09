TEST Audi RS 3 Competition Limited – Sbohem, zpěvačko
Čtěte Auto.cz v Googlu přednostně
Nastavte si Auto.cz jako preferovaný zdroj a naše články uvidíte ve vyhledávání výš.
Audi RS 3 je posledním modelem, který hrdě nese pochodeň pětiválcového motoru – toho, který před 50 lety tuto značku proslavil po celém světě. Že se s ním počítá i do budoucna, dnes spíš jen doufáme. O to lepším zážitkem bylo vyzkoušet edici Competition Limited, která bude v Česku jen ve dvaceti kusech, na okreskách i mosteckém závodním okruhu.
Design, interiér
Konec pětiválce pod kapotou vozů Audi je předmětem zpráv už mnoho měsíců. Jednou, že vývojáři najdou cestu, jak ho zachovat i s přísnější emisní normou, pak zas, že to nepůjde, až z toho jde jednomu hlava kolem – a pak přijde RS 5, pokračovatel linie započaté pětiválcovou RS 2 v první polovině 90. let, s 2,9l vidlicovým šestiválcem. Ten je jinak skvělý, ale jeden z volby motoru od Porsche nabude dojmu, že Audi s pětiválcem do budoucna už vážně nepočítá.
Můžeme se ale mýlit a vlastně doufáme, že se mýlíme, tak pojďme k 673. kusu ze 750 vyrobených RS 3 Competition Limited. To poslední slovo znamená právě tohle, vrcholná a závěrečná verze tohoto zběsilého kompaktu vznikne jen v 750 exemplářích. Z toho bude většina sportbacků a skutečnou vzácností tedy budou sedany.
Co má Competition Limited navíc oproti „běžné“ RS 3? Na první pohled zaujme přepracovaný a ještě širší přední nárazník s karbonovými křidélky po stranách. RS 3 vážně sluší, skvěle doplňuje rozšířené přední blatníky. V bílé vypadá RS 3 fajn, pokud se vám líbí kontrasty, protože těch je tu s černou přídí a tmavě bronzovými koly vážně spousta.
Zatmavení světlometů, které Audi slibovalo při představení vozu, naštěstí není nijak výrazné a přední světla svítí pořád hezky. Vzadu potěší párové couvačky i mlhovky a třetí odrazka uprostřed difuzoru – vážně není ničím jiným – je zajímavým detailem.
Sedačky, jak mají být
Uvnitř jsou u této limitované verze standardem sportovní sedačky s karbonovými zády a velmi masivním bočním vedením na sedáku i opěradle. To se opravdu hodí, protože tenhle kousek je zrovna vybaven továrními semislicky Pirelli P Zero Trofeo R. (A ty rozměry v tabulce nejsou překlep, opravdu jsou na přední nápravě o dva centimetry širší pneumatiky než na té zadní.)
Mikrovláknové čalounění ve zlatavé barvě Neodymium, prošívané bílou nití, by sedělo spíš k tmavozelené barvě, v níž se RS 3 Competition Limited před několika měsíci představila. Podobně, k pásům v bílé Ginger, která je spíš krémová, tu hledáme nějakou kombinaci marně – snad kromě označení středu na věnci volantu. Ale neotřelé to je, to rozhodně ano.
Kromě toho je interiér starou dobrou A3. Výdechy ventilace na řidičově straně jsou sice netradičně vysoko, ale ovládání je tady postaru tlačítky. Zejména se nám to líbí u klimatizace, u níž se Audi v novějších autech bohužel přesouvá k dotykovému ovládání. Tady má klimatizace vlastní panel s dvousměrovými „kolébkami“, které ale vypadají jako standardní tlačítka, pro funkce vysvětlené v displeji nad nimi. Tento minimalistický design chce trošku přemýšlení, ale když si na něj zvyknete, těžko se opouští.
V dolní řadě tlačítek se velmi hodí zkratka k otevření kamerového systému a k jízdním asistentům. Samozřejmě tu je „eurohlásítko“ ISA, jehož vypnutí si ale lze nastavit i na personalizovatelné tlačítko na volantu.
Co bychom vyměnili, je dotykové ovládání hlasitosti na středovém tunelu, klasický knoflík, kterým by člověk otočil, by fungoval lépe. Pochválit naopak musíme trochu nečekanou věc – trčící vnitřní kliky dveří. Velmi snadno a pohodlně je člověk najde a zatáhne za ně, není třeba nikde nic lovit prsty.
Pořád ale tak trochu chodíme kolem horké kaše a zmínka o prostornosti, která je naprosto standardní na hatchback nižší střední třídy – možná až na kufr o objemu jen 282 litrů v základu – tomu nepomáhá. A tohle auto není o tom, kolik se do kufru vejde krabic od bot, takže pojďme jezdit.
|Naměřené rozměry zavazadelníku
|Délka u podlahy/pod platem
|749/618 mm
|Max. délka za sedadlem spolujezdce
|1592 mm
|Šířka mezi podběhy
|998 mm
|Výška nakládací hrany
|648 mm
Motor, jízdní vlastnosti
Zážitky za volantem RS 3 Competition Limited začínají už při nastupování. Ty krásné sedačky – v jejich pevných hlavových opěrkách vidíme snad jedinou citelnou nevýhodu celého auta – kvůli svému masivnímu bočnímu vedení i na sedáku činí z nastupování trochu akrobatický kousek, zejména máte-li jen úzký prostor k otevření dveří. Když se do nich však usadíte, hned naberete dojmu, že tohle bude vážně dobře fungovat.
Pokud by dosud RS 3 působila jako obyčejný nabroušený hatchback, tak probuzení pětiválce k životu tyto dojmy dokáže spolehlivě zahnat. Zvukový projev motoru je totiž tak odlišný už od startu, že nikoho, kdo tomu jen trochu rozumí, nenechá na pochybách, že má před sebou něco opravdu speciálního. Nemusí být ani nijak přehnaně hlasitý, v běžném jízdním režimu taky ani není – a to je nakonec výhoda, protože to zlepšuje použitelnost jako normálního auta.
Při běžné jízdě městem je RS 3 přesto trochu k zlosti. Její odpružení je nesmírně tuhé, takže po ulici pořád kličkujete mezi kanály a občasným výmolem. Navíc brzy zjistíte, že když chcete jet normálně, v klidu, jako s každým jiným autem, RS 3 se to moc nelíbí. Chce to trochu víc dynamiky, trochu vyšší otáčky, trochu větší tlak na brzdový pedál, a tak za volantem vypadáte trochu víc jako chuligáni, než jste možná zamýšleli. Ale s tím člověk musí tak nějak počítat, když do takovéhoto auta sedá.
Motor jinak není oproti „běžné“ RS 3 nijak upraven, má stále stejný výkon i točivý moment. Výraznější je jeho projev díky tenčí zvukové izolaci a standardem je také sportovní výfukový systém s klapkami. Právě díky nim umí vůz být i relativně tichý.
Podvozek však dostal tlustší stabilizátor zadní nápravy, karbon-keramické brzdy a zejména speciální tlumiče s pružinami, které umožňují mechanické nastavování pomocí klíčů dodávaných k autu. Takto lze nastavit jak nízkorychlostní, tak i vysokorychlostní kompresi ve 12, resp. 15 krocích, a odskok v 16 krocích.
Nikdo snad nebude překvapen, když napíšeme, že mimo město, na klikatých, ale rychlých okreskách RS 3 Competition Limited naprosto ožije. Přepněte do některého z jízdních režimů RS – je tu jeden pevný, přednastavený, a jeden personalizovatelný – a podržte kvalt až na horní konec otáčkoměru, a všechno to, co bylo ve městě otravné, najednou začne fungovat. Navzdory motoru visícímu před přední nápravou – má už deset let hliníkový blok, ne litinový, ale pořád má svou hmotnost – člověku přijde, že RS 3 zatáčkami tančí. Umí driftovat, ale to na veřejné silnici nezkoušíme, místo toho si užíváme její dokonalé přesnosti v jakékoliv zatáčce. A pak si na rovince vzpomeneme, že jsme tak nějak zapomněli dýchat…
V Mostě perfektní
Když jsme plánovali letošní podzimní sérii Světa motorů, věděli jsme, že vyrazíme i na Autodrom Most, který budeme mít celý den jenom pro sebe. Nechtěli jsme závodit, ale spíše v bezpečném prostředí ukázat co nejvíce zajímavostí, a výsledek našeho snažení jste mohli vidět ve čtvrtek 5. listopadu na stanici Nova Action.
Sešla se nám krásná auta – závodní Tatra 603, značně upravený Ford Escort RS Cosworth a taky dvě audiny – RS 3 Sportback a brutální RS e-tron GT s výkonem skoro 1000 koní. To Audi RS 3 Sportback bylo ve vzácné verzi Competition Limited. Vzniklo k oslavě padesáti let pětiválců od Audi, vyrobí se jich jenom 750 a pro náš trh jich bylo vyhrazeno jenom pár.
S cenou přes 2,6 milionu korun jde o suverénně nejdražší RS 3, jakou dneska můžete pořídit, a oproti standardu dostanete třeba karbonové vnější díly karoserie, nádherná skořepinová sedadla, speciální lakování, ale hlavně semi-slicky Pirelli P Zero Trofeo R, karbon-keramické brzdy a coilover tlumiče s manuálním nastavením stlačení a odskoku. Smyslem je moci si nastavit tlumení podle vlastních preferencí, my na to ale nesahali a nechali vůz tak, jak jsme ho dostali. V podvozcích by se totiž novináři vrtat neměli.
Audi RS 3 Competition Limited |
Už když jsme tuto limitku vezli do Mostu, říkali jsme si, že o moc komfortní auto na běžné denní používání tak úplně nejde, na druhou stranu sedadla má skvělá, a kdyby byl podvozek moc houpavý, budou všichni nadávat, že se to v zatáčkách moc naklání. Zároveň máme ale zkušenost, že i když se auto na okreskách zdá tuhé, na okruhu to zpravidla bývá pořád málo a chtělo by to tlumiče ještě „utáhnout“. S těmi elektronicky řízenými něco uděláte, ale do manuálního nastavení bychom se fakt sami nepouštěli.
Toho dne bylo ještě ráno poměrně chladno, takže RS Monitor v infotainmentu vozu přišel rozhodně vhod. Zobrazuje vám teploty oleje, chladicí kapaliny, brzd, pneumatik, dokonce i zadního torque splitteru, který má RS 3 standardně místo mezinápravové spojky. Jediné, co nechceme, je najet do zatáčky se studenými brzdami a pneumatikami, takže začínáme pozvolna, sledujeme teploty, a teprve až jsou všechny důležité součásti v „zeleném“, přidáváme.
RS Monitor je opravdu užitečná pomůcka, kolo od kola musí ale každý vypozorovat, jak se charakter auta mění. Totálně nás odrovnala souhra pneumatik, zadního torque splitteru a motoru se skvěle dávkovatelným výkonem. Aby tohle fungovalo, potřebuje plyn – teprve pak cítíte, jak se do procesu zapojí zadní spojky a běžně striktně neutrální RS 3 se začne tlačit ke středu zatáčky. Plynem si můžete centimetr po centimetru opravovat stopu, předek drží jako přibitý a zadek vám pomáhá stáčet do oblouku. Takhle má vypadat naprosto čitelné auto.
Důvodů, proč tomu tak je, je ale více. Vpředu máte větší rozchod kol než vzadu, stejně tak i přední pneumatiky jsou širší než ty zadní. Jestliže jsme se u minulého Audi RS 3 s ještě litinovým blokem divili nad tím, jak neutrálně projíždí zatáčky, to nové je vyloženě baletka. A pak je tady ten podvozek, který mi na běžnou jízdu přišel už tvrdý – teď víme, že jiné nastavení bych na Most nechtěl, protože mu sedlo jako zadek na hrnec.
Víme, že nové Audi RS 3 umí i lítat bokem podobně jako zadokolky, dokonce jsme to pár let zpátky pod vedením instruktorů zkoušeli. V Mostě už jsme to ale sami na vlastní pěst nezkoušeli, byť je nám jasné, že na video by to bylo krásné.
Naše video, které jsme připravovali pro Svět motorů, nakonec skončilo sprintem mezi RS 3 Sportback a RS e-tronem GT na cílovce autodromu a asi vám musí být jasné, jak drtivou převahu elektromobil s výkonem skoro 1000 koní měl. Je mi to ale fuk – nic na světě totiž podle mě nenahradí tu mechanickou souhru, jakou v RS 3 mezi volantem a sedačkou cítíte. Je to fantastické auto a je úplně jedno, kolik stojí. Kdyby stálo o milion méně, stejně bychom na něj nedosáhli. A kdyby stálo o milion více, stejně se hned vyprodá.
|Konkurenti
|Mini JCW Countryman
|Mercedes-AMG A 45 S
|JCW All4
|AMG A 45 S 4Matic+
|Motor
|2,0 I4 T
|2,0 I4 T
|Zdvihový objem [cm3]
|1998
|1991
|Největší výkon [kW/min]
|221/5750-6500
|310/6750
|Točivý moment [N.m/min]
|400/2000-4500
|500/5000-5250
|Převodovka
|7st. DCT, AWD
|8st. DCT AMG Speedshift, AWD
|Max. rychlost [km/h]
|250
|270
|Zrychlení 0-100 km/h [s]
|5,4
|3,9
|Komb. spotřeba [l/100 km]
|7,8-8,3
|9,0
|Emise CO2 [g/km]
|177-187
|205
|Objem zavazadlového prostoru [l]
|450/1450
|370/1210
|Pohotovostní/celková hmotnost [kg]
|1735/-
|1680/2130
|Rozměry d x š x v [mm]
|4447 × 1843 × 1635
|4453 × 1850 × 1414
|Rozvor [mm]
|2692
|2729
|Cena od [Kč]
|1.225.900
|1.669.800
Závěr
Samozřejmě by se nám chtělo říci „Kupujte, nebudou,“ zejména máte-li spadeno na dost pravděpodobně poslední audi s pětiválcem v historii. Jenže vzhledem k tomu, že výrobní kvóta pro Českou republiku činí přesně dvacet kusů – 15 sportbacků a 5 sedanů –, ony už velmi pravděpodobně nejsou ani teď a my měli ohromné štěstí, že se nám 673. kus z celkem 750 vyrobených dostal alespoň krátce do rukou.
Audi RS 3 Sportback, ať už se jedná o limitku nebo běžnou verzi, vnímáme jako auto s naprosto neprůstřelnou výkonovou rezervou v běžném provozu, žiletkově přesným ovládáním na okreskách a naprosto podmanivým charakterem pětiválce. Je hrubý, chuligánský, jeho síla vychází z hloubky a táhne i tam, kde už čtyřválce končí.
Je vcelku jedno, jestli auto zrychlí na stovku za 3,8 nebo 4,1 sekundy, stejně jako jestli umí 250 nebo 290 km/h, když jsme si i v bezpečném prostředí Autodromu Most „sáhli“ na cílové rovince maximálně na 230. Ale musí být přesné, komunikativní a mít koule. A to tahle audina jednoznačně má.
|Nejlevnější verze modelu
|1.738.900 Kč (RS 3, 294 kW, AWD, 7st. DSG)
|Základ s testovaným motorem
|1.738.900 Kč (RS 3, 294 kW, AWD, 7st. DSG)
|Testovaný vůz bez příplatků
|2.635.900 Kč (RS 3 Competition Limited, 294 kW, AWD, 7st. DSG)
|Testovaný vůz s výbavou
|2.859.900 Kč (RS 3 Competition Limited, 294 kW, AWD, 7st. DSG)