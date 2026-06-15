TEST Citroën C3 Cargo Turbo 100 – Ideál pro rozvozce pizzy?
Nejmenší dodávka na českém trhu, která se dá považovat za auto, je vozem s poměrně úzkým zaměřením. Není nekomfortní ani příliš drahá, taky to ale není dodávky v pravém slova smyslu. Rozvozce pizzy s ním však může objet víc než stovku zákazníků najednou – teoreticky.
Design, interiér
Jsou situace, kdy je i malá dodávka jako Opel Combo příliš velká a zároveň nechcete pouze sklopit sedačky osobního městského supermini. Těch situací možná není moc, ale nastat můžou – ať už kvůli potřebě homologace jako nákladní automobil, či že chcete mezi prostorem pro dvoučlennou posádku a pro náklad mít pevné oddělení. Přesně pro tyto situace tu jsou dodávky – nebo „dodávky“ postavené z těch nejmenších osobních aut.
Když se Citroën C3 Cargo objevil v novinářské flotile, hned jsem začal přemýšlet, co s ním vymyslet. Testovat ho jako osobní auto nedává smysl – jednak jsme už C3 v testu měli a jednak od osobního auta, které má čtvery dveře, člověk chce taky přepravu čtyř cestujících (alespoň občas).
Testovat ho jako dodávku taky nemá smysl – s cenou 372 tisíc korun bez DPH je sice o skoro 150 tisíc korun levnější než základní berlingo furgon, ale to nabízí třikrát víc prostoru pro náklad. Téměř doslova – u C3 Cargo je maximum 1,18 m3, u nejmenšího dvoumístného berlinga furgon to je 3,3 m3. Navíc u něj dojíždí aspoň řidičovo okno nahoru samo a ještěrkář vám do něj může v klidu naložit europaletu.
Takže co s C3 Cargo? Nejprve se na ni přeci jen pojďme podívat po stránce toho, co nabízí jako auto. LEDkové je tu jen denní svícení vpředu a hlavní světlomety, i blinkry tu jsou žárovkové a ty v zrcátkách mě na rozdíl od dražších stellantisů neoslňují, protože z pozice řidiče nejsou vidět. Vzadu pracují žárovky kompletně, vůz tu svítí i s denním svícením a těší mě párové couvačky.
C3 Cargo si můžete objednat v jediné výbavě Plus, která zahrnuje kromě manuální klimatizace a povinných asistentů taky třeba elektricky ovládaná i sklopná vnější zrcátka, automatické stěrače nebo tempomat. Jediné, co je na výběr, je pohon – můžete mít stokoňový tříválec nebo elektromotor o 113 koních, který je ale na stovce o čtyři desetinky sekundy později.
K mání je šest barev karoserie, z nichž jedna je červená a dvě jsou modré; v základu je obyčejná bílá, kterou mám i na testovacím kousku. V ceně je však možnost výběru z červených, žlutých nebo bílých ozdobných prvků karoserie, což by člověk u užitkového auta nečekal. Tím spíš, že není možno ani připlatit za litá kola, jsou tu plecháče s poklicemi, ať se vám to líbí, nebo ne.
Interiér vpředu nemá čím překvapit – palubní deska nabízí malý, ale extrémně účelný přístrojový štít, navíc elegantně zakomponovaný pod horní linku. Dole je čalouněná police a uprostřed desetipalcový displej infotainmentu, skrz něj sice nelze ovládat auto, ale na tuhle třídu to stačí. O kus níž nacházím ovladače manuální klimatizace, vlevo od volantu je tlačítko k vypnutí „eurohlásítka“ rychlosti a na trochu chaoticky označená tlačítka na volantu si člověk zvykne.
Není tu ani problém s prostorností, na šířku je to pořád klasická C3, což sice není mnoho, ale dva dospělí se sem vejdou, aniž by se museli nějak extra sbližovat. Přední sedačky jdou taky posunout v celém svém rozsahu dozadu, mříž za nimi je v tomto ohledu nijak neomezuje.
