TEST BMW X3 40d xDrive – Dálniční křižník, který se umí utrhnout ze řetězu
Třílitrový řadový šestiválec, tři sta koní, pohon všech kol a dvaadvacetipalcová kola s pneumatikami širokými až 285 milimetrů. BMW X3 40d na papíře působí jako rychlé SUV, které bude nejlépe fungovat na hladké dálnici. Ukázala se ale i druhá tvář. A byla to náramná zábava.
Design, interiér
BMW X3 se nemusí dlouze představovat. Současná generace G45 je už čtvrtým pokračováním modelu, který se během víc než dvou dekád posunul z role menší alternativy k X5 mezi nejdůležitější SUV značky. Testované provedení 40d ale při uvedení současné generace v nabídce chybělo, šestiválcový diesel dorazil až dodatečně. Jsem rád za možnost svezení, protože třílitrový naftový řadový šestiválec je dnes technikou, která z podobně velkých aut rychle mizí.
Nenápadný vůz? Ani náhodou! Šedý metalický lak Dune Grey doplňuje M Sport paket Pro, černé detaily a především obrovská 22palcová kola. Ta na autě zaujmou možná ještě víc než osvětlená maska chladiče, která po setmění vytváří poutavou tvář.
A byla to právě kola, co mě v prvních chvílích zarazilo. Dvaadvacet palců. Vpředu pneumatiky 255/35, vzadu dokonce 285/30. To jsou čísla, která vypadají spíš jako recept na efektní fotky a především na nepohodlí, obzvlášť na českých silnicích. Jenže právě tady se později ukázalo, že první dojem může docela klamat. K tomu se dostaneme.
Samotná karoserie je oproti předchozí generaci jednodušší a čistší, na délku měří 4755 milimetrů a při pohledu zvenčí své rozměry nijak neskrývá. Přesto nepůsobí neohrabaně, čemuž pomáhají relativně krátké převisy a široký postoj.
Praktickou stránku připomíná elektricky výklopné tažné zařízení, které utáhne až 2,5tunový brzděný přívěs. Víko kufru je elektrické a otevřít se dá také „mávnutím“ nohy pod zadním nárazníkem. Samotný zavazadelník nabízí podle výrobce 570 litrů, po sklopení zadních sedadel až 1700.
Působivé Merino
Uvnitř na mě testované X3 udělalo lepší dojem než na některých fotografiích. Velkou zásluhu na tom měla příplatková konfigurace s krásnou oranžovou kůží, dřevěným obložením a tmavě čalouněným stropem.
Palubní deska se před posádkou prudce svažuje dolů, takže interiér nepůsobí zbytečně mohutně. Kokpit je moderní, aniž by řidiče obklopoval displeji a příliš velkým počtem lesklých ploch (jedna výjimka to potvrzuje). Výborná jsou přední sedadla. Rozsah jejich elektrického nastavení je bohatý, nechybí nastavitelná bederní opěrka ani přifukovací boční vedení opěradla pro ostřejší jízdu, a sedák si lze mechanicky prodloužit pod stehny. Prostoru je dost: ani po několika hodinách za volantem nemám pocit, že už nevím, jak se uvelebit.
Vyhřívání i ventilace sedaček mají tři stupně. Ventilace je opravdu účinná, jen na druhý a především třetí stupeň už jsou ventilátory poměrně výrazně slyšet. Zajímavá je možnost měnit rozložení vyhřívání mezi sedákem a opěradlem – kdo chce víc tepla do zad než pod zadek, může si poměr upravit.
Tlačítka, která jsou – a ta, která chybí
Aby všechno ovládání neobstarával displej, je tu segment na středovém tunelu. Krátkým jazýčkem se volí směr jízdy, kolem něj jsou další často používané funkce a ovladače jsou mechanické. Škoda jen lesklého povrchu celé této části, která často hází nepříjemné odlesky od okolního světla. Ty člověk zachytí periferním viděním a nepříjemně odvádějí pozornost.
A zatímco volant a středový tunel ukazují, že BMW fyzická tlačítka stále umí, klimatizace je přesným opakem. Samostatných ovladačů je minimum a většinu požadavků je potřeba řešit přes centrální displej. Výdechy ve dveřích a pod displejem umožňují v pěti stupních upravovat intenzitu foukání zvlášť pro levou a pravou stranu obou předních míst.
Vzadu už X3 tak velkorysé není. Při svých zhruba 190 centimetrech si za sebe sednu, ale koleny už se dotýkám opěradla předního sedadla. Na šířku je druhá řada rovněž příjemnější pro dvojici, ve třech to je jenom na krátké výpravy. Nad hlavou mi naopak prostor nechyběl a dva cestující mohou využít širokou sklopnou loketní opěrku s držáky nápojů.
