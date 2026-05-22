TEST BAIC X55 – Spousta výbavy na diskutabilní technice
Kdo hledá co nejlépe vybavené auto za rozumné peníze, do nějž navíc naskládáte bez problémů celou rodinu, jistě už na BAIC X55 v rešerších narazil. Za svou cenu toho totiž nabízí opravdu hodně a u konkurence by stejná výbava znamenala cenu o stovky tisíc vyšší. Jenže to, že se může takto vybavený a takto velký vůz prodávat za 700 tisíc, znamená kompromisy v důležitých oblastech.
Design, interiér
Beijing Automotive Industry Company, zkráceně BAIC, do Česka vstoupila v loňském roce s několika modely, z nichž X55 patří k těm větším. Zákazníky láká na nízkou cenu, konkrétně bez stovky 700 tisíc korun. Za to nabízí bohatou výbavu včetně prosklené otvírací střechy, 360° kamerového systému nebo ventilovaných předních sedaček.
Prvky, které výbava s názvem All-In obsahuje, běžně v evropských autech dostanete za cenu kolem milionu. Takže tu někde musí být kompromisy – a já si vzal týden a zhruba sedm stovek kilometrů na to, abych je našel.
Design to, upřímně, není. Jasně, lampy propůjčují oběma koncům vozu poněkud čínský vzhled – ale to není vzhledem k zemi původu s podivem. Podívejte se však na něj z profilu. Svažující se záď připomíná auta jako Infiniti FX či podobné crossovery s klasickou koncepcí a to se mi moc líbí. Na první pohled by člověk skoro ani nečekal, že je zde všechno vpředu.
Uspořádání světel na přídi velmi dobře maskuje hlavní světlomety, které jsou ve výšce mlhovek ostatních crossoverů. Vypadá to, jako by jediným svítícím elementem byly denní lampy spojené s blinkry u hrany přídě. Navzdory svému umístění však není světelný výkon lamp tragédie.
Vzadu je trochu škoda malinkých brzdových světel na krajích lamp, na druhou stranu, aspoň jsou dobře vidět blinkry táhnoucí se pod “fajfkou” obrysovek. Couvací světlo je tu jediné v pravém rohu nárazníku a jednak není dobře vidět pro ostatní účastníky provozu, jednak při couvání ve tmě není zrovna efektivní.
Spolu s mlhovkou jsou však tyto lampy velmi hezky uklizené u odrazek a musím se přiznat, že i obrysovky se mi tu opravdu líbí. Navíc svítí spolu s denním svícením. Líbí se mi třeba i chromovaná linka lemující střechu a končící naznačeným křídlem na D-sloupcích. Záď ruší jen stěrač, který by se tu nabízelo schovat do střešního spoileru, ale musíme myslet na to, že tohle auto vzniklo s ohledem na nízkou prodejní cenu.
Kufr neurazí
Co je při brzdění nejvíc vidět, je rozměrné třetí brzdové světlo nahoře u střechy. To má ještě jednu funkci – když přijdete s klíčem v kapse k pátým dveřím, rozsvítí se, aby vůz dal znát, že o vás ví. Následně po šesti sekundách otevře páté dveře. Když tedy přicházíte s taškami ke kufru, nemusíte nikam kopat a jasně vidíte, že se vůz otevře.
Prostor pro zavazadla je ve srovnání s evropskými konkurenty samozřejmě menší – na tuhle délku auta – ale v žádném případě neurazí. Metr má sice jen na šířku, ale aspoň to. Také je možné kufr trochu zvětšit pod roletkou, když zadní opěradla naklopíte do přední polohy. Co se mi opravdu líbí, je přítomnost rezervního kola – to se dnes už do aut běžně nedává, protože tak výrobci můžou ušetřit pár kilo a s tím i gram či dva na emisích CO2.
Zavazadelník taky nabídne hezky použitelné háčky na tašky ve svých bočnicích či velmi hluboké kapsy po stranách. Klidně sem schováte třílitrovou bandasku s kapalinou do ostřikovačů, povinnou výbavu nebo třeba zásobu vody.
