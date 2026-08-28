TEST BMW iX3 50 xDrive – Jeden z nejlepších elektromobilů dneška
BMW s modelem iX3 sklízí u zákazníků takové úspěchy, že muselo navýšit jeho produkci. K jeho pořízení je mnoho dobrých důvodů, pocit prémiovosti však pochází téměř výhradně z technologií. Při porovnání s konkurencí ale není těžké mu některé přešlapy odpustit.
Design, interiér
Nové BMW iX3 je diametrálně odlišným vozem od předchozí generace modelu. Narozdíl od ní totiž nevyužívá platformy spalovacího modelu X3 a jde svou vlastní cestou. Je vůbec prvním modelem, který plně využívá revoluční koncept “Neue Klasse”, což se kromě technologií projevilo také na designu prémiového SUV.
Zákazníci a především veřejnost ráda značí nové modely značky BMW za kontroverzní. Platilo to na přelomu milénia, kdy Chris Bangle přinesl do Mnichova svůj specifický designový směr, platilo to při představení stávající generace BMW M3/M4 a platí to i při odhalení každého dalšího modelu, který implementuje jazyk “Neue Klasse”. Stejně jako u BMW E65 nebo zmíněného dua M3/M4 (G80, G82) si ale na specifika nových modelů pravděpodobně rychle zvykneme.
Design nové iX3 staví na jednoduchých a hladkých plochách, do kterých jsou vsazeny výrazné elementy. Vpředu jde o úzké vertikální ledvinky, které jsou součástí světelného podpisu. Jeho trojrozměrný efekt dotváří obdélníkové linie v černém panelu, který vizuálně propojuje světlomety s ledvinkami a celý tento prvek pomáhá opticky rozšířit přední část.
Denní svícení má tvar dvou ostrých klů, čímž moderním způsobem odkazuje na typické čtyři kulaté světlomety a později světelné kroužky starších modelů. Testovaná varianta s M sportovním paketem má také sportovněji tvarovaný přední nárazník, oplastování lakované v lesklé černé barvě a vertikální prvky v rozích nárazníku i přímo pod ledvinkami.
Při pohledu z boku zaujmou příplatková 21" kola, která jsou obuta do pneumatik o rozměru 255/40 R21. Díky svému designu auto i stojící tak trochu vypadá, jako by bylo stále v pohybu. Třebaže jsou ovšem aerodynamická, alespoň podle ceníku, oproti standardním 20" diskům snižují normovaný dojezd o 11 km kvůli svému většímu průměru, a tedy vyšší hmotnosti. To navíc ke 14 km, o něž už “naši” specifikaci “okradl” M sportovní paket).
Boční pohled také prozradí elektricky výsuvné kliky dveří, které tu jsou pro co nejlepší aerodynamiku. Ovládají se intuitivně, jednoduše a po dobu testu fungovaly vždy přesně tak, jak bych očekával. Tedy, pokud odejdete od auta a kliky se zasunou, stačí po nich mírně přejet prsty s klíčem v kapse a ony se vám samy ukážou. A pokud nemáte klíček nebo někomu chcete auto půjčit, je možné klíček nahradit chytrým telefonem s technologií NFC.
Zadní část vozu svým designem navazuje na tu přední, což znamená úzký prolis uprostřed víka zavazadelníku, který zvýrazňuje logo mnichovské automobilky. Stejně jako v jiných modelech “Neue Klasse” a u staršího iX jsou horizontální zadní světlomety velmi široké a sahají až ke zmíněnému prolisu.
Možná by design nové iX3 nebyl tolik kontroverzní, kdyby světlomety byly o něco kratší; tímto řešením se trochu vytrácí pro značku typická silueta “hokejky”. Zadní světlomety iX3 ji implementují jen v podobě úzké spodní části světelného podpisu vzadu a zbývající prostor světel je vyplněn mírně zkosenými vertikálními liniemi.
Stíraná plocha zadního stěrače je relativně malá a klidně mohl být schovaný pod rozměrným spoilerem, což by pomohlo trochu zjednodušit tvary zadní části. S M sportovním paketem tu totiž ze všech různých křivek a tvarů trochu přechází zrak. V rozích nárazníku znovu najdeme vertikální linie, které tentokrát integrují odrazky, a vertikální linie jsou také ve výrazném, v barvě vozu lakovaném zadním difuzoru.
