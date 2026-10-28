TEST Audi RS e-tron GT Performance – Čtyřdveřový hypersport
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Modernizované Audi e-tron GT vypadá skoro stejně, techniku však má výrazně lepší, a dokonce i trochu zhublo. Jeho nejvýkonnější verze mě šokovala nejen svými schopnostmi a neskutečnou rychlostí na jihočeských okreskách i dálnících, ale třeba i plochou nabíjecí křivkou nebo povedenou starosvětskou ergonomií.
Design, interiér
Audi e-tron GT je na trhu už docela dlouho, začalo se vyrábět koncem roku 2020 jako dvojče Porsche Taycan. Navzdory téměř šestileté produkci neprošlo žádným pořádným faceliftem po stránce vizuální, ale uvnitř je nový volant, odlišné sedačky a jiná palubní elektronika, která řekne řidiči více údajů. Když jsem se však pídil po tomhle autě k testování, nic z toho mě až tak netankovalo.
Tohle konkrétní auto jsem totiž při přebírání volkswagenů, cuper či audi vídal už nějakou dobu a říkal si, že se v Audi Exclusive opravdu vyšvihli, vymyslet a realizovat takovýhle lak. Podle toho, v jakém úhlu a v jakém světle se na něj člověk podívá, totiž vypadá vždycky úplně jinak. Ve stínu je šedé s nádechem zlaté barvy, ale jakýkoliv náznak barevnosti je zastřený, zakalený. Pak vyjedete na slunce a rozehraje se různými odstíny metalické růžové s nádechy zlaté, ale ta šedá tam pořád trochu zůstává. Anebo stačí i denní světlo a trocha odstupu a vůz zase vypadá trochu jinak.
Pak na mě konečně vyšel volný týden, v němž jsem zároveň měl naplánovaných několik set kilometrů po jižních Čechách. Všichni víme, že tamní silnice patří k nejkrásnějším v Česku, jak povrchem, tak i profilem. Moc jsem se těšil a když jsem si pro divoký RS e-tron GT Perfomance přišel, zjistil jsem, že ten působivý lak je folie. Samo o sobě by to až tak nevadilo, ovšem zrovna tady není úplně dokonale řemeslně nalepená.
Audi RS e-tron GT Performance |
Přitažlivosti e-tronu GT to ale v mých očích zas tolik neubralo. Totiž, líbí se mi snad i o něco víc než Porsche Taycan od doby, co jsem se s ním prvně svezl kdysi při nějakém českém Autu roku, když to byla novinka. Navzdory baterii v podlaze je krásně placatý, nikde na něm nevidím přebytečný plech a jeho masivní boky se zamračenými zadními lampami jsou prostě sexy, ať se na něj díváte zepředu či zezadu, ať jde o základní verzi, nebo tuto vrcholnou RS Performance.
Nový volant, staré pořádky
Interiér je, jak se na sporťák patří, relativně těsný, ale nikoliv stísněný. Volant je tady skutečně největší změnou, má zploštělou i horní část a ovládací prvky na ramenech se změnily kosmeticky. Skutečně jen kosmeticky, ono to vypadá, že jde o dotykové plošky, ale třebaže tady některé funkce jde ovládat posuvem prstu, není to nutné, všechno jsou to zároveň tlačítka.
Kromě volantu se ovládací prvky nezměnily, takže tu zůstává geniálně vymyšlený panel ovládání klimatizace s “kolébkami” pod tenkým displejem, které ale vypadají jako malá tlačítka a pokud jste s nimi dosud nepřišli do styku, chce to chvilku jim věnovat. Pak ale zjistíte, že neexistuje intuitivnějšího ovládání. Snad jen kdyby měly ty krajní kolébky na sobě červenou a modrou šipku, stejně jako má ta prostřední šipky bílé.
Normálními tlačítky se tady taky mění jízdní režim, je tu normální startovací tlačítko a normální volič převodovky, principiálně shodný s tím ve Škodě Enyaq. Světla se ovládají tlačítky, ovšem na to je třeba sahat spíš výjimečně, tempomat má vlastní třetí páčku pod volantem a na špičce páčky blinkrů snadno zapnete nebo vypnete sledování čar na silnici či aktivní vedení v jízdních pruzích. Prostě paráda.
Infotainment je pořád stejným systémem MMI s výbornou vestavěnou navigací, která umí velmi dobře data o hustotě provozu a má i velmi dobrou databázi nabíječek. Android Auto je samozřejmostí a líbí se mi možnost personalizace levé lišty se zkratkami do jednotlivých sekcí. Když používám Android Auto místo vestavěné navigace, nahradím její zkratku právě zrcadlením smartphonu – například.
