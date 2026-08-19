TEST Cupra Formentor 2.0 TSI 4Drive Tribe – Rozum má dvoulitr a čtyřkolku
Španělský bestseller v provedení Tribe Edition přináší odklon od měděných prvků ve prospěch elegantního tmavého chromu. Vyzkoušeli jsme lákavou konfiguraci s přeplňovaným benzinovým dvoulitrem o výkonu 150 kW, pohonem všech kol a příplatkovými pakety, která za částku přesahující 1,25 milionu korun nabízí dospělou mechaniku, špičkový podvozek DCC Pro a plně doladěný infotainment.
Design, interiér
Úspěch španělské značky Cupra je úzce spjat s kompaktním crossoverem Formentor. Vůz, který v Evropě dominoval svému segmentu s ročními prodeji přesahujícími 120 tisíc kusů, prošel postupem času postupnou evolucí. Dnes před námi stojí s ještě výraznější žraločí přídi a opticky širším postojem. A co je hlavní, konstruktéři zapracovali přesně na těch oblastech, kde starší ročníky narážely na uživatelskou kritiku.
Charakteristickým rozeznávacím znakem automobilky byla od jejího vzniku všudypřítomná měděná barva na emblémech, discích kol i v interiéru. Ne všem zákazníkům však tento vizuálně křiklavý styl vyhovoval. Testovaná edice Tribe nahrazuje původní bronzové detaily elegantním tmavým chromem, a to od předního loga přes zadní nápis až po pokličky kol. Jediným lehkým barevným oživením zůstávají velice decentní akcenty v zelenozlatém odstínu Sulfur, který zdobí kola a kabinu. Za mě jde oproti bronzové o mnohem originálnější a hezčí variantu.
Většinu pozornosti motoristické veřejnosti na sebe strhává divoká varianta VZ s výkonem 245 kW a ostrou čtyřkolkou nebo nová generace plug-in hybridů eHybrid s velkou baterií a rychlým 50kW dobíjením. Náš Formentor s dvoulitrovým 150kW benzinovým motorem začíná na 1.094.900 Kč. To je na korunu shodná cenovka právě s plug-in hybridní motorizací. Zájemce tak neřeší peníze, ale čistě to, jaký pohon preferuje.
Na první pohled jde nepochybně o velmi sebevědomou částku, ovšem optikou ceníku dostáváte do rukou prakticky plně vybavený vůz ve výbavové linii nazvané Cupra. Ostatně ani úplný základ nabídky v podobě patnáctistovky TSI – což je jediný motor, který lze ještě spárovat s manuální převodovkou – si nelze pořídit v ořezané specifikaci. Cupra tímto přístupem zabíjí dvě mouchy jednou ranou – profiluje se jako exkluzivnější a prémiovější značka v rámci koncernu a zároveň si díky minimu výbavových stupňů zjednodušuje výrobu a logistiku.
S výškou pouhých 1537 mm působí formentor spíše jako svalnatý, lehce zvýšený hatchback než těžkopádné SUV. Výrazným prvkem z příplatkového paketu Pure Performance jsou světlomety Matrix HD LED s novým světelným podpisem tvořeným třemi trojúhelníky. Světla nabízejí neobyčejně vysoký světelný výkon, plynulé vykrývání okolních vozidel i uvítací světelnou animaci. Vzadu je již typický světelný pás se svítícím červeným logem automobilky přímo uprostřed pátých dveří.
Cupra Formentor 2.0 TSI 4Drive Tribe |
Kabina v unikátním odstínu
Interiér je útulný a zároveň lehce sevřený. Místa na nohy i hlavu je vepředu spousta i pro dlouhány a auto vás tak příjemně, sportovně obklopí, aniž byste si připadali klaustrofobicky. Situace pro zadní pasažéry je potom spíše průměrná
Skořepinová sedadla s integrovanou opěrkou hlavy nabízejí vynikající boční oporu v kyčlích i ramenou. Jejich čalounění kombinuje technologii 3D pletení a mikrovlákno. Podstatná část plastů je vyrobena z odpadu vyloveného z moří, ale není to poznat, vše vypadá hodnotně. Volant s tlačítky pro startování a volbu režimů se drží velmi příjemně, stejně tak všechny páčky.