Elektronika, která opravdu pomáhá
Hodně oceňuji head-up displej. Lze upravit jeho výšku, příčný sklon i jas a vybírat z různého obsahu i formátu zobrazení. Ještě zajímavější je rozšířená realita navigace. Před odbočkou se na centrálním displeji objeví živý obraz z přední kamery a přímo do něj auto vykresluje šipky ukazující správný směr i pruh. Zní to trochu jako technologická hračka, v neznámém prostředí je to ale navýsost praktické. Po několika dnech člověk zjistí, že klasickou mapu sleduje čím dál méně.
Podobně dobře na mě působí asistovaná jízda. Kombinace adaptivního tempomatu a aktivního vedení v jízdním pruhu funguje spolehlivě i tam, kde vodorovné značení není úplně ideální. Na dálnici navíc stačí podržet směrovku a pokud je vedlejší pruh volný, auto samo přejede. V řidším provozu je to příjemná funkce, v hustším je systém přirozeně opatrnější a manévr mu zabere víc času než řidiči.
Parkovací asistent umí převzít volant, brzdu i plyn a zvládá podélná i příčná místa. Ještě zajímavější je možnost naučit vůz opakovanou parkovací trasu dlouhou až dvě stě metrů – třeba příjezd od brány ke garáži – kterou potom dokáže sám zopakovat.
Celkově kabina X3 kombinuje několik opravdu povedených řešení s módou (nešvarem) přesouvat část běžného ovládání do displeje. To první jsem si během týdne oblíbil výrazně víc než to druhé. A ani po sedmi dnech jsem si nezvykl na to, že tak dobře navržený volant a fyzická tlačítka kolem řidiče sousedí s klimatizací, kterou je potřeba lovit na obrazovce (nemluvě o dalších funkcích utopených v nabídkách).
|Naměřené rozměry zavazadelníku
|Objem zavazadelníku (l)
|570
|Délka u podlahy/pod roletkou (mm)
|929/710
|Výška pod roletkou/maximální výška (mm)
|444/740
|Šířka mezi podběhy (mm)
|1127
|Výška nakládací hrany (mm)
|758
|Max. délka za sedadlem spolujezdce (mm)
|1653
Motor, jízdní vlastnosti
Pod kapotou X3 40d pracuje technika, která začíná být i mezi velkými prémiovými SUV pomalu vzácností. Třílitrový řadový šestiválcový turbodiesel dává 210 kW, k němu se přidává 13kW elektromotor 48V mild-hybridního systému integrovaný do osmistupňové automatické převodovky. Výsledkem je systémových 223 kW, tedy 303 koní, a především 670 Nm točivého momentu. Na stovku se víc než dvoutunové X3 dostane za 5,4 sekundy a pokračovat může až na 245 km/h.
Samotná čísla přitom úplně nevystihují, jak pohon působí. Nejde ani tak o brutální kopanec po sešlápnutí plynu jako spíš o to, že síla je prakticky neustále po ruce. Převodovka řadí většinu času tak nenápadně, že o ní člověk skoro neví, a elektrická asistence pomáhá reakcím pohonu hlavně při rozjezdech a opětovném přidání plynu. Ani při pomalém doklouzání ke křižovatce a následném rozjezdu bez zastavení nemám pocit, že by automat dlouze přemýšlel, co po něm vlastně chci.
Když přijde potřeba rychlého předjetí, nabízí auto jednu sympatickou zkratku. Delším podržením levého pádla pod volantem se aktivuje desetisekundový Boost, jehož odpočet se objeví na displeji. Auto v tu chvíli podřadí na nejnižší možný rychlostní stupeň, přiostří reakci na plyn a nastaví řídicí jednotky na absolutní maximum. U testovaného mild-hybridu se navíc okamžitě přidá elektrický točivý moment, který pomůže překonat turboefekt, než se plně roztočí turbodmychadla. Není to funkce, kterou by člověk používal při každém předjíždění, ale třeba při výjezdu z obce nebo z rychlostí kolem 70 nebo 90 km/h umí s autem opravdu výrazně pohnout. Na krátký manévr je příjemné nemuset přepínat jízdní režim na středové konzole a mít všechno připravené jedním pohybem prstu.
Přitom šestiválec umí jezdit i velmi úsporně. Výrobce u této konkrétní konfigurace deklaruje kombinovaných 6,3 l/100 km. Během testovacího týdne jsem se celkově dostal na 7,6 l/100 km, ve městě na 8,0, při svižném jízdě po okreskách na 7,2 a na dálnici podle provozu a tempa na 7,2 až 8,3 l/100 km. Nejpůsobivější ale bylo klidná meziměstská plavba, při níž palubní počítač ukázal 5,4 l/100 km.