Přístrojový štít se naopak s faceliftem trochu změnil a jeho základní zobrazení se dvěma bílými kruhy mě irituje – protože ty bílé kruhy jsou pořád bílé, nejde je přepnout na černé, aby jinak zobrazení zůstalo zachováno stejné. Je však možné nastavit jiný režim zobrazení se skoro-kruhem uprostřed, kde je té bílé barvy méně, a tak mě při jízdě v noci méně otravuje.
Rovnou tady ale zmíním věc, kterou řada lidí u “běžného” e-tronu i e-tronu GT (jmenují se sice skoro stejně, ale technicky nemají společného v podstatě nic) chválí – nabíjecí port na obou stranách. Nejde však o ty porty, nýbrž o zobrazení v přístrojovém štítu, na které straně je ta zásuvka. Jsou tady totiž dvě stejné šipky. Na co?! Když přeci mám port AC na obou stranách, tak na nabíjení AC nepotřebuji šipku ani jednu, protože je jedno, kterou stranou přijedu k wallboxu!
Co ale potřebuji, je vědět, na které straně je port DC – ten je tu totiž jen jeden a já si nejsem schopný zapamatovat, na které je straně. Prostě to nevím, i když jsem to auto nabíjel za testovací týden několikrát, tak teď, při psaní testu, jsem se musel podívat na fotku a z ní zjistit, že DC je vpravo. Jasně, může za tím stát, že z titulu své práce skáču z auta do auta, a tak jsou pro mě tyhle šipečky požehnáním. Kdybych s e-tronem GT jezdil delší dobu, asi bych si zvykl, že se rychle nabíjí vpravo. Ale to neospravedlňuje ty nesmyslné šipky v přístrojovém štítu.
Audi RS e-tron GT Performance |
Přístrojový štít ale má plusů víc. Ukáže teplotu baterie i s optimem a potenciálem nabíjecího výkonu, kromě přesných tlaků v pneumatikách nabídne i jejich teplotu, velkou mapu (ale jen tu z vestavěné navigace) nebo časy na kolo.
Líbí se mi také sedačky, jejichž boční vedení je mnohem účinnější, než vypadá. Částečně látkové, částečně mikrovláknové čalounění je velmi příjemné – jen tedy na volantu bych chtěl radši klasickou perforovanou kůži – a líbí se mi i barva, která interiér prosvětluje. Prostorově nestrádám ani vzadu, platforma J1, na níž e-tron GT spolu s taycanem stojí, totiž má v baterii proluku v prostoru pro nohy zadních cestujících, aby se jim sedělo pohodlněji, neměli kolena pod bradou a měli víc místa nad hlavou. A kufr? Ten je velmi dlouhý a dostatečně prostorný, ale pro předmět u opěradel zadních sedaček se musíte skoro vplazit.
Motor, jízdní vlastnosti
Konec rozhořčení nad drobností, jdeme jezdit. Technika e-tronu GT se při faceliftu v roce 2024 změnila. Zadní elektromotor je výkonnější a lehčí, standardní verze dostala dvoukomorové adaptivní tlumiče a u všech verzí je možné připlatit buď za brzdové kotouče potažené karbidem wolframu, nebo rovnou za karbon-keramické brzdy.
Kapacitnější, ale zároveň lehčí je také baterie. Dříve vážila 650 kg a pojala 93,4 kWh celkem, z čehož bylo 83,7 kWh využitelných, dnes váží 625 kg a má celkovou kapacitu 105 kWh, využitelnou 97 kWh. Navzdory tomu se zrychlilo i nabíjení, v ideálních podmínkách klesl čas potřebný k nabití z 10 na 80 % z 22,5 minuty na rovných osmnáct.
Nad tímhle vším ale za volantem až tolik nepřemýšlím. Mám v hlavě něco jiného – číslo 925. Přesně tolik koní totiž RS e-tron GT Performance dokáže v extrému poskytnout. Jasně, váží 2,4 tuny, ale pořád, 925 koní a 1027 newtonmetrů jsou obrovská čísla. Pětisetkoňové elektromobily dokážou být šokujícím způsobem rychlé a s těmi patnáctisetkoňovými jsem jezdil jen po okruzích, to je něco jiného. Jak se bude chovat 925 koní na české okresce?
