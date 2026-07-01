TEST Denza D9 DM-i AWD – Překvapení na více frontách
Řada čínských aut je tak trochu Potěmkinova vesnice – na pohled jsou efektní a skvěle vybavená, ale když s nimi začnete jezdit, objevujete jeden nedostatek za druhým. V případě Denzy D9, luxusního velkoprostorového vozu, který na náš trh oficiálně přijde až někdy za půl roku, mi na chyby a nevýhody stačí prsty jedné ruky, a ani ty nepotřebuji všechny.
Design, interiér
Když jsme před několika týdny psali o tom, že značka Denza přijde do Česka pravděpodobně někdy na konci roku 2026 nebo na začátku roku následujícího, ještě jsme nevěděli, že se budeme moci pořádně projet v jednom z jejích modelů mnohem dřív. České zastoupení značky BYD, pod niž Denza patří, totiž dovezlo jeden kousek plug-in hybridního modelu D9 a půjčilo ho několika novinářům. Sice bohužel ne na celý týden, nýbrž jen na pár dní, ale i to je lepší než nic.
Vnější design velké krabice je samozřejmě poplatný kategorii vozu. Tu se mi, upřímně, chce pojmenovat spíš „velkoprostorový vůz“ než MPV, protože to je zkratka „multi-purpose vehicle“, tedy víceúčelové vozidlo. A tu víceúčelovost tady bude člověk hledat vážně těžko, ale o tom až později.
Obří přední maska docela dost připomíná styl Toyoty Alphard či Lexusu LM, aniž by ovšem byla designovou kopií. Vysoko umístěná přední hrana kapoty není problém pro výhled z vozu, neboť kapota je krátká a sedí se tu dost vysoko. Trochu mi ale vadí přední blinkry umístěné nízko v nárazníku.
Svítící plocha zadních světel je obrovská a platí to i pro brzdovky. Zajímavý světelný podpis, který jako by chtěl připomínat nějaký čínský znak položený na bok, ale není tomu tak. Inspirace pochází z geometrie a astronomie. Těší mě tu párové couvačky dole v nárazníku, byť vzdálenost mezi nimi a hlavními lampami je obrovská.
Zastavím se ještě na chvíli u kol. Ta vypadají malá, protože na luxusní auto dnešní doby taky poměrně malá jsou – mají průměr 18". To ale znamená vysokou bočnici pneumatiky, rozměr je 235/60. A to je samozřejmě znát na jízdním komfortu, kterému se budu věnovat v druhé kapitole.
Luxus pro sedm
Testovaný kousek je v sedmimístném provedení; existuje také verze o čtyřech sedačkách, kterou jsem zkoumal na pekingském autosalonu. Tahle sedmimístná je samozřejmě praktičtější, ovšem zároveň se tu není třeba obávat nedostatku luxusních prvků. Už jen fakt, že třímístná lavice je až vzadu, kdežto v druhé řadě jsou individuální křesla, to jasně říká.
Začněme tedy zrovna zezadu. Třetí řada je pořád dostatečně prostorná i pro dospělého, všechna místa mají tříbodové pásy i hlavové opěrky, je tu středová loketní opěrka, vlastní výdechy ventilace, madlo, čtecí lampička, kapsy zezadu sedaček v druhé řadě, a hlavně dost měkké čalounění na to, aby se tu člověk cítil pohodlně.
Také se sem lépe nastupuje než třeba do Voyahu Dream, který je přímým konkurentem. D9 totiž umí odklopit opěradla křesel ve druhé řadě dopředu, takže když je zároveň posunete, do třetí řady jde vlézt relativně snadno.
Druhá řada sedaček je ovšem to místo, kde chcete trávit čas, nejste-li za volantem. Kromě elektrických okenních roletek – ty jsou z nepochopitelného důvodu manuální, stejně jako stolečky, ale u těch to chápu – tu křesla mají úplně všechno, co si lze představit. Vyhřívání, ventilace i masážní funkce jsou samozřejmostí, nastavování je elektrické a sedačky se dají i sklopit do polohy lehátka, při níž vám vyklopí podporu lýtek.
