TEST Citroën C3 Aircross Hybrid 145 Automatic – Trumfne druhé nejlevnější sedmimístné auto dacii?
V životě většinou platí, že nejlepší je to druhé nejlevnější. Sedmimístný Citroën C3 Aircross je cenově jen těsně nad Dacií Jogger. Vyplatí se tedy pár tisíc připlatit?
Design, interiér
Standardní, tedy kratší Citroën C3, to má těžké, protože v jeho segmentu malých crossoverů je opravdu nabitá a početná konkurence. Prodloužený aircross však nabízí trumf v podobě možnosti sedmi míst k sezení. Tím se nám okruh konkurentů v nejlevnější cenové smršťuje především na Dacii Jogger. Ještě tu máme čínské SWM Tiger, sedmimístné SUV s cenou od 519.000 Kč, ale to nepovažuji za přímého konkurenta. Tiger je tvrdý pracovní nástroj se slabým a hrubým atmosférickým motorem, servisní síť je navíc velmi řídká a dlouhodobé zázemí nejasné.
C3 Aircross se základním stokoňovým turbotříválcem začíná na 455.000 Kč. Dvě zadní výklopné sedačky dostanete v rámci paketu 7 míst za 30.00 korun, ale musíte sáhnout alespoň po prostřední výbavě Plus za 505.000 Kč. Nejlevnější sedmimístný aircross tak vychází na stále přijatelných 535.000 Kč.
Už tak jde o poměrně bohatě vybavené auto. V interiéru jsou velmi pohodlná sedadla, na kterých si citroën zakládá, a do ruky vám padne (nepravou) kůží potažený volant. Klimatizace je automatická, na palubce je desetipalcový dotykový displej, světlomety jsou LEDkové. Do výbavy Plus se vešla třeba i couvací kamera a 6 reproduktorů. Zrcátka jsou elektricky sklopná a vyhřívaná.
Zvenčí aircross maskuje svou délku pod 4,4 metru svalnatým postojem. Vysokou stavbu karoserie doplňuje robustní příď s novým logem značky, které je vlastně retrem zcela původního loga. Při představení nové C3 jsem si na nový designový jazyk nemohl zvyknout, ale teď mi vlastně mezi záplavou unifikovaného designu připadá příjemně vtipný a osobitý. Auto potěší také velkorysou světlou výškou. A statické zatížení střechy je až do 400 kilogramů, to z něj dělá ideálního adepta nejen pro montáž střešního stanu.
Citroën C3 Aircross Hybrid 145 Automatic |
Nejen tvrdé plasty
Náš testovaný vrchol Max navíc dostal broušené liťáky, zadní LED světla a dvoubarevné lakování karoserie. Uvnitř vás přivítá kombinace černé látky a světle šedé koženky. Hned po usazení za volant si však všimnete zajímavého paradoxu. C3 Aircross stojí na platformě koncernu Stellantis původně vyvinuté pro rozvojové trhy, což nese i specifická rozpočtová řešení. Zapomeňte na bezklíčové odemykání nebo startování tlačítkem, i s maximální výbavou musíte zasunout klasický fyzický klíč do spínací skříňky a otočit jím.
Kabina je sice stále plná tvrdých plastů, ale mají příjemné textury a mnohé plochy jsou potaženy kontrastním textilem. Týden před aircrossem jsem testoval vrcholnou Dacii Duster, která byla uvnitř striktně tvrdá, plastová a tmavá. Atmosféra v aircrossu je pro mě příjemnější, humánnější a přesto stále bytelná a praktická. Také lícování a celkové zpracování snese přísná měřítka.
Řidič i spolujezdec mají nad hlavou královský prostor, a to i v případě, že měří přes 190 centimetrů. Ergonomie si zaslouží pochvalu za zachování klasických fyzických tlačítek pro ovládání klimatizace a také za dvojici samostatných spínačů na palubní desce, kterými bleskově deaktivujete otravné hlídání jízdních pruhů a rychlostních limitů.
Kouzla a kompromisy však začínají od druhé řady sedadel dozadu. Příplatkový paket za 30.000 Kč sice do auta nastěhuje dvě samostatná sedadla ve třetí řadě s vlastní USB-C zdířkou, ale současně vás připraví o krycí plato zavazadelníku a dvoupolohovou podlahu. Vaše tašky v kufru tak zůstanou neustále na očích kolemjdoucím. Citroën k paketu třetí řady sedadel dodává alespoň speciální ochranný potah, který pomáhá chránit zadní stranu sklopených opěradel před poškozením a nečistotami.
