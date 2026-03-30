TEST Audi RS 3 Limuzína 2.5 TFSI quattro: Berte, než ji zakážou!
Obě karosářské varianty modelu RS 3 (Sportback a Limuzína) prošly v roce 2024 modernizací. Změn si při rychlém pohledu téměř nevšimnete, není jich ale málo. Navíc pod kapotou stále buší charismatické pětiválcové srdce a pohon quattro je zábavnější než kdy dřív.
Design, interiér
Na test jsme dostali karosářskou variantu Limuzína v šedé barvě, která však byla skryta pod výrazný polep oslavující vstup továrního týmu Audi do šampionátu formule 1. Polep trochu skrývá novou přední část s širší maskou Singleframe, jejíž mřížka je nyní kosočtvercová místo dřívějších obdélníků se zaoblenými rohy.
V praxi to znamená více černých prvků vpředu, což se někomu líbit může a někomu zase ne. Mezi fanoušky nepopulární změnou je odstranění loga RS 3 z mřížky chladiče. Změnila se také grafika předních svítilen, které jsou nyní zcela nové a využívají maticovou LED technologii. Jejich vnitřní grafiku lze nastavit přes infotainment auta, mně se nejvíce líbí vzhled připomínající cílovou vlajku.
Další změny se odehrály v zadní části vozu, taktéž se změnila grafika zadních svítilen a uprostřed zadního difuzoru se objevila vertikální červená odrazka. Ve variantě Limuzína je RS 3 sedan, jehož kufr se otevře po stisku tlačítka sám, ale zavírá se ručně.
Nová RS 3 zachycuje ducha modelů RS perfektně. Lze ji specifikovat jako sleeper v několika odstínech šedé, ale pokud chcete křičet do světa, že máte výkonné kompaktní auto, můžete. I mezi základními laky je na výběr mezi těmito dvěma extrémy. V ceně je bílý lak nebo křiklavá zelená Kyalami.
Dvojí osobnost pokračuje také při výběru metalických laků (+21.000 Kč): v černé Mythos a šedé barvě Kemora bude RS 3 elegantnější, naopak s červenou Progressive ani žlutou Python se jen tak neschováte. Za stejnou cenu pořídíte taky perleťový lak v odstínu šedá Daytona; pokud máte rádi individuální lakování, připravte si 115.900 Kč (o 7 tisíc víc za matný lak). Pomyslným středobodem je zvláštní modrý lak Ascari za 29.900 Kč.
Barvy takhle do detailu zmiňuji proto, že na charakter a vnímání RS 3 mají docela velký efekt a najdeme mezi nimi také několik nových odstínů. Jakkoli je totiž v exteriéru změn po modernizaci relativně dost, jsou jen drobné a při letmém pohledu je není těžké přehlédnout.
Zajímavostí RS 3 zůstává výrazně širší přední část oproti části zadní. Rozchod kol vpředu je o necelých 7 centimetrů širší než vzadu a dokonce jsou širší i samotné pneumatiky na přední nápravě. Díky tomu má RS 3 skvělé jízdní vlastnosti, ale příjemným vedlejším efektem je svalnatý vzhled.
Většina při starém
Největší změnou v interiéru je pro někoho kontroverzní nový volant se zploštělým věncem nejen vespod, ale také nahoře. Místo fyzických tlačítek máme haptické panely, střed volantu se zvětšil a přišel o luxusní nádech plastického loga automobilky a chromového rámečku. Ve sportovní RS 3 ale nevypadá tak nepatřičně jako v luxusních modelech značky.
Ovládání haptických tlačítek je intuitivní a neměl jsem s tím problém ani za jízdy, akorát občas se mi podařilo nechtěně ztlumit hlasitost multimédií. Proč? Protože o rolovací kolečka jsme nepřišli úplně, přejetí prstu po části určené k nastavení hlasitosti znamená plynulé ztlumení či zvýšení hlasitosti. Fyzické rolovací ovladače občas člověk také omylem přejede, takže to nepovažuji za příliš velký přešlap.
Na volantu ještě najdeme dvě červená tlačítka. Po levé straně tlačítko s vlajkou, jehož stlačení aktivuje režim RS Performance. Optimalizuje motor a převodovku pro maximální výkon, zároveň přenastaví rozdělení točivého momentu a podvozek. Tlačítko s logem RS na pravé straně slouží k rychlému přepnutí do režimu RS Individual, který si můžete nastavit dle svých představ.
Chromový/stříbrný povrch nezmizel jen na volantu, levněji působí také štelování bočních zpětných zrcátek. Naopak tmavší dekor vnitřních klik dveří vypadá v černočerném interiéru velmi dobře. Za příplatek 59.500 korun lze přikoupit skořepinová sedadla s karbonovými zády, která vypadají skvěle.
