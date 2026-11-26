TEST Fiat 600 1.2 Turbo – Sto koní, manuál a nic navíc. Právě v tom je jeho síla
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Stokoňový tříválec, šestistupňový manuál, obyčejný tempomat a minimum nastavení. Benzinový Fiat 600 jako by se vědomě vracel k jednodušším časům. Během týdne ukázal, že tahle jednoduchost vůbec nemusí znamenat chudobu – může z ní vzniknout překvapivě soudržné auto pro každý den. Byť zrovna levné není.
Design, interiér
Novodobý Fiat 600 vstoupil na trh v roce 2023 nejprve jako čistý elektromobil. Brzy přibyl hybrid a teprve v roce 2026 dorazila nejjednodušší možnost: zážehový tříválec bez jakékoliv elektrické pomoci, pohon předních kol a šestistupňový manuál.
Testovaná verze Street je limitovaná edice o počtu dvou tisíc kusů, kterou automobilka uvedla jako stylovou zaváděcí sérii právě pro benzin s manuálem. Nabízí se v pevně dané konfiguraci se zaměřením na výrazný černo-bílý design za 599.900 korun.
A rozhodně nepůsobí jako soubor náhražek za dražší pohon. Žádný „chudý příbuzný“. Právě omezený počet funkcí a nastavení vytváří promyšlený celek. Auto se nesnaží suplovat luxusní svezení, sportovní náčiní ani elektronického parťáka, který řidiče zbaví většiny práce. Člověk si sedne, nastaví sedačku a volant, nastartuje, zařadí a jede. Skoro všechno funguje tak, jak očekává – tady je svět v pořádku, chce se mi říct.
Tahle jednoduchost přitom neznamená, že by Street byl nějak oholený. Má vyhřívaná přední sedadla, automatickou klimatizaci, elektrickou parkovací brzdu, digitální přístroje, bezdrátové propojení telefonu a elegantní černá osmnáctipalcová kola. Co je na tom podstatné – a co se mi během týdenního testu čím dál víc zamlouvalo –, je, že se výbava nesnaží vytvářet dojem technické složitosti tam, kde není potřeba.
Zvenčí je „Seicento“ sympatická zaoblená kulička s lehce nahrbenou zádí a buclatou přídí. Na délku měří 4171 milimetrů, takže sice už nejde o drobné městské autíčko, pořád se s ním ale dobře manévruje. Mírně zvýšená karoserie odpovídá dnešní oblibě crossoverů, žádné terénní ambice však nepředstírá.
Nejvýraznější poznávací prvek představují světla pro denní svícení. Připomínají výrazné řasy a jednoduché přídi dodávají správnou dávku italského šmrncu a rozmaru. Bílému testovanému vozu sluší kontrast s černými detaily a koly Street, která vyplňují blatníky právě tak akorát. Větší by byla zbytečná. Pneumatiky 215/55 R18 navíc pořád nabízejí dost vysokou bočnici, což se později ukáže jako pozitivní.
Z místa řidiče je dobře vidět na kapotu a přední rohy lze odhadnout bez velkého přemýšlení. Dozadu pomáhají pouze čtyři parkovací senzory. Na centrálním displeji ukážou jednoduchý obrázek auta a barevně rozliší, ke které části nárazníku se překážka blíží. Kamera tu není. A hádejte co: vlastně mi ani nechybí.
A to je všechno
Za volantem se mi správná poloha hledá nezvykle snadno. Sedím relativně nízko uvnitř vyšší karoserie, trochu zapuštěný v autě, nikoli posazený na něm. Palubní deska i volant jsou poměrně vysoko, výhledu ven to ale nevadí. Nad hlavou mi při výšce přes 190 centimetrů zůstává velká rezerva a dost místa mám také na šířku.
