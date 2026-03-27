TEST BMW M2 CS – Nejmenší kupé za 3 miliony? Vyprodáno!
Tohle bude tak trochu jiný test. BMW M2 CS je pocta starým dobrým emkům. Syrovým, mechanickým a postaveným především pro řidiče. Sotva se dostalo k prvním novinářům a už je vyprodané.
Design, interiér
Měl jsem privilegium otestovat BMW M4 CS a bylo to první auto, kterému jsem udělil 5 hvězdiček, i když to byla docela kousavá potvora. Myslel jsem totiž, že už lepší auto jen tak neotestuji. M2 CS mě samozřejmě lákala také, ale nečekal jsem, že si ji oblíbím ještě mnohem víc! Ale popořádku.
Nenechte se zmást nízkou číslovkou v označení modelové řady. Dnešní BMW řady 2 je sice aktuálně nejmenším opravdovým kupé od mnichovské značky, je to ale pořádný kus auta. Přidejte k tomu rozšíření karoserie M2 a stojí před vámi dlouhá a nízká placka.
Aktuální BMW M2 oproti předchozímu narostlo zhruba o 11 cm na délku, 3 cm na šířku a asi 5 cm v rozvoru, takže působí znatelně robustněji a stabilněji. A pokud ho čistě nostalgicky srovnáme s BMW M3 E36, nová M2 je přibližně o 14 cm delší, ale hlavně o téměř 19 cm širší.
M2 CS je oproti standardní M2 lehčí asi o 44 kg, a to díky použití karbonu, plastu vyztuženého uhlíkovými vlákny či lehčích kovaných kol. Konkrétní konfigurace ale může váhu zase zvýšit. Naše specifikace má sice karbon-keramické brzdy, ale také rozšířené asistenty řízení, adaptivní tempomat nebo vyhřívání volantu. Dle technického průkazu se dostává na 1700 kg pohotovostní hmotnosti. Je tak zhruba o 100 až 120 kg těžší než předchozí M2 CS, ale také o stejný kus lehčí než aktuální M4 CS.
U předchozí generace M2 CS (F87) mnichovští vsadili na dvouspojkovou převodovku DCT, která byla největším hardwarovým rozdílem oproti standardní M2 po faceliftu. Se současnou M2 CS však BMW od tohoto řešení ustoupilo a M2 CS zůstává u osmistupňového automatu ZF Steptronic. Mnoho lidí by asi zatoužilo po manuálu, já však v takto rychlých autech preferuji spíše automat, protože snadné podřazování z vysokých rychlostí mi umožňuje víc si užít nájezdy do zatáček.
BMW si samozřejmě dobře hlídá, aby novější auto nebylo pomalejší než starší. A aby levnější model nebyl pomalejší než dražší. Nová M2 CS je tak na Nürburgringu s časem 7:25 asi o 8 sekund rychlejší než předchozí M2 CS, zatímco M4 CS má přibližně 4 sekundy náskok. A pak tu máme třeba Nissan GT-R Nismo R35 z roku 2015, který je pořád rychlejší o více než 20 sekund. Takže čert vem časy a pojďme radši jezdit.
Ten kufr!
Poprvé přicházím k novému M2 CS zepředu a hned zamířím okouknout rozměr předních pneumatik. Když čtu šířku 275 mm, mám trochu obavy, že zadní pneumatiky budou tak široké, že limit bude kousavý a nedosažitelný. Mýlil jsem se, naše auto totiž neobléka nádherné letní zlaté dvourozměry, ale zimní sadu čtyř stejných kol a pneumatik.
Zepředu jinak limitku CS poznáte už jen podle decentního předního spojleru (lízátka) pod předním nárazníkem, které je z flexibilního materiálu podobného gumě, takže se vůbec nemusíte obávat polámání.
Velkou specialitou nového BMW M2 CS je kufr. A nemyslím jeho objem, i když ten je překvapivě velkorysý. Zatímco větší M4 CS má plechové víko kufru, ale karbonovou kapotu, tady to je přesně naopak. Víko kufru, které je současně vytvarované do tvaru spojleru “kachního ocasu”, je skutečným majstrštykem práce s kompozitními materiály. Určitě doporučuji mrknout do galerie na fotky nelakovaného povrchu vnitřní strany. Mimochodem, právě toto řešení je důvodem, proč na M2 CS není možné objednat velké křídlo, které BMW nedávno představilo pro standardní M2.