Integrace sedmi sedadel do karoserie s délkou necelých 4,4 metru je technický oříšek, který si vyžádal daň i o řadu vpředu. U sedmimístné verze musel citroën posunout druhou řadu sedadel o zhruba 6 centimetrů dopředu oproti standardní pětimístné variantě. Pokud tedy dozadu posadíte někoho dalšího, musíte se připravit na citelný kompromis v prostoru pro kolena cestujících uprostřed.
Citroën C3 Aircross Hybrid 145 Automatic |
Přístup na úplný konec vozu naštěstí usnadňuje takzvaný „tumble“ systém. Druhá řada sedadel se díky němu dokáže celá překlopit dopředu, velmi intuitivní a povedené řešení, které pasažéry ušetří složité gymnastiky. Samotná třetí řada je však dimenzována pro děti, menší teenagery nebo jako nouzové řešení na velmi krátké vzdálenosti. Dospělý člověk zde kvůli nízkému ukotvení sedadel trpí v nepřirozené pozici s koleny vysoko u brady. Jako přepravník pro školáky z fotbalového tréninku ale tato konfigurace funguje skvěle.
Fyzikální zákony nejdou ošálit ani v otázce zavazadelníku. Zatímco standardní pětimístná verze nabízí skvělých 460 litrů, sedmimístná varianta se sklopenou třetí řadou pojme 330 litrů. Pokud ale obsadíte všech sedm míst, kufr se stává prakticky neexistujícím – smrskne se na symbolických 40 litrů, což stačí tak akorát na dvě školní aktovky nebo nákupní tašku.
Motor, jízdní vlastnosti
Srdcem nejvybavenější verze je mild-hybridní ústrojí, které kombinuje dvanáctistovkový zážehový tříválec PureTech o výkonu 100 kilowattů s malým elektromotorem integrovaným přímo do šestistupňové dvouspojkové automatické převodovky. Rozvodového řemenu máčeného v oleji se už dávno bát nemusíte, od tohoto řešení Stellantis ustoupil. Celkový výkon 100 kW dodává rodinnému crossoveru solidní dynamiku, kterou oceníte zejména při plném obsazení. Poháněna jsou výhradně přední kola, systém pohonu všech čtyř kol byste v této cenové kategorii hledali marně.
V městském provozu se hybridní pohon chová příkladně. Rozjezdy jsou tiché, hladké a čistě elektrické. Auto dokáže plout na elektřinu překvapivě často, a to i při rychlostech kolem stokilometrové rychlosti na rovných úsecích, pokud máte opravdu lehkou nohu na plynovém pedálu. Chybí zde sice možnost navolit si manuálně čistě elektrický nebo sportovní režim, elektronika si přáním řidiče poradí docela intuitivně. Elektromotor také příjemně maskuje prodlevu turbodmychadla spalovacího motoru. Občasně nepříjemné je, že po ubrání plynu auto poměrně výrazně brzdí motorem, a během jízdy občas malinko cukne součinnost pohonu. Převodovka řadí logicky, ale sportovní ambice od ní nečekejte.
Pod volantem chybí pádla pro manuální volbu stupňů. Když na C3 Aircross zatlačíte a mechanické srdce vyženete do otáček, dvouspojka nechá tříválec vytočit až k omezovači, což doprovází poměrně hlasitý a jadrný zvukový projev pronikající do kabiny. Nejlepším receptem na ticho na palubě je tak defenzivní styl jízdy. Stačí na moment povolit tlak na plynový pedál, převodovka odřadí výše a v interiéru opět zavládne klid.
Podvozek je tím největším argumentem, proč o tomto autě vůbec uvažovat. Citroën zde mimo jiné nasadil progresivní hydraulické dorazy tlumičů. Z domků tlumičů se sice občas ozývají zvláštní tlumené rázy, ale jízda jako taková je v rámci třídy neobyčejně plavná. Ani na městských kočičích hlavách a propadlých kanálech vás C3 Aircross nevytřese. Odlišná je však situace při plném zatížení. Vůz jsem otestoval i při plném zatížení sedmi osobami a v tom momentě je záď už znatelně tvrdší a drncavější.