V odpovědi na tuhle otázku musí zaznít, že výkon standardně není 925 koní. Je to 748 koní, 550 kW – takové je maximum pro běžné jízdní režimy. Dvě rudá tlačítka navíc na volantu ale odemykají cestu k vyšším číslům. Tlačítko Boost vlevo přidá asi stovku na 843 koní, jako by těch 748 nestačilo pro předjetí naprosto čehokoliv kdykoliv se vám zamane.
Pak tu jsou jízdní režimy RS, z nichž dva jsou personalizovatelné a jeden, Performance, nejostřejší. V jejich rámci je dostupný launch control a právě v něm máte “pod plynem” těch 925 koní. S nimi vůz zvládne zrychlist na stovku za 2,5 sekundy. Bez launch controlu to je šnečích 2,9 sekundy.
Ohýbá časoprostor
K popsání, jak RS e-tron GT Performance zrychluje, je tento mezititulek tím nejpřesnějším, co mě napadá. Když totiž z nízké rychlosti dám plný plyn i bez launch controlu, připadám si jako osádka Picardovy USS Enterprise při vstupu do nadsvětelné rychlosti bez funkčního systému tlumení setrvačnosti. Najednou mi ztěžkne hlava, receptory rovnováhy ve středním uchu jsou chvilku zmatené a celé auto je prostě o kus dál vpředu, jako by smrštilo prostor před sebou a natáhlo prostor za sebou. A na přístrojovém štítu je jen tak mimochodem místo dvouciferného čísla trojciferné.
Naprosto drtivé zrychlení v přímce však neříká celý příběh. Vrcholný e-tron GT totiž navzdory své vysoké hmotnosti a až děsivě vysokému výkonu dokáže fungovat i na klikaté okresce. Má k tomu ohromně široké pneumatiky, které ani nejsou semislicky, ale jejich směs a šířka 265 mm vpředu a 305 mm vzadu fungují spolu s dokonale naladěným zavěšením kol pro neochvějnou přilnavost v zatáčkách. A to i v rychlostech, z nichž by se leckomu udělalo nevolno i na rovné a široké silnici první třídy.
Jednoduše pošlu příď do zatáčky, přidám plyn a nechám se zádí vytlačit vstříc rovince, podvědomě míře očima a volantem na nájezd do dalšího oblouku. Velmi rychle nacházím tempo, vedu ho přesně ze zatáčky do zatáčky. Jen tak mimochodem při tom jedu rychlostmi, na něž se někteří nepodívají ani na dálnici a na autu cítím, že by zvládlo jet ještě i mnohem rychleji.
Znamená to obrovskou spotřebu? Samozřejmě, pokud ho budete honit jak nadmutou kozu do kopců, nepočítejte s dojezdem nad 200 kilometrů. Klidná jízda ale dokáže ukázat průměr spotřeby i hluboko pod 20 kWh/100 km a za celých osm stovek testovacích kilometrů jsem dosáhl průměru 19,7 kWh/100 km. 400 km mezi zastávkami u nabíječky je tedy reálné číslo.
Navíc, těch 18 minut nabíjení z 10 na 80 % je zcela důvěryhodné číslo. Nabíjecí křivka je velmi plochá, chvíli po připojení se stavem nabití 19 % tlačila 600kW nabíječka v Dolním Dvořišti přes 300 kW. Pak se pohybovala kolem 280 kW až někam nad 60 % stavu nabití. Pod 100 kW spadl výkon až u 80 % a za 20 minut jsem do baterie natlačil 71,5 kWh na stav nabití 85 %.
Audi RS e-tron GT Performance |
Pochválit musím také stabilitu vozu při dálničním cestování. Od momentu, kdy najedete na dálnici, je znát, že sedíte v německém autě – zvládá totiž i hodně vysoké rychlosti naprosto sebejistě a klidně. Dokonce až tak, že se v něm člověk při 130 km/h doslova nudí a přemýšlí, z jakého nepochopitelného důvodu se musí sunout takovým hlemýždím tempem. Až v úseku D3 s limitem 150 km/h se vůz dostal na dohled své komfortní dálniční rychlosti.
Výborný je dále adaptivní vzduchový podvozek, který je možné na displeji o několik centimetrů zvýšit a zvládnout tak místo náročnější na světlou výšku, nebo třeba najetí na přívoz a vyjetí z něj. Chtěl bych ale indikaci výšky vozu v přístrojovém štítu, protože jinak je vidět jen v krátkou chvilku viditelné obrazovce nastavování jízdních režimů, které vyvoláte stisknutím příslušného tlačítka na středovém tunelu. Když tedy jedu po hrbolaté dlažbě v centru města, nevím, kdy vůz začne klesat zpátky k zemi; za jízdy na nerovnostech to ani není cítit v pohybech karoserie.
