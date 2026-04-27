TEST DS N°4 Plug-in hybrid 240 – Jen pro vybranou klientelu
Modernizované DS 4 dostalo pojmenování DS N°4 a do vínku hned čtyři různé pohonné jednotky. Pokud preferujete zážehový čtyřválec, nemáte jinou možnost než si jej pořídit s plug-in hybridním pohonem.
Design, interiér
Současné DS N°4 je teprve druhou generací modelu. Nabízí se od roku 2021, přičemž předchůdce byl jedním z nejdéle vyráběných modelů někdejší skupiny PSA postavený na staré platformě poděděné ještě po Peugeotu 307. To se ale bavíme o roce 2001. V loňském roce prošlo současné DS 4 modernizací. Při ní se změnilo také označení na DS N°4.
V rámci inovace dostalo nové DS N°4 o 12 mm delší přední kapotu. Obecně vzato je svými rozměry s délkou 4400 mm při rozvoru 2675 mm větším autem své třídy. Testovaný plug-in hybrid má vinou výrazně větší trakční baterie (kapacita 14,4 kWh) v porovnání s před časem testovaným mild-hybridem zmenšený zavazadelník ze solidních 430 litrů na 390. V segmentu se jedná o podprůměr.
Drobnou kritiku si zaslouží vyšší nakládací hrana 810 mm nad vozovkou. V porovnání s před časem testovaným mild-hybridem ale PHEV přeci jen jednu výhodu v otázce řešení zavazadelníku má. A sice rovnou ložnou plochu po sklopení opěradel zadní lavice. Zde se pozitivně projevuje výše umístěná podlaha. Největší délka, tedy při zcela dopředu posunutém sedadle spolujezdce, zůstává 1650 mm. Přesto to v reálném životě modelu bude hrát patrně bezvýznamnou roli. DS N°4 si lidé pořizují z jiných pohnutek než je praktičnost. Už jen design novinky je velmi neotřelý a vlastně docela zajímavý. Některé věci jsou však trochu samoúčelné.
Mluvíme o výsuvných vnějších klikách výsuvné kliky. Pokud se k autu přiblížíte s klíčem, vůz vás pozná, takže s odjištěním zámků kliky vysune. Horší to je, když potřebujete do kabiny a kliky jsou zasunuté. Jde o typický příklad, kdy zastavíte, motor běží a chcete otevřít zadní dveře třeba kvůli dítěti. To je pak třeba kliku prstem zmáčknout k tomu, aby se vyklopila. Naopak zamknout auto lze jejím zatlačením. Normální kliky by svůj účel plnily o dost lépe. Jenže tady zřejmě hrála svoji roli snaha snížit čelní odpor vzduchu vozidla. Jeho součinitel ale výrobce neudává.
Díky testu vrcholné výbavy Etoile+ jsme si mohli vyzkoušet také pokročilejší verzi předních světlometů. Zatímco nižší úrovně výbavy mají standardně klasické diodové svítilny (výrobce tomu říká Eco LED), používá Etoile a Etoile+ vyspělejší osvětlení DS Matrix LED Vision. V praxi funguje podobně jako u jiných aut. U nižších výbav nicméně nelze mít tohle osvětlení ani za příplatek.
Když kůže je kůže
Nové DS N°4 dělá největší dojem svým interiérem. Design palubní desky je svébytný a zajímavý, kvalita zpracování stejně jako použité materiály skutečně prvotřídní. Nikoliv pouze v měřítkách kompaktní třídy, ale dokonce i ve srovnání s většími vozy jiných značek. Palubní deska přechází velmi harmonicky do dveřních výplní. Dokonce tak, že boční výdechy ventilace nejsou v ní, ale ve dveřích. Kdysi to takto mívaly špičkové vozy exkluzivních značek. Třeba Porsche 928.
Bohužel uvedené řešení má také svá negativa. Pokud jste zvyklí si postranní výdechy směrovat na skla předních dveří pro jejich odmlžení (jakkoliv mají vždy také speciální menší výdech), tady s tím neuspějete, neboť průduchy jsou nízko a směřují dolů.
Proč to zmiňujeme? Protože se nám několikrát stalo, že se nám zamlžila skla, a to jak čelní, tak také boční. Bylo to v době, kdy venku panovalo poměrně vlhké počasí. Dělo se tak při zapnutém topení v automatickém režimu, ale při vypnuté klimatizaci (kompresoru). Funkce rychlého odmlžení bohužel nebyla tak účinná, jak bychom si přáli. Aktivovat ji lze mechanickým tlačítkem v řadě spínačů pod centrální dotykovou obrazovkou. Zde můžete zapnout také vyhřívání zadního skla, pokud jde ale o nastavení dalších funkcí klimatizace, to už musíte udělat v jejím menu na dotykové obrazovce.