Revoluční, ale nepříliš luxusní
Díky od základu nově vyvinuté technologii dokázali inženýři v BMW postavit čistě elektrické SUV, ve kterém se uvnitř sedí podobně jako ve spalovacím autě stejné kategorie. Vděčí tomu především strukturní baterii s technologií cell-to-pack, která tvoří spodní část vozidla. Díky tomu není podlaha v kabině nijak vysoko, jak tomu bývá zvykem u běžných elektroaut.
Cestování je díky tomu v iX3 pohodlné také pro zadní pasažéry, kteří mají nejen dostatek místa na kolena i hlavu (mně se 189 cm zbývá v obou směrech několik centimetrů), ale také sedí v přirozené poloze, ne s koleny u hrudníku.
Zejména v zadní části auta ale nečekejte příliš luxusních prvků. Na středové konzoli najdeme dva výdechy ventilace, pod nimi malý odkládací prostor a ještě níže dva porty USB-C. Loketní opěrka a stropní čtecí lampičky jsou samozřejmostí a potěší také rovná podlaha. Kompromisem pro zachování dostupnosti je však nadměrné použití tvrdých plastů, které byste ještě před pár lety uvnitř prémiového BMW nečekali.
Z tvrdých plastů je spodní část obložení dveří, v nichž chybí jakékoli polstrování kapes, a především celá zadní část předních sedadel, na kterou zadní pasažéři celou cestu koukají. Někteří méně prémioví konkurenti (například Kia EV9) mají na zadní straně sedadel kromě čalounění kůží často alespoň kapsu na mobilní telefon, případně i jiné vychytávky.
V zadní části by takové materiály, které často vyčítám také automobilce DS, možná nevadily až tolik, ale vpředu to bohužel není o mnoho lepší, což bohužel zásadně kazí dojem z jinak povedeného interiéru. Ten za kladná slova vděčí především novému rozložení BMW Panoramic iDrive v kombinaci se skvělým head-up displejem.
Technologie v čele
S displejem na úpatí čelního skla sice BMW nepřišlo jako první, ale to nic nemění na tom, že jde o téměř dokonalé řešení předávání klíčových informací řidiči. Na rozdíl od vozů automobilky Peugeot či elektromobilů Toyota a dalších modelů, které se snaží umístit přístrojový štít nad volant, zde totiž není potřeba žádný kompromis posezu za volantem.
Panoramatický displej pod čelním sklem uvidí bez problémů i menší řidiči a zejména jeho dvě sekce napravo od přístrojového štítu lze perfektně konfigurovat tak, aby řidič periferně viděl ohromné množství zajímavých informací. Mezi jednotlivými zobrazeními je navíc vcelku jednoduché a intuitivní přepínat podivnými haptickými tlačítky na pravé straně volantu.
Samotný volant budí také nemalé kontroverze, ať už jde o variantu s horizontálními rameny ve spodní části, nebo variantu se dvěma vertikálními rameny uprostřed. Uvítal bych klasický tvar volantu ze starších BMW? Nepochybně.
Vadil mi při běžném každodenním užívání volant testované varianty? Určitě ne tolik, jak by se při pohledu na jeho tvar mohlo zdát. Za jediný větší nedostatek považuji příliš malý rozdíl mezi úrovněmi stisku jednotlivých tlačítek, jelikož není těžké omylem zatlačit příliš a zvýšit tak rychlost tempomatu o 10 km/h, když jste měli v plánu rychlost mírným stisknutím zvednout pouze o 1 km/h.
Tím se dostávám k centrálnímu displeji, který má tvar jakéhosi podivného lichoběžníku se zkosenými rohy. Lichoběžník je nakloněn k řidiči, což vám připomíná, že sedíte v autě mnichovské automobilky. (Jinak totiž takový pocit po zakrytí loga na volantu vůbec nemám, grafika přístrojového štítu mi připomíná spíše jinou německou automobilku.). V palubní desce je však zasazen rovně, k řidiči není skutečně natočen, a jeho ovládání tak snáze zvládne také spolujezdec.
