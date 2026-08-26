TEST Dodge Charger Sixpack – Nemožně rychlý, a zvládá i Evropu
Nový charger je díky verzi Sixpack s řadovým šestiválcem hardcore fanouškům Moparu trnem v oku o něco méně, než kdyby byl jen elektrický. Oproti minulosti je trochu míň obřím kladivem. Způsob, jakým nabírá rychlost, je stěží uvěřitelný, zejména vzhledem k výbavě a schopnosti fungovat jako auto na každý den.
Design, interiér
Když byl Carlos Tavares generálním ředitelem koncernu Stellantis, snažil se bojovat proti letitému americkému rčení „Objem ničím nenahradíš“ koncem osmiválce Hemi v menších autech a tím, že nová generace Dodge Charger bude jen elektrická. To ostatně platilo o všech platformách z rodiny STLA, výsledek ovšem vidíme všude kolem sebe.
Charger není výjimkou a jistě ještě než se vůz představil, automobilce došlo, že když pod kapotou nebude spalovací motor, zájemci o silný mopar (alespoň ti bez silné loajálnosti ke značce) půjdou pro Ford Mustang či Chevrolet Corvette. Do chargeru se tak dostal řadový šestiválec Hurricane, a to v obou svých výkonových verzích.
Než však začneme zkoumat techniku, „nabíječka“ stojí za pozastavení i zvenčí. Na fotkách to není tak dobře patrné, ale je to vážně obrovské auto. Šířka 207 cm, kterou uvádím v technických datech, není se zrcátky – je to šířka „boků“ auta vzadu, přes kola a blatníky. Vyklopená zrcátka (mimochodem, nejsou elektricky sklopná) už ale nejsou o tolik víc do šířky, přes ně má vůz jen něco málo přes dva metry deset.
Totéž platí pro délku. Více než 5,2 metru není překlep, tohle auto je opravdu delší než standardní třída S W223 a do její prodloužené verze V223 mu nechybí moc. Snad správnými poměry délky k šířce, délky kapoty ke zbytku auta, délky oken k rozvoru nebo já nevím čeho ještě působí charger na fotkách jako kompaktní sporťák. Nebo se člověku jen z fotek nechce věřit, že by oblast kapoty s vyboulením mohla být tak masivní?
Jenže, upřímně – působí na vás nový charger skutečně „svalnatě“? Příď, boky i linka střechy jsou jasně inspirované chargerem z roku 1968, tím nejznámějším, který sehrál ústřední roli ve slavné honičce v Bullittově případu. A stejně jako tehdejší charger nepůsobil zas tak výjimečně ve srovnání s normou automobilového designu té doby, byť odlišný svým protáhlým tvarem samozřejmě byl, přijde mi to u současného chargeru v dnešní době totožné. Retrofuturismus je tu, myslím, přítomný mnohem méně než u challengeru, který se přestal vyrábět v roce 2023 a jehož je dvoudveřový charger přímým nástupcem.
To samozřejmě neznamená, že by to nebylo krásné auto. Křivky boků i oken jsou ladné a naznačují, že pod kapotou není zrovna litrový tříválec. Decentní křídlo na zádi mu sluší, stejně jako obrysovka táhnoucí se coby rámeček v panelu světel napříč šířkou vozu. Zde stojí za zmínku svítící logo Fratzog uprostřed, které není příliš výrazné, a tak mi ani nevadí, že svítí.
Totéž platí o přídi – linka obrysovek tu je dole pod černým obdélníkem a uprostřed jemně svítí fratzog. Světlomety tu jsou klasické reflektorové LEDky, což se v těchto cenových hladinách už moc nenosí, ale nezapomeňte, že jsme v Americe, kde donedávna nebyly povolené „matrixy“. Na to, že jde o takto jednoduchá světla, svítí v noci nadprůměrně, a také mě těší i na dálnici spolehlivé samočinné přepínání dálkových světel.
Jako v elektromobilu
Beru za kliku… tedy, za tlačítko zespod plastu, co vypadá jako klika. Odjišťování dveří je zde bohužel elektrické, a to z obou stran; tlačítko je však vždy příjemně dostupné a není třeba ho nikde hledat.