Je to všechno? Ani zdaleka. Pokud by vám nestačily výklopné držáky nápojů mezi sedačkami, můžete použít dva na zadní části přední loketní opěrky. A pod nimi je ještě lednička – není moc velká, ale je elektricky výsuvná. Elektricky se ostatně ovládá téměř všechno včetně zavírání dveří, ale na většinu funkcí nejsou tlačítka. Každé z křesel ve druhé řadě má vlastní dotykový ovládací displej.
Ten nabídne i ovládání bederní opěrky nebo třeba možnost uložení pozice sedadla. Otvírá ledničku, i v ní nastavuje teplotu, může zakrývat obří zadní střešní okno – ano, jsou tu dvě – roletkou nebo to přední otvírat či zavírat. Lze ovládat i čtecí lampičky v interiéru, kterých je celkem osm, a to buď individuálně, nebo všechny najednou. Zkrátka, hračička jako já si tady dokáže hrát a zkoumat opravdu dlouho.
Někdy to je i třeba – některé překlady z čínštiny do angličtiny zaměstnají na dlouho i člověka, pro nějž je angličtina skoro stejnou samozřejmostí jako čeština. Tak třeba – jakou funkci byste hádali pod pojmenováním „Refrigerator Door Switch“, tedy „Vypínač dveří chladničky“, tím spíš, že v displeji je opravdu přepínač? Něco jako dětský zámek toho tlačítka na konzoli, které otvírá ledničku? Není to tak, tímhle „přepínačem“ na displeji se lednička vysouvá a zavírá.
Za volantem postaru
V podstatě stejný komfort má k dispozici řidič se spolujezdcem. Ani ne kromě té možnosti vytvořit ze sedadla lehátko – budete-li zkoumat centrální displej dostatečně dlouho, dostanete se i k možnostem jako „Seat Spa“, „Sedadlové lázně“. Vířivku či bahenní koupel samozřejmě nečekejte, ale dá se tady ovládat masážní funkce, vyhřívání a ventilace všech čtyř míst, která to umožňují. Jinými slovy, jako pan továrník na sedačce vpravo vzadu se vůbec nemusíte s vlastním dotykovým displejem obtěžovat, stačí požádat šoféra, aby vám zapnul některý z masážních programů.
Voleb, nastavení, detailů a možností je tady nepřeberné množství, protože tady taky je nepřeberné množství funkcí. Ambientní osvětlení má několik různých zón a každé můžete zvolit barvu zvlášť; jedna z nich je i v zadním střešním okně. A taky je tu řada aplikací jako ve smartphonu, ovšem určených pro čínský trh, takže je v Česku nepoužijete. Buď se vůbec neotevřou, nebo na vás vychrlí hromadu čínských znaků a bez znalosti jazyka nenajdete, ani kde se dá ten jazyk přepnout.
Platí to i pro navigaci. Mezi aplikacemi je navigace Amap, která v Číně funguje skvěle včetně dat o dopravě v reálném čase nebo informací o tom, jak dlouho ještě bude svítit červená nebo zelená na semaforu před vámi. Jenže když ji otvírám v Česku, vidím jen šipku a žádné mapové podklady. Stejně tak tu chybí možnost zrcadlení smartphonu, jak jsme na ni v Česku zvyklí.
S D9 tak jezdím prostě bez navigace, bez mapy, dokonce i bez mobilu v držáku na skle. Nejde ani tak o to, že jsem na ty tři dny líný ten držák hledat, i když to je samozřejmě taky pravda, nýbrž že sklo je tak daleko, že bych na ten mobil ani pořádně neviděl, natož na něj dosáhl.
