TEST Chery Tiggo 7 PHEV Family edition – Super auto pro mladé rodiny
Model Tiggo 7 zastupuje automobilku Chery ve třídě kompaktních SUV. Zaujme příznivou cenou, bohatou výbavou a také důrazem na rodinné cestování. Ale čím ještě?
Design, interiér
Automobilka Chery je jednou z nejagilnějších čínských výrobců vozidel na evropském trhu. Pokud jde o Chery v Česku, tak častěji než na vozy nabízené pod mateřskou značkou narazíte na značky Omoda a Jaecoo, které se v české kotlině velmi dobře etablovaly.
První Chery Tiggo 7 se objevilo na trhu v roce 2016, v Evropě se však neprodávalo. Od roku 2019 se nabízí druhá generace, která v roce 2023 prodělala modernizaci a je dostupná v Česku. Tvary karoserie nezapřou čínský původ, na druhou stranu jsou určitě zajímavé. Zejména přední část upoutá rozměrnou maskou chladiče, jejíž zvláštností je, že nemá otvory pro přívod chladicího vzduchu k pohonné jednotce. Zajímavé jsou také úzké světlomety, výhradně diodové. Pokud ale toužíte po vyšší úrovni osvětlení (matrix), tak to tenhle vůz nenabízí ani ve vyšší výbavě Unique.
Na českém trhu je Chery Tiggo 7 dostupné se třemi pohonnými jednotkami. Kromě testovaného plug-in hybridu můžete zvolit i klasický hybrid (HEV) a pro konzervativnější zákazníky je k dispozici ryzí spalovací pohon.
Testovaná výbava Family edition je ve standardu velmi bohatá. Vše, co vidíte na fotkách, je v základu. Z pohledu zákazníka navyklého na evropské, ale i japonské či korejské výrobce aut je možná trochu překvapením nulové množství příplatkové výbavy. Pokud chcete více, musíte zvolit vyšší verzi Unique. V porovnání s testovanou Family edition však stojí o 180.000 korun více. Namísto látkových sedadel dostanete potahy z umělé kůže, samotná sedadla budou elektricky nastavitelná s pamětí a také odvětrávaná, nechybí například elektricky ovládané víko zavazadelníku, panoramatické střešní okno nebo bezdrátové nabíjení mobilního telefonu výkonem 50 W. Na tohle všechno musíte v případě testované výbavy zapomenout.
Velmi dobře si Tiggo 7 umíme představit jako vůz pro mladé rodiny s malými dětmi. A pro tyto účely výbava testované verze zcela dostačuje. Spíše než vybrané luxusní prvky rodina ocení třeba velký vnitřní prostor ve druhé řadě sedadel. Se svými 170 cm se dozadu za sedadlo řidiče nastavené pro sebe na řízení velmi pohodlně usadím. A ještě mi před koleny zbývá skoro dvacet centimetrů. Navíc pozice sezení je příjemnější než v mnoha dražších vozech renomovaných značek. Sedák podpírá stehna v celé délce, což není vždy pravidlem. Ano, sedí se trochu jako za stolem, ale to v praxi ničemu nevadí. Pochvalu zaslouží také látkové čalounění sedadel, ve kterém se v parnech potíte určitě méně než na umělé kůži.
Zavazadelník má udávaný základní objem 500 litrů dle metodiky VDA, po zvětšení 1305 litrů. Naměřená nejužší šířka činí 980 mm, ložná délka v základní konfiguraci 835 mm. Při nakládání musíte předměty zvedat do výšky minimálně 780 mm a vzdálenost podlahy od plata činí 430 mm. Pokud sklopíte pravou stranu opěradla, vznikne rovná ložná plocha, která umožní převážet předměty dlouhé až 1870 mm (při posunutí pravého předního sedadla zcela dopředu).
Nic pro dlouhány
Pojďme ale dopředu. Přední sedadla na první pohled vypadají spíše jako z nějaké sportovně laděné verze. Vyznačují se na pohled výrazným bočním vedením a uvedenému dále nahrává skutečnost, že jsou vybaveny integrovanými opěrkami hlavy. Prvotní nadšení ale trochu opadne poté, co do nich usednete. Boční vedení není zdaleka takové, jaké slibuje na pohled, což ale vadí méně než nenastavitelné opěrky hlavy. I se svými 170 cm bych uvítal možnost si je nastavit trochu výše.