Všechno po ruce
Beru za kliku, kterou mi auto po odemčení vyklopilo, a nasedám za volant. Tlačítko aby tu člověk pohledal, kromě ovládání oken je jich tu jen pár na volantu, jinak se v podstatě všechno ovládá přes displej.
Volič převodovky, stejně jako páčky pod volantem, tu v podstatě nemají chybu. Dokonce tu je i oddělený parkovací režim převodovky od parkovací brzdy; každý prvek má své tlačítko. Všechno se používá velmi intuitivně, a to včetně tempomatu, který má vlastní třetí páčku pod volantem. Ta je inspirovaná staršími mercedesy jak funkčně, tak vzhledově, což je obecně dobré místo, kde brát inspiraci.
Zmíněný volič trůní na plovoucí středové konzoli, která nabízí také prostor k odložení mobilu na jedné a bezdrátovou nabíječku na druhé straně. Ta ale bohužel není chlazená, což je trochu nepochopitelný kompromis směrem k nižší ceně – hned vedle totiž je chlazená schránka v loketní opěrce. Tu naopak velmi cením, to je věc, kterou řada jiných značek ze svých aut v rámci šetření nákladů trestuhodně vynechává.
Design palubní desky i volantu je docela divoký, tím spíš se zelenožlutými detaily ve formě prošívání sedaček nebo linek ve výdeších ventilace. Všimněte si také hrany táhnoucí se napříč palubní deskou a navazující na dveřní výplně – tady to vypadá, jako by něco chybělo, nějaká lišta nebo dekorace. Aspoň ale za to máme uprostřed palubní desky cosi z lesklého plastu. Hádáte správně, při slunečném počasí se to celkem výrazně odráží v čelním skle. Aby to nebylo málo, taky vám to dokáže do očí hodit prasátko nejen samo o sobě, ale i odrazem od toho čelního skla.
Infotainment má mezery
U infotainmentu začnu od klimatizace, protože zrovna změna teploty je tu řešená docela zajímavě. Klepnutím na hodnotu nastavené teploty se otevře posuvník bez šipek, po němž ale netřeba jezdit prstem. Můžete na něj kamkoliv klepnout a změnit tak teplotu na libovolnou hodnotu, klidně z 18 rovnou na 24 stupňů. Používat tuto funkci je, jak je u čínských aut běžné, třeba docela často. Chvíli mi je při nastavených 20 °C zima, chvíli při stejném čísle horko.
Vnitřní okruh ventilace se aktivuje či vyhřívání nebo ventilace sedaček zapíná ovšem až po otevření menu klimatizace, které se skrývá pod symbolem směrování vzduchu. Proč zrovna takto, proč tu není symbol klimatizace, mi není jasné, ale nejedno čínské auto to má stejně.
Ve standardním zobrazení má displej po levé straně zkratky k různým funkcím od nastavení vozu až po otvírání pátých dveří. To se velmi hodí, protože to pohyb infotainmentem usnadňuje. Stejně tak je velkým a u čínských aut obecně přítomným plusem možnost otevření ovládacího panelu potažením prstem dolů od horního konce displeje. V něm najdete hlasitost, jas displeje – jen toho centrálního, bohužel – či třeba uložené pozice řidičovy sedačky.
Tahle lišta tu spolu s lištou ovládání teploty i stahovacího ovládacího panelu zůstává, i když si připojíte Android Auto. To je možné bezdrátově díky modulu, který importér připojuje do jediného portu USB pro přední část interiéru. Bez něj by tu bylo jen zrcadlení Carbit Link, které je skutečným zrcadlením obrazovky vašeho mobilu, takže vůz vidí úplně všechno, co zobrazuje telefon.
