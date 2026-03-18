TEST DS N°4 Hybrid 145 – Vzácnější než porsche. Ale bude to stačit?
Crossover DS 4 nikdy nebylo tuctové auto. Vždy se jednalo o model určený vyhraněné klientele, která ale není zrovna moc velká. Zatím poslední vydání přeznačené na N°4 v tomhle trendu pokračuje.
Design, interiér
Kořeny testovaného auta sahají až do roku 2010, kdy se uvedlo první DS 4. Tehdy se to psalo ještě dohromady, hlavně se však nejednalo o samostatnou značku DS Automobiles, ale o exkluzivnější model Citroënu. O čtyři roky později se z DS stala značka, model DS 4 (nově psáno zvlášť) pokračoval dále.
Po modernizaci v roce 2015 nakonec ve výrobě vydržel až do roku 2018. Původní DS 4 v útrobách ukrývalo podlahovou plošinu původně vyvinutou pro Peugeot 307. To se ale bavíme o roce 2001. Není proto překvapením, že zejména v posledních letech už bylo notně zastaralé. Navíc skupina PSA nabízela od roku 2013 modernější modulární techniku EMP2.
Zcela nová kapitola v životě modelu se začala psát v roce 2021 s uvedením druhé generace. Mezi původním autem a tímto tak vznikla přibližně tříletá pauza, která ale ničemu nevadila. Zcela nové DS 4 přineslo aktuální techniku, nyní již skupiny Stellantis, navíc se jeho tvůrci ještě více zaměřili na exkluzivitu a jistou výjimečnost nejen v rámci kompaktní třídy. Šlo zejména o design, ale také o bohatou výbavu a v některých ohledech i o moderní techniku.
Ačkoliv druhé DS 4 bylo velmi zajímavým kompaktem, jehož koupí jste se mohli lišit, a to i v rámci prémiového segmentu, prodeje vozu byly zejména v české kotlině nevalné. Dle údajů Svazu dovozců automobilů SDA se od roku 2021 do února letošního roku prodalo v Česku pouhých 242 kusů. Pravděpodobnost, že na DS 4 narazíte v ulicích našich měst, je tak výrazně nižší, než že potkáte slavné Porsche 911. Nejúspěšnějším rokem u nás byl rok 2023, kdy čtyřku domů odvezlo 94 zákazníků. Pro zajímavost, v loňském roce se pro ni rozhodlo pouhých 15 klientů. V zahraničí bylo DS 4 obchodně úspěšnější.
Nejedná se o novou generaci, ale důkladnou modernizaci druhého vydání. V rámci inovace dostalo DS N°4 o 12 mm delší přední kapotu. Obecně vzato je svými rozměry s délkou 4400 mm při rozvoru 2675 mm poněkud větším autem své třídy.
Také zavazadelník se základním objemem 430 litrů představuje v daném segmentu tu větší hodnotu. Zde se příznivě projevuje jednoduchá konstrukce zadní nápravy s torzní příčkou. V praxi je důležité, že je kufr vcelku skladný, a to i zásluhou pravidelného tvaru. Šířku ložné plochy jsme naměřili 1050 mm, délku 810 mm a hloubku, tedy výšku po plato, 520 mm.
Drobnou kritiku si zaslouží vyšší nakládací hrana 810 mm nad vozovkou. A také skutečnost, že po sklopení zadních opěradel dělených v poměru 60:40 není ložná plocha rovná. Největší délka, tedy při zcela dopředu posunutém sedadle spolujezdce, činí 1650 mm.
Zvenku upoutají výsuvné kliky. Auto vás při přiblížení se k němu s ovladačem (klíčem) pozná, takže s odjištěním zámků kliky vysune. Horší to je, když potřebujete do kabiny a kliky jsou zasunuté. Jde o typický příklad, kdy zastavíte, motor běží a potřebujete otevřít zadní dveře třeba kvůli dítěti. To je pak třeba kliku prstem zmáčknout k tomu, aby se vyklopila. Naopak zamknout auto lze jejím zatlačením. Celé je to takové trochu krkolomné a spíše na efekt.