Takže ano, třílitrový šestiválec umí být překvapivě střídmý. Jenom je pochopitelně škoda jezdit s autem tohoto charakteru takovým způsobem, aby to neustále dokazoval.
Při devadesátce motor na osmý stupeň točí přibližně 1250 otáček za minutu, ve 130 km/h zhruba 1800. Právě na dálnici vynikne jedna z jeho dvou tváří nejvíc. Motor o sobě dává vědět jen minimálně, převodovka se drží vysoko, podvozek je klidný a X3 polyká kilometry s naprostou samozřejmostí. V kabině je nejvíc slyšet obtékající vzduch kolem A-sloupků a zpětných zrcátek, nikoliv šestiválec pod kapotou.
Dvě osobnosti
Jenže pak přijde prázdná okreska a X3 jako by si vzpomnělo, jakou značku má na kapotě.
Přiznávám, že právě tady mě auto překvapilo nejvíc. Od SUV s provozní hmotností 2050 kilogramů a s dvaadvacetipalcovými koly jsem čekal stabilitu, chuť jezdit hlavně rovně, tvrdost a hodně trakce. Ne to, že s ním bude taková zábava.
Testovaný vůz měl adaptivní podvozek a variabilní sportovní řízení. Původní konfigurace sice počítala s dvacetipalcovými koly, během testu ale X3 stálo na 22palcových discích s pneumatikami 255/35 R22 vpředu a 285/30 R22 vzadu. Při pohledu na třicetiprocentní profil zadních pneumatik jsem před první jízdou čekal rány, odskakování a neustálé připomínání toho, že design dostal přednost před komfortem.
Nestalo se.
Právě práce podvozku je možná největším překvapením celého auta. Ano, na hladkém asfaltu působí auto skoro jako by jelo po kolejích, což člověk od širokých pneumatik čeká. Podstatnější je, co se děje na rozbitých českých okreskách. Ani tam kola nemají tendenci nepříjemně odskakovat a adaptivní tlumiče dokážou nerovnosti filtrovat překvapivě účinně. Karoserie přitom nezůstává rozvolněná nebo rozhoupaná, podvozek ji stále drží velmi pevně pod kontrolou.
Po pár kilometrech jsem tak přestal řešit, že jedu na dvaadvacítkách. A to je možná ta největší pochvala, kterou lze kombinaci tak velkých kol a nízkoprofilových pneumatik dát.
Čím rychleji jsem jel, tím zajímavější X3 bylo. Do zatáček se skládá ochotně, změny směru zvládá překvapivě rychle a jeho hmotnost začne být zřetelná podstatně později, než bych předpokládal. Není to malé auto a fyziku samozřejmě obejít neumí, přesto jsem za volantem neměl pocit, že bych musel s každou zatáčkou bojovat proti dvěma tunám hmotnosti.
Svou roli hraje i systém pohonu všech kol xDrive. BMW u něj pracuje s proměnlivým rozdělováním hnací síly mezi nápravy, ale za volantem je důležitější výsledek než konkrétní procenta. Pod plynem působí X3 výrazně zadokolkovým dojmem, velmi ochotně se nechá vést do zatáčky a nedotáčivost nastupuje překvapivě pozdě. Ani při důraznějším výjezdu nemá auto tendenci hned utíkat po předních kolech ven a hlavně – sílu 670 Nm dokáže přenášet na silnici bez zbytečného dramatu. Pohon všech kol, geometrie podvozku, široké pneumatiky a elektronika tak společně dávají autu podstatně větší ochotu zatáčet, než jeho hmotnost a rozměry napovídají.
Stejně dobře do celku zapadá řízení. Není nepříjemně těžké ve městě, ale zároveň nepůsobí přehnaně lehce při vyšším tempu. Reakce kolem středové polohy jsou rychlé a přesné a mně vyhovovala i míra zpětné vazby od předních kol. Při přidání plynu v zatáčce jsem dobře cítil, co se pod autem děje a kolik prostoru ještě zbývá.
To všechno dohromady vytváří právě onu druhou tvář X3 40d. Jednu chvíli jedete stotřicítkou na osmý stupeň, motor si ševelí a auto jede v podstatě samo. Pak sjedete z dálnice, přitvrdíte tempo a z pohodlného cestovního SUV je najednou pevné, přesné a překvapivě hravé auto.
