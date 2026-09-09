TEST BMW i4 M60: Pohodlný sprinter, pravé M nikoli
Globálně nejprodávanějším modelem divize BMW M se tři roky po sobě stal elektrický liftback i4 M50 - pro puristy šok. Nyní přebírá žezlo omlazený vrchol v podobě i4 M60 xDrive. Čísla jsou bezpochyby demonstraci elektrické síly, dokázali ale inženýři vštípit těžkému elektromobilu pravou řidičskou přitažlivost? Proklepl jsem špičkově vybavený exemplář za 2,5 milionu korun.
Design, interiér
Divize BMW M má za sebou fascinující dekádu plnou kontroverzních kroků, ale prodejní čísla hovoří jasně. Na českých silnicích potkáváme spíš plnotučné benzinové modely M, v celosvětovém měřítku už hrají prim elektrifikované “bavoráky” s tímto slavným písmenem v názvu, a to přestože na první čistokrevné elektrické M v podobě chystané M3 na platformě Neue Klasse si svět musí ještě počkat. Zákazníci však elektrifikaci v balení BMW M jednoduše kupují.
BMW i4 se na trhu etablovalo nejen jako jeden z prvních "normálních" a plně využitelných prémiových elektromobilů, který nebyl jen designovým či technologickým experimentem. Zapsalo se do povědomí i tím, že od začátku stálo a stále stojí méně než jeho přímé spalovací ekvivalenty.
Základní elektrické BMW i4 eDrive35 s výkonem 210 kW startuje na částce 1.352.000 Kč. Elektromobil je tak v základu o 87.100 Kč levnější než benzinový model BMW 420i Gran Coupé se 135 kilowatty. Rozdíl je ještě markantnější u nafty – oproti základnímu dieselu BMW 420d Gran Coupé se 140 kW je základní i4 levnější dokonce o 145.600 Kč. Pokud máte možnost nabíjení doma či v práci, v podstatě není o čem přemýšlet.
Model i4 ovšem nepsal historii jen racionální cenovkou, ale také průkopnictvím na poli výkonných vozů. Starší vrcholná motorizace i4 M50 se stala historicky vůbec prvním čistě elektrickým modelem, který kdy oblékl znaky legendární sportovní divize BMW M. Na něj přímo navazuje současný, testovaný vrchol nabídky v podobě BMW i4 M60 xDrive, jehož cena začíná na 1.908.400 Kč. Může být skutečnou alternativou k BMW M3, které je ještě o půl milionu dražší? Výkony na to sice má, přesto nemůže.
Očekávání versus realita
Skalní fanoušci značky by pod označením M nejraději viděli pouze puristicky sportovní, nebo rovnou okruhové nástroje. Většina majitelů však bude s modelem i4 M60 polykat dálniční kilometry a postávat v ranních kolonách. Zkrátka širší cílovka. Automobilka proto při ladění vozu balancovala zejména mezi rychlostí a každodenní použitelností.Výsledkem je stroj, který na papíře skoro až děsí svými parametry, ale v praxi se snaží být hlavně vlídným společníkem.
Konkrétní testovaný kus v hodnotě lehce přes 2,5 milionu korun ostatně ukazuje směr, kterým se zákazníci vydávají nejčastěji. Je napěchovaný luxusní výbavou a stojí na obřích kolech. Exteriéru dominuje příplatková šedá Dravit Grey z programu BMW Individual, která na slunci hází zlatavé odlesky, naopak ve stínu je zcela temná. V kombinaci s balíčkem M Shadowline, který začerňuje masku i okenní lišty, a tmavými laserovými světlomety, je i nejrychlejší i4 poměrně nenápadná. Až zblízka si všimnete decentního zadního spoileru a agresivněji tvarovaného difuzoru.
Za volantem se nesedí tak nízko a pozice není tak čistě sportovní ani ideální pro dlouhé nohy, jak bývá zvykem u spalovacích BMW. Vzhledem k baterii v podlaze jde o očekávatelný kompromis, který je ale stále znatelně lepší než v jakémkoliv elektrickém SUV. Tedy, pokud jako já rádi sedíte nízko.