Karbonové přední sedačky vypadají tvrdě a neprakticky, obtížně se leze do nich i ven, ale za jízdy jsou skvělou oporou i pro delší cestování. Co se týče vnitřní prostornosti, přední pasažéři jsou na tom více než dobře; klasické kupé je zkrátka příjemným místem k pobytu a i téměř dvoumetrový spolujezdec si může nohy zcela natáhnout. Vzadu je to samozřejmě horší, ale oproti minulé generaci M2 či třeba nové Hondě Prelude je tady místa výrazně více. Čtyři menší dospělí se usadí.
Odlehčená limitka CS znamená mimo jiné to, že přicházíte o loketní opěrku. Místo ní tu je jen odkládací prostor s nepříjemně ostrou karbonovou hranou přímo pod loktem. Co ale uvnitř chybí ještě víc, je madlo na stropě u spolujezdce. Na takzvaném sedadle smrti se tak v jednom z nejrychlejších BMW všech dob není kde pořádně držet. Spolujezdec je tak rychle nucen přidržovat se dveří a středového tunelu, což jaksi automaticky vyvolává trochu krizový pocit. A pokud spolujezdec chybí, koncovka jeho bezpečnostního pásu občas pobouchává o tvrdý povrch pod B sloupkem. To jsou ale první a poslední chybičky, které jsem na BMW M2 CS objevil.
BMW se nesnaží nikomu nutit otravné asistenty ani zbytečné hrabání v menu. Díky! Stop-start vypnete jedním čudlíkem, stejně jako funkci Auto Hold. Stačí dva další kliky do módu M a pohov si dají všichni asistenti, včetně výstrahy opuštění jízdního pruhu či nouzového brzdění. Samostatné tlačítko má také ovládání klapky ve výfuku, takže auto dokáže být tiché i jadrné.
Pod dvě červená tlačítka na volantu si potom můžete nastavit, co chcete, včetně zcela vypnutého ESP či různých režimů převodovky a motoru. Zcela nejostřejší režimy mi přišly příliš kopavé, proto jsem zůstal u druhých nejsportovnějších. Právě nejostřejší možný software je však jedním z hlavních taháků CS oproti standardní M2.
Motor, jízdní vlastnosti
Starší BMW M2 po faceliftu využívá motor S55 s relativně vysokým kompresním poměrem (kolem 10,2:1), zatímco nová generace M2 přešla na motor S58 s nižším kompresním poměrem (přibližně 9,3:1), doplněným o větší a výkonnější turbodmychadla. Jsou dvě a nemají proměnnou geometrii lopatek. Výsledek? Zatímco motor ve starší M2 má téměř atmosférický projev, nová M2 jde cestou brutální síly ve vysokých otáčkách, i za cenu turbolagu v otáčkách nízkých.
Ano, na turbo u nového BMW M2 CS opravdu dlouho čekáte, pokud motor není alespoň ve středních otáčkách. Chápu, že někomu to nevyhovuje, mně to připomnělo éru starších, nekompromisních turbomotorů. Samotné reakce motoru na plynový pedál jsou však bleskové a absolutně nechápu, že v době dnešní evropské eko mánie může BMW stále vyrábět něco tak nekompromisního a ostrého. Paráda!
Když už turba fouknou, je to prostě masakr. Od výkonu 530 koní a točivého momentu 650 newtonmetrů ostatně člověk ani nic jiného nečeká. Co mě ale překvapilo, je, že i přes stejnou hodnotu maximálního točivého momentu, jako má M4 CS, je nástup turbodmychadla přeci jen o něco lineárnější a méně zákeřný. Z 0 na 200 km/h to trvá jen 10,7 vteřiny, ale z plynového pedálu jsem měl podstatně menší obavy, než u těžší a jen o 30 koní silnější M4 CS.
Zadokolka je správně
Největším důvodem, proč mi M2 CS sedla mnohem více než M4 CS s pohonem všech kol, je řízení. U většího modelu bylo až příliš ostré. Považoval jsem to spíše za chybu svých rukou, ale delší řízení M2 CS, které se pojí s pohonem čistě zadních kol, mi perfektně sedlo.
Dalším pozitivem čisté zadokolky je naladění podvozku, který nemusí zároveň fungovat v režimu zadokolky a čtyřkolky. Záď je tak o něco poddajnější. M2 CS je přívětivější, čitelnější, zábavnější a méně stresující. Podvozek celkově je poměrně univerzální v každém z režimů, není nijak prkenný, nedrncá.
