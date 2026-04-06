TEST BYD Atto 2 DM-i Boost – Nedejte na první dojem
Modelem Atto 2 obohacuje čínská automobilka BYD nabídku kompaktních SUV na evropském trhu. Vzhledem k příznivé ceně a bohaté výbavě se člověk skoro ptá, jak to bude v praxi fungovat. Vyzkoušeli jsme lépe vybavenou verzi s vyspělým plug-in hybridem.
Design, interiér
Už nějaký čas se učím znát čínské automobilky, které velmi dravě pronikají na český trh. Zatímco jména některých značek nedokážu stále z paměti vylovit, jiné mi v ní utkvěly překvapivě rychle a snadno. Sem patří kromě Omody a Jaeca, které náleží do skupiny Chery, také značka Leapmotor, jenž je pro změnu součástí skupiny Stellantis. Třetí značkou pocházející ze země za Velkou čínskou zdí, která mi rychle utkvěla v hlavě, je BYD. Že se jedná o zkratku Build Your Dreams (postav nebo spíš zhmotni si svůj sen), už jistě víte.
Zejména větší modely Seal se vyznačují působivým designem, kdy jejich plochá příď spolu s kulatou zádí ve mně trochu evokuje některé modely firmy Porsche.
Model Atto 2 má tvary karoserie zcela jiné, jakoby ani nepatřil do rodiny vozů značky BYD. Na první pohled může trochu připomínat současnou generaci Suzuki Vitara, teprve druhý odhalí jistou svébytnost a také působivost. Přední část sice není tak efektní jako u větších modelů, přesto je stále výrazná, a to i díky světlometům. Ty jsou výhradně diodové, přičemž proužek denního svícení dává attu 2 vizuální podpis.
Při pohledu zezadu zaujme standardně montovaný střešní spoiler. Zda skutečně pomáhá zlepšovat obtékání vzduchu, nebo se jedná jen o efektní doplněk, tiskové materiály nespecifikují. Přikláněl bych se ale spíš k tomu prvnímu, tedy že skutečně vylepšuje aerodynamiku.
Atto 2 se vyrábí od března 2024, kdy se uvedla čistě elektrická verze. Na českém trhu se nabízí ve třech úrovních – Active, Boost a Comfort, které se neliší pouze výbavou, ale také technikou. Comfort tak disponuje větší baterií s kapacitou 64,8 kWh (ostatní mají 45,1 kWh) nebo zadní víceprvkovou nápravou (zbylé verze využívají torzní příčku). Liší se také poloha voliče samočinné převodovky. V listopadu 2025 nabídku doplnil plug-in hybridní pohon DM-i. V tomhle případě jsou v nabídce verze pouze dvě – Active a testovaná Boost. Opět se neliší pouze výbavou, ale také technikou, kdy Active nabízí celkový výkon pohonné jednotky 122 kW, kdežto testovaná Boost se chlubí mnohem slibnějšími 156 kW. O pohonu podrobněji dále.
Zaujme i rodiny
Při délce 4330 mm a zároveň rozvoru 2620 mm nabídne atto 2 až překvapivě štědrý vnitřní prostor. Pokud si při svých 170 cm nastavím sedadlo řidiče tak, abych mohl pohodlně řídit, a posadím se „za sebe“, mám zejména v oblasti kolen až nadbytek prostoru. Dokonce i když přední sedadlo posunu zcela dozadu, mohu se ve druhé řadě usadit. Pravda, prostoru nazbyt už není, přesto mi před koleny pár centimetrů zbývalo.
Zadní lavice je umístěna ve správné výšce a samotné sedáky jsou poměrně dlouhé. Také sklon sedáku je vyhovující, takže posez je až překvapivě komfortní, kdy sedák podepírá stehna po celé délce. Štědrý prostor je ale také ve svislém směru a dokonce i na šířku. Samotné sedáky jsou ale spíše užší, což si uvědomíte v okamžiku, kdy budete potřebovat upoutat bezpečnostním pásem dětskou sedačku běžných rozměrů.
Pojďme do první řady. Rozsah nastavení sedadla řidiče je značný, a to zejména v podélném směru. Sedadlo řidiče se standardně nastavuje elektricky, a to i v nižší úrovni Active. Tak jako u jiných čínských aut i v tomhle případě chybí možnost měnit sklon sedáku. Pozice je spíše vyšší. Tvar i rozměry předních sedadel ale zaslouží jen chválu, méně již béžové čalounění, které mělo testované auto. V nabídce je coby alternativa černé, přičemž u obou linií jsou k dispozici obě barvy čalounění bez příplatku.
