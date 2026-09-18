TEST Dacia Sandero 1.2 Stepway Eco-G 120 auto – A ceny benzinu máte na háku
Vnímání toho, co je dnes považováno za levné auto, se v posledních letech hodně mění, stejně jako nabídka samotné značky Dacia. Model Sandero je sice s cenou od 339 tisíc korun nejlevnějším plnohodnotným vozem na českém trhu, většina zákazníků ale volí vyšší výbavy. Dokáže si sandero obhájit svou cenovku, i pokud se v konfigurátoru necháte unést?
Design, interiér
Bylo by těžké u testu modernizované Dacie Sandero třetí generace nezmínit krásný žlutý metalický lak, který z něj spolu s novým světelným podpisem a zatmavenými světlomety vzadu dělá relativně velkou stylovku. Za žlutou Amber se připlácí 15.900 korun, testované sandero je ale také oplastovaná verze Stepway (+37.000 korun) se světlou výškou 200 mm a především vrcholná výbava Extreme.
Ta různým modelům značky už řadu let dodává bronzové doplňky v exteriéru a specifický interiér, o kterém si povíme později. Žluté sandero kupodivu s bronzovými prvky funguje dobře a díky novému světelnému podpisu ve tvaru obráceného písmene T vypadá stále svěže, i šest let od uvedení této generace.
S modernizací se změnil také tvar předního nárazníku i masky mezi světly, která je nyní lépe propojuje do jednolité linie. Světlomety samotné svítí dobře, automatické spínání dálkových je ale k vzteku, jelikož často rozsvítí dálkové světlomety i proti jedoucímu autu a nelze je vypnout například potažením páčky směrem k sobě. Nově jsou graficky spojené také plastové prvky spodní části nárazníku a výsledkem je dojem širšího a robustního auta.
Z boku se toho nezměnilo mnoho, ale to ani nebylo potřeba. Potěší klasické kliky dveří a mohutné podélné střešní ližiny, které lze snadno transformovat v příčníky. Vpravo vzadu najdeme také víko nádrže, pod kterým se skrývá jak hrdlo té klasické palivové, tak plnicí ventil tlakové nádoby na LPG. Bohužel víko se stále otevírá vachrlatou páčkou na podlaze vedle sedadla řidiče, a nefunguje vždy ideálně. Potěší ale, že zátka plnicího ventilu je již z jednoho kusu plastu, což dříve nebylo.
Vzadu se u všech verzí modernizovaného sandera změnila grafika zadních svítilen. Klasické červené krycí plasty vyměnila automobilka za zatmavené čiré. U verze Extreme je moderně spojuje lišta skrz víko zavazadelníku, i když ve skutečnosti jde o pouhou samolepku. Je v ní zakomponováno také černé logo automobilky, které trochu zaniká. Jestli je to účel, nebo náhoda, necháme na vás.
Detaily zádě odpovídají přední části – světelný podpis má tvar tří obdélníků ve tvaru obráceného písmene T a do rohů nárazníku implementovala automobilka vertikální plastový výběžek. U víka zavazadelníku je potřeba upozornit na jeho relativně ostrou hranu a krkolomné otevírání úzkou prohlubní v nárazníku.
Zapírá, kde může
Po usednutí do interiéru je hned jasné, že k tomu zcela původnímu sanderu má vybavený Extreme na dospělé platformě CMF-B (sdílené s minulou generací Renaultu Clio) na míle daleko. Ne snad že by nás hýčkal hojným počtem měkčených povrchů, to vůbec ne.
Tvrdé plasty prozrazují cenovku základního modelu téměř všude, i když verze Extreme se snaží některé povrchy ozvláštnit zelenošedým čalouněním materiálem Microcloud. Ten najdeme také na sedadlech, která jsou dostatečně pohodlná, jen zmíněný materiál zcela nesplňuje slib automobilky, že se na něm nebudete potit. A v zimě studí podobně jako kůže, ovšem to zde řeší Winter paket s vyhřívanými předními sedadly a volantem.