Interiér edice Tribe je vyveden do onoho lehce zlatavého odstínu Sulfur a musím říct, že tato poměrně experimentální barva vypadá i uvnitř super. Vnitřek primárně působí, jako by byl konzervativně šedivý, což není na škodu, ale na druhý pohled má velmi originální barevný šmrnc, který je zajímavé zkoumat v měnících se světelných podmínkách v průběhu dne. Někdy vypadá tmavý a jindy je zbarven do žluta, jakoby byl povrch pokryt pylem. Palubní deska s příjemnou 3D strukturou navíc nese zelené prošití a matně broušené dekory.
Palubce dominuje bleskově reagující infotainment MIB4 s volně stojící 12,9palcovou obrazovkou Retina. Ovládací lišta pro klimatizaci a hlasitost pod displejem je konečně podsvícená, což usnadňuje noční obsluhu. Logické menu umožňuje připnout stálou zkratku k okamžitému vypnutí upozornění na rychlost. Praktičnost dále zvyšuje 15W bezdrátová nabíječka s aktivním chlazením a bezproblémové bezdrátové propojení přes Apple CarPlay i Android Auto. Dojem dotváří paket Immersive se slušným audiosystémem Sennheiser o výkonu 390 W a dvanácti reproduktory. Jedinou daní za subwoofer je ztráta stavitelného dvojitého dna v kufru.
Ani cestující na zadních sedadlech nepřijdou zkrátka, přestože dravě klesající silueta karoserie by mohla evokovat stísněné poměry. Díky poměrně dlouhému rozvoru 2679 mm je před koleny i pro 185 cm vysokého dospělého rezervy víc než dost, a pokud vynecháte prosklenou panoramatickou střechu, nebudou mít s hlavou problém ani dvoumetroví pasažéři. Vzadu nechybí samostatný panel třízónové klimatizace, dvojice nabíjecích USB-C konektorů a výklopná středová opěrka s držáky na nápoje i praktickým průvlakem na lyže. Plasty na horní hraně dveří vzadu sice přiznávají drobné koncernové šetření a jsou tvrdší než vpředu, nicméně anatomicky tvarovaná boční sedadla dělají z formentoru plnohodnotný rodinný stroj i na delší cesty ve čtyřech.
Základní objem kufru činí 420 litrů, bez pohonu všech kol by to bylo o 30 litrů víc. Na druhou stranu je to o celých 75 litrů kufru více, než nabídne nejnovější motorizace e-Hybrid. Sklopením dělených zadních opěradel lze objem rozšířit až k hranici 1400 litrů, přičemž nechybí ani praktický průvlak na dlouhé předměty či lyže. V samotném kufru navíc potěší poctivá uživatelská výbava v podobě kotevních háčků, LED osvětlení a především klasické 230V zásuvky.
Motor, jízdní vlastnosti
Pod kapotou pracuje přeplňovaný benzinový čtyřválec 2.0 TSI (EA888 Gen 4), který dosahuje nejvyššího výkonu 150 kW a točivého momentu 320 Nm. Agregát využívá modifikovaný Millerův cyklus se zkrácenou dobou otevření sacích ventilů, což podporuje nízkou spotřebu při částečném zatížení. Náběh točivého momentu je velmi plynulý již od nízkých otáček a motor má dostatek síly k přesvědčivému předjíždění. Zvukový projev úplně nenadchne, ale především nijak neobtěžuje. Stále jde o jeden z mých nejoblíbenějších spalovacích motorů na trhu.