Po otevření bezrámových dveří vás čeká interiér, který je celkově rozumně navržený a vizuálně velmi efektní, i když při detailnějším zkoumání zjišťujete, že některé drobné prémiové detaily spíše nenajdete. Zvuk doprovázející zavření dveří nepůsobí zrovna přesvědčivě a chybí mu to hutné, tlumené zadunění, které u prémiového auta stále tak nějak očekávám. Nastavování volantu je pouze manuální, okna nemají měkký a zpomalený doraz u horního okraje a koberce nejsou nijak extra tlusté. Výplně zadních dveří jsou vyvedeny o něco jednodušeji a méně detailně než vpředu a stěny kufru nemají čalounění. Detaily, na které dnes bohužel rezignovala i auta vyšších tříd.
Palubní desce naopak nechybí kožené čalounění a karbonové obložení. Volič režimu převodovky je zase efektním “krystalem”, ovšem je poměrně malý, takže nehází tolik nepříjemných odlesků jako větší varianty. Celkový dojem však kazí některé fyzické ovladače. Například tlačítka na volantu sice zůstala, což je dnes vždy plus, působí však na dotek plastově, tence a levně. Ve výsledku tak interiér působí moderně a líbivě, avšak na úroveň zpracování a ryzího luxusu, jakou nabízí například Volvo ES90 nebo Lexus, v jemných detailech ztrácí.
Před řidičem se rozprostírá širokoúhlý zakřivený panel (BMW mu říká Curved Display), který opticky působí jako jediná skleněná plocha. Ve skutečnosti se pod ním ukrývají dva samostatné displeje – 12,3" přístrojový štít a 14,9" obrazovka infotainmentu. Displeje jsou to velké a kvalitní, ale zároveň nevypadají hloupě přerostle.
Systém iDrive 8.5 výrazně zjednodušil logiku ovládání a přístup k základním funkcím, což zpříjemňuje každodenní používání. Mechanické ovládání výdechů ventilace však nahradily dotykové plochy pod displejem, což je zejména při úpravě proudění vzduchu za jízdy zkrátka méně praktické řešení. Pochvalu naopak zaslouží naladění asistenčních systémů – řidiče téměř neotravují, jejich zvuky jsou decentní a v menu je lze vypnout poměrně rychle, byť ne tak jednoduše a přímočaře jako přes vyhrazená tlačítka u čistokrevných M modelů.
Úskalí sdílené platformy
Řidič a spolujezdec nedostatkem místa rozhodně netrpí, určité konstrukční kompromisy prozrazuje pouze situace na zadních sedadlech. Model i4 nestál a nestojí na čistě elektrické platformě, ale využívá univerzální architekturu CLAR. Baterie uložené v podlaze tak nutí cestující vzadu sedět s nepřirozeně přizvednutými koleny. V kombinaci se svažující se střechou Gran Coupé nepřekvapí, že prostor na zadních sedadlech není pro osoby nad 180 cm ideální a nástupní otvor je poměrně úzký.
Praktický je však zavazadelník. Koncepce liftbacku s obrovskými výklopnými pátými dveřmi je v každodenním životě k nezaplacení. Základní objem 470 litrů je příkladně přístupný a po sklopení zadních sedadel vzroste až na 1290 litrů. Potěšil by však přední odkládací prostor pod kapotou, takzvaný frunk, na uskladnění špinavých dobíjecích kabelů. Ten tady bohužel chybí, protože místo pod dlouhou kapotou zabírá masivní řídící a napájecí elektronika.
Motor, jízdní vlastnosti
Stačí se dotknout plynu a člověk musí uznat, že dynamika patřičná písmenu M nechybí. Dvojice elektromotorů vygeneruje kombinovaných 442 kW a mohutných 795 Nm točivého momentu, obojí máte k dispozici okamžitě. Po většinu času jsem jezdil v “eko” režimu, který je jízdně nejjemnější. Sportovní režim jsem vyzkoušel jen krátce, na můj vkus je v něm jízda zbytečně cukavá.