Pasažéři vzadu mají z tohoto pohledu samozřejmě smůlu, a právě oni pocítí cenovku sandera nejvíce. Zadní tapecírunk je jeden velký výlisek tvrdého plastu a ani místa zde není pro dospělého člověka na rozdávání. Pro děti je tu prostoru dostatek, ale zcela chybí také výdechy klimatizace.
Částečně by to mohlo řešit příplatkové elektricky ovládané střešní okno, ale chybějící výdechy a tvrdé plasty zkrátka odpovídají možnostem nejlevnějšího auta na českém trhu. Úsporu hledala Dacia také v prostoru zavazadelníku.
Ten nabízí objem 410 litrů a dvojité dno podlahy, díky kterému lze sedadla druhé řady složit téměř do roviny (sklopná v poměru 40/60). Po stranách kufru jsou šikovné háčky, materiály zde ale působí opravdu lacině. U základní varianty vozu to nevadí, u plně vybaveného auta by vůbec nevadila alespoň krytá nákladová hrana. Nezbývá než doufat, že se krásný žlutý lak neodře příliš snadno.
Sandero mělo v testované verzi dvojitou podlahu, i v její horní poloze ale vznikne lehký schod. |
Komfort nechybí
Sandero s cenovkou přes půl milionu korun se to snaží dohnat výbavou a nabízí vše, co by člověk mohl potřebovat. Zákazníci, kteří si kupují vybavené modely, totiž často hledají „levné“ auto, ale nechtějí se vzdát komfortu, na který jsou zvyklí.
Najdeme zde třeba multimediální obrazovku o úhlopříčce deseti palců, která je v našem případě dokonce vybavena i vestavěnou navigací. Systém ale umožňuje bezdrátové zrcadlení mobilního telefonu, takže z paketu Technologie za příplatek 8500 Kč potěší spíš bezdrátová nabíječka (bohužel ne chlazená). V testovacím týdnu infotainment jednou zamrzl a pomohl až restart vozidla.
Obrazovka zobrazuje také kamerový systém Multiview (v rámci paketu Easy za příplatek 8000 korun), který disponuje čtyřmi kamerami – kompletní 360° obraz tedy vykreslit neumí, ale ve svízelných situacích pomůže. Celý systém je přehledný a ovládání základních funkcí je velmi jednoduché, včetně nastavení preference asistenčních systémů My Perso.
Tento režim poté aktivujete dvojitým stlačením fyzického tlačítka vlevo pod volantem, což je úžasně rychlé a intuitivní řešení, které se skupině Renault už před lety opravdu povedlo. Na stejném místě se zapíná také vyhřívání dobře tvarovaného volantu s dalšími fyzickými tlačítky na ramenou.
Vpravo pod volantem se nachází další skvělý výmysl Renaultu, kterým je páčka pro ovládání hudby. Dokonce tu i po modernizaci stále najdeme její starší variantu, která sice zabírá více místa a nevypadá příliš vábně, ergonomicky je ale oproti novější variantě lepší. A když si na ni zvyknete, bude vám v běžných vozech nějakou chvíli chybět.
Hezky postaru se ovládá také klimatizace, což vnímáme jako velké pozitivum. Uvnitř interiéru také najdeme několik držáků příslušenství YouClip, které umožňují jeho další individualizaci. Někomu bude vyhovovat držák nápojů na zadní straně středového tunelu, další bude rád za háček na nákupní tašku a podobně.
Kromě centrální obrazovky je digitální také přístrojový štít, který ukazuje jen to nejnutnější. Díky tomu je ale dostatečně přehledný a úsměvné je, jak se ho Dacia snaží opticky zvětšit barevnými linkami po stranách, aby vyplnil kapličku přístrojů. Alespoň je ale dobře čitelný i na ostrém slunci.
