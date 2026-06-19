TEST Dacia Duster hybrid-G 150 4×4 – Pokrok je složitý a něco stojí
Dacia Duster byla v motoristickém světě vždy vnímána jako lidový hrdina, upřímné auto, které si na nic nehraje. S příchodem motorizace kombinující LPG, hybrid a pohon všech kol se však nabízí až nebezpečná otázka: Není to náhodou přesně naopak? Nehraje si nový Duster na jednoduchého a skromného drsňáka jen navenek, zatímco uvnitř ukrývá nesmírně složitou techniku, za kterou navíc požaduje nesmyslné peníze?
Design, interiér
Testovaný duster umí jezdit na benzin i propan butan, využívá hybridní techniku a k tomu přidává pohon všech kol. Zkrátka totální všeuměl. Takový všeuměl však nemůže být jednoduchý ani levný. Dnes vyzkoušíme to nejlepší, co modelová řada Duster nabízí, ale také to vůbec nejdražší. Duster hybrid-G 150 4×4 v nejvyšší specifikaci Extreme vyjde na 674.900 Kč. Dokáže takto ambiciózní cenovku obhájit, nebo pod maskou starého dobrého kamaráda skrývá jen předražený inženýrský experiment?
Navenek Duster svou roli zvládá na jedničku s hvězdičkou. Při pohledu na jeho svalnatou karoserii vás okamžitě přepadne chuť vyrazit někam do hlubokého bláta. Nafouklé blatníky, široké ochranné oplastování z přiznaného eko plastu a zamračený výraz s úzkým světelným podpisem mu dodávají vizáž naštvaného, ale moderního dělníka. Krátké kolmé převisy a takřka rovná kapota navíc nejsou jen designovou hrou na teréňák, ale v praxi vám poskytnou naprosto precizní přehled o tom, kde auto končí. Moderní šípovité svítilny na zádi pak celou tuhle robustní architekturu vkusně uzavírají. Že duster vypadá skvěle, na tom se shodli snad všichni v redakci i v mém okolí, což se nestává příliš často.
Po otevření dveří vás však duster okamžitě vrátí nohama na zem. Uvnitř je to opravdu tvrdé auto se spoustou ostrých hran a vyloženě pragmatickou atmosférou. Palubní deska i výplně dveří spoléhají na masivní tvrdé plasty, které sice slibují snadnou údržbu po návratu z lesa, ale jejich ostré ostré hrany a spoje nejsou při kontaktu nic příjemného. Jedinými měkkými prvky jsou sedačky, stropnice a loketní opěrka. Levé ruce musí stačit tvrdé dveře a poměrně vysoko umístěné okno. Ano, celý interiér vypadá, jakoby šel vzít wapkou, ale opravdu to někdo u nového auta dělá? Dobrý nápad to samozřejmě není ani podle výrobce. Já bych všudypřítomné černé a hranaté plasty s chutí vyměnil za kulatější, kontrastním textilem oživené plochy, jako to má třeba nový Citroën C3 Aircross.
Výrobce v záplavě novot nepřestal přemýšlet hlavou. Skvělým příkladem jsou stropní madla, která kromě řidiče zůstala zachována na všech ostatních místech, ve větší Dacii Bigster je už nenajdeme. Z hlediska prostornosti je kabina velmi přívětivá, nabízí obrovskou porci místa v ramenou a nad hlavou řidiče zbývá královská rezerva. Přední sedadla potěší výraznou bederní opěrkou a v zimě oceníte rychlý výhřev sedaček, volantu i čelního skla.
Digitální pracoviště tvoří přehledný přístrojový štít a desetipalcový plovoucí displej s bezdrátovým zrcadlením telefonů. Ergonomickým zázrakem je pak dedikované fyzické tlačítko, kterým lze jedním stisknutím deaktivovat otravné rychlostní asistenty diktované Evropskou unií. Moc jsem si naopak nerozuměl s adaptivním tempomatem, který je až příliš ustrašený a často zbytečně zpomaluje kvůli okolním autům.
Zkrátka nepřijdou ani cestující vzadu, kde se průměrný dospělý cestující pohodlně usadí a k dispozici má také prostorovou rezervu nad hlavou. Počítat však musíte s lehce klaustrofobickým dojmem kvůli menším oknům.