Displej nabízí ohromné množství funkcí a bohužel integruje také klimatizaci a nastavení směru proudění vzduchu – fyzických ovladačů zde není mnoho. Kromě scrollovacího ovladače hlasitosti vlastně téměř žádný, pokud nepočítám vyhřívání zadního skla, maximální ofuk čelního skla a tlačítka varovných světel vedle voliče jízdního stupně.
Vše se tedy ovládá skrz centrální displej. V jeho spodní části najdeme řadu zkratek včetně možnosti nastavení teploty, na levé (šikmé) straně vidíte aktuální režim světlometů, najdeme zde tlačítko pro rychlý přístup k informacím o vozidle a také tlačítko pro rychlé vypnutí asistenta udržování v jízdním pruhu (nutno potvrdit druhým kliknutím) a upozornění na překročení rychlosti (na jedno kliknutí). Vpravo nahoře jsou také informace o dění v okolním světě (venkovní teplota, čas, připojení k internetu atd.).
Horní lištu lze stáhnout směrem dolů, což kromě zkratky pro nastavení displeje BMW Panoramic Vision a také 3D Head-up displeje odhalí až osm oblíbených položek, které si můžete konfigurovat dle libosti. Jednoduše, když v systému nějaké nastavení najdete, stačí jej podržet a přidat do oblíbených.
Head-up displej si zaslouží trochu delší komentář. Můžete si v něm totiž zapnout funkci s názvem Curve-Ahead View, která přímo do head-up displeje promítá profil cesty před vámi. To znamená, že v zorném poli vidíte, jestli za neznámou zatáčkou následuje rovný úsek, další pravotočivá zatáčka nebo třeba křižovatka. Díky tomu je jízda po neznámých silnicích daleko méně stresující a také plynulejší (což samozřejmě následně pomáhá také spotřebě).
Motor, jízdní vlastnosti
Pokud kromě plynulosti chcete také rychlost, pak vás testovaná varianta 50 xDrive zcela jistě potěší. Celkové hodnoty ukazují výkon 345 kW (469 k) a točivý moment 645 Nm. Silnější motor o výkonu 240 kW (326 K) a točivém momentu 435 Nm najdeme tradičně na zadní nápravě, ten přední má 123 kW (167 k) a točivý moment 255 Nm. Díky skvělé trakci pohonu všech kol xDrive zrychlí tato varianta BMW Ix3 z 0 na 100 km/h za pouhých 4,9 sekundy.
Přitom normovaná spotřeba slibuje hodnoty 15,1 až 17,1 kWh/100 km, což znamená, že díky baterii o nadprůměrné kapacitě 108,7 kWh byste měli být schopni ujet až 805 km (v závislosti na specifikaci; maximální dojezd testovaného vozu je kvůli zvoleným prvkům výbavy o něco nižší – 770 km dle konfigurátoru).
Jak je to ale v reálném světě, a především na dálnici? Přesně to jsem se jal v testovacím týdnu vyzkoušet. Auto jsem přebíral se stavem nabití baterie 99 % a po prvním startu mi ukázalo dojezd dokonce 997 km, ovšem toto číslo systém rychle přepočítal na přibližně 826 km slibovaného dojezdu.
Do prvního nabíjení jsem jezdil křížem krážem a několikrát se objevil na dálničním úseku, přesto jsem po příjezdu k nabíječce s kapacitou baterie 7 % a dojezdem 50 km zvládl ujet 518 kilometrů. Auto mi za tu dobu vypočítalo průměrnou rychlost 72,4 km/h, kterou ale značně snížilo především focení, při kterém se krátce a pomalu popojíždí relativně dlouhou dobu.
V druhé polovině týdne jsem více času strávil na silnicích první třídy, za což se mi BMW iX3 odměnilo spotřebou 16,5 kWh/100 km, tedy v rámci deklarovaného rozpětí normované spotřeby. Nabíjení bylo vždy velmi rychlé, a to jsem ani zdaleka nevyužil maximální nabíjecí proud 400 kW, kterým z 10 na 80 % dobijete za 21 minut. Navíc jsem za celý týden snad ani jednou nepřemýšlel nad tím, kde budu nabíjet, protože jsem si byl jistý, že do destinace vždy dojedu. A to ani nemám možnost nabíjet doma; pokud bych ji měl, nemusel bych na cestách zastavovat za celý týden vůbec.