Přilnavost přední nápravy je působivá, ani na zimních pneumatikách jsem se v podstatě nedostával na limit. To by chtělo mnohem více času a ideálně tréninky na okruhu. Naopak zadní pneumatiky se na limit dostanou velice snadno, ovšem nekoušou na něm, nebouchají, limit je krásně čitelný, a to i díky poměrně dlouhé karoserii.
Božsky funguje M samosvorný diferenciál, který “svoří” opravdu pořádně – a hlavně zcela předvídatelně. Pod plynem se chová pokaždé stejně. Auto je i překvapivě agilní, kvůli vyšší hmotnosti je však potřeba maximálně číst silnici a nepodcenit třeba zaprášenou část zatáčky.
Čekal jsem agresivní okruhovou bestii, ze které budu mít především nepříjemně stáhlé půlky, ale s M2 CS jsem se příjemně sžil, aniž by tím nějak utrpěla dávka adrenalinu.
Po týdnu mi přišla dokonalá, chtěl jsem ale najít také negativní stránky věci. Našel jsem je? Odpovědi jsem dostal od skutečných okruhových fanatiků, kteří aktuální i minulou M2 znají nejlépe. Oproti předchozí generaci je novinka větší, stabilnější, dospělejší. Motor je výrazně silnější a nabízí i větší potenciál pro další zvýšení výkonu. A nárůst na hmotnosti není negativně znát za volantem ani na časomíře. Kde jsou však kila navíc poznat, jsou provozní náklady. Těžší a silnější novinka potřebuje častější výměnu pneumatik, brzdových kotoučů a destiček.
Když už jsme u brzd, nesmím zapomenout na příplatkové karbon-keramické brzdy za 238 tisíc Kč. Mnoho lidí si myslí, že něco takového patří na okruh. A ano, pro dosažení nejlepšího času na jedno měřené kolo jsou skutečně nejlepším řešením už kvůli nižší neodpružené hmotnosti. Drobné obavy z méně přesného dávkování se nepotvrdily, brzdný účinek se dávkuje snadno a přesně. Pro dlouhé a pravidelné okruhové řádění však provoz karbon-keramických brzd přestane dávat smysl už z hlediska provozních nákladů. Lidé, pro které jsou okruhy druhým domovem, proto volí spíše brzdy ocelové.
Závěr
Základní cena BMW M2 CS nyní činí 2.824.900 Kč, což je o 882.700 Kč více než za standardní M2. A třeba za “náš” speciální lak, který je v noci fialový a přes den modrý, se připlácí dalších 132.782 Kč.
Cenu však nedává příliš smysl posuzovat čistě racionálně, protože dostupnost samotného vozu je extrémně omezená. Podle aktuálních informací je kvóta pro Českou republiku již vyčerpaná a reálná šance na to, si auto ještě objednat do výroby, je tak minimální. Několik skladových vozů by se sice ještě mohlo objevit u dealerů, ale i ty rychle mizí.
Produkce končí v březnu 2026 a celkový počet vyrobených kusů není pevně stanoven. U verzí CS totiž BMW omezuje výrobu časově, nikoliv konkrétním počtem vozů. Minulé generace M2 CS se stihlo vyrobit zhruba 3300 kusů. Hodnotu tak neurčuje jen technika či výbava, ale především vzácnost a poptávka na trhu.
Pokud hledáte racionální volbu, možná vás napadne třeba Audi RS3. Jenže tohle srovnání vlastně nedává smysl. RS3 je jiný typ auta, menší, lehčí a koncepčně úplně jinde díky motoru vpředu napříč a pohonu všech kol.
BMW M2 CS hraje svou vlastní ligu. Je syrovější, mechanicky čistší a víc o řidiči než o rychlosti za každou cenu. Za podobnou cenu už máte i Porsche 911, ale bavorák je chuligán. Není to auto, které si kupujete proto, že dává smysl. Je to auto, které si kupujete proto, že ve vás něco probudí. A možná úplně nejzajímavější je, že ve výsledku dokáže nabídnout ještě lepší zážitek než větší a dražší M4 CS. Za méně peněz a bez zbytečné komplikovanosti, více v duchu starších BMW.
|Nejlevnější verze modelu
|1.942.200 Kč (BMW M2)
|Základ s testovaným motorem
|2.824.900 Kč (BMW M2 CS)
|Testovaný vůz bez příplatků
|2.824.900 Kč (BMW M2 CS)
|Testovaný vůz s výbavou
|3.341.784 Kč (BMW M2 CS)