Zrychlení z klidu na stovku proběhne za 3,7 sekundy a na dvě stě to trvá jen lehce nad 11 sekund. Třeba z osmdesáti na sto třicet auto doslova skočí. Maximální rychlost 225 km/h samozřejmě stačí, ale je to přece jen jediný parametr, ve kterém i4 proti spalovacím ekvivalentům výrazně ztrácí.
Do reproduktorů lze pustit umělý vesmírný zvuk z dílny Hanse Zimmera, který graduje s rychlostí a dodává jinak sterilně tichému elektrickému zrychlení trochu dramatičnosti a představy o rychlosti.
Řízení s variabilním převodem je přesné a tak akorát strmé, chybí mu ale mechanická zpětná vazba, jakou známe z benzinové M3. Na rozdíl od čistokrevných M modelů, které na nápravách využívají tuhá unibalová uložení, sází i4 M60, stejně jako standardní modely BMW, na velké kapalinové silentbloky. Ty sice skvěle pohlcují vibrace i rázy, ale logicky ubírají bezprostřednosti a přesnosti v ostrém tempu. A rozdíl je to opravdu propastný. Se spalovací M3 se nadšený řidič krásně propojí, při řízení i4 jsem však měl pocit, jako by auto jelo na vodním polštáři. To byl samozřejmě cíl vývojářů, ale kvůli této odtažité povaze nelze považovat i4 M60 za pravé “emko”, které zkrátka musí vtáhnout do děje.
Adaptivní podvozek M nicméně dělá absolutní zázraky, aby karoserii udržel v rovině, a odpružení (vzadu standardně vzduchové) skvěle kopíruje povrch i při plném zatížení. Velká dvacetipalcová kola se lehce ozvou jen na opravdu rozbité silnici plné ostrých výmolů.
Když deaktivujete stabilizaci, ukáže elektrická varianta pohonu xDrive náturu preferující zadní nápravu. Hrubším zacházením se i4 M60 nechá vyprovokovat ke sklouznutí, je ale potřeba spousta místa i odvahy a není to snadné ani moc přirozené. A jakmile úhel smyku překročí určitou mez, chytré vektorování točivého momentu se snaží vůz okamžitě srovnat. Není to prostě chuligánský nástroj na pálení pneumatik, ale schopná mašina na přilnavost.
S hmotností 2285 kg vstupuje i4 M60 do revíru těžkých vah a na zakroucené okresce je to znát, ale stopu drží s neuvěřitelnou zarputilostí a po ubrání plynu se ochotně stočí do zatáčky. Působivé, nikoli však vyloženě zábavné svezení z výše uvedených důvodů.
Dojezd neoslní, ale nelže
Velká kola, široké pneumatiky a pohon všech kol se negativně podepisují na spotřebě. Papírový dojezd slibuje přes 430 kilometrů, dálnice znamená spotřebu kolem 23 kWh/100 km a dojezd oscilující kolem 350 kilometrů.
Pro srovnání, verze s pohonem zadních kol i4 eDrive40 je na tom z pohledu efektivity znatelně lépe. Papírově nabízí WLTP dojezd až 600 kilometrů a v reálném dálničním provozu si vystačí se spotřebou okolo 18-19 kWh/100 km, díky čemuž bez problémů překonává hranici 400 kilometrů na jedno nabití.
Co rozhodně u i4 M60 zasluhuje obrovskou pochvalu, je způsob, jakým palubní počítač počítá zbývající dojezd. Pracuje se zdravou rezervou. Pokud jedete běžným tempem a vzdálenost k nabíječce odpovídá udávanému dojezdu, nemusíte mít žádné obavy. Stačí zvolnit tempo a s klesající průměrnou spotřebou se odhadovaný dojezd zpravidla úměrně prodlouží.
