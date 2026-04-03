TEST Cupra Terramar VZ 2.0 TSI DSG 4WD – Životabudič mezi nudnými
Cupra už dávno není levnější a šmrncovnější alternativou k volkswagenu. S modelem Terramar, který sjíždí z linky v maďarském Rábu po boku Audi Q3, se značka definitivně usadila v revíru, kde se hraje na emoce, technickou vytříbenost a sebevědomou cenovku. Vyzkoušel jsem vrcholnou čistě benzinovou verzi VZ s výkonem 195 kilowattů, která skrývá techniku, jaká se v éře hybridů vidí čím dál vzácněji.
Design, interiér
Terramar VZ je to auto plné kontrastů. Na jedné straně rodinné SUV s posuvnými sedačkami, na druhé stroj s motorem a brzdami, se kterými se nezalekne ani okruhu. Terramar je s délkou 4,5 metru stále kompaktní SUV, ale díky žraločímu designu s výrazně vystouplou maskou působí mnohem rozložitěji.
Pozornost přitahují přední světlomety i zadní svítilny. Náš terramar je vybaven příplatkovým osvětlením Matrix HD LED známým třeba z tiguanu. To umí okolní provoz vykrývat opravdu precizně a rychle. Skutečná zajímavost potom tkví ve funkci digitální projekce. Za jízdy v šeru a v noci lampy promítají bezpečnostní výstrahy přímo na asfalt před auto, dokážou například naznačit vzdálenost od krajnice či přibližnou šířku a trajektorii vozu. Mimo to při příchodu k vozu vás pozdraví efektní animací. Tato světelná technika určitě za příplatek 25.000 korun stojí.
Uvnitř posádku obklopí interiér, který je sice postaven na koncernových základech (platforma MQB Evo), ale dýchá specifickou atmosférou. Stylizovaný je španělsky divoce, na mě až trochu příliš, naopak německy dokonalá je pozice za volantem a ergonomie. Palubní deska je poctivě natočená k řidiči, což je něco, co u sterilních digitálních kokpitů mizí. Dominantou je 12,9palcový infotainment Connect Plus.
Uvnitř příjemný mix
Pozitivní zprávou je, že spodní lišta pro ovládání teploty a hlasitosti je konečně podsvícená, takže ji trefíte i v noci. Systém umožňuje nastavit si virtuální tlačítka pro rychlý přístup, což částečně kompenzuje absenci tlačítek hardwarových. Oceňuji ovládání tempomatu na volantu, je to jednodušší než lovit samostatnou nepodsvícenou páčku.
Lehkým zklamáním je parkovací kamera. Obraz není zrovna kvalitní a trpí mírným zpožděním, což při milimetrovém parkování v podzemních garážích vyžaduje zvýšenou ostražitost. Naopak špičková jsou sedadla s integrovanou hlavovou opěrkou, která jsou čalouněná materiálem Dinamica. Ten tvoří ze 73 % recyklované PET lahve, ale pocitově připomíná luxusní broušenou kůži.
Praktickým vrcholem je zadní lavice, která je posuvná o 150 mm a má nastavitelný sklon opěradel. Díky tomu vykouzlíte buď obří prostor pro nohy (při výšce pasažéra 175 cm zbývá téměř 15 cm před koleny), nebo kufr o objemu 642 litrů, pod jehož podlahou navíc stále najdete dojezdovou rezervu. Terramar je určitě praktické auto, na druhou stranu ho nelze srovnávat třeba se Škodou Kodiaq. Ta ho vnitřním prostorem i kufrem hravě strčí do kapsy. Cupra zkrátka hraje na sportovnější notu.
Motor, jízdní vlastnosti
Srdcem verze VZ je legendární dvoulitr EA888 4. generace. Na rozdíl od slabších verzí, které běží v úsporném Millerově cyklu, tato jednotka sází na klasický Ottův cyklus a nízký kompresní poměr 9,6:1. V praxi to znamená, že motor můžete „nafoukat“ turbem bez rizika samozápalů.