Android Auto je rozhodně lepším řešením, zejména při práci s mapou však není úplně plynulý. Také tento způsob připojení má kuriozní vlastnost – vůz nedokáže kombinovat rádio s Androidem Auto. Kdykoliv si pustím rádio – před tím, že jeho příjem není zrovna dokonalý, mě zástupce importéra varoval, ale zas taková tragédie to není – musím zůstat v nativním infotainmentu. Otevřu-li Android Auto, přehrávání rádia se přeruší. Samozřejmě, jiná navigace než ta v zrcadleném telefonu tu není.
Možností nastavení vozu je tu ale celkem dost. Dá se třeba nastavit otevření či zavření oken podržením tlačítka na klíči, anebo i to, že se všechna okna zavřou po zamčení auta samočinně. Můžete si také nastavit rychlost, při níž se po rozjetí vůz uzamkne, nebo výšku otevření pátých dveří.
Také se mi líbí, že infotainment je celkem slušně intuitivní. Veškeré nastavení auta je schované pod jednou ikonou, trvale zobrazenou na liště vlevo na displeji. Tamtéž lze spustit třeba automatické parkování, o němž se rozepíšu v následující kapitole.
I přístrojový štít musím pochválit. Je tu jen jeden design, ale nechybí teploměr chladicí kapaliny (v podobě “chlácholiče”, který se nehýbe, dokud není problém, ale aspoň něco) nebo ukazatel konkrétních tlaků v pneumatikách včetně jejich teploty. A v neposlední řadě mě těší, že první servis vůz dle hodnot v přístrojovém štítu plánuje už po pěti tisících kilometrů, nikoliv až po třiceti.
Pevná hlavová opěrka. Zase
Koženkou čalouněné sedačky mají vyhřívání i ventilaci a při jarních dnech, kdy je ráno chladno a odpoledne naopak už docela teplo, došlo obojí využití. Výhrady tu lze mít snad jen ke zdlouhavému způsobu zapínání přes displej, který umocňuje pomalá animace otevírání ovládacího panelu.
Pohodlí nabízejí sedačky celkem dost a elektrické seřizování je zejména v této cenové hladině moc fajn, jenže zase se tu setkávám s pevnou hlavovou opěrkou. Snad to má působit sportovněji, jenže tohle auto není sportovní, ani co by se za nehet vešlo, takže ve výsledku je to jen otravné. Tím spíš, že pro mé tělo je opěrka příliš nízko a příliš daleko vpředu, a to nejsem se 184 cm výšky zas tak vysoký.
Těší mě však čtyřsměrová bederní opěrka sedačky řidiče. Naopak je škoda, že spolujezdec nemá nejen tu bederku, nýbrž dokonce ani výškové nastavování sedačky. Podélný posuv a naklápění opěradla je však i zde elektrické.
Místa je ale dost do všech stran, a to samozřejmě i na zadních sedačkách. Aby se přední členové osádky necítili ochuzeni, i zde jsou pevné hlavové opěrky, takže neexistuje, že byste je zasunuli a zlepšili si tak výhled vnitřním zrcátkem dozadu. Výškové nastavování má jen ta nejméně používaná prostřední.
Ani zadní lavice není přehnaně tvrdá, a jak už jsem zmínil, její opěradla je možné naklápět. Kromě toho a středové loketní opěrky však vzadu nečekejte nic speciálního. Snad jen, že prosklená střecha – otvírací a s elektrickou roletkou, to jsou plusové body – sahá až nad hlavy zadních cestujících.
|Naměřené rozměry zavazadelníku
|Objem zavazadelníku
|450/1425 l
|Délka u podlahy/pod roletkou
|909/701-751 mm
|Výška pod roletkou/maximální
|422/695 mm
|Šířka mezi podběhy
|1002 mm
|Výška nakládací hrany
|789 mm
|Šířka nakládacího otvoru
|1059 mm
|Max. délka za sedadlem spolujezdce
|1937 mm
Motor, jízdní vlastnosti
Interiér tedy zas tolika kompromisy netrpí, i když ani tam není všechno růžové. Kde se však šetřilo opravdu výrazně, je v podstatě všechno související s jízdou. Ne však na výkonu – 188 koní a hlavně 305 Nm z 1,5l řadového čtyřválce nejsou vůbec špatné hodnoty. Vůz podle toho i docela hezky jede, silně táhne, jakkoliv by to z hodnoty zrychlení na stovku téměř 10 sekund tak nemuselo vypadat.