Sedmistupňová dvouspojková převodovka DSG drží v komfortním režimu z důvodu emisních předpisů otáčky velmi nízko, nicméně díky velmi dobré pružnosti dvoulitrového TSI v nízkém a středním pásmu to řidiče neotravuje ani v městském provozu. Výkon nastupuje plynule, a pokud přece jen dostanete chuť na ostřejší tempo, stačí přepnout do režimu Performance nebo vzít za pádla pod volantem.
Příznivá je i celková efektivita – výrobcem udávaná kombinovaná spotřeba 7,7 l/100 km se reálně přibližuje hodnotám, kterých bez omezování dosáhnete v reálném každodenním provozu. Podobné spotřeby bude ve městě dosahovat i dvoulitrové TDI, které je levnější o 35 tisíc korun. Na diesel bychom upřímně při výběru formentoru úplně zapomněli, vyplatí se jen při dlouhých dálničních přesunech, které nejsou úplně krevní skupinou sportovněji střiženého modelu.
Dvouventilová magie a čtyřkolka
Chloubou vozu je adaptivní podvozek DCC Pro obsažený v příplatkovém paketu Pure Performance. Použití dvou samostatných solenoidových ventilů pro odskok a stlačení tlumiče umožňuje, že formentor i na velkých 19palcových kolech s pneumatikami 245/40 R19 poměrně jemně filtruje příčné nerovnosti. Zároveň však dokáže v ostřejším tempu bleskově ztuhnout a potlačit náklony karoserie na minimum.
Pohon všech kol 4Drive testované specifikace spoléhá na elektrohydraulickou mezinápravovou spojku BorgWarner šesté generace. Nehledejte tu složitý systém Torque Splitter ze silného provedení VZ, jde o klasičtější čtyřkolku, která v reálném čase kontinuálně vyhodnocuje úhel natočení volantu, podélnou akceleraci i prokluz jednotlivých kol.
V utažených obloucích soustavě zdatně sekunduje elektronická uzávěrka XDS, jež jemným přibrzďováním vnitřního předního kola potlačuje přirozenou nedotáčivost a pomáhá stáčet příď. Výsledkem je neutrální mechanická trakce na výjezdech. Při dlouhodobě agresivním tempu musíte počítat s tím, že si časté zásahy XDS vyberou svou daň v podobě vyššího tepelného zatížení předních brzd. Moderního elektronické ABS funguje hladce, žádné kopání do pedálu se nekoná, na rozbitém či klouzavém povrchu však pracuje intenzivně, na můj vkus občas až příliš. Čtyřkolka a elektronika tady zkrátka hrají primárně na bezpečnost svižného rodinného auta, ne na sportovní ježdění, od toho je verze VZ.
Balíček Intelligent Drive přináší kompletní soubor bezpečnostních pomocníků. Prediktivní adaptivní tempomat spolupracuje s navigací i rozpoznáváním značek, takže plynule přizpůsobuje rychlost před kruhovými objezdy a zatáčkami. Asistent Travel Assist drží vůz příkladně ve středu pruhu bez nepříjemného škubání. Při manévrování ve stísněném prostoru přijde vhod soustava kamer Top View s kompletním 360stupňovým náhledem, doplněná o hlídání mrtvého úhlu Side Assist a výstrahu při vystupování Exit Warning. Kabina je navíc velmi dobře odhlučněna od motoru i podvozku, pouze při vyšších dálničních rychlostech proniká do interiéru lehké šumění v okolí sloupků A karoserie.
Cupra Formentor 2.0 TSI 4Drive Tribe |
Srovnání s konkurenty
V rámci mateřského koncernu čelí formentor vnitřní konkurenci v podobě Volkswagenů T-Roc a Tiguan. T-Roc sice staví na podobném technickém základě, působí však konzervativnějším a jednodušším dojmem. Rodinněji pojatý Volkswagen Tiguan je naopak výrazně vyšší a krabicovitější, což se projevuje na vyšším těžišti a větších náklonech karoserie v zatáčkách.