Silniční Nautilus
Největší předností a lákadlem na zákazníky je u čtyřky její bohatá výbava spolu s perfektním dílenským zpracováním a kvalitními materiály. Tuzemský dovozce model nabízí ve čtyřech úrovních výbavy. Základ představuje Pallas, vrcholem je Etoile+. Pod ní se nachází Etoile a naopak těsně nad Pallasem možná nejzajímavější výbavová linie, kterou mělo také testované auto, a sice Jules Verne.
DS Automobiles si tak vypůjčil jméno slavného francouzského spisovatele a vizionáře, autora mnoha dobrodružných knih, v nichž Verne často popsal techniku, která se objevila až za mnoho desítek let. Jednou z nich je Dvacet tisíc mil pod mořem, v níž hlavní roli hraje kapitán Nemo a jeho technicky neskutečně propracovaná ponorka Nautilus, v níž je nucen žít kvůli jeho pronásledování nepřáteli, s nimiž se v samotném závěru knihy utká s tím, že potopí jejich válečnou loď.
Podobně jako románová ponorka Nautilus nabízela své posádce nebývalý luxus a vlastně vše, co potřebovali k životu, je také DS N°4 velmi bohatě vybavena. Z příplatkových položek tak mělo testované auto pouze barvu „šedá Cashmere“ za 20.000 korun, zatmavená zadní vrstvená akustická skla za 14.000 korun, a třetí a zároveň nejdražší položkou byla prosklená panoramatická střecha. Tu bylo možné elektricky otevřít, což nám velmi zpříjemňovalo jarní teploty, které v testovacím týdnu v Praze panovaly.
Model N°4 je hlavně o pohodlí. Přední sedadla jsou velmi rozměrná, navíc s možností prodloužit si sedák. S výbavou Jules Verne se pojí mimo jiné také specifické čalounění sedadel modrá alcantara, které doplňuje béžová palubní deska s motivy kompasu. Tedy opět prvek, který vám připomene Verneův Nautilus. Přední sedadla jsou standardně elektricky nastavitelná, u řidiče včetně možnosti změnit sklon sedáku, a také vyhřívaná. A dále nechybí certifikát ergonomů AGR a dokonce ani, byť jednodušší, masážní funkce.
Komfort sezení je tak v DS N°4 skutečně prvotřídní. Působivý je také design kabiny, kdy palubní deska velmi plynule a harmonicky navazuje na dveřní výplně. Jejich součástí jsou postranní výdechy ventilační a klimatizační soustavy. Tohle kdysi bývalo běžné u drahých vozů vyšší třídy (Porsche, BMW, Mercedes-Benz). Dnes jde o nevídaný prvek.
Bohužel to má i stinné stránky. Pokud jste zvyklí si postranní výdechy směrovat na skla předních dveří pro jejich odmlžení (jakkoliv mají vždy také speciální menší výdech), tady s tím neuspějete, neboť průduchy jsou nízko a směřují dolů.
Píšeme to proto, jelikož při jízdách se nám několikrát stalo, že se zamlžila skla. Jak čelní, tak také boční. Bylo to při zapnutém topení v automatickém režimu, ale při vypnuté klimatizaci (kompresoru). Funkce rychlého odmlžení navíc nebyla tak účinná, jak bychom si přáli. Aktivovat ji lze mechanickým tlačítkem v řadě spínačů pod centrální dotykovou obrazovkou. Zde můžete zapnout také vyhřívání zadního skla, pokud jde ale o nastavení dalších funkcí klimatizace, to už musíte udělat v jejím menu na dotykové obrazovce.
