TEST Dongfeng Shine GS 1.5 AT – Levný konkurent Hyundaie i30. Ale je to bezpečné?
Automobilka Dongfeng si zvykla uvádět modely v segmentech, které jiné značky opouštějí. Po několika MPV, off-roadu či sedanech přichází i první kombík, a to rovnou ve zvýšené verzi. Patří mezi ty nejlevnější na našem trhu a důvěru zvedá základ v evropské technice.
Design, interiér
Dongfeng v roce 2024 v Česku uvedl sedan Shine. Ten měl základ v technice Peugeotu, atmosférický motor a především dostupnou cenu, začínal totiž na 449.900 Kč. V nabídce je dodnes, i když zdražil na 489.900 Kč a doplňuje jej i přeplňovaná verze za 599.900 Kč. Jenže zájem o něj není valný. Přesná čísla nezná ani SDA, ale prodeje jsou minimální. Může za to mimo jiné i výběr karoserie, sedany u nás v této kategorii prostě nikdo nechce. Oficiální importér Plastonic tak na český trh uvádí novou variantu vozu, nazvanou Shine GS.
Pod tím se ukrývá od roku 2020 vyráběná verze kombi, která je navíc lehce zvednutá a oplastovaná po vzoru Škody Octavia Scout. Na délku má GS 4610 mm, takže konkuruje třeba Hyundai i30 kombi, překvapivě je o 50 mm kratší než výchozí sedan. Na rozdíl od něj má lehce zvýšený podvozek se světlou výškou 172 mm. Zadní část se na původní vůz podařilo naroubovat docela elegantně a zůstala i stejná zvednutá linie za bočními okny.
Méně elegantní jsou už oranžové detaily na karoserii, které má každý kus. Kombinovat se dají s černým, nebo bílým lakováním karoserie, nic jiného v nabídce není. Vzhledově přitom auto není vůbec špatné. Design je jasně asijský, ale vlastně docela konzervativní, vpředu se plochu snaží ozvláštnit nesvítící průhledná lišta spojující světlomety. Ty jsou pouze halogenové a jejich světelný výkon není špatný, k etalonu svítivosti ale rozhodně nepatří. Je zde také nápis Aeolus a pod touto značkou se auto prodává na některých trzích, u nás je to ale Dongfeng.
Uvnitř vlastně docela v pohodě
Konzervativní je i interiér, který se v testovaném provedení obešel bez výrazných oranžových prvků, které má sedan. Palubní deska je jinak totožná, s velkým centrálním displejem, který je integrovaný uprostřed pod výdechy klimatizace. Přes displej se také skoro vše ovládá, tlačítka zůstala jen na volantu a dveřích. Volič automatické převodovky má hezkou a bytelně působící páku ze staré školy.
Materiály nejsou žádný výběr nejlepšího, ale nechybí čalounění i s docela hezkým prošíváním, většina palubní desky je ale z tvrdého plastu. Nicméně zpracování je slušné, nic nevrže, ani když se o komponenty opřu, a falešnou kůží obšívaný volant také hezky padne do ruky. Překvapivě se interiér obešel bez typického zápachu lepidel a plastů.
Multimediální systém není žádná moderna a moc toho neumí, reakce jsou průměrné. Neočekávejte bezdrátové zrcadlení mobilu přes Android Auto a Apple CarPlay, umí to jen přes čínskou aplikaci, kterou si musíte nainstalovat do mobilu, pokud jste dost odvážní. Audio je podprůměrné, systém je v angličtině a grafika je dosti zastaralá. Na druhou stranu oceňuji, že zde nejsou povinné asistenty jako hlídání rychlosti a pruhů, protože auto je homologováno jako malá série. Takže po nastartování nemusím řešit, kde co vypnout, ale prostě jedu.
V české nabídce je jediná výbava, která je docela bohatá. Auto má vyhřívaná přední sedadla a volant, parkovací kameru, bezklíčové odemykání a startování, velké panoramatické otvíratelné okno nebo automatickou klimatizaci. Na druhou stranu má jen dva airbagy a za více si nepřiplatíte. Žádnými nezávislými nárazovými testy zatím auto neprošlo, takže jak je bezpečné, nevíme.