Testovaná výbava Etoile+ je vrcholem DS N°4. Od nižší Etoile se liší pouze čalouněním, které je standardně kožené značky Nappa. Opravdu je to kůže, nikoliv pouze koženka jako u dnešní většiny nových automobilů. Když napíšeme, že rozměrná a nesmírně pohodlná sedadla jsou jí doslova přehrnuta, tak nebudeme daleko od pravdy. Standardně jsou přední sedadla vyhřívaná a elektricky nastavitelná.
V rámci příplatkového paketu Absolute comfort za 85.000 korun byla navíc ještě odvětrávaná, a dokonce i s masážní funkcí. Za uvedenou cenu ale získáte také audiosystém HiFi Focal Electra + nebo elektricky otevírané střešní okno.
Coby vrcholná verze měl testovaný vůz lepší variantu infotainmentu DS IRIS (IVI HIGH) s 3D navigací a mapovými podklady TomTom, které jsou k dispozici zdarma na tři roky. Funguje rychle a ovládání je až překvapivě intuitivní, když v základním menu je obrazovka rozdělena na tři části, kdy v té levé stále vidíte nastavení klimatizace. Uprostřed jsou čtyři virtuální tlačítka ke vstupu do podmenu (navigace, telefon, nastavení a nápověda) a vpravo je audio.
Původní verze z roku 2021 nabídla v této třídě nevídaný velmi pokročilý průhledový displej (HUD). V N°4 je standardem v Etoile, ale pouze v kombinaci s vybranými prvky výbavy. Pouze v testované Etoile+ je k dispozici vždy, přičemž promítá informace přímo do zorného pole řidiče. To ale známe i z jiných aut. Tady je ovšem jedna zajímavost, a sice díky optickému efektu se informace zobrazují na čelním skle jakoby ve vzdálenosti 4 metry před vozem. Je to jen záležitost speciální optiky, ovšem čitelnost je díky tomu vynikající.
Motor, jízdní vlastnosti
Se systémovým výkonem 165 kW je testovaný plug-in hybrid nejvýkonnější N°4 na trhu. K dispozici je pouze ve třech vyšších výbavách – Jules Verne, Etoile a v testované Etoile+. Jeho základem je přeplňovaný čtyřválec o objemu 1,6 litru s výkonem 133 kW při 6000 otáčkách za minutu. Jedná se o poslední evoluci motorů řady EP6DT. Ano, těch, které kdysi tehdy ještě koncern PSA (a také BMW, se kterým tyhle motory Francouzi vyvinuli) potrápily. To už je ale dávná historie.
Agregát se pojí s trakčním elektromotorem s výkonem 90 kW, který je vložený do samočinné sedmistupňové dvouspojkové převodovky eDCT7. Ve skutečnosti má ale spojky tři, kdy dvě slouží pro řazení stupňů a třetí umožňuje odpojit spalovací motor od zbytku hnacího řetězce. Jedná se o výrobek belgické firmy Punch Powertrain, dnes vlastněné skupinou Stellantis.
Díky tomu, že elektromotor je uložen před vlastní převodovkou, můžete i při jízdě v elektrickém režimu využívat zmíněných sedm převodových stupňů, což je určitě výhodné. Tohle třeba hybridy s děličem výkonu nebo se stálým převodem nenabízejí.
Dle DS Automobiles ujede plug-in hybridní N°4 na jedno nabití dle normy WLTP až 81 km. Realita je ale o něco skromnější, nicméně kolem 70 km byste ujet měli. V režimu EV je také omezena nejvyšší rychlost na 135 km/h. Pokud ji dosáhnete a tlačíte pedál plynu k podlaze, vůz už dále nezrychluje. Při plném plynu se z bezpečnostních důvodů vůz přepne na hybridní režim, v němž lze akcelerovat, pokud to legislativa dovolí, až do rychlosti 233 km/h, což dnes rozhodně není málo. Zde se pozitivně projevuje jednak výkonný přeplňovaný čtyřválec a dále už zmíněná samočinná převodovka se sedmi stupni.
Nabíjení má pouze jednodušší verzi konektoru CCS II, a tedy lze dobíjet pouze střídavým proudem. To je trošku omezení v dnešní době, kdy i plev umožňují rychlé nabíjení DC. Pokud budete nabíjet třífázovou soustavou s výkonem 7,4 kW a proudem 32 ampér, mělo by se vozidlo nabít do plna za 2 hodiny a pět minut. Při použití pouze jedné fáze s výkonem 3,7 kW se doba prodlouží na 4 hodiny a 20 minut.
