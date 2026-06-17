TEST Forthing U-Tour V9 HEV – Levná náhrada za luxusní sedany?
Jako samostatná třída dnes MPV v podstatě vymřela. Mají pořád malou naději na návrat, ale asi podstatně jinak, než jak si Češi oblíbili. Ukazuje to Forthing U-Tour V9 HEV, který se profiluje jako „prémiové MPV“, argumentuje ale také příznivou cenou.
Design, interiér
Nedávno jsem psal článek o tom, že MPV dnes drží při životě zejména čínské automobilky. Snaží se je protlačit i do Evropy a v Česku to vidíme zejména u automobilky Dongfeng. Ta u nás už pár let nabízí luxusní elektrické a hybridní MPV Voyah Dream a také dostupné spalovací a hybridní MPV Forthing U-Tour. Nově je doplnil také další model, který stojí na půl cesty mezi oběma zmíněnými vozy. Spadá pod značku, která se u nás nově od výchozího Dongfengu „oddělila“, jmenuje se Forthing U-Tour V9 a nabízí se s full-hybridním nebo plug-in hybridním pohonem. Do testu jsme si vzali tu méně elektrifikovanou variantu.
Jak už název napovídá, jde o příbuzného déle prodávaného modelu U-Tour. Jenže zatímco ten měří na délku 4850 mm, V9 jej pořádně přerůstá. Délka je masivních 5251 mm, což z něj dělá jedno z největších MPV, jaké se u nás kdy prodávalo. Pokud se tedy bavíme o klasických MPV, a ne vozech postavených na základě dodávek. Pro srovnání, i takový americký Chrysler Pacifica má 5171 mm, Lexus LM350h 5125 mm a vozy jako Volkswagen Sharan, Ford Galaxy nebo Renault Espace se nikdy nedostaly přes pět metrů. Rozměrově se mu vyrovnává až dodávkový Hyundai Staria a další klasické dodávky jej přerůstají v těch nejdelších konfiguracích.
Vzhledově přitom stále jde o klasické MPV s dlouhou kapotou, bočními posuvnými dveřmi a, jak je u asijských modelů nezbytné, také s obří maskou. Ta je opravdu dominantní a má tvary připomínající sloupy v chrámu nebo gotickou žebrovou klenbu. To z něj dělá nepřehlédnutelné auto a opravdu je vidět, jak lidé na ulici otáčí pohledy, a dokonce se nás chodili ptát, co to vlastně je. Na masku plynule navazují světlomety denního svícení, ty hlavní jsou ukryté v nárazníku pod nimi. Boku se docela daří tajit obrovskou masu hmoty a na fotkách auto vypadá menší, než doopravdy je. Vzadu jsou světla na bocích roztáhlá do tvaru písmene Y a napříč víkem kufru se táhne svítící spojená linka. Zezadu auto jasně vzhledem navazuje na menší model U-Tour a platí to i pro třetí brzdové světlo ve tvaru tří svislých čar nad oknem.
Prémiově se snaží V9 působit i v interiéru, v testovaném kousku tomu pomáhá i zářivě bílý interiér. Za příplatek může mít auto dokonce dřevěnou podlahu, v čínském originále je ostatně pojmenováno po moři. My jsme si museli vystačit s běžným čalouněním a koberečky. Jasnou dominantou tady je hned trojice stejně velkých displejů s úhlopříčkou 12,3“, které jsou pod jedním krytem a natažené napříč celou palubní deskou. Ten uprostřed a před řidičem má software založený na Androidu, i když s vlastní nástavbou Dongfengu, a funguje svižně. Stahovat se do něj dají aplikace z obchodu Play, a tak zde můžete mít třeba Google mapy, Waze a další, nebo také YouTube. Ten si může spolujezdec pouštět i za jízdy na svém displeji. Auto má mimochodem také docela kvalitní audiosystém. Jak je u vozů Dongfengu pravidlem, homologované je na malou sérii, a tak nemusíte řešit vypínání povinných asistentů po každém startování. Nechybí ani kvalitní 360° parkovací kamera, která se u takto velkého stroje už dost hodí, stejně jako digitální zpětné zrcátko.