Motor, jízdní vlastnosti
Pod kapotou testovaného sandera se skrývá nová motorizace Eco-G 120 auto, která nahrazuje původní litrový tříválec. Počet válců zůstává, ale jak již název napovídá, objem vzrostl na 1,2 litru. S tím se pojí také o 10 kW vyšší výkon, který znamená celkových 84 kW (112 k), respektive 90 kW (120 k) při jízdě na LPG. Vstřikování benzinu je přímé, plynu vícebodové nepřímé.
Vzrostl také točivý moment z původních 170 Nm na nynějších 190 Nm (197 Nm při jízdě na LPG). Pohonné ústrojí převzalo sandero z velkého modelu Espace, přišlo však o hybridizaci. Hybridní sandero využívá na poměry dnešní doby a velikosti vozu velký motor o objemu 1,8 litru a stojí na úplném vrcholu nabídky.
V námi testované druhé nejvyšší motorizaci ale sandero vůbec poprvé nabízí kombinaci alternativního pohonu na zkapalněný ropný plyn s automatickou převodovkou. Tou je volitelná šestistupňová dvouspojková převodovka EDC za příplatek 40.000 korun, která překvapivě nabízí také možnost manuálního řazení pádly pod volantem.
Jenže v testovacím týdnu jsem nenašel situaci, ve které by pádla přišla vhod. Odezva na jejich stisknutí totiž není zrovna bryskní, zejména při řazení směrem dolů. Když necháte samočinnou převodovku pracovat bez zásahů, řadí dostatečně logicky a rychle. Jízda zejména po městě je díky ní plynulejší, i když výrazný nástup turbodmychadla typický pro maloobjemové motory značky zcela vyžehlit nedokáže a studený motor stále trochu cuká.
Motorizace samotná je o něco kultivovanější než původní litrový tříválec, i když odhlučnění je zde stále relativně málo a zejména v rychlostech nad 100 km/h to oproti dospělejším konkurentům pocítíte. S dálnicí ale sandero problém nemá, zejména pokud jezdíte plynule. Při 130 km/h motor točí přibližně 2500 ot./min a při 150 km/h, což je zároveň maximální rychlost při využití tempomatu, točí sandero lehce pod 3000 ot./min. Hluk v kabině je tedy především aerodynamický a ani spotřeba příliš netrpí.
Ta se po 600 kilometrech kombinovaného provozu ustálila na slušné hodnotě 6,8 litru LPG na 100 kilometrů. Na benzin jsem pouze startoval, auto se posléze přepíná automaticky na plynový pohon, pro který je uzpůsobeno. Při stávající ceně kolem 20 Kč/l LPG vycházejí náklady na kilometr na příjemných 1,36 Kč/km.
Dacia také s modernizací téměř o pětinu zvětšila nádrž na LPG, takže ujet pouze na plyn kolem 700 kilometrů vůbec není problém. A k tomu zůstává také 40litrová nádrž na benzin, takže reálně se sanderem ujedete klidně 1200–1300 km bez tankování.
Sportovec to není
S vyšší světlou výškou se nemusíte bát sandero vzít ani mimo asfalt, kde sice pocítíte tvrdší podvozek, ale při opatrné jízdě po polní cestě nemá vůz žádný problém. Pro časté výlety mimo zpevněný povrch bych ale raději volil model Duster. Mimo asfalt se také hodí zmíněný kamerový systém, který pomůže hlídat černě lakované lité disky předních kol.
Sandero Stepway se ale mimo asfalt ve většině případů podívá možná na pár metrů příjezdové cesty k chalupě, takže je mi s potěšením oznámit, že na silnici jsou jeho jízdní vlastnosti naprosto v pořádku. Jízda s ním je čitelná, vůz nijak neposkakuje ani nehoupe, ostatně podvozek je překvapivě docela tvrdý.