Protože je to vpředu klasická C3, má také své zvláštnosti. Třeba, že páčka stěračů má k sobě dva kroky – první je na jedno setření, druhý zapne i ostřikovače. A jak jsem u Opelu Frontera nadával na to, že v něm nejdou zapnout pouze obrysová světla, že vůz svítí buď zcela, nebo vůbec, tady to jde – ovladač světel na páčce blinkrů má pozici pro obrysovky. (Tohle jsem při vracení C3 Cargo zkoumal u několika dalších aut koncernu Stellantis na různých platformách a zjistil jsem, že vůbec nezáleží na tom, kolik auto stojí. V C3 Cargo pouze obrysovky zapnout jdou, ve faceliftovaném Peugeotu 308 dle pozic na páčce nejdou, ve faceliftované astře zase naopak ano…)
Spíš kufr než kuřák
Skutečné odlišnosti od osobní C3 začínají, až když otevřete zadní dveře. Okna mají pořád „švihadla“, ale místo sedaček je tu mříž a nákladový prostor, který je kompletně čalouněný. Není to tedy plechový „kuřák“, jak se v mé domovině říká nákladovému prostoru dodávky, nýbrž mnohem spíš velký zavazadlový prostor.
I když, velký, jak se to vezme. Je samozřejmě zásadně větší oproti běžné C3 – pod platem nabízí 698 litrů, kdežto v pětimístné verzi je to jen 210 – ale pořád jsme někde u kufru běžného kombíku. A když plato vyjmete, což není tak jednoduché, jste na již zmíněných 1180 litrech.
Zmíněné plato je dvoudílné a jeho zadní část je totožná s tím v osobní verzi. Je tedy zavěšená na pátých dveřích a zvedá se. Přední část se dá odklopit, ale na druhém konci je přišroubovaná. Kdybyste tak chtěli využít celý prostor opravdu beze zbytku, museli byste na milou C3 Cargo vzít nářadí.
Konečně se dostáváme k titulku – a taky k tomu, co jsem si na tohle specifické auto vymyslel. Zkoušet kapacitu piva, to už tady bylo, navíc tenhle prostor těch bas zas tolik nepojme, to je na první pohled jasné. Ale… kolik se sem vejde pizzy?
Citroën je sice francouzská značka, ale Stellantis je francouzsko-americko-italský koncern. Takže k potřebě přepravy toho snad nejdůležitějšího, co Itálie dala světové gastronomii, není zas tak daleko. A taky jsem se kdysi, čerstvě po škole, několik měsíců živil rozvozem pizzy – v dobách, kdy ještě nějaké wolty či foodory byly nanejvýš v hlavách svých zakladatelů.
Otázka je tedy jasná – kolik pizzy zvládne Citroën C3 Cargo odvézt? Teoreticky, samozřejmě – reálně se pizza vozí v termotaškách či polystyrenových krabicích, aby cestou nevychladla, těch bych tu ale, podobně jako bas piva, strčil jen velmi málo.
Sehnal jsem tedy pizzerii, která by mi výměnou za složení několika desítek krabic na pizzu ty krabice na chvíli půjčila, a pustil se do toho. Přišroubovanou část plata jsem nechal na svém místě, jen jsem ji odklopil, a tu zadní, která se vyndává, úhledně strčil mezi přední opěradla a dolní část konstrukce dělicí mříže. Tam a v bývalém prostoru pro nohy zadních cestujících je totiž docela dost místa, které může velmi dobře sloužit jako dodatečné odkládací prostory.
Pokud jste už viděli video, odpověď znáte – na placato, tedy tak, jak by pizzy (nebo frgály, ty se nemusí vozit v termotaškách) v krabicích být mohly, se do nákladového prostoru C3 Cargo vejde 101 krabic na pizzu.
Protože jsem k tomu ale původně chtěl přistupovat jako k cihličkám měření objemu zavazadelníku dle normy VDA (a možná přitom vytvořit italskému trhu specifický způsob měření objemu), přeci jen jsem zkusil zaplnit nákladový prostor úplně. Pokračoval jsem tedy ve skládání, dokud jsem do auta nenastrkal celkem 125 krabic na pizzu… a dokud mi nedošly krabice. Reálně by se jich tam vešlo i přes 130, ale tolik jsem jich prostě nedostal.