Testovaný kus měl sice sedadla základní, ale i ta drží tělo dobře a jsou pohodlná i na delší cestě. Skvělá je možnost nastavení, v jaké části budou vyhřívaná, lze tak předejít klasickému jevu, že by člověk chtěl ponechat zapnuté vyhřívání zad, ale sedák je již příliš horký.
Audi bylo vždy na špici, když přijde na virtuální přístrojový štít. U něj došlo s faceliftem také ke změně. Nyní je přehlednější zobrazení s otáčkoměrem uprostřed displeje, při manuálním řazení se nově mění barvy s blížícím se omezovačem (ze zelené přes žlutou až po červenou). Přijde mi ale, že jeho ovládání se s přibývajícím počtem funkcí stává o něco složitějším.
Na infotainmentu už trochu začíná být vidět, že RS 3 je přece jen model vývojově staršího data. Alespoň ale nechybí fyzická tlačítka, i když je zde relativně nešťastně umístěné vypínání kontroly trakce hned vedle tlačítka (de)aktivace systému start/stop. Interiér i exteriér se ale povedly a s faceliftem nejsou o nic horší než dříve, jde spíše o osobní preference.
K těm patří i volitelné doplňky, mezi nimiž najdeme nemálo karbonových dílů. Kromě krytu motorového prostoru také kryty vnějších zpětných zrcátek, přední spoiler, mřížku chladiče, velké vstupy vzduchu v přední části, boční lamely a prahové lišty a v zadní části karbonovou vložku zadního difuzoru či odtrhovou hranu kufru. Jen pozor, zakliknutí všech doplňků nemálo navyšuje cenu.
Motor, jízdní vlastnosti
To nejúžasnější na celém autě však není dobré zpracování, příjemná velikost ani povedený design. Charismatické a často opěvované pohonné ústrojí musí být středobodem i mého testu, jelikož úžasný turbodmychadlem přeplňovaný pětiválec pod kapotou je něco, co dnes už jinde mimo koncern VW neseženete. Především je to ta hlavní část auta, která ospravedlňuje cenu kolem 2 milionů korun.
Motor má objem 2,5 litru a inženýři z něj dostali výkon 294 kW (400 koní). Umí být krásně kultivovaný a tichý, zvláště v nižších otáčkách by člověk skoro zapomněl, v jakém monstru sedí. Na eko mód dokonce umí i plachtit, ale pouze pokud před vámi nejede jiné auto.
V takovém případě nechá vždy zařazený kvalt, asi aby bylo možné kdykoli bezpečně předjet. Pokud ale nikam nechvátáte, dokáže RS 3 při klidné a plynulé jízdě reálně jezdit za 8,5 litru a při rychlosti 150 km/h netočí ani 3 tisíce otáček za minutu. V kombinaci s dobře odhlučněným interiérem je i na dálnici v autě relativně ticho.
To se však dá docela rychle změnit. Výkonová křivka motoru v kombinaci s jeho zvukovým projevem přímo vybízí k pobytu ve vyšším spektru otáček (výkonová špička je mezi 5600 a 7000 ot./min a maximální točivý moment je dostupný mezi 2250 a 5600 ot./min). Při podřazování navíc nechybí pro Audi typické praskání ve výfuku.
Ještě více než tóny linoucí se z výfuku slyšíte při akceleraci ohromný nádech turbodmychadla, který představuje další opravdu návykovou vlastnost pohonného ústrojí. Jejich kombinace vás od dříve zmiňované spotřeby bude držet daleko. Při sportovním dovádění čekejte klidně přes 15 litrů na 100 kilometrů, celkový průměr za necelých 500 najetých kilometrů se ustálil na přijatelných 11,3 l/100 km.
Převodovka řadí rychle a docela hrubě, což na jízdním zážitku hodně přidává. Ovládat ji samozřejmě můžete i pádly řazení umístěnými na volantu. Ve sportovním režimu si převodovka sama dávkuje meziplyny a zároveň drží volnoběžné otáčky na vyšší hodnotě, takže si i po zastavení připadáte jako Walter Röhrl na startu erzety.
Chirurgická přesnost
Z 0 na 100 zrychlí RS 3 za 3,8 sekundy, ale to není jediný důvod, proč byste se měli bát o svůj řidičský průkaz. Klapky výfuku totiž v nižších otáčkách zůstávají zavřené a auto je relativně tiché, což přímo vybízí k sešlápnutí plynového pedálu. To vás ovšem velmi rychle teleportuje do rychlostí, které patří pouze na okruh.
Vzhledem k výborné přilnavosti není ani v zatáčkách moc důvodů zpomalit. K tomu všemu má RS 3 skvěle naladěný podvozek (testovaný vůz byl vybavený příplatkovým dynamickým řízením podvozku DCC), který si poradí i s hodně rozbitou okresní cestou.