Samozřejmost? Rozhodně ne. U takového Lexusu RZ jsem zažil kalkulaci přesně naopak. Dojezd se při dojezdu k nabíječce začne vypařovat před očima i po výrazném zvolnění, což na palubě vytváří infarktové chvilky.
Nyní k nabíjení. Vzhledem k tomu, že BMW stále využívá 400V architekturu, vrcholí nabíjecí výkon na 205 kW. Křivka se sice drží statečně dlouho, ale dobití z deseti na osmdesát procent zabere zhruba půl hodiny. Tím auto zaostává za nejmodernější osmisetvoltovou konkurencí.
|Parametr / Model
|BMW i4 M60 xDrive
|Audi S6 Sportback e-tron
|Mercedes-AMG EQE 53 4MATIC+
|Typ karoserie
|Liftback
|Liftback
|Sedan
|Pohon
|xDrive (2× elektromotor)
|quattro (2× elektromotor)
|4MATIC+ (2× elektromotor)
|Max. výkon
|442 kW
|370 kW
|460 kW)
|Max. točivý moment
|795 Nm
|855 Nm (Launch Control)
|950 Nm
|Zrychlení 0–100 km/h
|3,7 s
|3,9 s
|3,5 s
|Maximální rychlost
|225 km/h
|240 km/h
|220 km/h
|Pohotovostní hmotnost
|2 285 kg
|2 420 kg
|2 540 kg
|Délka × Šířka × Výška
|4 783 × 1 852 × 1 448 mm
|4 928 × 1 923 × 1 468 mm
|4 964 × 1 906 × 1 495 mm
|Rozvor
|2 856 mm
|2 951 mm
|3 120 mm
|Dojezd (WLTP)
|437 km (na 20" kolech)
|663 km
|496 km
|Kombinovaná spotřeba
|20,8 kWh/100 km
|16,12 kWh/100 km
|21,1 kWh/100 km
|Max. nabíjecí výkon DC
|205 kW
|270 kW
|170 kW
|Objem kufru
|470 l (vynikající přístup)
|502 l
|430 l (úzký sedanový otvor)
|Cena od
|1 908 400 Kč
|2 577 900 Kč
|2 792 680 Kč
Závěr
Hledání přímé konkurence není snadné, ale nabízí se zbytek prestižní německé trojky. Díky kompaktnějším rozměrům a hmotnosti nižší o 135 kg oproti Audi S6 e-tron a o 255 kg oproti Mercedesu-AMG EQE 53 působí BMW i4 M60 v zatáčkách obratnějším a hbitějším dojmem. audi však kontruje novou 800V architekturou s extrémním dojezdem a bleskovým nabíjením. A mercedes nabízí nejvyšší výkon a největší vnitřní prostor, avšak za cenu vysoké hmotnosti a nejvyšší pořizovací ceny.
Co se týče levnější, podobně velké konkurence (jako Tesla Model 3 Performance, BYD Seal nebo Zeekr 001), tyto vozy sice dokážou na papíře oslnit akcelerací nebo nižší cenou, avšak celkovou jízdní rafinovaností, odhlučněním, či úrovní dílenského zpracování, výběrem materiálů a celkovým dojmem na úroveň BMW i4 M60 jednoduše nestačí. Benzinová M3 zase zůstává nesrovnatelně sportovnějším, divočejším a na limitu čitelnějším strojem, který řidiče vtáhne do děje.
|Nejlevnější verze modelu
|1 352 000 Kč (BMW i4 eDrive35, 210 kW)
|Základ s testovaným motorem
|1 908 400 Kč (BMW i4 M60 xDrive Gran Coupé, 442 kW)
|Testovaný vůz bez příplatků
|1 908 400 Kč (BMW i4 M60 xDrive Gran Coupé, 442 kW)
|Testovaný vůz s výbavou
|2 503 726 Kč (BMW i4 M60 xDrive Gran Coupé, 442 kW)