Pohled přes poměrně širokou a hranatou kapotu je docela působivý, posádka si skutečně připadá jako v offroadu. Výhled z vozu šikmo vpřed je však kvůli masivním sloupkům A a vysoko uchyceným zrcátkům vyloženě špatný, a mezi vnitřním zrcátkem a horní plochou displeje zbývá řidiči vysokému 185 centimetrů zhruba patnáct centimetrů průhledu.
Rodiče zase zapláčou nad úchyty Isofix, které jsou nepochopitelně schované pod zipy polstrování, což z každodenního upevňování dětské sedačky dělá zkoušku trpělivosti. Daň za složitou techniku zaplatíte i v zavazadelníku. Kvůli nádrži na plyn pod podlahou přišel náš duster o dvojité dno a jeho základní objem se smrskl na průměrných 400 litrů, byť po sklopení sedadel získáte pro stěhování dlouhých předmětů velmi solidních 1527 litrů.
Motor, jízdní vlastnosti
Srdcem pohonu je technický koktejl, nad kterým by staré generace dusteru jen kroutily hlavou. Přední nápravu pohání přeplňovaný tříválec 1.2 TCe upravený pro spalování benzinu i LPG, kterému asistuje 48V mild-hybrid ve formě startér-generátoru a šestistupňový dvouspojkový automat. Zadní náprava je od předku zcela odříznutá bez jakékoliv mechanické vazby, kardan byste tu hledali marně. O pohon všech kol se totiž nově stará samostatný elektromotor o výkonu 21 kW se svou vlastní dvoustupňovou převodovkou, která na krátký první stupeň funguje jako redukce do terénu. Jinak řečeno první stupeň pracuje do rychlosti asi 80 km/h, od ní výše se přepne těžší převod, který pracuje do přibližně 140 km/h, kdy poté dojde k odpojení pohonu zadní nápravy (vyřazením na neutrál) Systémový výkon činí 113 kW.
Docela překvapením je, že tento komplikovaný systém dokáže bez jakéhokoliv odříkání jezdit přesně za své papírové hodnoty spotřeby. Při delší cestě včetně dálnice si auto řekne o 7,1 litru benzinu, na LPG o 8,2 litru na sto kilometrů. Vzhledem k přítomnosti dvou plnohodnotných padesátilitrových nádrží je výsledný dojezd téměř stejně fantastický jako na papíře, vůz bez problému pokoří hranici 1300 kilometrů na jedno natankování obou paliv.
Samotné sladění tohoto složitého orchestru však má své mouchy. Elektronika se v zájmu nízkých emisí snaží neustále preferovat elektřinu, což vede k permanentnímu vypínání, startování a přepínání motorů. Výsledkem je, že jízda v městských kolonách občas připomíná cukavý proces a dvouspojková převodovka si občas splete pojmy s dojmy, když nechá tříválec pod zátěží vytočit až k červeným číslům. Občas jsem chtěl v hustém provozu rychle vyrazit z křižovatky či změnit jízdní pruh. Elektrická pomoc pohonu zareagovala okamžitě, ale než se přidal spalovák se správným kvaltem, já už musel manévr přehodnotit a pro ostatní řidiče jsem vypadal nerozhodný.
Cukavé svezení
Že softwarové sladění celého ústrojí není stoprocentní, se ukázalo při rozjezdu do mírného stoupání, kdy mi jednou spalovací motor nečekaně zhasl, lidově chcípl. Zmáčknutí startovacího tlačítka doprovázelo nepříjemné mechanické chrastění a chybové hlášení systému pohonu. Naštěstí šlo o klasický softwarový zkrat – po krátkém odstavení a uzamčení vozu přešly řídicí jednotky do režimu spánku, elektronika se vyresetovala a vše se vrátilo do normálu.
Automobilka sice slibuje nápravu reakcí pohonu pomocí čerstvě vydané softwarové aktualizace, ale v testovaném kuse byla mechanická neotesanost pohonu znát a pochybujeme, že sladění teď již bude zcela příkladné.