Palubní deska ničím nevybočuje ze standardu čínských vozidel. Na první pohled velmi připomíná interiér v Omodě 5, kterou dobře znáte z našeho dlouhodobého testu. Jde zejména o obě obrazovky, kdy ta před řidičem je s úhlopříčkou 12,3 palce stejně velká jako centrální dotyková pro infotainment. Výhled na přístrojový štít je ale trochu omezený, kdy při svých 170 cm mám sedadlo řidiče nastavené nejníže, dvousměrně stavitelný volant naopak skoro nejvýše a stejně mi věnec malinko zakrývá horní dva rohy obrazovky. V porovnání s původní námi testovanou Omodou 5 je to ale výrazně lepší (u modernizované Omody 5 údajně došlo také ke zlepšení).
Jenže zatímco u Omody 5 je pouze ta obrazovka, u tigga 7 máte navíc také fyzická tlačítka pro ovládání samočinné dvouzónové klimatizace. Teplotu tak nastavíte tlačítky zcela vlevo nebo tak můžete učinit posuvem sloupečku na displeji. Má to však jednu zvláštnost. Spínači nastavujete pouze teplotu na straně řidiče nebo sjednocenou pro obě zóny. Pokud si chce změnit teplotu spolujezdec, nezbývá mu než tak učinit na displeji přes virtuální ovladač.
V základní konfiguraci je obrazovka rozdělená na tři části, což zaručuje vcelku pohotový přístup do požadovaných podmenu. Stejně jako u Omody 5 nechybí velmi dobře vyřešený rychlý přístup k nastavení důležitých prvků vozidla. Stačí prstem přejet po displeji dolů a otevře se menu, kde vypnete třeba pípání při překročení nejvyšší dovolené rychlosti dané místní značkou. Značky ale systém stále čte, což je skvělé. Také je zde deaktivace systému DMS, který hlídá vaši pozornost. I to je dobré, jelikož se stačí i jen malou chvíli dívat třeba na infotainment a už začne pípat.
Připoutejte se, prosím
Jsou ale i věci, které musíme kritizovat. Ve zmíněném roletovém menu nastavení totiž ovládáte také elektricky ovládanou parkovací brzdu. Ta tudíž nemá fyzické tlačítko, ale pouze virtuální EPB. Pokud s vozem manévrujete třeba v podzemní garáži, nastane zajímavá situace. Elektronickým voličem na středovém tunelu (opět rozdíl oproti Omodě 5, která jej má coby drobnou elektronickou páčku na sloupku volantu) zvolíte zpátečku, na displeji se vám zobrazí couvací kamera, mimochodem s velmi dobrým rozlišením. Povolíte brzdu a… nic. Auto nejede. Parkovací brzda je totiž stále aktivovaná.
Stačí otevřít menu nastavení vozu a tam ji odbrzdit. Problém je, že pokud se zobrazuje obraz z kamery, nelze zmíněné menu otevřít. Přejetí prstem po obrazovce tak nedělá nic a vlastně se nelze dostat ani nikam jinam. Řešením je buď brzdu deaktivovat před zařazením zpátečky, nebo se připoutat, a to se EPB odbrzdí samočinně po přidání plynu.
Co naopak musíme pochválit, je možnost nastavit si výškově horní kotevní úchyt bezpečnostních pásů. Věc dnes stále méně obvyklá. A také ovládání skel dveří, které má na panelu u řidiče všechna čtyři tlačítka se dvěma polohami, tudíž lze i zadní okna stáhnout na jedno ťuknutí.
Při současném ostrém slunci si také nelze nevšimnout stínících rolet. Nechybí jim osvětlené zrcátko, ale spíše než o to jde o jejich vyklápění. Jsou totiž dost utopené ve stropnici a zároveň tenké, takže při vyklápění je nemáte prsty moc za co chytit. Pomohlo by zvětšení mezery mezi nimi a plochou stropnice alespoň na jedné straně, což jsme u některých aut už také viděli.
Naopak v deštivém dni oceníte normální ovládání stěračů na pravé multifunkční páčce, které zahrnuje také regulaci citlivosti čidla deště. Opět se otřeme o již několikrát zmíněnou Omodu 5, u které jsme tohle řešení velmi postrádali.
Motor, jízdní vlastnosti
Testované Tiggo 7 PHEV pohání plug-in hybridní hnací ústrojí. Jeho základem je přeplňovaný čtyřválec 1.5 SQRH4J15 s přímým vstřikováním benzinu (s tlakem 350 barů). Jeho výrobcem je společnost ACTECO, která spadá do portfolia značek skupiny Chery. Jedná se o agregát určený pro kombinaci s hybridním nebo plug-in hybridním pohonem.