Malý volant s příjemně silným věncem lze přitáhnout daleko k tělu, takže nemusím natahovat ruce. Jeho deset tlačítek je přehledně rozdělených mezi tempomat a ovládání audia a telefonu. Sedák by pro dlouhé nohy mohl být o něco delší, tady mi to ale kupodivu nevadí a neunavuje mě to ani po delší jízdě. Opěradlo podpírá i ramena a bočnice drží tělo, aniž by ho svíraly, pravou nohu lze pohodlně opřít o středovou konzolu.
Kabina kategorii auta neskrývá. Měkčených ploch mnoho nenajdete a plastové vnitřní kliky působí dnes už vlastně nezvykle.
Sedmipalcový přístrojový štít nabízí čtyři podoby. V jedné dominuje rychlost, další se soustředí na údaje palubního počítače, ve třetí se objeví otáčkoměr a zvýraznit lze také teplotu oleje. Dole zůstávají kilometry, dojezd a stav paliva, po stranách nastavení tempomatu a doporučení k přeřazení. Žádné další kudrlinky ani nekonečné možnosti konfigurace. Je to všechno. A je to skvělé.
Nízký širokoúhlý centrální displej soustřeďuje nastavení vozu, telefon a bezdrátové Apple CarPlay či Android Auto. Navigace mi proto nechybí. Pod obrazovkou zůstala čtyři dobře nahmanatelná tlačítka a ještě níž deset samostatných ovladačů ventilace.
Vypínání upozornění na překročení rychlosti nebo start-stop není jednokrokové, příslušné zástupce si ale lze umístit na jednu obrazovku a fyzické tlačítko pod displejem k nim vede přímo. Výsledkem jsou dva rychlé úkony místo pátrání ve struktuře infotainmentu.
Jinak logické ovládání má jednu zvláštnost: ikonu ztlumení rádia. Neukazuje aktuální stav, nýbrž to, co se po jejím stisknutí stane. Přeškrtnutý reproduktor tak značí hrající zvuk. Podivné.
Větší výtku mám k práci ventilace. Při venkovních čtyřech až pěti stupních se mi opakovaně mlží čelní i boční sklo. Musím používat maximální odmlžení nebo ručně nasměrovat vzduch na čelní sklo a měnit intenzitu automatického režimu. Z týdenní zkušenosti nelze určit příčinu, běžná automatika si ale s těmito podmínkami neporadila tak, jak bych čekal.
Odkládacích prostorů je dost. Před řadicí pákou najdeme velkou otevřenou schránku, dva porty USB a dvanáctivoltovou zásuvku. Za pákou následuje elektrická parkovací brzda, dvojice držáků nápojů a malá posuvná loketní opěrka. Když ji vysunu dopředu, podepře pravý loket a přitom nepřekáží při řazení (zakryje ale přístup k hrnku či kelímku).
Vzadu hlavně pro děti
Vpředu působí šestistovka vzdušněji, než by její vnější rozměry napovídaly. Na zadních sedadlech už se o něco více než čtyřmetrová karoserie připomene. Za vlastní řidičskou pozici se posadím, kolena ale musím roztáhnout po stranách opěradla. Za člověkem vysokým nějakých 170 centimetrů je situace výrazně lepší. Přirozenými obyvateli druhé řady tady ale stejně budou hlavně děti; vysocí dospělí ji využijí opravdu jen příležitostně.
Zavazadelník nabízí podle výrobce 385 litrů, po sklopení zadních opěradel 1256. Má pravidelný tvar a podběhy do něj zasahují jen mírně. Pod podlahou zůstává ještě menší prostor na lékárničku, povinnou výbavu nebo drobný nákup. Ani tady Fiat nevymýšlí nic převratného. Nabízí jednoduše použitelný kufr, který velikostí odpovídá zaměření celého auta.
