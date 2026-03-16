TEST Dongfeng Mage 1.5 Mach Power – Jednoduchý, levný, ale užraný
První serióznější útok čínské značky na náš trh provedl na začátku roku 2022 Dongfeng. Od té doby zde nabízí převážně SUV a s každým nově příchozím modelem se znatelně posouvá kvalita. Dokazuje to i novinka Mage, která může zákazníky přebrat třeba zavedenému MG nebo KGM.
Design, interiér
Automobilka Dongfeng k nám v roce 2022 přišla s několika spalovacími SUV. Z této úvodní nabídky se delší dobu udrželo SUV Fengon 5, které bylo tím nejúspěšnějším modelem nově příchozí značky. Vůz jsem testoval a příliš mě nenadchnul. Krom docela povedeného designu ve stylu SUV-kupé zaostávalo za konkurencí úplně ve všem. Dongfeng jej později nahradil modelem T5 Evo, který je o pořádný kus lepším autem. Skoro 4,6 metru dlouhé SUV má nižší spotřebu, lepší interiér, lepší jízdní vlastnosti a také výbavu. Na jakoukoliv západní konkurenci ale prostě stále nemá.
Loni k nám Dongfeng uvedl další podobně velké SUV dostupné pouze se spalovacím motorem. Mage nemá být náhradou za T5 Evo, ale v modelové nabídce se cenově řadí pod něj. Český dovozce tedy mezitím také stihnul z nabídky Dongfengu oddělit samostatnou značku Forthing, pod kterou T5 Evo spadá.
Mage je vlastně konkurencí pro T5 Evo, protože oba vozy dnes na českém trhu spadají pod dvě separátní značky. V tomto ohledu si čínské automobilky prostě rády komplikují situaci. Nepomůže tomu asi ani fakt, že mage má na přídi i zádi veliké nápisy Aeolus, což je značka, pod kterou se auto prodává v Číně a na některých exportních trzích. Ne však u nás, takže oba nápisy můžeme ignorovat.
Dongfeng Mage má na délku 4650 mm, takže 4569 mm dlouhé T5 Evo dokonce o kus přerůstá. Designově jde opět o svébytný kus, což se mi na modelech Dongfengu líbí – na rozdíl od mnoha jiných značek zde má každé auto svůj osobitý design. Možná až na to T5 Evo, které jako by příď okoukalo u Lamborghini Urus. U mage by se dala vysledovat lehká inspirace ve Francii u Peugeotu 3008, za což zde mohou chromované lišty mířící dolů z hlavních světlometů. Zde ale na rozdíl od Peugeotu nijak nesvítí. Auto mimochodem prodává společný podnik mezi Dongfengem, Peugeotem a Citroënem také jako vlastní model s novou značkou Hedmos. Proti typickým SUV se Mage liší také tím, že nemá rozdvojené světlomety.
Profilem se auto zjevně snaží také trochu vyvolat dojem SUV-kupé. Na plynule splývající zádi je veliký střešní spoiler a pod zadním oknem nesmí chybět propojená svítící lišta světel, připomínající prémiový Zeekr 001. Až na falešné koncovky výfuku mi každopádně nový kousek Dongfengu přijde pohledný a vyvážený. Na T5 Evo se mi nelíbil příliš vysoký ponton karoserie kontrastující s malými koly, mage vedle toho působí nižší, než doopravdy je.
Dveře mají elektronicky výklopné kliky, které samy vyskočí, když se s klíčkem v kapse k autu přiblížíte. V interiéru použil Dongfeng odlišný přístup než v T5 Evo a 13,2“ středový displej je zde na výšku a protažený na středový tunel. Takže podobně, jako to měly třeba starší verze Tesly Model S. Před volantem je menší displej přístrojového štítu, jinak šel ale Dongfeng znovu cestou Tesly. Ovládací prvky jsou zde omezeny na minimum, většinu nastavení najdete na displeji. Zůstal jen ovladač převodovky, elektronická ruční brzda a výstražná světla.
Na volantu je kombinace tlačítek a dotykových plošek, stejně jako v Tesle se zde i nastavují vnější zrcátka - je tedy nutné v menu zvolit jejich nastavení a pak už si je naštelovat pomocí plošek na volantu. Zpracování a materiály mi přišly dobré, interiér působí na rozdíl od starších modelů decentně, fajn je třeba čalounění s prošíváním na dveřích a na palubní desce. Tvrdých plastů je zde minimum, při jízdě nic nedrncá a nevrže, jen ten smrad z plastů a lepidel v testovaném úplně novém kuse nejde zrovna naproti dobrému prvnímu dojmu.