Díky tomu vysokému sanderu ale nedělá problém ani rychlejší jízda v zatáčkách, rozbitý povrch ani náhlá změna jízdního směru. Řízení je sice relativně lehké, ale je dostatečně přesné a řidič tak vždy ví, jak se vůz bude chovat. Na limitu se dostaví lehká nedotáčivost.
|Konkurenti
|Dacia Sandero
|Hyundai Bayon
|Fiat Grande Panda
|Provedení
|Stepway 1.2 Eco-G Auto
|1.0 T-GDI Go!
|1.2 Hybrid Aut.6
|Motor
|1199 cm3, R3 zážehový, LPG
|998 cm3, R3 zážehový
|1199 cm3, R3 zážehový, MHEV
|Pohon
|předních kol
|předních kol
|předních kol
|Největší výkon [kW/min]
|84 (90 na LPG)/4500-5750
|66 (90 k)/5000
|81 (110 k)/5500
|Točivý moment [N.m/min]
|197/1750 – 4000
|172/1500 – 3000
|205/1750
|Převodovka
|6st. dvuspojková
|7st. DCT
|6st. dvuspojková
|Max. rychlost [km/h]
|180
|172
|160
|Zrychlení 0-100 km/h [s]
|10,0
|13,3
|11,2
|Komb. spotřeba [WLTP, l/100 km]
|5,7/7,1 (LPG)
|5,8
|5,0 - 5,1
|Pohotovostní/celková hmotnost [kg]
|1222/1685
|1275/1650
|1240/1700
|Brzděný/nebrzděný přívěs [kg]
|1100/645
|910/450
|600/600
|Rozměry d x š x v [mm]
|4102 × 1853 × 1586
|4180 × 1775 × 1490
|4088 × 1848 × 1499
|Rozvor [mm]
|2604
|2580
|2604
|Objem zavazadlového prostoru [l]
|328/1152
|411/1205
|412/1366
|Cena od [Kč]
|483.900
|525.990
|549.900
|Srovnatelná výbava s testovaným kusem
|Extreme + výbava
|Go! + paket Winter
|La Prima + výbava
|Cena od [Kč]
|536.800
|537.990
|571.900
Závěr
Při pohledu na výslednou cenu testované Dacie Sandero Stepway si člověk pokládá otázku, jestli jde stále o to levné auto, pro které do showroomu vyrazil. Odpověď je zřejmá zejména po usednutí do interiéru, kde sandero svůj levný a konstrukčně letitý základ skrýt neumí.
Dohání to však v mnoha jiných ohledech. Nová motorizace Eco-G 120 je kultivovanější a pružnější než původní litrový tříválec, ve spojení se samočinnou převodovkou funguje dobře a její spotřeba není ani na LPG příliš vysoká. Zcela ideální je pro meziměstský provoz, kde oceníte dobrý podvozek a nebude tolik vadit horší odhlučnění.
Z výbavy nabízí téměř vše, co by člověk v malém autě segmentu B za tuto cenu mohl chtít. Řešení jednotlivých výbavových prvků často nedosahuje kvalit dražší konkurence (rozlišení kamerového systému, velmi jednoduchý digitální přístrojový štít i infotainment, laciné dvojité dno zavazadelníku), ale ve výbavě nechybí.
Díky stylové barevné konfiguraci a bronzovým doplňkům verze Extreme je na ni navíc radost pohledět. Záleží tak na tom, zda preferujete více výbavy a relativně jednoduchou a osvědčenou techniku, nebo raději oželíte trochu výbavy ve prospěch charakteru či lepších materiálů konkurence.
|Nejlevnější verze modelu
|376.900 Kč (Essential, FWD, TCe 110, 81 kW)
|Základ s testovaným motorem
|376.900 Kč (Essential, FWD, Eco-G 120, 84 kW/90 kW na LPG)
|Testovaný vůz bez příplatků
|483.900 Kč (Extreme, FWD, Eco-G 120 auto, 84 kW/90 kW na LPG)
|Testovaný vůz s výbavou
|536.800 Kč (Extreme, FWD, Eco-G 120 auto, 84 kW/90 kW na LPG)