|Naměřené rozměry zavazadelníku
|Délka u podlahy/pod roletkou (mm)
|709/428
|Výška pod roletkou/maximální výška (mm)
|460/742
|Šířka mezi podběhy (mm)
|1023
|Výška nakládací hrany (mm)
|766
|Max. délka za sedadlem spolujezdce (mm)
|1414
Motor, jízdní vlastnosti
Pod kapotou pracuje přeplňovaný tříválec 1,2 litru s výkonem 74 kW (100 koní) a točivým momentem 205 Nm v 1750 otáčkách. Motor debutoval v březnu 2026 v Peugeotu 208, v květnu následoval model 2008. Přes šestistupňovou manuální převodovku pohání přední kola. Jde už o novější provedení motoru s rozvodovým řetězem, nikoli o starší konstrukci s řemenem pracujícím v oleji.
Fiat v českém ceníku uvádí pohotovostní hmotnost 1190 kilogramů. Ani ta však ze sta koní neudělá sprintera, což dokládá zrychlení z nuly na 100 km/h za 10,6 sekundy. Jenže jak už dobře víme, pointa tohoto Fiatu je jinde.
Malý motor, hluboký hlas
V běžném provozu začíná agregát použitelně táhnout přibližně od 1500 otáček. Zřejmě se tu projevuje turbodmychadlo s proměnnou geometrií, které má podle výrobce zlepšovat odezvu v nízkých otáčkách. Ve městě, v příměstském provozu i na okreskách mi výkon stačí a tříválec se nebrání ani vyšším otáčkám. Ochotu vytáčet se ale není radno zaměňovat za dynamiku. Výraznější než výkon je jeho zvuk: lehce dunivý, trochu bublavý a na tak malý motor sympaticky hluboký. Baryton z italské opery.
Manuální převodovka patří k nejpříjemnějším stránkám auta. Dráhy řadicí páky jsou o něco delší, kulisa však přesná a jednotlivé stupně zapadají skoro samy, s jasným a precizním zacvaknutím. Spojka zabírá čitelně a rozjezd lze dávkovat bez zbytečného soustředění. Kulatá kovová hlavice řadicí páky za studeného rána nejprve zebe do ruky, po chvíli se ale zahřeje. Drobný detail, i on však dotváří bezprostřední, mechanický dojem z auta.
Dlouhá šestka pomáhá držet otáčky nízko. Při 90 km/h motor točí 1900, ve 130 km/h pak 2700 otáček. V dálničním tempu už ale po sešlápnutí plynu skoro žádná výkonová rezerva nezbývá. Pro bezpečné předjetí je třeba řadit až na čtyřku. Fiat rychlost udrží, její změny je však potřeba plánovat. Nejpřirozeněji na mě proto působí zhruba mezi 110 a 120 km/h.
Ani po přibližně hodině na dálnici mě přitom neunavuje hlukem. Vůz působí pevně, přesně a směrově stabilně. Omezená pružnost k této motorizaci patří a nijak nevadí.
Spotřeba se výrazně mění podle prostředí. Mimo město jezdím za 5,8 litru, tedy jenom o „deci“ víc než činí kombinovaný údaj WLTP 5,7 litru. Na dálnici si Fiat vzal 7,4 litru na sto a celkový průměr dosáhl 7,2 litru. Větší apetit ukázal ve městě, kde si bral 9,9 litru. Tam jsou jistě aspoň částečně na vině listopadové podmínky: studený motor, krátké jízdy, topení.
Na osmnáctkách bez trestu
Konstrukce podvozku je konvenční: vpředu vzpěry McPherson, vzadu torzní příčka. Testovaný Street stojí na pneumatikách 215/55 R18, přesto se za efektní dojem velkých kol neplatí nepříjemným nekomfortem. Na běžných městských nerovnostech podvozek dobře filtruje většinu rázů a zadní část neodskakuje.
Ani řízení není nějak přeposilované. I v nízkých rychlostech v něm vnímám alespoň základní informace o dění pod koly, přitom zůstává dost lehké pro městské manévrování. Přibližně od 80 km/h příjemně ztuhne a kolem středové polohy je klidné. Na dálnici proto není nutné přímý směr neustále korigovat.