Do značné míry starosvětského je tu toho víc. Čínské značky jsou známé tím, že se snaží znovu vynalézt kolo všude tam v ovládání auta, kde to jen trochu jde. BYD a potažmo Denza k nim ovšem nepatří. Jsou tu tedy dvě páčky pod volantem, jedna na světla a blinkry a druhá na stěrače (že při světlech na Auto není páčka zarovnaná, mi u takhle do detailu propracovaného, luxusního a drahého auta pije krev), víceméně tradiční volič převodovky a spousta knoflíků kolem něj. Elektrické posuvné dveře tu mají fyzická tlačítka, stejně jako funkce Auto Hold a řada dalších věcí, na které člověk prostě chce fyzické tlačítko na známém a snadno dostupném místě.
Po ergonomické stránce tady tak v podstatě nemám co vytýkat; je tu dokonce i nastavitelné tlačítko na volantu a hned vedle něj si jiným tlačítkem můžete nechat ukázat obraz 360° kamerového systému. Tlačítky na volantu je možné skrz přístrojový štít změnit i teplotu v řidičově čtvrtce čtyřzónového klimatizačního systému. A po stažení horní lišty centrálního displeje dolů si můžu snadno seřídit jas displejů.
Jediné, co bych palubnímu systému vytknul, je kromě občas kostrbatého překladu taky absence klasického rádia; chci-li poslouchat rádio, musel bych ho přehrávat v nějaké aplikaci v mobilu připojeném k autu přes Bluetooth. A taky je systém místy docela složitý a člověk v něm dlouho hledá některé věci, ale to zčásti souvisí i s tím, že tu je těch věcí tak hrozně moc.
Kvalita všude kolem
Špičková výbava se nicméně u luxusního čínského auta dá očekávat. Ba dokonce, právě výbavou se často Číňané snaží získat zákazníky na svou stranu a věci, které nejsou na první pohled vidět, jako kvalita materiálů, kvalita zpracování, slícování dílů apod. mohou trochu pokulhávat.
Zde tomu tak opravdu není. Prsty nenašly nic, co by bylo špatně slícované nebo nekvalitní, i materiály jsou na úrovni, a hlavně, nikde nic nevrže (po 13 tisících najetých kilometrů, kdy už u některých aut člověk na různé pazvuky sem tam narazí) a všechno, na co sáhnu, za co zatáhnu, co zmáčknu, působí bytelně.
Sedačky jsou komfortní, materiály kvalitní; není to samozřejmě na úrovni nejdražších luxusních aut evropských značek a taky to nedokáže navodit efekt „wow“, ale právě v materiálech se Denza vůbec nemusí ostýchat s nálepkou „prémie“. Co je na tom celém nejhorší, jsou plastové páčky pod volantem z BYDů, ale ani ty nejsou v globále špatné a tato věta spíš než cokoliv jiného vyzdvihuje úroveň zbytku interiéru.
Zbývá nám už jen kufr. Že se třetí řada sedaček nesklápí elektricky, bych pochopil, co tu ale trochu chybí, je nějaká roletka, kterou by člověk zakryl náklad v kufru. Ten ani v sedmimístné konfiguraci není malý – na délku má u podlahy přes půlmetr a pod futry je 1,1 metru na výšku. Sklopená třetí řada sedaček tu tvoří 19cm schod, nad nímž je pod stropem 94 cm prostoru. Zajímavostí budiž, že složená třetí řada sedaček omezuje rozsah podélného posuvu křesel v druhé řadě. Maximální délka tu je 1195 mm s vyklopenou třetí řadou a 967 mm se složenou.
