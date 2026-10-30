TEST Fiat 500 Hybrid Torino – Výkon nahrazuje stylem
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Jen málokteré malé auto dokáže budit takové emoce jako Fiat 500. V druhé moderní generaci sice dospěl a dříve milý vzhled vyměnil za agresivnější tvary, zachoval si však vlastní tvář a na přání zákazníků dostal také spalovací motor. Ten mu ale na kráse spíš ubírá.
Design, interiér
Fiat 500 asi není třeba příliš představovat – je to jedna z těch automobilových legend, které si vybaví i auty nepolíbení. Ikonická nákupní taška mobilizovala mnoho italských rodin mezi lety 1957 a 1975. Padesát let po zahájení výroby přišel model 500 v první moderní generaci a stal se okamžitě prodejním hitem.
Vznikla dokonce i čistě elektrická varianta 500e a vzhledem k tehdejším trendům se Fiat rozhodl v roce 2020 uvést druhou moderní generaci pouze jako čistě elektrické supermini. Výsledkem ale bylo malé auto za vysokou cenu. Na žádost zákazníků nakonec automobilka našla způsob, jak pod kapotu nejnovější pětistovky umístit spalovací motor.
Právě tuto verzi jsem otestoval ve výbavě Torino, o čemž informuje pod bočními okny vzadu. Jde o druhou nejvyšší výbavu modelu s cenou od 569.900 korun, a tak nepřekvapí pohledné a slušně svítící projektorové přední světlomety Infinity (Full LED), elektricky ovládaná vnější zpětná zrcátka s kryty v barvě karoserie nebo 16" kola z lehkých slitin s mnoha paprsky.
Na takto vybavenou pětistovku se kouká opravdu hezky. Že Fiat s touto generací cílil spíše do prémie, dává najevo hned několik designových detailů. Nad předními koly zaujmou šípovité boční směrovky, které zajímavě vyčnívají z karoserie, a k otevření dveří slouží elektronické kliky dveří, které jsou efektně zapuštěné. Fungují intuitivně, ačkoli auto při zamykání nevydává žádný zvuk, což je přinejmenším nezvyklé.
Naopak hodně zvuku vydává víko zavazadelníku, jehož zavření stále působí lacině. Samotný objem je samozřejmě úsměvný (183 litrů) a po sklopení spíše nouzových zadních sedadel se teprve dostáváme na použitelný objem 440 litrů. Jenže v takovém případě už není náklad oddělen od prostoru pro cestující. V základní konfiguraci ale Fiat nechtěl nic nechat náhodě a těch pár malých zavazadel, která se do zavazadelníku vejdou, chrání před zvědavými zraky kolemjdoucích miniaturním platem, které lze dokonce zvednout (manuálně).
Oproti minulé generaci pětistovka mírně narostla a její design dospěl. Už není tolik roztomilý, tváří se možná až trochu agresivně, ačkoli tomu příliš neodpovídají jeho jízdní výkony. Pozornost ale budí stále, zejména v testované žluté barvě Sun of Italy.
Prémiové na pohled
Zářivě žlutý metalický lak najdeme také na dekoru palubní desky uvnitř. Pokud na něj zatlačím, umí trochu vrzat, i když při jízdě se samovolně žádné pazvuky z interiéru neozývají. Ve výbavě Torino je standardem 10,25" centrální displej s jednoduchou grafikou a omezeným počtem funkcí. Přesto nedokáže být zcela intuitivní a některé funkce a nastavení člověk chvíli hledá.
Bezdrátové zrcadlení Android Auto ale zvládá dobře, i když automatické znovu-připojení a spuštění trvá déle než u konkurence. Proti ní má ale jednu skvělou vlastnost – ponechává totiž při zrcadlení telefonu zkratky vestavěného systému na levé straně a další také nahoře.
Automatické spuštění díky tomu neznamená, že by člověk nemohl rychle vypnout upozornění na překročení maximální povolené rychlosti, což je problém mj. u starších verzí softwaru některých modelů automobilky Toyota. Ve fiatu je digitální tlačítko vždy dostupné a stačí ho jednou stisknout. Udržování v jízdním pruhu vypínáme dvojitým stisknutím tlačítka z boku levé páčky pod volantem. Je to sice nezvyklé umístění, ale funguje a člověk se s ním sžije rychle.
Pod centrálním displejem zůstala zachována řada fyzických tlačítek ovládání klimatizace, o kousek výš najdeme tlačítka pro výstražné světlomety a centrální zamykání. Pod zmíněnou řadou tlačítek najdeme odkládací prostor, do kterého se kromě velkého mobilního zařízení vejde také oválný klíček od vozu.
Dvouramenný retro volant potažený ekokůží se dobře drží a na každém ze svých ramen má hned několik tlačítek, kterými řidič ovládá tempomat a asistenty (vpravo) a digitální přístrojový štít (vlevo). Ten má úhlopříčku 7" a je velmi elegantně integrován do kapličky. Její tvar kopíruje velký otáčkoměr a na zbytku displeje najdeme velmi jednoduše a přehledně zobrazené důležité informace. Pro městské auto ho považuji za plně dostačující.