Radost z jízdy?
Že velká baterie a špičkové technologie pomohou BMW iX3 dosáhnout skvělé hodnoty dojezdu, lze předpokládat, velká kapacita baterie ale elektromobilům přináší také nevýhodu v podobě vysoké hmotnosti, která má negativní vliv na jízdní vlastnosti. BMW iX3 50 xDrive má pohotovostní hmotnost nemalých 2360 kg.
V zatáčkách na kvalitním asfaltu to ale poznáte jen stěží, iX3 jimi proplouvá s až neuvěřitelnou lehkostí. Jízda dodává nezvyklý pocit jistoty, auto působí vždy stabilně a krizový manévr není žádný problém. Pomáhá tomu také fakt, že skrz volant má řidič dobrý přehled o dění na silnici.
V hierarchii modelové řady BMW je ale iX3 ve spodní polovině, takže si musí vystačit se zcela obyčejnými tlumiči, adaptivní nenabízí ani za příplatek (to by se ale mělo později změnit). Nerovnosti tak nežehlí s lehkostí vrcholného modelu iX a zejména příčné nerovnosti a občasné výmoly do karoserie přenášejí nepříjemné dunivé rázy.
Tlumiče jsou však přes svá konstrukční omezení naladěny skvěle, auto na rozbité cestě neposkakuje, nehoupá a ani se nekomíhá, jen zkrátka není tak komfortní jako konkurenční Mercedes-Benz GLC. Větší komfort si značka pravděpodobně nechává pro modely iX5 a vyšší řady, což platí také u odhlučnění.
Díky čistě elektrickému pohonu je jízda příjemně tichá, jde však o relativně velké SUV, a tak přibližně od 130 km/h pasažéři musejí počítat s postupně rostoucím aerodynamickým hlukem. V rámci své třídy na tom ale není špatně a cestování s ním není ani v dálničních rychlostech v žádném případě únavné.
Tomu pomáhá také naprosto skvělý systém asistované jízdy Symbiotic Drive. Představit si ho můžeme jako adaptivní tempomat, který samozřejmě umí nastavenou rychlost přizpůsobovat rychlostním limitům, udržovat vzdálenost od pomalejších vozů a také udržovat vůz v pruhu. To ovšem zvládá velmi lidským způsobem. Pokud to situace dovolí, klidně si zatáčku “narovná” a využije celou šíři silnice. To samozřejmě platí jen v momentě, kdy proti nejede žádné auto a na silnici chybí středová čára.
Zásadní novinka a hlavní výhoda například oproti asistované jízdě v elektromobilech značky Tesla je, že pokud řidič zasáhne do asistované jízdy (a to včetně sešlápnutí brzdového pedálu), systém se nevypne a informuje o tom, že po intervenci si řízení znovu převezme do vlastní gesce. Vše navíc zvládá neskutečně plynule a zcela samostatně.
I ve chvíli, kdy tento systém není aktivován, je možné využívat režim adaptivní rekuperace brzdné energie v režimu D. Ten díky schopnosti předvídat dokáže ke zpomalení před vsí efektivně využít rekuperaci a prodloužit tak dojezd, zatímco na dálnici po sundání nohy z plynu nechá vůz téměř úplně plachtit.
V některých zatáčkách systém zpomalí na můj vkus až příliš, v takové situaci bych raději plachtil. Bohužel ale chybějí pádla pod volantem, a tak je nutné takový stav vyřešit pomocí plynového pedálu. Nestává se to ale příliš často a zejména zpomalování před vesnicemi je dle mého extrémně pohodlné a funguje skvěle.
Pokud by vám systém nevyhovoval, intenzitu rekuperace je možné nastavit také do fixních úrovní Low, Medium a High, nebo si pomoci přepnutím do režimu B, který umožňuje jízdu jedním pedálem. Chybějící pádla pod volantem je tak možné suplovat adaptivní rekuperací v režimu D a občasným manuálním přepnutím do módu B v případě potřeby – bohužel ovládání voliče převodovky není zrovna prémiové a vydává hlasitý zvuk.