Jak je u čínských aut zvykem, myslelo se hlavně na prostornost ve druhé řadě. Na nohy je zde opravdu nadbytek místa a špatné to není ani na hlavu, chybí tu ale středová loketní opěrka. Vpředu nemám problém si najít pohodlnou pozici za volantem, i když je volant nastavitelný jen výškově. Mně vadí ještě ostrá hrana multimediálního systému, protože přesně tam si obvykle opírám koleno.
Objem kufru je jen 474 litrů v základní specifikaci, což působí jako málo. Čínské automobilky ovšem do objemů nezapočítávají každou skulinu a prostory pod podlážkou jako západní konkurence. Na pohled jako malý nepůsobí, a tak jsem jej porovnal s Hyundai i30.
Na délku má kufr GS 930 mm, zatímco Hyundai 1050 mm. Šířka mezi podběhy je 960 mm u GS a 1050 mm u i30, naopak výškou pod platem 570 mm GS deklasuje Hyundai s 420 mm. Pokud bychom tedy počítali jen tento základní objem krychle mezi podběhy, vyjde nám GS jako větší z dvojice. Po sklopení zadních opěradel vznikne mohutný schod, pod podlážkou kufru je prostor na dojezdovou rezervu, která je součástí standardní výbavy. Kufr má boky z tvrdého plastu, který se snadno odře, fajn je ale jeho pravidelný tvar. Auto může mít tažné zařízení a maximálně utáhne 1500 kg.
Motor, jízdní vlastnosti
Pod kapotou GS může být na rozdíl od sedanu pouze atmosférická jednotka z vlastního vývoje Dongfengu. Čtyřválcová přímovstřiková patnáctistovka Mach Power, jejíž přeplňovanou verzi jsem nedávno testoval i v SUV Mage, zde má výkon 86 kW a 158 Nm točivého momentu. Páruje se s šestistupňovým dvouspojkovým automatem a poháněna jsou pouze přední kola. Zvýšený podvozek je tu tedy opravdu spíše proto, ať si jej nepoškrábete na polní cestě.
Čínskou atmosféru jsem neočekával s nadšením, protože podobné patnáctistovky u konkurence jsou obvykle nesmírně líné. V 1315 kg vážícím GS je ale motor nečekaně živý a na sešlápnutí plynového pedálu reaguje velmi ochotně, jako dřívější atmosférické motory. Má chuť do otáček a zároveň je i kultivovaný, takže jeho ryk v nijak zvlášť dobře odhlučněné kabině není otravný.
Samozřejmě nelze očekávat dynamiku srovnatelnou s přeplňovanými motory konkurence, ale při běžném provozu i na dálnicích se nestalo, že by mi scházel výkon. Počítejte se zrychlením na stovku za asi 12 sekund. Nad dálničních 130 km/h je pružnost ještě o kus horší, ale v Německu se dostanete na asi 165 km/h.
Převodovka má mnohdy pomalé reakce a v nižších rychlostech, obvykle při popojíždění ve městě, má tendence cukat, jak to dvouspojky dělají. Ve městě bude vyšší také spotřeba, mně se držela kolem osmi litrů. Ale když jsem se vydal po dálnici a celou dobu držel 130 km/h, na konci jsem měl průměr 7,2 l/100 km. A když jsem poté z dálnice sjel a jezdil po silnicích první a druhé třídy, dostal jsem se někde k 5,5 litru na sto kilometrů.
Zatímco motory, interiéry a podobné věci už Číňané zvládli obstojně, podvozky a řízení jsou obvykle jejich nejslabším místem. Platí to i zde a vadí mi zejména řízení. Zde je opět charakteristicky bez náznaku citu, přesnosti a podobných věcí, které u evropských aut bereme jako samozřejmost. Ještě horší je, že mi jeho chod ani nepřijde plynulý, jako by kolem středové polohy bylo několik míst, kde se tyč zadrhává. K tomu přidejte ne zrovna ideální směrovou stabilitu, takže s volantem musíte na dálnici příliš často korigovat směr.