První věcí, kterou jsem úplně nečekal a která mi dost vadí, je, že se tu sedí poměrně vysoko. Zčásti za to může normálně vysoký podvozek – všimněte si na fotkách, že auto není přilepené k zemi, takže se rozbitého asfaltu nemusíte bát –, hlavně ale jde o tlustou podlahu. Tohle auto vznikalo jako elektromobil a spalovací verze si bohužel tlustou podlahu zachovala. Nohy tedy mám k pedálům příjemně natažené dopředu, nesedím jako v dodávce, ale celý bych se posunul o pár centimetrů níž.
Když ale nad tím začnu přemýšlet víc, vlastně je výška mé hlavy vzhledem k oknům a kapotě ideální. Vidím kus kapoty; bohužel přes její vyboulení není vidět její pravý roh, takže v úzkých prostorách spíš odhaduji, kde auto končí a využívám kamerového systému. Vidím ven i přes horní hrany vnějších zrcátek.
Problém je však s vnitřním zrcátkem. Charger je liftback, otvírá se i zadní sklo, takže aby nebyly třetí dveře příliš velké a zároveň aby se mohla střecha svažovat elegantně dolů, musí být horní hrana zadního skla dost nízko. A tím musí být níž i vnitřní zrcátko, aby jím bylo něco vidět dozadu. Jenže protože je takhle nízko, musím sklonit hlavu, abych pod ním viděl ven; když jen otočím hlavu nebo posunu pohled, dívám se přímo do toho zrcátka.
K předním sedačkám však nemám výhrady, dají se nastavit dostatečně široce, hlavová opěrka není nakloněná příliš dopředu a pohodlí nabízejí dost, i když v nich strávíte celý den. Také boční vedení, byť na to nevypadá, dokáže držet tělo hezky.
Informací je spousta
Interiér není tak prostý tlačítek, jak je dnes běžné. Volič převodovky je pořádnou pákou, byť jeho design a způsob, že ho musím v podstatě zvednout, abych z P zařadil D, mi až tak nesedí. Před ním se třeba vypíná stop-start či vedení v jízdních pruzích, vlevo od volantu zase mám u tlačítek pro světla a elektrické odjištění kapoty – ano, vážně – kolečko pro seřizování jasu displejů.
Centrální displej má skvělé rozlišení a dostatečně hezkou grafiku, kvituji také pevné umístění dotykových plošek pro vyhřívání a ventilaci sedaček po stranách. Není však dobře, že nereagují na klepnutí spolehlivě. To haptický panel ovládání klimatizace pod displejem je mnohem lepší, i když to nejsou tlačítka. Připomíná mi to displeje systému MMI ve starších audi, jen s tím rozdílem, že zde stačí položit prst na daný symbol, lišta pod ním zavibruje a tím se zmáčkne dané tlačítko.
Infotainment někdy má své vrtochy, třeba zkraje testovacího týdne se mi párkrát přepnul do jiného uživatelského profilu bez zjevné příčiny, po dvou dnech to ale zcela zmizelo. Miniaturní znaky všude po displeji jsou nevýhodou, kterou u systému Uconnect v autech někdejšího koncernu FCA kritizuji pravidelně.
Systém ale nabídne neskutečné množství informací. Namátkou třeba poměr vzuchu k palivu, teplotu nejen převodového a motorového oleje, ale také teplotu chladiva v okruhu intercooleru či dokonce míru prokluzu každé zadní pneumatiky zvlášť. Dokonce tu je speciální tabulka, v níž vám charger ukazuje, jak jste si vedli ve čtvrmílových sprintech – reakční dobu na startu a časy a rychlosti na osminu a čtvrtinu míle.
Vedle tohoto všeho je tu bezdrátová nabíječka mobilu, která se snaží i o nějaké chlazení, výkonná dvouzónová klimatizace, elektricky nastavitelné sedačky, hromada místa i na zadních sedačkách (byť kvůli střeše a zádi typu liftback ne na hlavu) a více než šestisetlitrový kufr…
V podstatě tytéž informace nabídne přístrojový štít, který je displejem ještě větším než centrální obrazovka. Jeho rozměry jsou ale zbytečné, klidně by mohl být dvoutřetinový, protože zobrazení ho většinou víc nevyužívá. Informace o motoru tu jsou po jedné, ne třeba po třech, a protože je displej tak velký, přes věnec volantu nevidím na jeho horní rohy, kde jsou hodiny a vnější teplota.