Ve sportovním jízdním režimu je iX3 nejen na poměry velkých rodinných SUV až děsivě rychlá, a navíc si vůbec nedělá servítky s komfortem rozjezdu – zkrátka vás hrubě zarazí do sedadel a vyrazí směrem k rychlostem vhodným pouze na autobahn. K tomu vám ještě pocit rychlosti dodává syntetický zvuk linoucí se z reproduktorů. Je možné ho změnit nebo zcela vypnout.
Naopak komfort při zastavení je příkladný, inženýři v BMW totiž model iX3 kalibrovali pro tzv. komfortní zastavení Soft Stop. Při každém zastavení si tak budete připadat jako nejzkušenější šofér limuzíny a je vyzkoušené, že ani sklenice s vodou se při pomalém zastavení (z 15 km/h) nerozlije. BMW iX3 se snaží maximálně využít rekuperativních brzd a zabránit tak typickému “kousnutí” běžných brzdových systémů.
|EV
|BMW iX3
|Mercedes-Benz GLC
|Tesla Model Y
|Provedení
|50 xDrive
|400 4MATIC electric
|Premium LR AWD
|Motor
|elektromotor vpředu a vzadu
|elektromotor vpředu a vzadu
|synchronní AC elektromotor vzadu a indukční elektromotor vpředu
|Pohon
|všech kol
|všech kol
|všech kol
|Největší výkon [kW/min]
|345 kW (469 k)/-
|360 kW (489 k)/-
|378 kW (514 k)/-
|Točivý moment [N.m/min]
|645/-
|800/-
|493/-
|Převodovka
|1st. reduktor
|1st. reduktor vpředu, 2st. planetová vzadu
|1st. reduktor
|Max. rychlost [km/h]
|210
|210
|201
|Zrychlení 0-100 km/h [s]
|4,9
|4,3
|4,8
|Komb. spotřeba [kWh/100 km]
|15,1-17
|15,8
|14,9
|Baterie
|108 kWh
|94 kWh
|79 kWh
|Dojezd [km]
|720-805
|673
|600
|Nabíjení [DC/AC, kW]
|400/11 (22 volitelně)
|330/11 (22 volitelně)
|220/11
|Pohotovostní/celková hmotnost [kg]
|2360/2825
|2535/3040
|1981/2416
|Brzděný/nebrzděný přívěs [kg]
|2000/750
|2400/750
|1600/750
|Rozměry d x š x v [mm]
|4782 × 1895× 1635
|4845 × 1913 × 1644
|4794 × 1920 × 1621
|Rozvor [mm]
|2897
|2972
|2890
|Objem zavazadlového prostoru [l]
|520/1750 + 58
|570/x +128
|836/2118 + 114
|Cena od [Kč]
|1.744.400
|1.778.700
|1.324.900
|Srovnatelná výbava s testovaným kusem
|50 xDrive + výbava
|400 4MATIC electric + výbava
|Premium + výbava
|Cena od [Kč]
|2.113.751
|2.376.857
|1.510.000
Závěr
Po týdenním používání BMW iX3 si jej troufám označit za jeden z nejlepších elektromobilů na trhu. Jeho technika zcela odpovídá ceně a nyní již auta v podobné cenové hladině vždy v hlavě srovnávám s tím, co právě iX3 nabízí.
Body ztrácí pouze absencí adaptivního podvozku, který by se ale podle některých zdrojů měl v nabídce v následujících letech objevit. Při pohledu do ceníku a na logo na kapotě rozhodně zamrzí materiály použité zejména ve spodní části interiéru a absence fyzických ovladačů alespoň pro některé základní funkce a ovládání výdechů ventilace.
Kdo je však tyto nedostatky ochotný přehlédnout, dostane technologickou výkladní skříň moderní doby, kterou je radost řídit, která nabízí velký prostor pro cestující a více než dostatečný dojezd.
|Nejlevnější verze modelu
|1.544.400 Kč (40, RWD, 235 kW)
|Základ s testovaným motorem
|1.749.800 Kč (50 xDrive, AWD, 345 kW)
|Testovaný vůz bez příplatků
|1.749.800 Kč (50 xDrive, AWD, 345 kW)
|Testovaný vůz s výbavou
|2.113.751 Kč (50 xDrive, AWD, 345 kW)