Dalo by se tolik pizzy odvézt i reálně? Teoreticky ano – budeme-li odhadovat hmotnost krabice s pizzou uvnitř v průměru na 450 gramů, 125 kusů znamená 56,25 kg pizzy a krabic. Užitečná hmotnost je přitom 227 kg, takže zbude ještě přes půldruhého metráku na závozníka.
Zmíněné skládací plato má tu nevýhodu, že vám zabrání v ohlédnutí do mrtvého úhlu. To je třeba dělat, protože zrcátka nemají konvexní části a není tu ani radarové sledování mrtvého úhlu. Nákladový prostor mě ale těší celkem bytelně vypadajícími kotevními oky. A za příplatek je možné pod ním mít ještě rezervní kolo.
|Naměřené rozměry nákl. prostoru
|Délka u podlahy/pod platem
|1140/1090 mm
|Šířka mezi podběhy/pod platem
|960/955 mm
|Výška pod platem/pod stropem/pod horní hranou dveří
|535/955/850 mm
|Výška nakládací hrany
|817 mm
|Šířka nakládacího otvoru
|874 mm
Motor, jízdní vlastnosti
Protože je C3 Cargo svým čalouněním blíž osobnímu autu, nemusíte mít za jejím volantem obavy z nějaké přílišné hlučnosti. Samozřejmě, v dálničních rychlostech je aerodynamického hluku dost, ale ne víc než v osobní verzi, a taky tohle auto není určené na dálnice.
Stokoňový motor nemá s 1,2 tuny těžkým autem příliš práce a zrychlování tak není úplně tragické, motor je však třeba točit a rádce řazení na přístrojovém štítu důsledně ignorovat. Převodovka je poměrně dlouhá a trojku řadím ve městě až těsně pod 50 km/h. Čtyřka přijde ke slovu jen pro ustálenou jízdu mezi 50 a 60 km/h, jinak jezdím na trojku.
Šestka je tu vyloženě dálniční rychloběžka, nemá smysl nad ní ani přemýšlet pod 100 km/h. Zároveň vůz nemá problém udržet 130 až 140 km/h, dokud dálnice nepovede příliš do kopce.
Jak by to bylo s přívěsem, v tomto případě bohužel nezjistím. C3 Cargo sice utáhne až 600 kg, takže jakýsi nákladní baby-tandem by se z ní udělat dal, ale tenhle kousek bohužel kouli nemá. Je to trochu škoda, dalo by se odvézt pizzy mnohem víc.
To všechno není v rozporu ani se zvukovým projevem motoru, ani se spotřebou. Tříválec o objemu 1,2 litru sice nezní hezky na volnoběh, zejména po studeném startu, ale za jízdy je jeho hrubý zvuk docela příjemný. A celkový průměr spotřeby mám 7,1 litru kvůli velkému podílu jízd po městě a po dálnici, lehčí nohou po venkově se s C3 Cargo dá jezdit pod šest.
Je to komfortní? Snad i kvůli docela nízké hmotnosti C3 Cargo po rozbitých okreskách docela dost poskakuje. Ne že by mlátila, a vyloženě nepohodlná jízda díky měkkým sedačkám taky není, ale plavnost prostě nečekejte.
Do značné míry to nicméně podtrhuje dojem, že C3 je jak v osobní, tak v užitkové verzi takový trochu neposeda, rošťák. Ten pramení zejména z hbitého řízení, díky němuž se s tímhle prckem člověk snadno proplétá městem. K podvozku tak nemíří výtky; i když není vyloženě komfortní, jako celek je jízdní projev docela dobře sladěný, a tedy řidiči příjemný.