Líbí se mi však, že tady nikde není příliš modré barvy. Oba displeje jsou povětšinou v kombinaci odstínů šedé a červené, na přístrojovém štítu je místy modrý nádech a ambientní osvětlení má nastavitelnou barvu. Výhoda je zřejmá – při jízdě v noci vám do očí nebuší modrá fotonová děla a jízda je o to příjemnější.
|Zavazadelník Dodge Charger Sixpack
|Délka u podlahy/u horního konce opěradel
|1125/840 mm
|Maximální délka za sedadlem spolujezdce
|2120 mm
|Šířka mezi podběhy
|1025 mm
|Výška pod platem
|350 mm
Motor, jízdní vlastnosti
Zmíněné vyboulení kapoty tu je tak napůl jako show a napůl kvůli prostoru potřebnému pro motor. Toho je ve skutečnosti většina pod „torpédem“, tedy za přední nápravou, což je samozřejmě velké plus pro rozložení hmotnosti. A že té je tady hromada – skoro 2,2 tuny s pouhým řidičem na palubě.
Poměr výkonu ku hmotnosti 254,6 koně na tunu tak nevypadá nijak růžově. Jenže navzdory němu naskakují čísla na tachometru neuvěřitelnou rychlostí. Dokládá to i měření, které provedl Svět motorů – na stovku se dostal za 4,2 sekundy z klidu, tedy bez odečtené první stopy rozjezdu, a 160 km/h bylo otázkou necelých sedmi sekund.
Tahle suchá čísla ale neřeknou celý příběh. Na zrychlování chargeru je skoro až šokující způsob, jakým se prokousává kvalty. Turba jsou totiž naladěná tak, aby výkon motoru lineárně rostl až k maximu v 6250 otáčkách; točivý moment tu nevypadá jako stolová hora, nýbrž jako průměrný kopec, ale ještě v šesti tisících je ho 644 Nm.
Výsledek? Charger na jakýkoliv rychlostní stupeň obrovsky táhne a místo aby ve vysokých otáčkách polevil, v šesti a půl tisících vám prostě dojdou otáčky. Pak osmikvalt 880RE od ZF odřadí a motor zase táhne nezměněnou měrou, dokud vám zas nedojdou otáčky. A tohle se opakuje dál a dál, dokud trojciferné číslo na tachometru nezačíná dvojkou.
Je mi jasné, že kdyby měl o 500 kg méně a o 250 koní víc, rychlost by nabíral ještě mnohem důrazněji. Jenže auta, která jsou něčeho takového schopna, na to většinou i vypadají. Charger ne – ten je na první pohled sice velký, výrazný a červený, ale rozhodně byste ho netipovali na ostrý sporťák, supersport nebo prostě cokoliv na ten způsob. Na první pohled a zejména pro neznalého je to prostě jen velké a docela hezké auto.
Umí nejen rovně
Obrovskému výkonu zde zdatně sekunduje i podvozek, kterému nesmírně pomáhá velmi pevná karoserie. Odpružení je tuhé, ale protože se může opřít do karoserie, která se nezkroutí, nerovnost absorbuje právě ono a přenos nepříjemných pohybů do těla řidiče je adekvátní sporťáku.
Podvozek svou neochvějnou jistotou skoro dává dojem, jako by charger byl německé auto – ta také zpravidla mistrně zvládají jízdu vysokými rychlostmi i po nekvalitním povrchu. Charger je rozbitým cestám překvapivě dobře imunní, takže se nemusíte bát za to trochu vzít, i pokud povrch není jako zrcadlo. Podvozek zároveň není naladěný do nedotáčivosti, je neutrální a hezky cítíte, jak v pohonu hraje prim zadní náprava.