To ale v blízkosti volantu není vše, jelikož on sám má na své zadní straně ještě dva kolébkové ovladače typické pro některé starší modely FCA/Stellantisu – tím levým lze měnit stanice či skladby a tím pravým zvyšovat hlasitost. Spolujezdec může totéž udělat rolovacím ovladačem na středové konzoli, řidič má na stejném místě kolébku pro vypnutí systému Start/Stop.
Dveře se otevírají tlačítky (v případě nouze jsou ve spodní části dveří klasické kliky), která působí prémiovým dojmem nejen na pohled, ale i na omak a stisk. Ostatně uvnitř je znovu vidět, že primárním cílem při vývoji nebyla co nejnižší cena (i když některé levnější detaily se najdou. Levé koleno řidič opírá o měkčenou část dveří, to pravé sice o tvrdý plast, ale bez ostrých hran). Ve dveřích je obrázek staré pětistovky a nápis „Made in Turin“, který připomíná, že stávající pětistovka je vyráběna v domovské Itálii, ne v Polsku jako ta minulá.
Zkusil jsem si pro zajímavost sednout také sám za sebe, to ale s 189 cm opravdu není dobrý nápad. Na velmi nouzovou a krátkou cestu bych vzadu pravděpodobně sedět vydržel, ale stále druhou řadu sedadel považuji spíše za odkládací prostor navíc. Také je trochu nešťastné, že se po sklopení a posunutí přední sedadlo nevrací na původní polohu, ale hodně dozadu. Ještě horší ale je, že sedadlo řidiče není výškově stavitelné a výhled z vozu je kvůli tomu pro vyšší osoby nepříjemně omezený. Nepomáhají ani poměrně silné sloupky A i C.
Motor, jízdní vlastnosti
Již jsem zmiňoval, že pod kapotou testované pětistovky nebzučí elektromotor, nýbrž litrový tříválec 1.0 FireFly Hybrid o výkonu 48 kW (65 k), kterého dosahuje až v 6000 ot./min. Maxima točivého momentu 92 Nm dosahuje zhruba v polovině, konkrétně v 3250 ot./min. Vzhledem k atmosférické koncepci je zrychlení krásně lineární.
Jde o mild-hybridní pohonnou jednotku, která využívá 12V startér-generátor napojený na motor řemenem a napájený malou baterií (11 Ah) umístěnou pod sedačkou řidiče (pravděpodobně proto není a nemůže být výškově stavitelná). Díky němu velmi plynule funguje start-stop a trochu by měl pomáhat také s dynamikou – ta je ale pro spalovací pětistovku trochu sprostým slovem.
Jde totiž o jedno z nejpomalejších nových vozidel na českém trhu. To ovšem trochu dodává jejímu šarmu a zábavě za volantem, jelikož tato motorizace je spojena výhradně s manuální šestistupňovou převodovkou. Řazení je snadné, možná až na blízko sebe umístěné dráhy, které občas působí matoucím dojmem. Hlavice řadicí páky by si také zasloužila být těžší – krásně totiž padne do ruky a je na ergonomicky skvělém místě blízko volantu, jenže lehký plast hlavice celý dojem z řazení kazí.
Škoda, protože řadit se musí často – první tři kvalty jsou příjemně krátké, což zajišťuje dostatečnou dynamiku v městských rychlostech, kam také pětistovka patří. Na klikatých okreskách umí pětistovka vykouzlit úsměv na tváři, jelikož je potřeba ji neustále točit a dosaženou rychlost si udržet – vyškrábat se zpět není snadné.
To pocítíte zejména na dálnici, kde vás budou štvát všichni řidiči, kteří vás donutí zpomalit. Zejména z elektromobilů jsme totiž zvyklí, že zrychlení není problém, zde ale zpomalit ze 130 na 100 km/h znamená potřebu více než 500 metrů ke zrychlení zpět na dálniční tempo. Opravdu, z 0 na 100 km/h to pětistovce trvá 16,2 sekundy, ze 100 km/h na 130 km/h dalších 16,5 sekundy.
Permanentní pohyb ve vysokých otáčkách často znamená vysokou spotřebu, což platí oproti hybridní Toyotě Aygo X, ale například vůči Kii Picanto si pětistovka vede dobře. Na mě po pěti stech kilometrech na počítadle svítilo 6,1 l/100 km, přičemž velkou část kilometrů tvořily dálniční přesuny a jízda po klikatých okreskách. Spotřebě mimo město pomáhá přítomnost šestého rychlostního stupně, který by pětistovka jinak vůbec nepotřebovala. Jakmile přijde stoupání, je třeba podřadit, jinak přijde zpomalení i při jízdě stylem „noha na podlaze“.