Chcete-li využít tento prostor na maximum, bude to chtít jistou opatrnost a třeba používání přepravek či obdobných větších nádob na drobné předměty. Prostě proto, že z principu věci tu není prostor pro osádku fyzicky oddělen od prostoru nákladového, takže volně ložené drobné předměty při prudkém brzdění snadno prolétnou do interiéru. Kromě roletky tu totiž není ani žádná záchytná síť, ani očividná možnost ji instalovat. Jezdím tedy s vyklopenými všemi sedačkami, i když zadní řadu nepotřebuju, jen abych měl nějaké oddělení nákladového prostoru od kabiny.
|Naměřené rozměry zavazadelníku
|Základní/maximální objem zavazadelníku
|390/2310 l
|Délka u podlahy
|551 mm
|Výška podlaha-strop u 5. dveří
|1100 mm
|Výška sklopená 3. řada-strop
|942 mm
|Max. délka za 2. řadou
|1658 mm
|Šířka mezi podběhy
|1249 mm
|Třetí řada sedaček
|Šířka v loktech
|1536 mm
|Podélný prostor
|487-924 mm
|Délka sedáku/Výška opěradla
|487/590 mm
|Výška od sedáku do stropu
|938 mm
Motor, jízdní vlastnosti
Denza D9 bude v nabídce coby plug-in hybrid a bateriový elektromobil. Já dostal na test plug-in hybridní variantu s pohonem všech kol, který je realizován samozřejmě druhým, slabším motorem umístěným u zadní nápravy. Na rozdíl od řady jiných čínských plug-in hybridů, které jsou spíš elektromobily se spalovacím prodlužovačem dojezdu, se zde umí přeplňovaný čtyřválec o objemu 1,5 litru skutečně připojit k předním kolům a přímo je pohánět.
Že má spalovací motor 156 koní, je skoro jedno, dojem z jízdy tu je, řekněme, „elektromobilní“. Většinu času vůz pohání 231k elektromotor, s nímž se ten spalovací stýká v planetové převodovce typu e-CVT. V případě potřeby se připojí 61k elektromotor na zadní nápravě (ten je kupodivu také synchronní s permanentními magnety, byť by tu člověk čekal asynchronní) a jízda je naprosto hladká jak co do pohybu, tak i zvuku. Spalovací motor je odhlučněn a jeho vibrace jsou odfiltrovány tak skvěle, že ani já, člověk na tyhle věci poměrně citlivý, nepoznám, kdy běží a kdy zhasl.
Kombinovaný výkon vozu je 406 koní a točivý moment 681 Nm, ale že by to bylo nějak hodně, říci nemohu. D9 totiž váží téměř 2,8 tuny prázdná a zrychlení na stovku za 7,3 s, které udává výrobce, je tak nějak na dolní hranici toho, čemu jsem ochoten věřit s plně nabitou trakční baterií. Mimochodem, nejvyšší hmotnost D9 v plug-in hybridní verzi s pohonem všech kol je 3340 kg, takže na řidiče a dalších šest lidí zbývá jen 545 kg. V Číně to možná stačí, v Evropě nemusí.
Nakousl jsem baterii – má kapacitu 40 kWh a D9 má s průměrnou spotřebou 23 kWh/100 km ujet 145 km na jedno nabití, než se z elektrického režimu přepne do hybridního. Podle ukazatele dojezdu by tomu jeden i věřil – při nějakých 45 % stavu nabití ukazuje 69 km – ovšem když spadne na čtvrtinu a elektrický dojezd na displeji je stále ještě 26 km, vůz se přepne z elektrického do hybridního režimu a už nejde přepnout zpět do elektrického.
Mezi těmito dvěma momenty, tedy na nějakou pětinu využitelné kapacity baterie, jsem ujel 36 km čistě na elektřinu, a to převážně městem a v nižších teplotách, než máme v těchto dnech, takže nebylo potřeba takového výkonu klimatizace. Od plného nabití do přepnutí z elektropohonu na hybrid bych tedy měl zvládnout 135 km, což je hezká hodnota.