Zmíním ještě zajímavost, která se mi vážně líbí. Je-li tempomat nastavený na nějaké číslo, při delším podržení tlačítka na úpravu rychlosti se nastavená rychlost mění po 5 km/h. Ale ne striktně v hodnotách 120 – 125 – 130 – 135 km/h, jako u každého jiného auta, nýbrž prostě +5 nebo –5 km/h. Takže když mám tempomat nastavený na 134 km/h, další krok není 130, pak 125 atd., ale 129, pak 124, 119… U jiných aut jsem to neviděl, vůbec by mě nenapadlo, že to někdo takhle může nastavit, ale protože mám rád tempomat nastavený na takováhle divná, „nekulatá“ čísla, moc mě to baví.
|Konkurenti
|Dacia Sandero
|Hyundai i10
|Škoda Fabia
|Motor
|TCe 100
|1.2i
|1.0 TSI
|Zdvihový objem [cm3]
|999
|1197
|999
|Největší výkon [kW/min]
|74/5000-5250
|58/6.000
|70/5000-5500
|Točivý moment [N.m/min]
|200/2900-3500
|118/4.200
|175/1600-3500
|Převodovka
|6st. man.
|5st. man.
|5st. man.
|Max. rychlost [km/h]
|180
|158
|190
|Zrychlení 0-100 km/h [s]
|9,7
|12,6
|10,7
|Komb. spotřeba [l/100 km]
|5,4
|5,2-5,8
|5,0-5,7
|Emise CO2 [g/km]
|122
|117-132
|113-129
|Objem zavazadlového prostoru [l]
|328/1152
|252/1050
|380/1190
|Pohotovostní/celková hmotnost [kg]
|1059-1132/1570
|1007-1082/1430
|1157-1255/1550-1655
|Hmotnost brzděného/nebrzděného přívěsu [kg]
|980/565
|310/310
|1000/570
|Rozměry d x š x v [mm]
|4102 × 1853 × 1496
|3670 × 1680 × 1480
|4108 × 1780 × 1459
|Rozvor [mm]
|2604
|2425
|2564
|Cena od (vč. DPH) [Kč]
|339.900
|339.900
|399.900
|Srovnatelná výbava
|Expression
|Smart
|Selection
|Cena sr. výbavy od (vč. DPH) [Kč]
|370.900
|419.900
|439.900
Závěr
Má tedy C3 Cargo reálný smysl, kromě přepravy velkého množství pizzy najednou? Pokud chcete užitkové auto za co nejméně peněz a nepotřebujete prostoru pro náklad tolik, kolik nabízí zmíněné berlingo, samozřejmě ano. Osobní verze (která umí být i levnější, jste-li ochotni oželet výbavu) nabídne po sklopení sedaček místa přinejmenším stejně, ale nenabídne kotevní oka ani dělicí mříž, která se někdy může opravdu hodit.
Jenže je to vůz poněkud jednoúčelový. Použití osobní verze coby improvizované dodávky je po sklopení sedaček stejně dobře možné, a je-li třeba, ty sedačky zvednete a máte auto pro čtyři. A chcete-li skutečně dodávku, do níž je možné strčit paletu ještěrkou, potřebujete to berlingo.
Že je v této době už jediným podobným spalovacím autem, se tedy nakonec úplně nedivím. V nedávné době něco podobného nabízel Fiat, Ford či Opel a řada z nás má ještě v paměti také fabii Praktik, která sice byla díky karoserii kombi delší, a tedy lépe použitelná, principiálně šlo o totéž. C3 Cargo přesto smysl dávat může – těm, kteří mají specifické a úzké zaměření, a s ním i požadavky.
|Nejlevnější verze modelu bez DPH
|371.900 Kč (C3 Cargo Turbo 100, 6st. man., 74 kW, Plus)
|Základ s testovaným motorem bez DPH
|371.900 Kč (C3 Cargo Turbo 100, 6st. man., 74 kW, Plus)
|Testovaný vůz bez příplatků bez DPH
|371.900 Kč (C3 Cargo Turbo 100, 6st. man., 74 kW, Plus)
|Testovaný vůz s výbavou bez DPH
|372.900 Kč (C3 Cargo Turbo 100, 6st. man., 74 kW, Plus)
Plusy
Minusy
Zdroj: Autorský text