Zpomalit by vás mohl snad jen jeden trik, který má Audi RS 3 v rukávu. I po faceliftu si totiž RS 3 ponechala inteligentní zadní torque splitter s elektronicky řízenými spojkami poloos, který nahradil dříve používaný systém pohonu všech kol Haldex. Nový systém poskytuje mnohem větší prostor pro ovlivňování jízdní dynamiky.
Přestože v komfortním režimu RS 3 stále o trochu více preferuje přední nápravu, umí v módu „RS Torque Rear“ poslat až 100 % dostupného točivého momentu na vnější zadní kolo. Pomáhá však také s minimalizací nedotáčivosti, kterou jsou zejména starší modely rychlých Audi proslulé. Jízda v RS 3 je tedy opravdu zážitkem, ať už jedete na Šumavu, nebo z Prahy do Ostravy. Jediné, kde není úplně svá, je v městském provozu.
|Audi RS3
|Mercedes-Benz A45 S
|BMW M2
|Golf R
|Provedení
|Limuzína
|G87 Steptronic
|Black Edition
|Motor
|2480 cm3, I5 zážehový
|1991 cm3, I4 zážehový
|2993 cm3, I6 zážehový
|1984 cm3, I4 zážehový
|Pohon
|všech kol
|všech kol
|zadních kol
|všech kol
|Největší výkon [kW/min]
|294 (400 k) / 5600-7000
|310 (421 k) / 6750
|353 (480 k) / 6250
|245 kW (333 k) / 5500-6500
|Točivý moment [N.m/min]
|500/2250-5600
|500/5000-5250
|600/2650-6250
|420/2100-5350
|Převodovka
|7st. DCT
|8st. DCT
|8st. automatická
|7st. DCT
|Max. rychlost [km/h]
|250 (280 za příplatek)
|270
|250
|250
|Zrychlení 0-100 km/h [s]
|3,8
|3,9
|4,0
|4,6
|Komb. spotřeba [WLTP, l/100 km]
|9,2
|9,0
|9,6
|8,1
|Pohotovostní/celková hmotnost [kg]
|1640/2055
|1680/2130
|1805/2155
|1548/2040
|Brzděný/nebrzděný přívěs [kg]
|-/-
|1500/750
|-/-
|1700/750
|Rozměry d x š x v [mm]
|4533 × 1851 × 1393
|4453 × 1850 × 1414
|4580 × 1887 × 1403
|4296 × 1789× 1445
|Rozvor [mm]
|2631
|2729
|2747
|2629
|Objem zavazadlového prostoru [l]
|321/-
|370/-
|390/-
|341/1197
|Cena od [Kč]
|1.714.900
|1.669.800
|1.942.200
|1.386.900
|Srovnatelná výbava s testovaným kusem
|+příplatková výbava
|+příplatková výbava
|+Plus Package + sedadla
|+příplatková výbava
|Cena od [Kč]
|1.988.400
|1.893.210
|2.115.750
|1.765.700
Závěr
Audi RS 3 je pro mě fascinující paradox – je téměř ve všem dokonalá a precizní, tak, jak by Audi měla být. K tomu přidává extrémně charismatický motor, který přes všechna dnešní omezení stále skvěle zní. V zatáčkách je jako doma, zároveň se umí přepnout do módu „vlk v rouše beránčím“ – samozřejmě pokud jste si nespecifikovali jednu z křiklavých barev.
Je to skvěle predikovatelné auto použitelné v jakýchkoli podmínkách, které je ale tak rychlé, že vám na veřejných komunikacích připadá, jako byste ji drželi v kleci. Zároveň jsou to ale právě rozbité okresní cesty, na kterých exceluje; na okruhy bez převýšení asi moc není, její nastavení a schopnosti přímo vybízejí k provozu na Nürburgringu, který je takovou okreskou bez rychlostních limitů.
A potom je tu cenovka kolem dvou milionů, což je téměř dvojnásobek Golfu R, který třeba chytrý zadní torque splitter nabízí také. Koukat můžete také po hravé M2 nebo dospělejším BMW M3, které je větší a stojí pouze o 10 až 15 % více. Ani jeden ze zmíněných vozů však nemá tak úžasně charismatický motor jako Audi RS 3, a proto by u mě nejspíš stejně vyhrála. A přestože mám rád hot-hatche, sedan mi za testovací týden přirostl k srdci.
|Nejlevnější verze model
|861.900 Kč (A3 Limuzína, FWD, 1.5, 85 kW
|Základ s testovaným motore
|1.714.900 Kč (RS3 Limuzína, 4WD, 2.5 TFSI, 294 kW
|Testovaný vůz bez příplatk
|1.714.900 Kč (RS3 Limuzína, 4WD, 2.5 TFSI, 294 kW)
|Testovaný vůz s výbavo
|1.988.400 Kč (RS3 Limuzína, 4WD, 2.5 TFSI, 294 kW)