Nabíjení je zde možné nejen střídavým proudem o 6 kW, ale také stejnosměrným. Některé zdroje hovoří o výkonu stejnosměrného nabíjení až 500 kW, čínská data však uvádějí 80 kW a upřímně, této hodnotě věřím mnohem víc. Samozřejmě bych ji vyzkoušel, jenže protože jde o vůz čínské specifikace, konektor pro stejnosměrné nabíjení je typu GB/T, nikoliv evropské CCS2 nebo japonské CHAdeMO, které u nás běžně najdete u stojanů. I konektor pro nabíjení střídavým proudem je odlišný – jde o GB/T 20234.2, který vypadá jako náš Mennekes, ale převrácený, tj. na autě je samice, nikoliv samec, jak je běžné u aut prodávaných v Evropě oficiálně.
Rád bych nabídl alespoň spotřebu v reálném světě, ale nepodařilo se mi vynulovat ten klíčový ukazatel s názvem Cumulative AEC, tedy kumulativní průměrná spotřeba energie. Možná to ale nevadí, protože palubní systém stejně jako v BYDech počítá taky spotřebu za posledních 50 kilometrů jízdy. (Taky to v tomhle kusu nejde vynulovat, i když displej říká, že pro vynulování mám držet tlačítko OK, ale poté, co ujedete 50 km, jsou už čísla jen vaše.)
Když jsem D9 přebíral, na displeji svítilo průměrně 5,0 kWh + 6,4 l/100 km, což podle vozu znamená vážený průměr 7,8 l/100 km. Při předávání dál jsem byl na 3,6 kWh + 6,0 l/100 km, tedy vážený průměr rovných sedm litrů na sto kilometrů. Fotografovi se podařilo tato čísla dále snížit na 5,1 kWh + 5,1 l/100 km, tedy v průměru 6,6 l/100 km. Na bezmála třítunové auto to považuji za velmi hezké hodnoty.
Kromě dojezdu na baterii (a i ten je zatím znám jen z čínských zdrojů, takže to bude spíš odhad než změřená hodnota) nejsou na světě hodnoty dojezdu a spotřeby dle WLTP. Nějaký dojezd na elektřinu i benzin dohromady se na různých místech najít dá, ovšem jde o hodnotu (opět předpokládám, že spíš odhad) dle staré a nepřesné normy NEDC. V závislosti na zdroji informací je to mezi 970 a 1020 km. Od skutečnosti to bude samozřejmě daleko, ale možná ne zas tak moc. Budeme-li uvažovat průměr spotřeby benzinu 7 l/100 km (na dálnici bude spotřeba vyšší jako u každého hybridu; já jezdil hlavně ve městě a kolem něj), 53 litrů paliva znamená 757 kilometrů jízdy. K tomu 135 km na elektřinu znamená dohromady 892 km.
Překvapivě pohodlná
Kde mě nicméně D9 opravdu velmi příjemně překvapila, je pohodlí jízdy. Když jsem výše zmiňoval kompromisy tam, kde to není vidět, šlo zejména o podvozky – řada čínských aut je má naprosto tragicky odladěné a kombinaci s bídnou tuhostí karoserie je každý výmol utrpením.
Ne tak Denza D9. Její podvozek s označením DiSus-C kombinuje klasické ocelové pružiny s adaptivními tlumiči a řídící jednotka neustále monitoruje situaci pomocí řady různých senzorů – zrychlení v různých směrech, otáček kol či náklonu karoserie. Podle toho mění průtok oleje v tlumičích a s tím i jejich tuhost, takže při vyšších rychlostech nebo v zatáčkách jsou tlumiče tužší než při pomalé jízdě rovně.
Výsledek není úplně dokonalý globálně, necítíte se jako na obláčku, který dokážou připravit evropské luxusní limuzíny. Není jim to ale příliš daleko. Ostré rázy tu neexistují (i díky vysokým bočnicím pneumatik), chvění na nerovnostech v podstatě taky ne a podvozek je i velmi dobře odhlučněn. D9 je určitě nejkomfortnější čínské auto, které jsem řídil nebo se v něm nechal vézt dost dlouho na to, abych to stihl pořádně vyzkoušet. A i v globále aut, s nimiž jsem měl tu čest, mu patří v jízdním komfortu pozice poblíž horního konce pomyslného žebříčku.