Vytknu také umístění nabíjecích portů. Jsou příliš daleko od rohů auta a většina nabíječek v Česku má stojan v čele parkovacího místa. To místo v Dolním Dvořišti je hub pro kamiony, které mají zásuvku také na straně, za předním kolem, takže tam problém nebyl, ale když jsem později nabíjel jinde u standardně postavené nabíječky, s kabelem jsem trochu zápasil a štvalo mě to o to víc, protože jsem přitom intenzivně moknul.
Další výtku bych mohl mít k výbavě vozu. Sice jde o konkrétní kus a v konfigurátoru se tomu dá snadno vyhnout, ale RS e-tron GT Performance začíná nad čtyřmi miliony korun, takže mě překvapilo, že věci jako sledování mrtvého úhlu nebo adaptivní tempomat nejsou ve standardní výbavě. Příplatek není drahý, zejména ne s ohledem na celkovou sumu, ale když jsem si hrál s konfigurátorem, “své” auto těmito prvky vybavené bych měl za 5,2 milionu, a to bez karbon-keramických brzd.
|Nejbližší konkurenti
|Porsche Taycan
|Tesla Model S
|Denza Z9 GT
|Varianta
|Taycan Turbo
|Model S Plaid
|Z9 GT EV AWD
|Elektromotory
|2, po jednom na nápravě
|3, jeden vpředu, dva vzadu
|3, jeden vpředu, dva vzadu
|Nejvyšší výkon
|650 kW
|760 kW
|710 kW
|Největší toč. moment
|890 Nm
|1420 Nm
|1085 Nm
|Převodovka
|dvoustupňová vzadu, 1st. reduktor vpředu
|2× 1st. reduktor
|2× 1st. reduktor
|Max. rychlost [km/h]
|260
|280
|240
|Zrychlení 0-100 km/h [s]
|2,7
|2,1
|3,4
|Komb. spotřeba [WLTP, kWh/100 km]
|18,0 - 20,5
|18,7
|20,0-23,6 (odhad)
|Dojezd na nabití [km, WLTP]
|634
|600
|600 (odhad)
|Baterie, nabíjení
|105 kWh (97 kWh využitelná), max. DC 320 kW
|100 kWh (95 kWh využitelná), max. DC 250 kW
|122 kWh (LFP Blade), max. DC 1,5 MW (není nezávisle ověřeno)
|Provozní/celková hmotnost [kg]
|2370/2880
|2162/2534
|2875/neznámo
|Rozměry d x š x v [mm]
|4962 × 1966 × 1381
|5021 × 1987 × 1431
|5195 × 1990 × 1480
|Objem zavazadelníku [l]
|366 zadní + 84 přední
|793 zadní + 89 přední
|495 zadní
|Rozvor [mm]
|2900
|2960
|3125
|Nejvyšší hmotnost brzděného/nebrzděného přívěsu [kg]
|-/-
|1600/750
|-/-
|Cena od [Kč]
|4.544.226
|3.465.900
|115.000 eur (cca 2.900.000 Kč)
Závěr
Cenovce nad čtyřmi miliony korun za “základní” RS e-tron GT Performance se ale nejen nedivím, dokonce ji považuji za adekvátní. Je to v teritoriu Porsche, ale toto auto tak trochu je porsche, alespoň po stránce techniky i jejího vyladění do posledního detailu.
I kdyby ani trochu porsche nebylo, tak přilnavost, stabilita, trakce i schopnost bleskově a sebejistě měnit směr jsou ohromující a do poslední koruny ospravedlní ten obrovský balík peněz, které si za RS e-tron GT Performance Audi účtuje. K tomu si přidejte velmi dobrou ergonomii, já přidám ještě podmanivý design a stojí před námi horký kandidát na jedno z nejlepších aut, která jsem letos řídil.
Audi RS e-tron GT Performance |
|Nejlevnější verze modelu
|2.906.900 Kč (e-tron GT quattro, 370 kW, 105/97 kWh, AWD)
|Základ s testovaným motorem
|3.829.900 Kč (RS e-tron GT, 570 kW, 105/97 kWh, AWD)
|Testovaný vůz bez příplatků
|4.129.900 Kč (RS e-tron GT Performance, 620 kW, 105/97 kWh, AWD)
|Testovaný vůz s výbavou
|4.713.300 Kč (RS e-tron GT Performance, 620 kW, 105/97 kWh, AWD)