Výsledek? Lineární zátah, radost z vytáčení a 195 kilowattů, které auto vystřelí na stovku za 5,9 sekundy. Daň je však jasná, a sice spotřeba paliva. Ta pod 9 litrů klesá jen při velmi lehké noze, ve městě počítejte spíše s 10 až 11 litry. Je i trochu škoda, že zvukový projev není výraznější. Cupra mimochodem oficiálně spolupracuje s firmou ABT, která výkon Terramaru VZ posune na 239 kW, samozřejmě s plnou zárukou.
Podvozek VZ standardně využívá adaptivní tlumiče DCC Pro se dvěma ventily. Ty umějí měnit tuhost nezávisle v režimu stlačení i roztažení. Auto se díky tomu v zatáčkách téměř nenaklání a na hladkém asfaltu působí jako přilepené. Progresivní řízení je poměrně strmé, což dodává pocit agility, ale vyžaduje přesné ruce.
Spíše na hezké silnice
Tlumiče poměrně výrazně mění charakteristiku dle nastavení. Lehkou kritiku si i tak zaslouží komfort na rozbitých cestách. Testovaný kousek na 20palcových kolech sice mechanicky neodskakoval, ale do kabiny se občas přenášely tupé rány od nerovností. Pokud plánujete jezdit po českých okreskách, 19palcové disky budou rozumnější volbou.
Specifické jsou i brzdy. Už standardní varianta je účinná a skvěle se dávkuje. Pokud se rádi svezete ostře častěji, můžete sáhnout po příplatkovém brzdovém systému Akebono s 375mm kotouči a nekompromisním výkonem. To je legrace za tučných 69.000 Kč.
Pohon funguje jako celek harmonicky. Dvouspojková převodovka nekope, řadí rychle a prozíravě. V manuálním režimu poslouchá řidiče, nahoru sama zařadí až po dosáhnutí omezovače. Pohon všech kol Terramaru VZ nevyužívá žádný speciální rozdělovač točivého momentu jako u formentoru VZ5 nebo Audi RS 3. Tady je klasická elektrohydarulicky ovládaná lamelová spojka. Zadní náprava se o hlavní slovo nehlásí, pouze přispívá ke skvělé trakci.
Závěr
Cupra Terramar VZ je jedním z posledních mohykánů, kteří nabízejí poctivou mechaniku bez nutnosti tahat s sebou baterie. Je to auto, které vás nadchne dravou povahou a překvapivou variabilitou interiéru, ale zároveň vás vycvičí v častějších návštěvách čerpací stanice a na rozbité cestě občas potrápí tvrdším projevem podvozku.
Zatímco základní terramar se 110 kW pořídíte za částku lehce přes milion, naše vrcholná verze VZ s výkonem 195 kW startuje na částce 1.399.900 Kč. Testovaná konfigurace, která do výbavy přihodila například paket Skyline s panoramatickým oknem za 32 tisíc nebo pokročilý navigátor s head-up displejem za 25 tisíc, se zastavila na finálních 1.569.900 Kč.
Je to hodně? Za SUV, které v podstatě nabízí techniku Audi Q3 v dravějším balení a s lepším podvozkem, je to sebevědomá, ale obhajitelná nabídka. Terramar VZ není pro každého.
Pokud hledáte absolutní komfort a spotřebu do sedmi litrů, tohle nebude ono. A pokud vám jde především o vnitřní prostor, hodnotnější volbou bude kodiaq RS se stejným dvoulitrem, pohonem všech kol a cenou 1.500.000 Kč. Pokud ale v segmentu rodinných „krabic“ hledáte auto, které vypadá neotřele, nebojí se zatáček a jeho řízení dokáže zabavit, terramar VZ určitě stojí za zvážení.
|Nejlevnější verze modelu
|1.069.900 Kč (1.5 eTSI/110 kW Cupra)
|Základ s testovaným motorem
|1.399.900 Kč (2.0 TSI DSG 4WD/195 kW VZ)
|Testovaný vůz bez příplatků
|1.399.900 Kč (2.0 TSI DSG 4WD/195 kW VZ)
|Testovaný vůz s výbavou
|1.569.900 Kč (2.0 TSI DSG 4WD/195 kW VZ)