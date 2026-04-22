TEST DS 7 1.5 BlueHDi – Teď dává největší smysl
DS 7 je základem jedním z nejstarších SUV na trhu. Původně šlo o ambiciózní projekt, který měl francouzskému šarmu vybojovat místo u stolu mezi německou elitou. Jenže zatímco dříve model doplácel na vysokou cenu a nejasné postavení, letos se karta obrátila. Může za to hlavně úsporný nafťák a aktuálně také nevídaná sleva.
Design, interiér
Samostatná značka DS Automobiles vznikla v roce 2014, kdy se oddělila od Citroënu a začala fungovat jako samostatná prémiová divize koncernu PSA. Model DS 7, tehdy označovaný ještě s přídomkem Crossback, potom od roku 2017 plnil roli vlajkové lodi značky. Tuto pozici sice později přebral sedan DS 9, nicméně právě SUV DS 7 je dlouhodobě nejprodávanějším a nejdůležitějším modelem značky.
Celkové prodeje značky DS Automobiles však očekávání úplně nenaplnily. I model DS 7 dlouho doplácel na sebevědomé cenovky, které jej stavěly téměř na úroveň zavedených prémiovek. Teď se však karta obrací. S příchodem akční nabídky se z DS 7 stává unikátní příležitost: prémiově střižené SUV, které nyní pořídíte za cenu lépe vybaveného mainstreamu. Cena testované konfigurace se s akčním ceníkem posunula o rovný čtvrt milion korun dolů!
V roce 2026 se hlavním prodejním argumentem stala také motorizace. V nabídce zůstal jen a pouze vznětový motor 1.5 BlueHDi, který byl dříve často hodnocen jako poddimenzovaný základ, ale v dnešní době hybridů jde již o vzácnou možnost. Před námi už konečně nestojí jen předražená stylovka, ale velmi zajímavá nabídka.
Design stále táhne
DS 7 po větším faceliftu v polovině roku 2022 definitivně dospěla a zbavila se dřívější potřeby křičet do světa skrze nadbytek chromu. Dominují denní světlomety DS Light Veil. Tyto vertikální linky, laserem vyfrézované do lakovaného polykarbonátu, vypadají jako světelné šperky a dávají vozu nezaměnitelný světelný podpis. Karoserie působí svalnatě a originálně, ale přitom nepostrádá eleganci. Design podle mě nepostrádá styl a šmrnc starších citroenů, zároveň je však dostatečně odlišný.
Vozy značky DS jsou u nás poměrně vzácné a DS 7 tak nemá o pozornost nouzi. Velmi zajímavý byl výlet do Sapy, vietnamského „městečka” v pražské Libuši. Zde vůz vzbudil opravdový poprask. Přestože je zde asi největší koncentrace německých prémiovek v republice, místní lidé si DS 7 intenzivně prohlíželi a dokonce i fotografovali. Originalitu a jedinečnost tedy Francouzům upřít nelze.
Za ty prachy? Luxus!
Náš testovací kousek je ve sportovně střižené výbavě DS Performance Line. Právě tuto verzi aktuálně koupíte s onou obří slevou. Za 950.000 Kč jde o nevídanou podívanou. Zatímco německá konkurence se utápí v chladném minimalismu a tvrdých plastech na spodních částech palubní desky, DS 7 posádku obklopí Nappa kůží s jemným prošíváním. Na mnoha detailech je jemné gilošování, tedy povrchová úprava se vzorem malinkých pyramid.
Spíše negativně však vnímám všudypřítomný semiš naší akční výbavy. Nepamatuji si, že bych ho někdy v autě viděl tolik. Je na palubce, středovém tunelu i dveřích. Materiál je to na pohled krásný a na omak příjemný, ale mám obavy, jak bude vypadat po letech používání.
Jediné štěstí, že semiš není i na volantu, ten je i v základní výbavě potažený pravou kůží. Téměř bizarním překvapením je potom absence vyhřívání volantu, v ceníku DS 7 úplně chybí. V roce 2017, kdy byl vůz představen, ještě tento prvek nebyl úplným standardem, ale dnes je možné tuto příjemnou zimní funkci mít i ve většině hatchbacků segmentu B.
Jeden z mála příplatkových prvků našeho kousku je paket interiér za 15.000 Kč. Ten kromě antialergenního filtru a ovládání klimatizace vzadu přidává také analogové hodiny, které se po nastartování vozu vyklopí na horní části palubky. Podle mě jde o zbytečnou hru na luxus. Samotné hodiny a jejich blízké okolí působí jaksi plastově, nevypadá to prostě zdaleka tak dobře jako u jaguarů, které mohly být inspirací. Pod hodinami je také né zrovna povedené startovací tlačítko motoru, je titěrné a opět plastové. Audiosystém bych zařadil ke slušnému průměru, lepší lze připlatit pouze k výbavám Etoile a Pallas.
Ve slunečních clonách jsou rozměrná a dobře osvětlená kosmetická zrcátka. Na stropě zase čtyři madla pro přidržení cestujících. A všechna čtyři okna lze spustit jedním kliknutím tlačítka, není potřeba ho držet. Teď to zní, že popisuji zcela samozřejmé prvky, jenže v moderní době se takové drobnosti z mnoha aut nenápadně vytrácí. Interiér sice neobklopuje barevné ambientní osvětlení, jako je dnes zvykem, ale to mně osobně vůbec nevadí.