Duster se pyšní velmi tuhou karoserií, která se v zatáčkách nenaklání, a na standardním obutí umí hezky maskovat běžné nerovnosti. Náš testovaný kousek dorazil na příplatkových osmnáctipalcových kolech, ty si na ostrých nerovnostech občas bouchnou a jako obvykle je nedoporučujeme. I bez větších kol bych však naladění dusteru udělal spíše jako tuhé, není to žádné komfortní houpátko. Věřím, že ani menších skoků se duster nezalekne. Řízení s extrémně lehkým elektrickým posilovačem potěší dámy při parkování, ale na silnici vám nedává žádnou zpětnou vazbu. Duster se neřídí špatně, ale velká zábava to také není.
Díky absenci kardanu se nemusíte bát poškození spodní část vozu, nájezdové úhly jsou fantastické a zadní elektromotor reaguje v offroadových režimech okamžitě. Na blátě, sněhu i v křížení náprav duster bezmocně nehrabe a s ledovým klidem se vyškrábe i tam, kam by se majitelé jiných moderních SUV vůbec neodvážili podívat.
|Srovnání s hlavním konkurentem
|Dacia Duster hybrid-G 4x4
|Suzuki S-Cross 4x4 hybrid
|Motor
|turbo benzin I3
|turbo benzin I4
|Zdvihový objem (cm3)
|1199
|1373
|Výkon (kW/min-1)
|113/5000-5600
|81/4500
|Točivý moment (Nm/min-1)
|230/1750-3750
|235/2000 - 2500
|Převodovka
|6° automatická, dvouspojková
|6° automatická, hydroměnič
|Délka x šířka x výška (mm)
|4343 x 2069 x 1813
|4305 x 1785 x 1585
|Rozvor náprav (mm)
|2658
|2600
|Standardní pneumatiky
|225/60 R17
|215/55 R17
|Provozní/užitečná hmotnost (kg)
|1505/481
|1385/395
|Nejvyšší hmotnost nebrzděného/brzděného přívěsu (kg)
|750/1500
|600/1200
|Objem zavazadlového prostoru základní/maximální (l)
|400/1527
|430/1230
|Objem nádrže paliva (l/l LPG)
|50/50
|47
|Nejvyšší rychlost (km/h)
|180
|180
|Zrychlení z 0 na 100 km/h (s)
|9,9
|11
|Emise CO2 (kombinované) (g/km)
|134/117
|137
|Spotřeba paliva (WLTP) (l/100 km)
|6,0 - 7,3
|5,8 - 5,9
|Cena od
|645 900 Kč
|638 900 Kč
Závěr
Odpověď na otázku z úvodu není černobílá. Dacia Duster Hybrid-G 150 4×4 si na jednu stranu na obyčejné auto opravdu trochu hraje. Pod slupkou venkovského rváče však ukrývá složitou a občas vrtošivou techniku, která vyhnala cenovku na dostřel hranice sedmi set tisíc korun. Už to zkrátka není ta levná a technicky jednoduchá dacia pro každého. Jenže ve výsledku jí to odpustíte. Unikátní koktejl LPG, hybridu a pohonu všech kol totiž na trhu nenabízí nikdo jiný než právě rumunská automobilka. Z tohoto pohledu je cena této kombinace od 645.900 Kč ospraveditelná.
Pokud trváte na čtyřkolce, je jejím jediným reálným a tedy nejbližším konkurentem Suzuki S-Cross 4x4 hybrid, který na to jde sice tradičnější mechanickou cestou, ale nenabídne levný plynový provoz. (A pokud by vám stačil Duster jen jako předokolka, museli byste se poohlížet po soupeřích typu Citroën C3 Aircross či nový Opel Frontera).
Za své peníze zde dostáváte auto, které reálně splní vše, co slibuje na papíře. Má neuvěřitelný akční rádius, jezdí za levné LPG, nabídne skvělý prostor pro posádku a v terénu vymaže veškerou konkurenci. Pokud se smíříte s občasným cuknutím složitého hybridu a tužším podvozkem, představuje testovaný Duster neuvěřitelně univerzálního společníka. V poměru ceny, terénních schopností a provozních nákladů vlastně nemá zcela přímého soupeře.
|Nejlevnější verze modelu
|441.900 Kč (Essential Eco-G 120)
|Základ s testovaným motorem
|645.900 Kč (Expression hybrid-G 150 4×4)
|Testovaný vůz bez příplatků
|674.900 Kč (Expression hybrid-G 150 4×4)
|Testovaný vůz s výbavou
|697.300 Kč (Extreme hybrid-G 150 4×4)