Celkem fajn je taky zvuk motoru a ve výsledku ani odhlučnění interiéru jako celek není špatné. Už třeba se spotřebou to je ale horší. Celkový průměr 9,3 l/100 km je tak o litr, možná litr a půl víc, než bych čekal vzhledem k tomu, že jsem nejezdil nijak extrémně dynamicky a ani netahal těžké náklady.
Při jízdě po venkově bych se musel opravdu snažit, abych byl pod 8 l/100 km; většinou jsem nad touto hranicí. Dálnice pošle spotřebu spolehlivě nad 8 litrů, i když se držím rychlostních limitů. Paradoxně nejnižší je na displeji spotřeba ve městě, to se dá jezdit i za 7–7,5 litru, ale podezírám auto, že spotřebu neměří, když stojím nebo se pohybuji velmi pomalu např. v koloně. Není tu totiž žádný mild hybrid, ba dokonce ani stop-start.
Dvouspojková převodovka řadí za jízdy hezky, problém však u ní tkví v naladění rozjezdů. V podstatě pokaždé, když se rozjedu, auto škubne. Někdy víc, někdy méně; závisí to na míře sešlápnutí plynu i na tom, jestli zrovna stojím do kopce či z kopce, ale rozjezd bez škubnutí je tu spíš vzácností, docílitelnou jen při výjimečně jemné (a pomalé) práci s plynovým pedálem.
Stejně tak je zejména při rozjezdech do kopce s lehce natočenými koly, např. při vjíždění na kruhový objezd, silně znát tahání za volant, když se potřebujete rozjet dynamicky. Není výjimkou ani lehké protočení jednoho z kol i na suchém asfaltu, a to má vůz obuté hankooky, žádnou “lisovanou tmu” kdo ví odkud. Čtyřkolka se schopností preventivně sevřít mezinápravovou spojku by se tu opravdu hodila, ale v nabídce nic takového není.
Asistenty? Jaké asistenty?
Bohatá výbava X55 zahrnuje také řadu bezpečnostních systémů, ovšem v Evropě povinné hlásítko překročení rychlosti či vůbec čtení dopravních značek, anebo také hlídač jízdních pruhů, tady nejsou. Důvod odhaduji v importu spíš stylem individuálního dovozu jednotlivých kusů, jako se to dělá např. s americkými auty, než že by importér standardně homologoval auto pro evropské trhy.
V každém případě, po téhle stránce tu není nic, co by fungovalo špatně, a tedy to člověk musel skrz displej vypínat – to je plus. Že by to totiž fungovalo bezchybně, mám pochybnosti z toho, jak vůz vidí provoz před sebou. Jedno ze zobrazení přístrojového štítu totiž ukazuje, co vidí čidla vozu, a zejména v zatáčkách na dálnici jsou ostatní auta zobrazena, jako by částí přes čáru zasahovala do mého pruhu.
Kupodivu adaptivní tempomat na ně reaguje, tedy zpomaluje za nimi, jen výjimečně, takže se používat dá docela hezky. Není to ale tak, že by se na něj dalo bezvýhradně spolehnout. Podobně to je také s aktivním vedením v jízdním pruhu, které jsem zkusil krátce, zjistil, že se s autem víc peru, než že by mi nějak pomáhalo s dálniční jízdou, a zase ho vypnul.
Ovládání tempomatu samotné je, jak jsem naznačil už v předcházející kapitole, naopak v podstatě prosté minusů. Na třetí páčku pod volantem si člověk velmi rychle zvykne a záhy ji používá naprosto samozřejmě. Kromě rychlosti se zde ovládá i odstup od auta před vámi.