DS N°4 nabízí dvě verze infotainmentu. Základní Pallas je vybaven desetipalcovým dotykovým displejem IVI MID, jehož součástí není integrovaná navigace. Od úrovně Jules Verne je na palubě zařízení DS IRIS (IVI HIGH) s 3D navigací a mapovými podklady TomTom zdarma na tři roky. Funguje rychle a ovládání je nečekaně intuitivní, když v základním menu je obrazovka rozdělena na tři části, kdy v té levé stále vidíte nastavení klimatizace. Uprostřed jsou čtyři virtuální tlačítka ke vstupu do podmenu (navigace, telefon, nastavení a nápověda) a vpravo je audio.
DS N°4 sice může mít ozvučení hi-fi Focal Electra, ovšem to je k dispozici pouze ve výbavě Etoile, respektive Etoile+, navíc jen za příplatek. Totéž se týká třeba vnějšího osvětlení. No4 nabízí pokročilé světlomety DS Matrix LED Vision, ovšem opět pouze v Etoile (Etoile+), kde jsou součástí standardní výbavy. Kupodivu v Jules Verne je nelze vůbec objednat (totéž v Pallas). Do třetice, už verze před modernizací, tedy DS 4, nabízela vyspělý průhledový displej (HUD) s rozšířenými funkcemi, který navíc díky speciální optice promítá údaje na čelní sklo jakoby 4 metry před vozem. Bohužel v Jules Verne jej mít opět nemůžete, a to ani na přání.
Motor, jízdní vlastnosti
Nové DS N°4 mohou pohánět hned čtyři jednotky. Mezi nimi najdete dokonce diesel 1.5 BlueHDi 130, ale také plug-in hybrid 240, jehož základem je přeplňovaná čtyřválcová šestnáctistovka, nebo čistě elektrický pohon E-Tense 213. Testované auto mělo pod kapotou čtvrtý nabízený motor Hybrid 145, který můžeme považovat za základní.
Jedná se o známý přeplňovaný tříválec o objemu 1,2 litru z řady EB2T doplněný o pokročilejší mild-hybrid. Ten nemá trakční elektromotor/generátor propojený se spalovacím agregátem plochým řemenem, ale řešení s motorem v převodovce. Ta je šestistupňová samočinná dvouspojková a celé zařízení, tedy včetně elektrického stroje, dodává belgická firma Punch Powertrain. S příchodem popsaného hybridu dostal konečně motor 1.2 pohon rozvodů řetězem, čímž výrobce odstranil známou slabinu, ozubený řemen v olejové mlze, který nikdy dobře nefungoval, a to ani u jiných výrobců (Honda, Ford).
Mild-hybrid zde pracuje s pomocnou lithium-iontovou baterií s kapacitou 0,88 kWh. Pohon jako takový je vyřešený velmi dobře. Je až neuvěřitelné, jak často vůz dokáže pohánět pouze elektromotor. Tohle je běžné u hybridů s vysokonapěťovou soustavou, méně již u mild-hybridů se 48 volty. Dle výrobce auto zvládne až 50 procent cest v městském provozu na elektřinu. Jedním z důvodů může být dobře fungující rekuperace. Tu sice nelze nastavit a ani není k dispozici režim zvýšené rekuperace B, v provozu to však vůbec není potřeba, protože zařízení pracuje chytře.
Jízdní dynamika pohonné jednotky je pouze průměrná. Na dálnici však předpisových 130 km/h dosáhnete snadno a nenásilně. Přitom je auto velmi tiché, a to jak aerodynamicky, tak také mechanicky. Pouze při prudké akceleraci a také u studeného motoru proniká do kabiny jeho typický tříválcový zvuk.
Pohon by měl být také hospodárný. DS Automobiles uvádí v kombinaci spotřebu paliva 5,2 až 5,3 litru. Realita je ale trochu horší, když na vzdálenosti 2121 km při průměrné rychlosti 53 km/h vůz vykázal spotřebu paliva 6,5 litru na 100 km.