Citroën C3 Aircross Hybrid 145 Automatic |
Podvozku sekunduje velmi lehké, přeposilované řízení. Informací od předních kol sice k řidiči proudí naprosté minimum, ale při manévrování v těsných podzemních garážích se toto nastavení k menšímu oválnému volantu hodí.
Příjemným překvapením celého testu se stala spotřeba paliva. Po ujetí více než pěti stovek kilometrů, které se sestávaly z městského popojíždění i dálničních přesunů, se apetit motoru ustálil na hodnotě 5,1 litru benzinu na každých sto kilometrů. Vzhledem k velikosti a vysoké stavbě auta jde o vynikající výsledek, který peněženku početné rodiny rozhodně nezruinuje.
|Srovnání s konkurenty
|Model a výbava
|Citroën C3 Aircross YOU
|Citroën C3 Aircross PLUS
|Citroën C3 Aircross PLUS
|Opel Frontera Edition
|Opel Frontera Edition
|Dacia Jogger Essential
|Dacia Jogger Expression
|Typ motoru
|benzín
|benzín
|hybrid
|mild-hybrid
|mild-hybrid
|LPG
|hybrid
|Výkon (kW)
|74
|74
|100
|81
|107
|84/90
|116
|Základní akční cena (Kč)
|455 000
|505 000
|590 000
|499 990
|539 990
|425 500 (za 5 míst)
|569 000 (za 5 míst)
|Příplatek za 7 míst (Kč)
|NELZE pořídit
|30 000
|30 000
|25 000
|25 000
|+ 30 000 (rozdíl)
|+ 30 000 (rozdíl)
|Celková cena za 7 míst (Kč)
|—
|535 000
|620 000
|524 990
|564 990
|455 500
|599 000
Závěr
Citroën postavil auto, které skvěle maskuje svůj rozpočet, nabízí plavný podvozek a v kabině se díky textilním dekorům cítíte příjemně. Má úsporné hybridní ústrojí a především flexibilitu sedmimístného interiéru zabalenou do kompaktního městského půdorysu. Vyvážená možnost pro každého, kdo hledá maximum muziky za rozumné peníze.
Jak si však stojí proti joggeru? Citroën vsadil na koncernový klenot v podobě rafinovaného 48V mild-hybridu, který doplňuje dvouspojkový automat s integrovaným elektromotorem. Dacia jde na věc z opačného konce. Její hybridní verze sází na atmosférickou jedna-osmičku a poměrně složitou multimódovou převodovku. Výkonově sice papírově Citroën mírně překonává, ale projev francouzského přeplňovaného hybridu je v reálném světě pružnější a pocitově živější.
Největší dilema přichází ve chvíli, kdy do hry zapojíte ceníky. Rumunský vyzyvatel totiž vedle hybridu tasí svou nejsilnější ekonomickou zbraň: motor Eco-G 120 spalující extrémně levné LPG, kterému nově nadělil dvouspojkovou skříň EDC. Tímto tahem dokáže Dacia nabídnout automatické řazení s polovičními provozními náklady na kilometr za cenu, které Citroën z logiky věci nemůže konkurovat.
Rozuzlení tohoto duelu tak nakonec není o tom, které auto je vyloženě lepší, ale co od něj jako rodina čekáte. Pokud hledáte moderní, který vás více hýčká komfortem a jehož hybridní motor funguje s mechanickou precizností, připlaťte si za Citroën. Dostanete dospělejší a řidičsky podmanivější auto. Pokud je však pro vás nákup sedmimístného stěhováku čistě chladnou matematickou rovnicí, kde hraje prim každá ušetřená koruna na pumpě, pak Dacia se svým plynem a nižší cenovkou stále nabízí vlastní argumenty.
|Nejlevnější verze modelu
|455 000 Kč (YOU, FWD, Turbo 100k, 6MT, 74 kW)
|Základ s testovaným motorem
|590 000 Kč (PLUS, FWD, Hybrid 145k, e-DCT6, 100 kW)
|Testovaný vůz bez příplatků
|645 000 Kč (MAX, FWD, Hybrid 145k, e-DCT6, 100 kW)
|Testovaný vůz s výbavou
675 000 Kč (MAX, FWD, Hybrid 145k, e-DCT6, 100 kW, včetně Paketu 7 míst)