Konečně svižný infotainment
Infotainment DS IRIS konečně reaguje s okamžitou odezvou a díky integraci ChatGPT se hlasové ovládání stalo skutečně použitelným nástrojem, nikoliv jen frustrujícím doplňkem. Grafika je pohledná a rozlišení slušné. Potěší i bezdrátová konektivita s mobilním telefonem, přehledné menu nebo dvě tlačítka rychlého přístupu pod displejem, umožňující například deaktivaci systému stop/start či hlídání jízdy v pruzích.
Se svými 190 centimetry jsem se za volantem usadil pohodlně, ale né zcela dokonale. Volant bych si rád nastavil ještě lehce výše, dál od klína. A sedačku zase trochu níž. S panoramatickou střechou jsem ve zcela vzpřímené poloze opěradla hlavou jen kousek od stropnice. Pro dvoumetrové dlouhány už to bude hraniční.
Co se týče vnitřního prostoru, lehce omezující je široký středový tunel mezi předními pasažéry. Jinak je ale interiér vzdušný a prostorný, není to sice lídr třídy jako Škoda Kodiaq, ale ani pět dospělých cestujících nijak nestrádá. Zavazadelník o objemu 555 litrů těží mj. z absence hybridních baterií pod podlahou. DS 7 je jedno z nejpraktičtějších SUV ve třídě.
Motor, jízdní vlastnosti
PatnáctistovkaBlueHDi o výkonu 93 kilowattů zní v kontextu prémiovějších SUV skromně, ale její kouzlo spočívá v něčem jiném. Inženýři se soustředili na odhlučnění a kultivovanost, ve spojení s osmistupňovým automatem jde o harmonický celek. Typické dieselové pochrochtávání je slyšet jen prvních pár minut po studeném startu, jinak je tento motor subjektivně tišší než některé moderní benziňáky s vysokotlakým přímým vstřikováním.
I přes nevalný papírový výkon je jízda příjemná. Motor je poměrně pružný a pohotový, točivý moment 300 Nm je dostačující. Na rychlé předjíždění za městem to není, ale nejde o nepříjemně poddimenzovaný agregát. Na limity motor naráží až v dlouhých stoupáních při plném zatížení posádkou a zavazadly.
Kde motor skutečně exceluje je spotřeba paliva. Jezdil jsem v ranních kolonách, na okreskách i na dálnici, vždy s vypnutým stop/startem a nijak loudavým tempem. I tak se spotřeba hravě držela pod hranicí 6 litrů na 100 kilometrů. To je u tak velkého auta skutečně působivý výsledek. Zvláště když přihlédneme k tomu, že moderní dieselové dvoulitry už nejsou tak úsporné, jako byly kdysi. Tiguan 2.0 TDI si pod mým velením říkal minimálně o litr na sto kilometrů více. Na dálnici se dojezd hravě přehoupne přes hranici tisíce kilometrů, což majitelům elektromobilů i plug-in hybridů připomíná, proč má diesel v dálkové přepravě stále své nezastupitelné místo.
Podvozek neurazí ani nenadchne
Specialitou modelu DS 7 byl podvozek DS Active Scan Suspension, který využívá spolupráce kamery a adaptivních tlumičů. Tato technologie je však vyhrazena motorizaci E-Tense 4x4, která už v současném ceníku chybí. Testovaný vůz jezdí na standardním podvozku, bez možnosti nastavení charakteristiky.
Celkově jde o vcelku příjemný univerzál, který nijak neurazí ani nenadchne. Přes delší nerovnosti je jízda příjemně plavná, ale velmi rozbitá silnice už o sobě dává docela znát. Nejde o žádné tvrdé rány přenášející se do kabiny, ale označit to za špičkový komfort nelze. Na druhou stranu vůz obstojí i při rychlejším tempu, ke kterému sice nijak nesvádí, ale díky slušné stabilitě dává pocit jistoty a předvídatelnosti. Podobně je na tom řízení, zpětné vazby není mnoho a není chirurgicky přesné, celkový pocit je ale přirozený a uvolněný.
Závěr
DS 7 s naftovou patnáctistovkou je v roce 2026 fascinujícím paradoxem. Za cenu pod milion korun totiž nabízí interiér, který svou estetikou a materiály deklasuje běžnou konfekci, a motor, který vás nebude stresovat hledáním nabíječek ani přehnaným apetitem.
Dříve bylo DS 7 volbou pro ty, kteří se chtěli odlišit za každou cenu, ale dnes je to volba pro ty, kteří umí počítat. Dostanete kus francouzského stylu, poctivou porci výbavy a dojezd, o kterém se moderním hybridům jen zdá. Francouzi nám tak trochu neplánovaně naservírovali nejrozumnější (skoro) prémiovku dneška.
Pokud oželíte vyhřívaný volant a smíříte se s tím, že na dálnici nebudete králem levého pruhu, získáte v DS 7 společníka, který vypadá na milion a půl, ale stojí o polovinu méně a jezdí pod 6 litrů ve všech situacích. A to je v dnešní době mix, který v podstatě nemá přímou konkurenci.
Ale pozor! Jde o nabídku, která nebude trvat dlouho, protože co nevidět dorazí do showroomů nástupce s názvem DS N°7.
|Nejlevnější verze modelu
|950.000 Kč (1.5 BlueHDi/93 kW Performance Line)
|Testovaný vůz s výbavou
|1 035 000 Kč (1.5 BlueHDi/93 kW Performance Line)