Zajímavé je, že Shine GS využívá jako základ platformu CMP. Tedy tu samou, kterou znáte z Peugeotu 208 nebo 2008, Citroënu C4, Jeepu Avenger nebo Opelu Corsa. Dongfeng má totiž v Číně společný podnik s Peugeotem a Citroënem a techniku tyto automobilky sdílejí. Ve srovnání s evropskými produkty je ale naladění podvozku přece jen podstatně více čínské. Nemyslí tedy tolik na rychlé průlety zatáčkami a je v nich velmi nečitelné, navíc se dosti naklání karoserie a auto má tendence k nedotáčivosti.
Čekali bychom tedy komfortní naladění, v tom je ale Shine GS tak napůl cesty. Nemá takové tendence poskakovat na malých nerovnostech jako jiné čínské vozy a ve vyšších rychlostech se příjemně pohupuje, zároveň jej ale větší příčné nerovnosti nehezky rozhodí a často se dostaví tupá rána od podvozku. K tomu si připočítejte značnou hlučnost od kol i protékajícího vzduchu, což auto odsuzuje spíše k pomalejším přesunům.
|Nejbližší konkurenti
|Dongfeng Shine GS 1.5 AT
|Hyundai i30 1.6 T-GDI AT
|Kia K4 SW 1.0 T-GDI AT
|Opel Astra ST 1.2 Turbo Hybrid
|Zdvihový objem [cm3]
|1496
|1598
|998
|1199
|Výkon [kW]
|86/-
|110/4500-6000
|85/6000
|107/5500
|Točivý moment [N.m]
|158/-
|250/1500-4000
|200/2500-3000
|230/1750
|Převodovka
|6° aut. (dvouspojkový)
|7° aut. (dvouspojkový)
|7° aut. (dvouspojkový)
|6° aut. (dvouspojkový)
|Max. rychlost [km/h]
|165
|210
|186
|210
|Zrychlení 0-100 km/h [s]
|-
|9,1
|12
|9
|Komb. spotřeba [l/100km]
|7,8
|6,1-6,8
|5,8-6,2
|4,8-5,0
|Vnější rozměry [mm]
|4610 x 1830 x 1610
|4585 x 1795 x 1465
|4695 x 1850 x 1435
|4642 x 1860 x 1443
|Rozvor [mm]
|2680
|2650
|2720
|2732
|Pohotovostní/celková hm. [kg]
|1315/-
|1430/1910
|1430/1940
|1502/1990
|Hmotnost přívěsu (brzd.) [kg]
|750/1500
|610/1410
|300/710
|600/1150
|Zavazadlový prostor [l]
|474/1109
|602/1650
|604/1439
|597/1634
|Základní cena [Kč]
|499.900
|574.990
|574.980
|609.990
Závěr
Dongfeng Shine GS je pro lidi, kteří při výběru svého nového auta dají na čísla a výbavu, ale je jim úplně jedno, jak jezdí. Tedy přesně pro ty, kteří jsou obvykle cílovkou levných kompaktních kombíků. Shine GS v tomto ohledu boduje cenou 499.900 Kč, která už se dá navýšit jen o metalický lak za 16.990 Kč. Součástí je už také rozšířená víceúrovňová záruka na 2+8 let bez omezení kilometrů.
Konkurence dokáže být ještě o trochu levnější, Hyundai i30 kombi totiž v základní výbavě Comfort začíná o 10.000 Kč níže než Shine GS. Za to nabídne přeplňovaný litrový tříválec o výkonu 85 kW, párovaný s pětistupňovým manuálem. Automat se s litrem párovat nedá, s přeplňovanou šestnáctistovkou stojí ve stejné výbavě 574.990 Kč.
Rozdíl je samozřejmě v počtu prvků na palubě a i30 se musí smířit s manuální klimatizací, ocelovými koly, absencí výhřevu sedaček a volantu i panoramatického okna, naopak ale má LED světlomety. Výhodou je samozřejmě možnost příplatkové výbavy a vyšších výbavových stupňů, ale už za podstatně vyšší ceny. Nově příchozí Kia K4 SW umí automat párovat i s litrovým tříválcem a vyjde takto na 574.980 Kč, Škoda Octavia Kombi je minimálně za 639.900 Kč.
|Nejlevnější verze modelu
|499.900 Kč (Shine GS 1.5/85 kW)