Dongfeng zapracoval na softwaru a překvapil mě rychlým fungováním a bezproblémovou reakcí na dotyk. Po nastartování systém rychle naběhne, není problém během pár sekund nastavovat klimatizaci. Auto má kvalitní 360° parkovací kameru a dokonce i interiérovou kameru, chybí mu ale nativní schopnost zrcadlit mobil přes Android Auto a Apple CarPlay. Toto importér řeší vestavěním krabičky umožňující bezdrátové zrcadlení, které není optimální, ale funguje uspokojivě.
Autu chybí ještě jedna typická vlastnost většiny moderních vozů, tato mi ale naopak udělala radost. Protože se v Česku Mage prodává homologovaný pro malou sérii, nemusí mít povinné asistenty hlídající rychlost a cukající volantem při registrování čáry na silnici. Tedy přesně tu otravnou část, kterou většina automobilek (a žádná čínská) neumí naladit dobře, a proto ji hned po startu vypínám. Tady je zkušenost jako ze starších vozů, kde se prostě nastartuje a jede a žádný zmatený systém se mě nesnaží vychovávat. Už to samotné mi přijde jako dobrý argument k výběru tohoto vozu.
Dobrá je i prostornost. Na rozdíl třeba od produktů automobilky Chery výrobce Dongfeng pochopil, že Evropané jsou vysocí. A tak jsou sedačky uchyceny dostatečně nízko a zůstává slušná rezerva na hlavu. Vzadu je tradičně až nadbytek místa na kolena, špatná mi tentokrát nepřišla ani umělá kůže sedaček. Ve standardní výbavě je veliké panoramatické okno, jehož přední část je otevíratelná. Kufr, schovaný pod elektricky výklopným víkem, má podle tabulek objem 480 litrů, přijde mi ale, že čínské automobilky do něj nepočítají i prostory pod podlážkou. Mage zde má uloženou rezervu a ještě hodně prostoru zbývá.
Motor, jízdní vlastnosti
V Číně mají Dongfengy Mage k dispozici jako spalovák, hybrid, plug-in hybrid a elektromobil, u nás je zatím dostupný pouze s benzinovým spalovacím motorem. Tím je už tradičně přeplňovaná čtyřválcová patnáctistovka z vlastního vývoje Dongfengu. Nový motor Mach Power s přímým vstřikováním má výkon 145 kW a točivý moment 305 Nm, čímž překonává 130kW T5 Evo. Párovaná je se sedmistupňovým dvouspojkovým automatem s mokrými spojkami, poháněna jsou pouze přední kola.
Výkon mi přijde na relativně levné rodinné SUV vysoký a na rozdíl od jiných starších čínských modelů jej Dongfeng Mage ani netají. Po sešlápnutí pedálu plynu auto velmi ochotně vyrazí kupředu, ostatně 7,2 sekundy na stovku není vůbec špatný údaj.
Citelně živé je auto už ve výchozím režimu, znatelný je ale rozdíl i po přepnutí do sportovního režimu, kdy si převodovka motor drží připravený vyššími otáčkami. Je zde tedy stále drobná prodleva mezi sešlápnutím plynu a reakcí vozu, což často vede k tomu, že plyn sešlápnu více a auto na místě protočí kola, než se rozjede kupředu. Prodleva ale není nijak zásadní a větší jsem už zažil i v některých evropských vozech. Jen zvukový projev motoru ve vysokých otáčkách už není zrovna příjemný. Dobře funguje převodovka, které se téměř úplně vyhnulo typické dvouspojkové cukání v nižších rychlostech.
Spotřebu jsem se vydal změřit na svůj okruh sestávající z dálnice a okresek s obcemi. U předchozích modelů Dongfengu byla spotřeba dost vysoká, naopak MPV U-Tour mě překvapilo docela střídmým apetitem. Mage je tak na půl cesty, protože dálničních 8,9 litru je lepších než u fengonu 5 nebo T5 Evo, v rámci třídy je to ale spíše podprůměrný výsledek. Vliv na to částečně bude mít horší aerodynamika, protože na rozdíl od západní konkurence nemá auto prvky jako aktivní klapky v nárazníku nebo pečlivě zakrytovaný podvozek. To je ale ostatně typické pro levnější modely asijské produkce. Mimo dálnice jsem se dostal na 5,9 litru, což je už docela slušné. Objem palivové nádrže je 51 litrů.
Dongfeng Mage stojí na nové modulární platformě DSMA 2.0, kterou si automobilka vyvinula sama. Vpředu má nezávislé zavěšení typu MacPherson s vinutými pružinami a příčným stabilizátorem, vzadu nezávislé víceprvkové zavěšení. Ve srovnání se staršími dongfengy, ale také jinými čínskými konkurenty nebo KGM, je mage komfortnější. Z větší části se vytratilo i nervózní poskakování na nerovnostech v nižších rychlostech, typický projev většiny čínských vozů. Na větších nerovnostech si auto občas více kope, ale také mu nechybí ono hezké plavné zhoupnutí ve vyšších rychlostech.