Charakter interiéru určuje rozměrný středový tunel. Volič samočinné převodovky se v porovnání s elektrickou verzí atto 2 přestěhoval na sloupek řízení (volantu). Tak jako u větších modelů i zde je jen minimum fyzických tlačítek. Ta jsou soustředěna do přední části středové konzoly a zapínají například program rychlého odmlžení čelního skla, lze tady přepínat jízdní režimy nebo otočným kolečkem ovládat hlasitost audia. A dále tlačítko spouštění motoru, které je uprostřed, aktivace funkce samočinného zabrzdění vozidla v režimu D při zastavení (rozjedete se přidáním plynu, nikoliv pouhým povolením brzdového pedálu) a také přepínač režimů EV/HEV.
Vpředu je na šikmé ploše prostor na odložení dvou mobilních telefonů, přičemž nechybí bezdrátové nabíjení smartphonu výkonem 15 kW. V elektrické verzi atto 2 je k dispozici dokonce rychlejší 50kilowattové nabíjení.
Atto 2 se nabízí se dvěma verzemi dotykové obrazovky. S testovanou verzí Boost se pojí ta větší s úhlopříčkou 12,8 palce, která doplňuje 8,8palcový digitální přístrojový štít. Pojí se s ní audio s osmi reproduktory, naproti tomu navigace je k dispozici standardně u všech verzí.
Rozvržení funkcí na obrazovce je celkem logické s tím, že k menu se základním nastavením stačí přejet prstem po obrazovce dolů podobně jako u omody a jaecaa. Zbytek podmenu je seřazen v levém sloupci. Ovládání vozu má však i některé zvláštnosti. Třeba zapínání osvětlení není na levé páčce, ale musíte do podmenu „světla“ na obrazovce a teprve tady osvětlení zapnete. A to včetně denního svícení, mlhovky a také zde nastavíte sklon předních svítilen. Na levé páčce ovládáte pouze přepínání dálkového a potkávacího světla a otočnou objímkou nastavujete režim stěračů. Na pravé straně je už zmíněný volič převodovky.
Praktičnost modelu Atto 2 DM-i ale nepramení pouze z rozměrného interiéru, ale také ze solidního zavazadlového prostoru. Základní objem činí 425 litrů, po zvětšení je k dispozici až 1335 litrů. Ložná plocha je pravidelná, dlouhá 750 mm, nejmenší šířka činí 935 mm a výšku nakládací hrany jsem změřil 790 mm. Je tedy příjemně nízká. Výška po plato činí 390 mm a největší ložná délka při sklopených opěradlech zadní lavice a pravém předním sedadle posunutém úplně dopředu je 1640 mm. Ložná plocha je rovná, což chválím. Teď si ale pojďme říci, čím je plug-in hybrid modelu Atto 2 tak zajímavý.
Motor, jízdní vlastnosti
Nejzajímavějším je na modelu Atto 2 DM-i jeho plug-in hybridní pohon. Výrobce jej označuje jako Super hybrid s technikou DM-i. Hybridní architektura je založena primárně na elektrickém pohonu, kdy se kombinuje trakční elektromotor synchronního typu s permanentním magnetem s poměrně vysokým výkonem 145 kW a maximem točivého momentu 300 N.m s baterií typu LFP s kapacitou 18 kWh. Naproti tomu spalovací motor je výrazně skromnější, když nabízí objem 1,5 litru, obejde se bez přeplňování a disponuje výkonem na pohled nevýrazných 72 kW při 6000/min a maximem točivého momentu 122 N.m při 4000 otáčkách za minutu. Systémový výkon BYD udává 156 kW a maximální točivý moment 300 N.m.
Už z uvedených parametrů je zřejmé, že spalovací motor se v pohonu DM-i využívá pouze jako podpora, nikoliv jako hlavní hnací agregát. Spalovací čtyřválec pojmenovaný Xiaoyun nabízí vynikající termodynamickou účinnost až 43,04 procent, což je špičková hodnota mezi velkosériově vyráběnými agregáty světové produkce.
Motor využívá sofistikované chlazení s oddělenými okruhy pro hlavu a blok. Pracuje v Atkinsonově cyklu (zkrácený expanzní zdvih vůči kompresnímu), což umožnilo dosáhnout velmi vysokého kompresního poměru 15,5:1. A jak známo, s rostoucím kompresním poměrem roste termodynamická účinnost pístového stroje.