Přes displeje se dá ovládat téměř vše a je zde i hlavní menu klimatizace, ta má ale i pár tlačítek roztroušených po středovém tunelu, takže do menu se nemusíte vůbec podívat. Musíte to ale udělat pro výhřev, odvětrávání a masáž sedadel, což už zde fyzická tlačítka nemá. Systém je přeložený do češtiny, ale nejspíše strojově, což vede k vtipným položkám v menu. Najdete tu třeba věci jako „štěstí přichází v řadách“, což jsem nerozšifroval, „prodyšná a voděodolná“, což zapne výhřev a odvětrávání sedadel najednou, nebo „kouření čistí“, což pootevře všechna okna. Většina menu je naštěstí srozumitelná i bez nutnosti funkci nejdříve vyzkoušet. Bohužel zde chybí nativní zrcadlení mobilů, supluje ho čínská aplikace, kterou po dřívějších zkušenostech odmítám instalovat do svého mobilu. Dovozce ale nabízí možnost dodělání podpory pro Apple CarPlay a Android Auto pomocí vestavěné krabičky s bluetooth připojením.
Čínský přístup k MPV je zásadně odlišný od evropského a poznat to je po otevření bočních elektricky ovládaných dveří. V9 je dalším z těch MPV, co se snaží nahradit luxusní limuzíny. Zapomeňte proto na geniální variabilitu některých konkurentů, z V9 dodávku na stěhování bez nářadí neuděláte. Místo toho vás ve druhé řadě přivítají dvě obrovitá křesla s elektrickým nastavováním poloh, možností sklopit se téměř do spací polohy a vlastním malým displejem v loketní opěrce. Na tom se dá zapnout výhřev, odvětrávání nebo masáž, nastavit polohu včetně a také ovládat klimatizaci. Na druhou stranu zde chybí veliký displej na stropě nebo lednice, což nejde ani za příplatek. V tomto ohledu má tedy Lexus LM350h výhodu.
Podstatné je, že to vše není hezké jenom na obrázku. Zpracování působí velmi dobře, sedadla jsou z pravé kůže, většina ploch je čalouněná nebo z kvalitního plastu a třeba stolečky jsou snad nejbytelnější, co jsem viděl mimo vozy typu Rolls-Royce. Vlastně tu nevidím zásadní rozdíl proti Lexusu LM350h, který ale stojí třikrát tolik co Forthing. Také nic nevrže, ani když se více opřu. Taky jsem se během týdne stráveného s vozem nesetkal s žádnými softwarovými chybami. Myslelo se i na bezpečnost a auto má standardně osm airbagů, včetně dvou kolenních vepředu. V žádném z globálních testů NCAP se ale auto zatím neukázalo.
Třetí řada už je klasickou lavicí a oficiálně zde mohou sedět tři cestující. To bych moc nedoporučoval, pro dva je zde ale místa nadbytek, a to jak na nohy (pokud se cestující druhé řady neposadí zcela dozadu), tak na hlavu. I zde mají cestující držáky na nápoje, vlastní výdechy klimatizace, reproduktory a také USB porty k nabíjení telefonu. Třetí řadu lze také sklopit vzadu do kufru, takže vznikne zcela rovná plocha bez schodu. Ve čtyřmístné konfiguraci je tak k dispozici i velmi velký kufr. Pár kufrů se sem ale vejde i v sedmimístném uspořádání, tabulkový údaj slibuje 593 litrů, což ale bude zřejmě až ke stropu. Druhou řadu sedadel už normálně bez nářadí vymontovat nejde. Sklopit mimochodem lze i opěradla přední řady a spojením s druhou řadou tak vznikne lůžková úprava. Ale chce to pár velkých polštářů, aby to bylo i pohodlné.
Motor, jízdní vlastnosti
V Česku se V9 prodává jako full-hybrid a PHEV, ten se odlišuje jinak ztvárněnou přídí s velmi odlišnou maskou i světly. Oba mají stejný motor, tedy přeplňovanou patnáctistovku z vlastního vývoje Dongfengu. V hybridu je naladěná na 125 kW, v PHEV na 110 kW. U elektromotoru je to naopak a PHEV má 150 kW, zatímco HEV si musí vystačit se 130 kW, kombinovaný výkon systému ale Dongfeng neudává ani u jednoho. PHEV má baterii o kapacitě 34,9 kWh a HEV 2 kWh. Já na test dostal full-hybridní verzi, která byla na našem trhu dostupná jako první.