Přesto jsem po prvním nasednutí měl dojem, co je to za kostitřas. Příčinu neskutečně tvrdé jízdy a „zvonění“ kol jsem ale odhalil záhy – pneumatiky měly těsně přes tři bary tlaku, přičemž předepsaná hodnota je 2,3 baru. Během týdne jsem postupně tlaky šteloval několikrát a nakonec jsem zůstal na 2,2 baru za studena pro co nejlepší přilnavost a dostatečný komfort, ale bez rizika nesouměrného opotřebení běhounu.
Nutno dodat, že většinou jezdím s chargerem v běžném režimu. Variabilita módů tu není moc velká a sportovní režim, v němž ještě dále ztuhne řízení (jako by už tak nebylo dost tuhé) a zostří se odezva na plyn, také vypne kontrolu trakce. Nikoliv stabilizaci, jen ten protiprokluz, ale stejně tento mód zapínám spíš výjimečně.
V něm je také možné odpojit přední nápravu. Charger je čtyřkolka, ovšem za standardní situace míří výkon dozadu a mokrá vícelamelová spojka posílá sílu dopředu v případě potřeby a v míře, která je třeba. Umí až 40 %, jen v jízdním režimu pro sníh spojku sepne úplně. Já však jezdím v létě a tento režim nezapínám, takže mám většinu času zadokolku. Jen ze zatáčky mě přední náprava pomáhá jemně vytáhnout a spojka je i jindy neustále trošku sepnutá, aby přenos síly dopředu byl rychlejší, ale dominanci zadní nápravy cítíte stále.
Zmíněné odpojení přední nápravy ovšem není jen rozpojení vícelamelové spojky, resp. ustálení na minimálním přenosu točivého momentu, nýbrž odpojení levé přední poloosy od diferenciálu. Ve výsledku tak všechna síla jde na zadní nápravu – vpředu není samosvor, nýbrž otevřený diferenciál, který když nemá odpor na jedné ze stran, prostě se protáčí – a tak můžete pálit zadní pneumatiky dosyta.
Ve srovnání s challengerem mi taky charger přijde na silnici štíhlejší – že se prostě na silnici druhé třídy lépe vejde mezi protijedoucí autobus a krajnici, i když jedete vcelku svižně. Poté, co jsem mu naměřil výše zmíněných 207 cm šířky, musím soudit, že tento dojem vytváří naladění podvozku a řízení, a možná také vhodný poměr mezi rozvorem náprav a jejich rozchody.
Na dálnici zase musím nesmírně chválit samočinné vedení v jízdním pruhu, které je velmi spolehlivé, stejně jako adaptivní tempomat. S jedním detailem – vedení v pruhu se zapíná někde kolem 30 km/h, ale v těchto rychlostech je cukavé a je lepší ho vypnout. Provádí se to snadno tlačítky na volantu, ale není možné vypnout jen vedení v jízdním pruhu a zachovat adaptivní tempomat, vypne se to všechno a je třeba si znovu příslušným tlačítkem zapnout to, co chcete použít. Opačně, tedy k zapnutému adaptivnímu tempomatu přidat vedení ve středu jízdního pruhu, však jde.
Proč tak nahlas?
Jedna věc mi na chargeru celý týden neseděla – jeho zvuk. Možná to je tím, že s motorem Hurricane ve verzi High Output už jsem měl co do činění v RAMu 1500. Tam byl totiž skvělý – stejně silný jako zde, ale jemný a hlavně tichý. Takže to zbytečně velké auto, na které určitě ten majitel malého mužství nakradl, aspoň okolí neštvalo hlasitými výfuky.
Charger ale ty hlasité výfuky má. Jemnost motoru zůstala, zachvění při startu je jen minimální a z principu věci jsou vibrace a vyvážení řadového šestiválce dokonalé pro… no, pro všechno, jen ne sporťák, fanoušci BMW asi nebudou souhlasit, ale to je jejich věc a taky jiná debata.
Ty hlasité výfuky, které si k výraznějšímu zvuku pomáhají klapkou, vytvářejí zvuk, který mi není libozvučný a přijde mi prostě falešný. Vím, že není, že jde o poskládání svodů, konfiguraci tlumičů a rezonátorů a i již zmíněné klapky, ale… k americkému sporťáku prostě chci zvuk V8 a k řadovému šestiválci zase hladký, ne prskavý zvuk či cokoliv na ten způsob. Anebo prostě skoro ticho, jako v té ramce nebo v kdysi testovaném BMW X5 s benzinovou řadovou šestkou.