BYD pohon označuje jako elektrický hybridní systém (EHS). Koncept pohonu na první pohled trochu připomíná systém Hondy, případně Mitsubishi. V některých režimech ale také systém Nissanu. Základem jsou dva elektrické stroje vzájemně uspořádané paralelně, přičemž soustava si vystačí pouze s redukčním převodem. Není zde tudíž vícestupňová převodovka.
Pokud je baterie dostatečně nabitá, můžete zvolit režim EV, přičemž výrobce udává dojezd až 90 km, v praxi není problém se této hodnotě přiblížit. V infotainmentu si můžete nastavit úroveň rekuperace v „kolonce“ Regenerativní brzdný systém (skutečně je to takhle napsáno), a to ve dvou režimech – standardní a vysoký. I ve druhém jmenovaném je však elektrické brzdění velmi slabé, takže zpomalovat musíte klasicky brzdou. Dávkování brzdného účinku má k ideálu daleko. Při prvním sešlápnutí až do přibližně poloviny zdvihu pedálu máte pocit, že auto skoro nebrzdí. Teprve výraznější sešlápnutí donutí vůz zpomalovat výrazněji. Tohle přesně koresponduje s malou rekuperací.
Spotřeba paliva velmi závisí na tom, zda máte nabitou baterii. My jsme jezdili za 3,8 až 5 litrů na 100 km, pokud ale baterii nabijete, skutečně není ani v hybridním režimu problém vejít se do dvou litrů. Spotřeba elektřiny nám vycházela na 6,3 kWh. Rychlost nabíjení ničím nevybočuje ze zavedeného standardu vozů PHEV. S úrovní Boost se pojí výkonnější palubní nabíječka 6,6 kW AC (verze Active má 3,3 kW AC). Z 15 na 100 procent činí doba nabíjení tři hodiny. Zvláštností je funkce V2L, která umožňuje z vozidla napájet externí spotřebiče, a to až do výkonu 3,3 kW.
Jízdní vlastnosti jsou průměrné. Podvozek by ale mohl být komfortnější, z mého pohledu je tak odpružení šasi zbytečně tvrdé. Při svižnější jízdě v zatáčkách to však oceníte. Zde je ale limitujícím faktorem řízení, které je pouze průměrné co do přesnosti i citlivosti. Samozřejmě v měřítkách moderních vozů. V praxi to ale v podstatě nevadí a lze si na to bez problému zvyknout.
|BYD Atto 2 DM-i Boost
|MG ZS Hybrid+
|Hyundai Kona Hybrid
|Zdvihový objem [cm3]
|1498
|1498
|1580
|Výkon [kW]
|156 (soustavy)
|145 (soustavy)
|102 (soustavy)
|Točivý moment [N.m]
|300 (soustavy)
|250
|265
|Převodovka
|Samočinná jednostupňová
|Samočinná 3+1stupňová
|Samočinná šestistupňová dvouspojková
|Max. rychlost [km/h]
|180
|168
|165
|Zrychlení 0-100 km/h [s]
|7,5
|8,7
|11
|Kombinovaná spotřeba dle WLTP [l/100km]
|1,8
|5,0-5,1
|4,6-4,8
|Vnější rozměry [mm]
|4330 x 1830 x 1675
|4430 x 1818 x 1635
|4350 x 1825 x 1570
|Rozvor [mm]
|2620
|2610
|2660
|Zavazadlový prostor [l]
|425-1335
|443-1457
|466-1300
|Základní cena [Kč]
|769.000
|524.990 (akční cena)
|784.990 (akční cena)
Závěr
BYD Atto 2 DM-i představuje velmi zajímavé obohacení třídy kompaktních SUV. V mnoha ohledech čínská novinka příjemně překvapila. Kvalita zpracování a výroby je velmi dobrá, výbava bohatá, cena příznivá a samotný plug-in hybridní pohon je určitě tím lepším na trhu. Auto také solidně jezdí, nejsilnější stránkou je vnitřní prostornost, rozměrná sedadla a zavazadelník větší, než očekáváte.
Slabinou je nemožnost připlatit si za zvolené prvky výbavy, k dispozici je tak pouze metalický lak. Také jízdní vlastnosti by mohly být komfortnější, podvozek je tak zbytečně tuhý, což jinak příznivý dojem z vozu trochu kazí.
|Nejlevnější verze modelu
|689 000 (Atto 2 DM-i Active/122 kW)
|Základ s testovaným motorem
|769 000 (Atto 2 DM-i Boost/156 kW)
|Testovaný vůz bez příplatků
|769 000 (Atto 2 DM-i Boost/156 kW)
|Testovaný vůz s výbavou
|788 000 (Atto 2 DM-i Boost/156 kW)