V9 má vždy pohon pouze předních kol, což můžeme brát jako lehký hendikep. S hmotností 2275 kg je to pořádný macek a při prudkém sešlápnutí plynu až k podlaze se kola protáčí chvíli na místě, než auto vyrazí kupředu, elektromotor zde reaguje opravdu rychle. Tak se ale s luxusním MPV nejezdí a s rozvážnějším přístupem k plynovému pedálu oceňuji, jak rychle se auto umí rozjet – zrychlení na stovku ale Dongfeng opět nikde neuvádí. Výkon je ale každopádně i pro takto velké auto dostatečný, ochotně se připojuje na dálnici a nemá problém předjíždět bez předchozího plánování. Na dálnici by ale už v levém pruhu mělo problém, maximální rychlost je ostatně 180 km/h.
Hybrid je zde klasicky sériově-paralelní, tedy auto je schopné ujet kousek i na elektřinu bez spalovacího motoru, ten se ale rychle zapojí do hry a generuje elektřinu pro elektromotor, nebo se fyzicky přes převodovku připojí ke kolům. Jaká přesně převodovka je ve voze použitá, není úplně jasné, oficiální weby ale udávají e-CVT i 1DHT. Znamená to inteligentní převodovku s jedním stálým převodem, která funguje bez klasického mechanického řazení stupňů. Systém podle potřeby plynule kombinuje elektrický pohon, režim generátoru pro výrobu elektřiny a přímé mechanické spojení spalovacího motoru s koly při dálničních rychlostech. No a díky tomu je pocit z jízdy podobný elektromobilu, protože nedochází k žádnému řazení a cukání s tím spojenému. Spalovací motor bohužel při vytočení do vyšších otáček nemá zrovna příjemný zvuk a slušelo by mu lepší odhlučnění, a to platí pro kabinu V9 celkově. Oceňuji ale naladění brzd, které mají dobrý účinek a do úplného zastavení dokáží auto dostat naprosto plynule, bez náznaku cuknutí na konci.
Spotřebu jsem u 1820 mm vysokého macka s mohutnou přídí očekával i přes přítomnost hybridu minimálně na 10 litrech. Při konstantních 130 km/h na dálnici se ale průměr ustálil na 9,5 l/100 km. Po opuštění dálnice jsem se dostal někde k osmi litrům a třeba ve městě by se s lehkou nohou dalo dostat ještě o kus níže. Nádrž má objem 60 litrů, akční rádius tedy není malý. S trochu větším využitím dynamiky jsem se ale celkem snadno dostal i na 12 litrů, je tedy nutné mít lehčí nohu.
V9 stojí na stejné platformě Super Cube EMA jako menší model U-Tour, vepředu má klasický MacPherson a vzadu víceprvkovou nápravu. Obejít se na rozdíl od většího modelu Voyah Dream musí bez vzduchového odpružení, jen s klasickými pružinami. Přesto hodnotím podvozek V9 jako jeden z těch povedenějších mezi čínskými vozy. Komfort je totiž velmi slušný za každé situace a překvapivě zde není typicky přetlumený na malých nerovnostech. Vzhledem k velké mase karoserie a kulturním preferencím Číňanů bývají auta naladěná tak, že při nízké rychlosti je cítit každý kamínek pod koly a až s vyšší rychlostí přichází očekávaný komfort. Zde to neplatí a i při popojíždění po kočičích hlavách se podvozek chová důstojně. Jde tedy slyšet velmi lehounké povrzávání, jak pracuje celá mohutná karoserie, ale tomu se nevyhnuly ani některé modely konkurence. Ve vyšších rychlostech se na nerovnosti zhoupne rovnoměrně celá karoserie. Jen výjimečně se od zadní nápravy ozvala větší rána. Zároveň není podvozek přehnaně měkký, v zatáčkách se auto zbytečně nenaklání a dá se s ním v serpentinách proletět rychle. Jen to vzhledem k přeposilovanému řízení bez citu a zpětné vazby není zábava.