Takovou zábavu bych od dvoutunového SUV opravdu nečekal.
|Nejbližší konkurenti
|Audi Q5 SUV
|Mercedes-Benz GLC
|Range Rover Velar
|Varianta
|Q5 TDI quattro S tronic 220 kW
|GLC 450 d 4MATIC
|D300 AWD Belgravia Edition
|Motor
|3,0 V6 TDI, 48V MHEV plus, 2967 cm³
|3,0 R6 turbodiesel, 48V MHEV, 2989 cm³
|3,0 R6 turbodiesel, MHEV, 2997 cm³
|Nejvyšší kombinovaný výkon (kW/min)
|220/3620–3750 + až 18 kW MHEV plus
|270/ – + až 17 kW ISG
|221/4000
|Největší kombinovaný točivý moment (Nm/min)
|580/1500–3620
|750/1350–2800
|650/1500–2500
|Převodovka
|7st. dvouspojková S tronic, quattro
|9st. automatická 9G-TRONIC, 4MATIC
|8st. automatická, AWD
|Maximální rychlost (km/h)
|250
|250
|210
|Zrychlení 0–100 km/h (s)
|5,0
|4,7
|6,5
|Kombinovaná spotřeba (l/100 km, WLTP)
|5,8–6,8
|6,2–7,0
|7,3
|Pohotovostní/celková hmotnost (kg)
|2060 bez řidiče (2135 s řidičem)/2700
|2070 EU/2620
|2049 DIN (2124 EU)/2710
|Rozměry d × š × v (mm)
|4717 × 2155 × 1625–1662
|4716 × 2076 × 1640
|4797 × 2147 × 1683
|Objem zavazadelníku (l)
|520
|620
|552
|Rozvor (mm)
|2823–2828
|2888
|2874
|Nejvyšší hmotnost brzděného/nebrzděného přívěsu (kg)
|2400/750
|2500/750
|2500/750
|Cena od (Kč)
|1.848.900 Kč
|2.117.500 Kč
|2.282.832 Kč
|Srovnatelná výbava s testovaným kusem
|Audi Paket S line + metalický lak, kožené čalounění, adaptivní podvozek, pokročilé jízdní a parkovací asistenty, prémiové audio, ventilace sedadel, vyhřívání vpředu/vzadu a volantu, nezávislé topení, elektrické tažné zařízení, tmavá skla, největší dostupná kola
|AMG Line + metalický lak, kožené čalounění, adaptivní podvozek/AIRMATIC, pokročilé jízdní a parkovací asistenty, DIGITAL LIGHT, Burmester, ventilace sedadel, vyhřívání vpředu/vzadu a volantu, nezávislé topení, tažné zařízení, největší dostupná kola
|Belgravia Edition D300 AWD; sériově mj. kůže, průhledový displej, Meridian a podle tabulky pro D300 22″ Style 1075; doplnit Driver Assist Pack, Extreme Cold Climate Pack, Towing Pack a odpovídající parkovací/zatemňovací výbavu
Závěr
Největším překvapením tak pro mě nakonec nebyl ani výkon motoru, ani 670 Nm, ale způsob, jakým podvozek zvládá dvaadvacetipalcová kola. K tomu se přidává výborné řízení, silný a kultivovaný řadový šestiválec a pohon všech kol, který autu dává jistotu, aniž by z něj udělal obyčejné tupé SUV. Právě třílitrový diesel je navíc připomínkou techniky, která se dnes už moc nevidí a která v autě tohoto typu stále dává velký smysl.
Bez výhrad to samozřejmě není. Některé funkce klimatizace bych raději ovládal fyzickými tlačítky, lesklá středová konzola umí nepříjemně odrážet světlo a vzadu bych vzhledem k velikosti auta čekal o něco víc místa pro kolena. A cena přes 2,45 milionu korun už je částka, při které člověk začne přemýšlet i o větších modelech. Jenže po týdnu jsem si z X3 40d neodnášel pocit, že jde jen o drahé a rychlé SUV. Spíš o velmi schopné auto, které zvládá být pohodlným dálničním křižníkem i překvapivě zábavným společníkem na okresce – a právě tahle dvojí tvář mu sedí ze všeho nejvíc.
|Nejlevnější verze modelu
|1.535.300 Kč (X3 SAV, 20 xDrive, 2,0 l benzín MHEV, 153 kW, 8st. automatická Steptronic, xDrive)
|Základ s testovaným motorem
|1.758.900 Kč (X3 SAV, 40d xDrive, 3,0 l R6 diesel MHEV, 223 kW, 8st. automatická Steptronic, xDrive)
|Testovaný vůz bez příplatků
|1.758.900 Kč (X3 SAV, 40d xDrive, 3,0 l R6 diesel MHEV, 223 kW, 8st. automatická Steptronic, xDrive)
|Testovaný vůz s výbavou
|2.454.638 Kč (X3 SAV, 40d xDrive, 3,0 l R6 diesel MHEV, 223 kW, 8st. automatická Steptronic, xDrive)