Jediné, co může překvapit, je chování při vypnutí tempomatu, když vůz zrovna sám brzdí. Okamžitě se nevypne, ale ten povel páčkou si zapamatuje a jakmile pak šlápnete na plyn či brzdu, vypne se. Tohle chce trochu zvyku a může to být otravné v situacích, kdy tempomat vypnete, protože brzdí zbytečně např. za autem odbočujícím či přejíždějícím do jiného jízdního pruhu.
Dále zaslouží pochvalu přítomný 360° kamerový systém. Zapínání mu docela trvá, ale provádí se to tlačítkem na volantu a prstem na displeji si tu můžete zobrazit různé pohledy. Naopak automatické parkování jsem se snažil vyzkoušet, ale poté, co vůz ignoroval tři podélná parkovací místa, jsem to vzdal a do jednoho z nich prostě zajel manuálně (takže minimálně tohle příliš krátké nebylo).
Kamenem úrazu po stránce jízdních vlastností je však podvozek. I díky pneumatikám slušně drží na kvalitním asfaltu a projíždíte-li zatáčku trochu rychleji s konstantním plynem, celkem dlouho působí neutrálně. Dokáže být i hezky plavný, to je velmi příjemné, ale jakmile přijdou nerovnosti, různé části auta se na nich různě chvějí podle toho, jak na ně najedete. Tu cítím pohyby od přední, tu od zadní nápravy. A když vjedu jedním z předních kol do propadlého kanálu, zejména v zatáčce, třese se sloupek řízení a skrz volant tyto pohyby přenáší do mých rukou.
|Nejbližší konkurenti
|Renault Austral
|Škoda Karoq
|Varianta
|mild hybrid 150 auto
|Sportline 1,5 TSI
|Motor
|1333 cm3, I4 zážehový, turbo
|1498 cm3, I4 zážehový, turbo
|Nejvyšší komb. výkon [kW/min]
|109/5250-5750
|110/5000-6000
|Největší komb. toč. moment [Nm/min]
|270/1750-2500
|250/1500-3500
|Převodovka
|CVT, FWD
|7st. DSG, FWD
|Max. rychlost [km/h]
|180
|210
|Zrychlení 0-100 km/h [s]
|9,9
|9,1
|Komb. spotřeba [WLTP]
|6,4
|6,1-6,6
|Pohotovostní/celková hmotnost [kg]
|1515-1612/2003
|1407-1633/1940
|Rozměry d x š x v [mm]
|4533 × 1830 × 1645
|4390 × 1841 × 1603
|Objem zavazadelníku [l]
|575/1612
|521/1630
|Rozvor [mm]
|2667
|2638
|Nejvyšší hmotnost brzděného/nebrzděného přívěsu [kg]
|1800/750
|1500/700
|Cena od [Kč]
|670.770
|699.000
|Srovnatelná výbava s testovaným kusem
|Esprit Alpine
|Sportline
|Cena od [Kč]
|795.370
|920.000
Závěr
BAIC X55 nabízí v podstatě nepřekonatelný poměr výbavy a ceny. Drobností, které tu člověka potěší, je opravdu řada – od zmíněných háčků na tašky v kufru až třeba po lampičky u madel nad zadními dveřmi, které se sice musí zapnout manuálně, nejsou spojené se stropní lampou, která se rozsvítí při otevření dveří, ale aspoň něco tu je.
Jenže kompromisů, které výrobce musel udělat, aby se vůz mohl i v Evropě prodávat za 700 tisíc korun, je hodně a budou se vám připomínat v podstatě neustále.
Alespoň jeden slibuje importér u novějších modelů vyřešit – to kostrbaté zrcadlení smartphonu. Do budoucna tedy nad značkou BAIC hůl lámat nechci, model X55 však doporučit tak úplně nemohu.
|Nejlevnější verze modelu
|699.900 Kč (X55, 138 kW, 7st. DCT, FWD, All-In)
|Základ s testovaným motorem
|699.900 Kč (X55, 138 kW, 7st. DCT, FWD, All-In)