Podvozek je ve své podstatě shodný s elektromobilem: zadní náprava využívá torzní příčku a bubnové brzdy, vpředu najdeme MacPherson s vinutými pružinami a brzdy samozřejmě kotoučové. Jejich účinek je ale přes nízkou hmotnost vozu 1130 kg spíše průměrný. Kvůli nižší hmotnosti spalovací varianty (o 200–300 kg) byly ale jednotlivé komponenty podvozku přepracovány.
Na standardních 16" kolech s pneumatikami o profilu 195/55 tlumí pětistovka nerovnosti překvapivě hladce, zejména ty velké. Ve městě může být občas trochu uskákaná, alespoň ale nepůsobí těžkopádně. V ostřejších zatáčkách se poměrně komfortní naladění projeví větším náklonem karoserie.
Řízení je hřebenové s elektrickým posilovačem. Sice postrádá zpětnou vazbu a je velmi lehké, to se ale hodí na domácí půdě maličkého městského auta – při manévrování v nákupních centrech a těsných ulicích. Mimo město potěší přesnost řízení, takže v zatáčkách jde pětistovku snadno „vodit“, kam si zrovna zamanete.
Skoro mě mrzí, že se nedočkáme také spalovacího abarthu, i když zábava s touto slabou verzí částečně pramení právě z nutnosti proplétat se zatáčkami co nejefektivněji a udržet si rychlost. Jadrný zvuk motoru v takových situacích vůbec nevadí, na dálnici už trochu otravný být dokáže. Při 130 km/h ale na rovině pětistovka točí „jen“ 3400 ot./min, problém tedy nastává až v kopci.
|Konkurenti
|Fiat 500 Hybrid
|Kia Picanto
|Toyota Aygo X
|Provedení
|1.0 BSG
|1.0 GDI 5MT ISG
|1.5 Hybrid
|Motor
|999 cm3, R3 zážehový
|998 cm3, R3 zážehový
|1490 cm3, R3 zážehový
|Pohon
|předních kol
|předních kol
|předních kol
|Největší výkon [kW/min]
|48 (65 k)/6000
|50 (68 k)/6000
|85 (116 k)/ -
|Točivý moment [N.m/min]
|92/3250
|96/4000
|120/ 3600 - 4800
|Převodovka
|6st. manuální
|5st. manuální
|e-CVT
|Max. rychlost [km/h]
|155
|161
|172
|Zrychlení 0-100 km/h [s]
|16,2
|14,6
|9,2
|Komb. spotřeba [WLTP, l/100 km]
|5,2 - 5,4
|5,3 - 5,8
|3,8
|Pohotovostní/celková hmotnost [kg]
|1130/1450
|1128/1460
|1140/1510
|Brzděný/nebrzděný přívěs [kg]
|-/-
|-/-
|-/-
|Rozměry d x š x v [mm]
|3631 × 1684 × 1532
|3605 × 1595 × 1485
|3776 × 1740 × 1525
|Rozvor [mm]
|2322
|2564
|2430
|Objem zavazadlového prostoru [l]
|185/440
|255/1010
|231/neuvedeno
|Cena od [Kč]
|499.900
|334.980
|469.000
|Srovnatelná výbava s testovaným kusem
|Torino + lak
|Classic + výbava
|Style + lak
|Cena od [Kč]
|586.900
|454.980
|544.000
Závěr
Fiat 500 dostal na žádost zákazníků spalovací motor a manuální převodovku. Jenže v Turíně zapomněli na výkon a novodobá pětistovka je tak předurčena k životu ve městě. To díky jejím titěrným rozměrům vlastně ani tolik nevadí, s bohatou výbavou Torino za bezmála půl milionu korun ale existují i lepší volby.
Ikonický retro prcek zůstává stylovou volbou pro movitější zákazníky, které zatím neoslovila elektromobilita, ale nechtějí se ve městě motat velkým autem. I v rámci nabídky automobilky Fiat totiž najdeme mnohem schopnější auta, dokonce za podobnou či lepší cenu. Ta je nakonec hlavním důvodem nízkého bodového hodnocení hybridní pětistovky.
Hybridní pohonná jednotka je navíc stále pouhou reakcí na nízký zájem zákazníků o čistě elektrickou variantu. Že se při vývoji s motorem nepočítalo, sice přináší výhody v podobě kvality materiálů, zpracování a exkluzivních designových prvků, ale v testované specifikaci nevidím jediný důvod, proč slabý mild-hybrid upřednostnit před elektromobilem. Charismatický a nestárnoucí design sám o sobě vysokou cenu obhájit nedokáže.
|Nejlevnější verze modelu
|499.900 Kč (Pop, FWD, 1.0 Hybrid, 48 kW)
|Základ s testovaným motorem
|569.900 Kč (Torino, FWD, 1.0 Hybrid, 48 kW)
|Testovaný vůz bez příplatků
|569.900 Kč (Torino, FWD, 1.0 Hybrid, 48 kW)
|Testovaný vůz s výbavou
|586.900 Kč (Torino, FWD, 1.0 Hybrid, 48 kW)