Jednou z mých největších výtek ke starším SUV Dongfengu byla směrová stabilita na dálnici. I při jízdě rovně bylo nutné častěji korigovat volantem směr. Tuto vlastnost už naštěstí mage nezdědil a na dálnici je krásně stabilní. Zlepšilo se také odhlučnění od motoru, karoserie i podvozku.
Čínské vozy bývají i v evropských specifikacích naladěny tak, že nemají ani náznak ambicí pro jakoukoliv sportovnější jízdu. Platí to i pro Dongfeng Mage, přesto mě překvapila ochota, s jakou se 1550 kg těžké auto stáčí po otočení volantu. Řízení je překvapivě strmé, přesto je má hlavní výtka právě k němu. Je totiž opět zbytečně přeposilované a není v něm ani náznak citu nebo zpětné vazby. Do zatáček se tak sice auto vrhá hezky, ale práce s volantem je taková „přibližná“. Cílovka podobného modelu ale pravděpodobně něco takového řešit nebude a s lehkým řízením bude spokojena.
Jak to má konkurence?
Dongfeng Mage se v Česku prodává v jedné variantě s jedinou výbavou za cenu 599.900 Kč. Jde o zaváděcí cenu pro prvních 500 zájemců a poté cena vyskočí na 619.900 Kč. V portfoliu Dongfengu/Forthingu jde tedy o levnější model, pro srovnání Forthing T5 Evo dnes vyjde minimálně na 729.900 Kč a MPV Forthing U-Tour na 739.900 Kč.
Silnou konkurencí Dongfengu Mage bude MG HS. To s přeplňovanou patnáctistovkou o výkonu 125 kW a automatickou převodovkou vyjde v současném akčním ceníku minimálně na 684.990 Kč. U KGM bude hlavní konkurencí o 5 cm delší Torres, který je s přeplňovanou patnáctistovkou o výkonu 120 kW a automatem minimálně za 702.800 Kč.
Západní konkurence v podobě Dacie Bigster nebo Opelu Grandland jsou s automatickou převodovkou o 100.000 Kč dražší než mage, který je dnes s automatem nejlevnějším modelem této velikosti. Těžkou hlavu mu může udělat ještě nově příchozí BAIC X55, který má s patnáctistovkou o výkonu 138 kW a automatem akční cenu 649.900 Kč.
|Nejbližší konkurenti
|Dongfeng Mage 1.5 Mach Power
|MG HS 1.5 T-GDI
|BAIC X55 1.5 T
|KGM Torres 1.5 GDI-T
|Zdvihový objem [cm3]
|1476
|1496
|1498
|1497
|Výkon [kW]
|145
|125
|138
|120
|Točivý moment [N.m]
|305
|275
|305
|280
|Převodovka
|7DCT
|7DCT
|7DCT
|6AT
|Max. rychlost [km/h]
|190
|195
|200
|191
|Zrychlení 0-100 km/h [s]
|8,2
|9,6
|9,7
|neudává
|Komb. spotřeba [l/100km]
|7,2 (NEDC)
|7,6 (WLTP)
|6.7 (WLTP)
|8.5 (WLTP)
|Vnější rozměry [mm]
|4650 x 1905 x 1630
|4655 x 1890 x 1664
|4620 x 1886 x 1680
|4705 x 1890 x 1710
|Rozvor [mm]
|2775
|2765
|2735
|2680
|Pohotovostní/celková hm. [kg]
|1550 / 1970
|1550-1600 / 2025-2075
|1550 / 1970
|1528/2080
|Hmotnost přívěsu (brzd.) [kg]
|1500
|1500
|1500
|2000
|Zavazadlový prostor [l]
|480
|507
|450/1425
|703
|Základní cena [Kč]
|599 900
|684 990
|649 900
|702 800
Závěr
Dongfeng se u důležité novinky vyvaroval většiny chyb z dřívějších modelů a pozitivně překvapil. Auto je komfortní, má dobrou dynamiku, prostorný a příjemný interiér, slušně fungující multimédia a bohatou výbavu. Pořád by se mělo zapracovat na snížení spotřeby a naladění řízení, a ideálně zbavit interiér nepříjemného zápachu.
Už tak jde v nižších sférách trhu o konkurenceschopné auto, i pokud bychom nebrali ohled na skvělou cenu. Pro zájemce hledající jednoduché levnější SUV, kteří se běžně poohlíží po vozech jako MG, KGM nebo Omoda, může být Dongfeng Mage alternativou, která potěší nejen ignorací „povinných“ asistentů.
|Nejlevnější verze modelu
|599.900 Kč (Mage 1.5/145 kW)