Jedna z mála výhrad pramení z nočních jízd: ke směrovkám. Jejich „sklíčko“ je vytažené až na hranu krytů vnějších zrcátek a oranžové světlo je tedy z kabiny vidět. A je hodně intenzivní. Zvlášť to u řidiče až oslňuje a zhoršuje čitelnost obrazu v zrcátku.
|Nejbližší konkurenti
|Jeep Avenger
|Peugeot 2008
|Kia Stonic
|Varianta
|1.2 Turbo 100 MT6, přední pohon
|Turbo 100 MAN6, přední pohon
|1.0 T-GDI GPF 6MT, přední pohon
|Motor
|přeplňovaný zážehový R3, 1199 cm³
|přeplňovaný zážehový R3, 1199 cm³
|přeplňovaný zážehový R3, 998 cm³
|Nejvyšší kombinovaný výkon (kW/min)
|74/5500
|74/5500
|74/4500–6000
|Největší kombinovaný točivý moment (Nm/min)
|205/1750
|205/1750
|172/1500–3500
|Převodovka
|6stupňová manuální
|6stupňová manuální
|6stupňová manuální
|Maximální rychlost (km/h)
|184
|183
|179
|Zrychlení 0–100 km/h (s)
|10,6
|10,9
|12,1
|Kombinovaná spotřeba (l/100 km, WLTP)
|5,6–5,8
|5,7
|5,5–5,8
|Pohotovostní/celková hmotnost (kg)
|1180/1682
|1206/1715
|1130–1223/1650
|Rozměry d × š × v (mm)
|4084 × 1798 × 1541
|4304 × 1770 × 1540
|4165 × 1760 × 1520
|Objem zavazadelníku (l)
|380
|434
|332
|Rozvor (mm)
|2557
|2605
|2580
|Nejvyšší hmotnost brzděného/nebrzděného přívěsu (kg)
|1200/620
|1200/640
|900/450
|Cena od (Kč)
|539.900
|530.000
|479.980
|Srovnatelná výbava s testovaným kusem
|Altitude + Paket Zima + dvoubarevné lakování (609.900 + 13.000 + 38.000)
|Allure
|GT Line
|Cena od (Kč)
|660.900
|590.000
|594.980
Závěr
Fiat 600 1.2 Turbo není auto pro všechno. Čtyři velké dospělé odveze spíš příležitostně, ve 130 km/h nemá na šestku takřka žádnou rezervu výkonu a městská spotřeba během testu nebyla nízká. Jeho přirozeným prostředím jsou spíš příměstské silnice a okresky, kde sto koní bohatě stačí, podvozek dobře funguje a kompaktní rozměry usnadňují každodenní provoz.
Přiznávám, tohle auto si mě získalo. Svou nenucenou obyčejností. Skromností. Neokázalostí. Tím, jak snadno se používá. Sympatický tříválec, přesný manuál, přirozené řízení, pohodlný podvozek a srozumitelné ovládání vytvářejí celek bez vnitřního rozporu. Je to vůz vlastně dost sebevědomý: přesně ví, čím chce být. Nenabízí toho moc, přitom ale všechno. Ano, tady je svět v pořádku.
|Nejlevnější verze modelu
|489.900 Kč (Fiat 600 SUV, 1.2 Turbo 74 kW/100 k, 6st. manuální, přední pohon, Pop)
|Základ s testovaným motorem
|489.900 Kč (Fiat 600 SUV, 1.2 Turbo 74 kW/100 k, 6st. manuální, přední pohon, Pop)
|Testovaný vůz bez příplatků
|599.900 Kč (Fiat 600 SUV, 1.2 Turbo 74 kW/100 k, 6st. manuální, přední pohon, Street)
|Testovaný vůz s výbavou
|599.900 Kč (Fiat 600 SUV, 1.2 Turbo 74 kW/100 k, 6st. manuální, přední pohon, Street)