V rámci modernizace modelu z nabídky vypadl originální systém adaptivního odpružení, které spolupracuje s kamerou za čelním sklem, která snímá povrch vozovky a na základě toho upravuje režim tlumičů. Uvedená technika je dnes k dispozici ve vrcholném modelu N°8.
I s klasickými tlumiči však jezdí N°4 plavně. Je to i zásluhou jejich hydraulických dorazů, které velmi pomáhají eliminovat rázy přenášené do karoserie při přejezdu nerovností. Vůz laděný primárně na jízdní komfort. Tomu odpovídá také řízení, které při průměru otáčení 10,82 metru vyžaduje tři otáčky volantu mezi dorazy, což je dnes už spíše podprůměrná strmost. Pokud ale jezdíte klidně, vadit vám to nebude.
Ono testované auto i přes vysoký výkon 165 kW na dynamickou jízdu moc není. Jakkoliv třeba brzdy pracovaly velmi dobře. S elektrickou variantou totiž sdílí zvětšené přední kotouče z 304 na 330 mm při stejné tloušťce 28 mm. Také vzadu jsou brzdy o něco větší (průměr kotouče 290 mm oproti 268 mm verze Hybrid 145 a Blue HDi). Jen to dávkování brzdného účinku nebylo příliš plynulé.
V porovnání s výchozí 308 má DS N°4 odlišná spodní ramena přední nápravy, která nejsou plechová, ale hliníková. Vzadu je ovšem stále jen jednodušší zavěšení s torzní příčkou. Limity odhalíte na zatáčkovité silnici. Zatímco Hybrid 145 působil příjemně lehkým dojmem, PHEV je o poznání těžkopádnější. Však také váží o téměř 300 kg více. Uváděná spotřeba paliva 2,5 až 2,6 litru na 100 km je působivá, praxe je ale o pár litrů horší. Přirozeně pokud nenabijete baterii, může se apetit vyšplhat klidně k sedmi litrům na 100 km.
|Konkurenti
|DS N°4 PHEV 240
|Audi A3 Sportback TFSI e 150 kW
|Cupra Leon e-Hybrid 204k DSG
|Zdvihový objem [cm3]
|1598
|1395
|1395
|Výkon [kW]
|165 (soustavy)
|150 (soustavy)
|150 (soustavy)
|Točivý moment [N.m]
|360 (soustavy)
|350 (soustavy)
|350 (soustavy)
|Převodovka
|Samočinná dvouspojková sedmistupňová
|Samočinná dvouspojková šestistupňová
|Samočinná dvouspojková šestistupňová
|Max. rychlost [km/h]
|233
|227
|220
|Zrychlení 0-100 km/h [s]
|7,4
|7,6
|7,7
|Kombinovaná spotřeba dle WLTP [l/100km]
|2,5-2,6
|1,1-1,4
|1,4-1,5
|Vnější rozměry [mm]
|4400 x 1830 x 1490
|4352 x 1816 x 1441
|4398 x 1799 x 1444
|Rozvor [mm]
|2675
|2635
|2686
|Zavazadlový prostor [l]
|390-1190
|280
|270
|Základní cena [Kč]
|1.140.000
|1.146.900
|1.064.900
Závěr
Vrcholná verze N°4 zaujme velmi bohatou výbavou, kvalitními materiály a i zajímavým vzhledem. Bohužel cena je spíše vyšší. Jízdní projev je veskrze působivý s důrazem na jízdní komfort. Zároveň je ale trochu cítit vyšší hmotnost, a to zejména při jízdě členitou krajinou.
Vozy značky DS ale mají velmi specifickou klientelu, která sice není v našich končinách zrovna početná, avšak její určitá vyhraněnost patrně zaručí, že si tohle trochu nezvyklé kompaktní auto prostě koupí. Vzhledem k vysoké ceně je ale trochu s podivem, že výrobce nabízí záruku pět, ale zároveň omezenou průběhem 40.000 km, což je dost málo. Kdyby to bylo třeba 100.000 km, znělo by to mnohem lépe.
|Nejlevnější verze modelu
|850.000 (1.5 BlueHDi 130/96 kW Pallas)
|Základ s testovaným motorem
|1.140.000 (Plug-in hybrid 240/165 kW Jules Verne)
|Testovaný vůz bez příplatků
|1.230.000 (Plug-in hybrid 240/165 kW Etoile+)
|Testovaný vůz s výbavou
|1.390.000 (Plug-in hybrid 240/165 kW Etoile+)