Výhoda volkswagenů tkví především v o něco vyšší praktičnosti – rodinný tiguan dokáže kontrovat například posuvnou zadní lavicí a oba němečtí sourozenci navíc nabízejí i ořezanější, cenově dostupnější výbavové stupně. Formentor se svou sníženou stavbou funguje spíše jako agilní hatchback na přizvednutém podvozku, což z něj dělá řidičsky záživnější stroj.
Svou cenovkou 1,25 milionu korun se testovaná Cupra staví po bok kompaktních prémiových SUV typu BMW X2 či Audi Q3. Zatímco však němečtí prémioví rivalové vyžadují vysoké příplatky za jakýkoliv prvek pokročilé výbavy, Cupra Formentor Tribe nabízí v rámci dané částky neobvykle kompletní výbavu. V ceně získáváte špičková Matrix HD světla, podvozek DCC Pro, kovaná 19palcová kola, audio Sennheiser i kompletní paletu asistentů. Poměr mezi pořizovací cenou a získanou technickou hodnotou tak jednoznačně hraje ve prospěch španělského zástupce.
V porovnání s plug-in hybridními či čistě elektrickými alternativami boduje čistě spalovací dvoulitr 2.0 TSI 4Drive především mechanickou poctivostí a nižší pohotovostní hmotností. Absence rozměrné trakční baterie se pozitivně podepisuje na ochotě měnit směr i na čitelném dávkování brzdového pedálu. Pro řidiče, kteří pravidelně absolvují delší dálniční trasy nebo se pohybují v oblastech s horšími adhezními podmínkami, zůstává tato specifikace ideálním kompromisem mezi dynamikou, trakcí a celkovou užitnou hodnotou.
Závěr
Určitě má smysl
Formentor v aktuálním provedení představuje vyzrálý a dospělý automobil. Nasazením rozhraní MIB4 a podsvícené dotykové lišty se podařilo odstranit hlavní ergonomické prohřešky předfaceliftu. Edice Tribe navíc přesvědčivě ukazuje, že temný chrom v kombinaci s decentními žlutými akcenty vozu sluší.
Základní verze 1.5 TSI s manuálem startuje na částce 934.900 Kč. Jelikož je však výbavový standard pro oba modely prakticky totožný, cenový odskok připlácíte čistě za podstatně dospělejší mechaniku: větší objem, vyšší výkon 150 kW, automatickou dvouspojku DSG a pohon všech kol 4Drive.
Testovaný exemplář v provedení Tribe 2.0 TSI 4Drive v černém lakování Midnight začíná na částce 1.159.900 Kč. S příplatkovou výbavou výsledná cenovka činí 1.256.399 Kč. Je to sebevědomá částka, nicméně za své peníze dostáváte špičkově vybavený all-rounder bez nutnosti dalších investic. Souhra dvoulitru, pohonu 4Drive a adaptivního podvozku DCC Pro na 19palcových kolech servíruje rovnováhu mezi cestovním komfortem a sportovní tuhostí.
Cupra Formentor s dvoulitrovým benzinem je skvělou volbou pro řidiče, který hledá všestranný rodinný vůz s lehce sportovním duchem, ale odmítá se sebou vláčet hmotnost akumulátorů i platit zbytečné příplatky prémiovým značkám.
|Nejlevnější verze modelu
|934 900 Kč (Cupra Formentor, 1.5 TSI 110 kW 6MT)
|Základ s testovaným pohonem
|1 094 900 Kč (Cupra Formentor, 2.0 TSI 4Drive 150 kW DSG)
|Testovaný vůz bez příplatků
|1 159 900 Kč (Cupra Formentor Tribe Edition, 2.0 TSI 4Drive 150 kW DSG)
|Testovaný vůz s výbavou
|1 256 399 Kč (s pakety Pure Performance, Intelligent Drive, Immersive a přípravou na tažné)