Klidná plavba
Drobná analogie s ponorkou Nautilus opět přichází na přetřes při hodnocení jízdních vlastností. Na rozdíl od jiných prémiových kompaktů německých značek, které se snaží vystupovat sportovně (Audi A3 Sportback, BMW řady 1, Mercedes-Benz třídy A), zvolili u DS Automobiles v případě N°4 přesně opačný akcent.
Francouzská kompaktní prémiovka má být hlavně pohodlná. Právě občas neharmonické odpružení patří k častým výtkám novinářů i vnímavějších běžných uživatelů u francouzských vozů ze skupiny Stellantis. V případě DS N°4 to ale není na místě.
Naopak šasi se projevuje skutečně velmi plavně, takže přejezd nerovností je komfortní a také tichý. Svůj díl na tom mají i poměrně vysoké pneumatiky 205/55 R19. Ovladatelnost je v tomhle případě podružná, takže ano, svižná jízda členitou krajinou možná je, avšak radost z toho mít moc nebudete.
DS N°4 sice využívá technický základ společný s novým Peugeotem 308, avšak Francouzi udělali i některé technické změny. Tou nejvýznamnější jsou zcela odlišná spodní ramena přední nápravy. Zatímco u 308 jsou obyčejná svařená z plechů, dostalo DS N°4 mnohem dražší, v principu tužší a zároveň lehčí hliníkové odlitky.
Zajímavé je, že když přišla tahle generace na trh, mohla být vybavena pokročilým adaptivním odpružením DS Active Scan Suspension. To řídilo útlum mimo jiné také na základě informace z kamery za čelním sklem, která „četla“ povrch vozovky. U modernizované verze N°4 tuhle techniku Francouzi v tichosti vypustili.
|DS N°4 a konkurenti
|DS N°4 Hybrid 145
|Audi A3 Sportback 35 TFSI S tronic
|Mercedes-Benz A 180
|Zdvihový objem [cm3]
|1199
|1498
|1332
|Výkon [kW]
|107 (soustavy)
|110
|100+10
|Točivý moment [N.m]
|230 (soustavy)
|250
|230
|Převodovka
|Samočinná dvouspojková šestistupňová
|Samočinná dvouspojková sedmistupňová
|Samočinná sedmistupňová dvouspojková
|Max. rychlost [km/h]
|202
|226
|215
|Zrychlení 0-100 km/h [s]
|9,5
|8,1
|9,2
|Kombinovaná spotřeba dle WLTP [l/100km]
|5,2-5,3
|5,2-5,5
|5,8
|Vnější rozměry [mm]
|4400 x 1830 x 1490
|4352 x 1816 x 1441
|4428 x 1796 x 1423
|Rozvor [mm]
|2675
|2635
|2729
|Zavazadlový prostor [l]
|430-1240
|380-1200
|350
|Základní cena [Kč]
|890.000
|887.900
|883.300
Závěr
Nové DS N°4 je svým způsobem ojedinělým zástupcem segmentu C. Dokonce i toho prémiového. Otázkou je, kdo si jej koupí. Ti, co hledají a také mají finanční prostředky na kompaktní prémiovku, tak ti téměř vždy sahají po zástupcích německých značek. Naopak lidé, kteří si kupují běžné kompakty, třeba již zmíněný Peugeot 308 nebo Renault Megane, by je za sličnou, kvalitní, komfortní a dobře vybavenou DS N°4 možná i vyměnili, jenže problém představuje cena, která je prostě vyšší. A také skutečnost, že model nenabízí karosářskou variantu kombi.
|Nejlevnější verze modelu
|850.000 (1,5 BlueHDi 130/96 kW Pallas)
|Základ s testovaným motorem
|890.000 (Hybrid 145/105 kW Jules Verne)
|Testovaný vůz bez příplatků
|890.000 (Hybrid 145/105 kW Jules Verne)
|Testovaný vůz s výbavou
|954.000 (Hybrid 145/105 kW Jules Verne)