Pracuje v Millerově cyklu, turbodmychadlo pracuje s elektricky ovládaným obtokem a vodním chladičem stlačeného vzduchu. Čerpadlo chladicí kapaliny pohání samostatný elektromotor a termostat je elektronicky řízený. Měnitelné je také chlazení pístů ostřikem oleje. Přímé vstřikování s tlakem 350 barů využívá v režimu ohřívání motoru vícenásobný vstřik, který snižuje množství nespáleného benzinu pronikajícího do oleje, což má na životnost agregátů příznivý vliv. Zajímavostí je, že se motor obejde bez pohonu příslušenství (kompresor klimatizace je také elektrický). Firma Chery, respektive ACTECO, udává vynikající termodynamickou účinnost až 44,5 procenta. K tomu přispívá také vysoký statický kompresní poměr 14,5:1. Motor se vyznačuje výrazně nečtvercovou koncepcí s vrtáním 72 mm při zdvihu pístů 92 mm.
Základem plug-in hybridního pohonu je jednostupňová samočinná převodovka 1DTH typu 130, která při jízdě pracuje podobně jako variátor. Tedy s plynulou změnou převodu. Je to v podstatě ústrojí, v němž se stýká spalovací motor a dva elektrické točivé stroje synchronního typu s permanentním buzením magnetem a chlazené olejem. Generátor EM1 se točí stále a kromě dobíjení baterie přímo napájí trakční motor EM2. A také startuje spalovací motor (klasický startér chybí). Trakční motor EM2 roztáčí přední nápravu samostatně nebo v kombinaci se spalovacím čtyřválcem. A také rekuperuje brzdnou energii. Od zbytku pohonu je oddělitelný třecí spojkou. Hnací ústrojí může pracovat v celkem 8 režimech, přičemž vůz se vždy rozjíždí na elektřinu. Spalovací motor se přidává až od určité rychlosti (cca 50–60 km/h). Výkon elektromotorů činí 150 kW, systémový výkon dosahuje 205 kW. Plug-in hybridní pohon pracuje v osmi režimech toku energie, kde nechybí sériový, respektive paralelní hybrid, režim dobíjení baterie nebo jízda čistě na elektřinu.
Po usednutí vás nejprve zarazí chybějící tlačítko spouštění pohonu. K probuzení hnacího agregátu stačí sešlápnout brzdový pedál. V tu chvíli je vozidlo připraveno k jízdě. Vůz se rozjíždí vždy na elektřinu, spalovací agregát se přidává při rychlostech 50 až 60 km/h, přirozeně v závislosti na požadovaném výkonu pohonu, ale také stavu nabití baterie. Ta je typu LFP s kapacitou 18,4 kWh. Nabíjet ji lze pomalu střídavým proudem maximálním výkonem 6,6 kW nebo rychle stejnosměrným proudem výkonem až 40 kW. Jízda je tichá a plynulá, hlavně však dynamická. Auto skutečně zrychluje působivě. Při dálniční rychlosti s převahou pohonu spalovacím agregátem si je potřeba zvyknout na trochu nezvyklý zvuk, který čtyřválec produkuje.
Řidič má k dispozici tři jízdní režimy. Stejně jako u Omody 5 trochu vadí, že implicitně je nastavený mód Eco, v němž je dynamika jízdy nevýrazná. K přepnutí do normálního nebo sportovního režimu slouží otočný ovladač za pákou voliče převodovky.
Jízdní vlastnosti tigga 7 jsou bezproblémové. Škoda jen, že podvozek, přesněji pérování, není o špetku měkčí. Prospělo by to jízdnímu komfortu, který je tak nanejvýš průměrný. Potěšilo nás ale řízení, jež se chová přirozeně a pracuje plynule. Opět v porovnání s Omodou 5 velké zlepšení. Jízdním vlastnostem velmi prospívá zcela nezávislé zavěšení zadních kol na čtyřprvkové nápravě. Tohle řada evropských konkurentů nenabízí.
Spotřebu paliva výrobce udává 2,4 litru na 100 km dle WLTP. Při nabité baterii skutečně není problém jet třeba za 3,5 litru na 100 km. Při vybité ale počítejte se 7,5 litry na 100 km, navzdory údaji výrobce 4,2 litru na 100 km (při vybité baterii).
Závěr
Chery Tiggo 7 určitě není vozem bez chyb, ale většinou jsou to jen drobnosti. Jako celek je vcelku zdařilé, nabízí výbornou dynamiku, hospodárný provoz, chytře vyřešený plug-in hybrid a také bohatou výbavu za příznivou cenu. Kladem je také velký vnitřní prostor a solidní zavazadelník. Vhod přijde také velkorysá záruka 7 let. Tiggo 7 je tak opravdu skvělým tipem pro mladé rodiny, na které dle našeho názoru primárně cílí.
|Nejlevnější verze modelu
|699.900 (benzin Comfort)
|Základ s testovaným motorem
|759.000 (PHEV Family edition)
|Testovaný vůz bez příplatků
|759.000 (PHEV Family edition)
|Testovaný vůz s výbavou
|759.000 (PHEV Family edition)