Srovnám-li to s přímými konkurenty od Voyahu a Lexusu, Denza D9 je rozhodně lepší, a to jak za volantem, tak ve druhé řadě sedaček. Křesla totiž nejsou na zadní nápravě, nýbrž o kus dál vpředu. (Nutno však podotknout, že Lexus LM jsem zkoušel jen ve čtyřmístné verzi, pro niž je konkurentem varianta Denza D9 Pioneer se stejnou konfigurací sedaček. Jak sedmimístná D9, tak i sedmimístné LM mají druhou řadu sedaček posunutou o kus dál dopředu oproti čtyřmístným verzím. Ty mají zadní sedačky přímo nad zadní nápravou.)
|Nejbližší konkurenti
|Voyah Dream
|Lexus LM 350h
|Varianta
|PHEV
|Luxury HEV
|Motor
|2× elektrický PMSM + 1,5 I4 T jako generátor
|2487 cm3, I4 + elektrický
|Nejvyšší komb. výkon [kW/min]
|310/-
|184/-
|Největší komb. toč. moment [Nm/min]
|620/-
|-
|Převodovka
|1st. reduktor, AWD
|eCVT, AWD
|Max. rychlost [km/h]
|200
|190
|Zrychlení 0-100 km/h [s]
|5,9
|8,7
|Komb. spotřeba [WLTP]
|5,4 l + 22 kWh/100 km
|7,0-7,4 l/100 km
|Baterie, nabíjení
|43 kWh, 80 kW
|1,3 kWh, -
|Dojezd na elektřinu [km]
|185 km
|2 km
|Pohotovostní/celková hmotnost [kg]
|2750/3100
|2345-2355/2800
|Rozměry d x š x v [mm]
|5315 × 1985 × 1800
|5130 × 1890 × 1945
|Objem zavazadelníku [l]
|427 (zadní) + 40 (přední)
|110/1191
|Rozvor [mm]
|3200
|3000
|Hmotnost brzděného/nebrzděného přívěsu [kg]
|1200/750
|1650/750
|Cena od [Kč]
|2.449.900
|3.290.000
|Srovnatelná výbava s testovaným kusem
|-
|Luxury
|Cena od [Kč]
|2.449.900
|3.290.000
Závěr
Denza D9 mě velmi příjemně překvapila svým pohodlím, prostorem a zpracováním interiéru, které jsou u luxusního auta tím nejdůležitějším. Umí také jezdit s hezkou spotřebou a dynamika je dostatečná.
Nevýhody, které tento konkrétní kus má, z většiny souvisí s tím, že jde o čínskou specifikaci, zejména zrcadlení smartphonu i rádio mi opravdu chybí. Horší výhled z vozu přes sloupky A karoserie a nemožnost zakrýt či vůbec oddělit kufr od prostoru pro posádku, zejména sklopíte-li třetí řadu sedaček, jsou však minusy, s nimiž musíme počítat i u evropské verze.
Důležitá bude samozřejmě cena. V Číně se v závislosti na výbavě pohybuje mezi 360 a 470 tisíci jüany, což znamená 1,13–1,47 milionu korun. V Evropě to bude samozřejmě mnohem víc kvůli přísnějším bezpečnostním normám a taky nákladům na dovoz včetně importních cel; dá se očekávat cena okolo 2,5 milionu korun. Není to malá částka, ale za to, co D9 nabízí, mi nepřijde ani nijak přemrštěná.
|Nejlevnější verze modelu v Číně
|359.800 RMB (1,128 milionu Kč) (D9 DM-i, 299 kW, e-CVT, AWD, sedmimístná)
|Jediný kus na prodej v ČR
|1.900.000 Kč (D9 DM-i, 299 kW, e-CVT, AWD, sedmimístná, předváděcí kus u prodejce Mototechna)