Tady se hodí zmínit jednu věc, které si všiml i kolega Michal Dokoupil, který charger testoval pro Svět motorů. S chargerem jsem byl na okruhovém dni v Bechyni – ne jezdit po okruhu, na tamní trať je ideální auto, co má nanejvýš čtyři metry délky a osm metráků hmotnosti – a samozřejmě se stal středem pozornosti. Někteří si navzdory vizuálně i akusticky výrazným výfukům mysleli, že je elektrický – tak výrazně se do myslí zapsala zpráva, že muscle cars Dodge přechází kompletně na elektrický pohon.
Konečně, spotřeba. Ve světle výše zmíněného by se za celý testovací týden dala očekávat patnáctilitrová spotřeba, ale k takové hodnotě průměr stoupá jen při dynamické projížďce. Celkový průměr jsem za týden měl 12,5 l/100 km, a i to bylo ve srovnání s Michalovou hodnotou hodně – ten jezdil za 10,5 l/100 km. (Měl větší podíl delších tras a jezdil klidněji.)
|Nejbližší konkurenti
|Ford Mustang
|BMW M4
|Chevrolet Corvette
|Dark Horse
|Competition M xDrive Coupé
|Stingray 3LT Coupe
|Motor
|5,0 Ti-VCT V8
|3,0 I6 turbo MHEV
|6,2 V8
|Zdvihový objem [cm3]
|5038
|2993
|6162
|Největší výkon [kW/min]
|334/-
|390/6250
|365/6450
|Točivý moment [N.m/min]
|540/5100
|650/2300-5500
|630
|Převodovka
|10st. aut.
|8st. aut.
|8st. aut.
|Max. rychlost [km/h]
|250
|250
|312
|Zrychlení 0-100 km/h [s]
|4,4
|3,5
|3,5
|Komb. spotřeba [l/100 km]
|12,0
|10,1-10,3
|12,1
|Emise CO2 [g/km]
|282
|230-233
|277
|Objem zavazadlového prostoru [l]
|381/-
|440/-
|356
|Pohotovostní/celková hmotnost [kg]
|1837/2170
|1860/2205
|1654/1854
|Rozměry d x š x v [mm]
|4819 × 1917 × 1403
|4801 × 1887 × 1398
|4630 × 1933 × 1234
|Rozvor [mm]
|2719
|2857
|2723
|Cena od [Kč]
|1.914.900
|2.835.300
|2.660.790
Závěr
Kde byl dřívější charger či challenger obřím kladivem, jenž chtěl ten, kdo ho třímal, vyřešit všechno, je nový charger mnohem přesnějším nástrojem. Charisma má na rozdávání a je neskutečně rychlý nejen v přímce, nýbrž dá se jím jezdit velmi svižně i zatáčkami. Stejně tak je díky dostatečně komfortnímu podvozku, dobré prostornosti a použitelné světlé výšce skvěle použitelný na každý den – pokud vám nebudou vadit jeho mamutí rozměry.
Tu a tam drobnou nevýhodu najdete, a sem tam i nějakou větší, jako třeba ten omezený výhled nebo tlustou podlahu. A působí trochu, že místo hrubé síly jde na věc s pomocí armády algoritmů a skriptů. Jeho cílovou skupinou je tak určitě trochu někdo jiný, než kdo si kupoval jeho předchůdce. Díky tomu je to ale vůz mnohem použitelnější na evropských silnicích a s evropským způsobem jízdy.
|Nejlevnější verze modelu
|1.718.200 Kč (Sixpack R/T, 308 kW, 8st. aut., AWD)
|Základ s testovaným motorem
|1.934.790 Kč (Sixpack Scat Pack Plus, 409 kW, 8st. aut., AWD)
|Testovaný vůz bez příplatků
|1.934.790 Kč (Sixpack Scat Pack Plus, 409 kW, 8st. aut., AWD)
|Testovaný vůz s výbavou
|1.934.790 Kč (Sixpack Scat Pack Plus, 409 kW, 8st. aut., AWD)