Ve sportovním režimu řízení ztuhne, jde ale spíše o syntetický odpor, který ničemu moc nepomůže. Úplně ideální není ani směrová stabilita a auto má lehké tendence plavat na dálnici, nejde ale o nic zásadního. Vzhledem k velikosti boční plochy je také náchylné na boční vítr. Čeští zájemci jistě neuslyší rádi, že auto nemá možnost tažného zařízení a že užitná hmotnost je jen 470 kg.
|Nejbližší konkurenti
|Forthing U-Tour V9 HEV
|Hyundai Staria 1.6 HEV 7 míst
|Lexus LM350h 7 míst AWD
|Volkswagen Multivan Long 2.0 TSI DSG
|Zdvihový objem [cm3]
|1493
|1598
|2487
|1984
|Výkon spalovacího motoru [kW]
|125
|117,6/5500
|140/6000
|150/5000
|Točivý moment spalovacího motoru [N.m]
|280
|265/1500-3500
|239/4300-4500
|320/1600-4300
|Výkon elektromotoru [kW]
|130
|54
|134 + 40
|-
|Točivý moment elektromotoru [N.m]
|200
|264
|270 + 121
|-
|Kombinovaný výkon systému (kW)
|-
|160
|184
|-
|Převodovka
|1° samočinná hybridní
|6° samočinná s měničem
|eCVT
|7°samočinná dvouspojková
|Kapacita baterie (kWh)
|2
|1,49
|-
|-
|Max. rychlost [km/h]
|180
|167
|190
|200
|Zrychlení 0-100 km/h [s]
|-
|10,2
|8,7
|9,4
|Komb. spotřeba [l/100km]
|-
|7,6
|7,0-7,4
|8,7-9,7
|Vnější rozměry [mm]
|5251 x 1920 x 1810
|5253 x 1997 x 1990
|5130 x 1890 x 1945
|5173 x 1941 x 1909
|Rozvor [mm]
|3018
|3273
|3000
|3124
|Pohotovostní/celková hm. [kg]
|2275/470
|2345/605
|2345/535
|2047/803
|Hmotnost přívěsu (brzd.) [kg]
|0/0
|0/0
|0/0
|750/2000
|Zavazadlový prostor [l]
|593/2792
|117-431
|110/1191
|1900/3500
|Základní cena [Kč]
|1.289.900
|1.479.990
|3.290.000
|1.308.900
Závěr
Dongfeng nabízí až nečekaně povedené auto, které míří na specifickou skupinu zákazníků. Velké rodiny si asi V9 kupovat nebudou, pro hotely, taxi služby nebo i jako náhrada služebních sedanů a SUV je novinka velmi zajímavou alternativou. Vlastně bych se ale nedivil ani těm rodinám, protože V9 bojuje i cenou. V Česku stojí hybridní verze 1.289.900 Kč včetně DPH, a to je se vší popsanou výbavou. Jiná ostatně v nabídce není a připlatit se dá jen za metalízu (16.990 Kč), dřevěnou podlahu (18.634 Kč) nebo za hnědý interiér místo světlého (18.500 Kč). PHEV varianta je dokonce levnější a totožnou výbavu nabízí za 1.119.900 Kč s DPH. Záruka je k oběma na 5 let nebo 150.000 km.
Není to dobrá cena jen na poměry „luxusních MPV“, ale na MPV obecně. Pro srovnání, než se odporoučel Ford Galaxy, stál v základní verzi 1.212.900 Kč. Renault Espace ještě jako MPV v páté generaci byl ke konci kariéry dostupný minimálně za 1.229.000 Kč (dříve se ale dal koupit za asi 800.000). Menší a podstatně méně vybavený Volkswagen Sharan a Seat Alhambra začínaly kolem milionu.
Když se podíváme na dnešní nabídku, končící hybridní Hyundai Staria začíná na 1.189.990 Kč v 9místné verzi a na 1.479.990 Kč v 7místné, Volkswagen Multivan nejde v základu pod 1.234.900 Kč, pod milion se podívají jen základní verze sourozeneckých modelů od Stellantisu. No a luxusní Lexus LM350h je v sedmimístné konfiguraci za 3.290.000 Kč, za což lze mít skoro tři plug-in hybridní V9. Všichni tito konkurenti mají samozřejmě výhodu mnohem zavedenějších značek a méně kontroverzního původu.
|Nejlevnější verze modelu bez DPH
|1.119.900 Kč (V9 PHEV 1.5/110 kW)
|Základ s testovaným motorem bez DPH
|1.289.900 Kč (V9 HEV 1.5/125 kW)
|Testovaný vůz bez příplatků bez DPH
|1.289.900 Kč (V9 HEV 1.5/125 kW)
|Testovaný vůz s výbavou bez DPH
|1.289.900 Kč (V9 HEV 1.5/125 kW)
Plusy
Minusy
Zdroj: Autorský text